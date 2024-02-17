Тур: 25. Стадион: Сити Граунд. Главный судья: Брамэлл Томас
0:0
Первый тайм: 45+'
0'
8' Желтая карточкаКудус Мохаммед
9' Желтая карточкаГиббс-Уайт Морган
36' Желтая карточкаАнтонио Майкл
Ход матча
36'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Селс
Матц
27
Агер
Наиф
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Дивин МубамаПолузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ноттингем Форест
Вест Хэм
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.25
Среднее время на гол
38
72
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.71
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
Среднее время на гол
33
70
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|8
|0.32
|Эланга Энтони
|5
|0.2
|Авонийи Тайво
|5
|0.2
|Хадсон-Одои Каллум
|3
|0.12
|Гиббс-Уайт Морган
|2 (1)
|0.08
|Домингес Николас
|2
|0.08
|Тоффоло Харри
|1
|0.04
|Эйна Ола
|1
|0.04
|Боли Вийи
|1
|0.04
|Данило Ларанжера
|1
|0.04
|Мангаля Орель
|1
|0.04
|Орье Серж
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Мурильо Джейсон
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|11
|0.44
|Кудус Мохаммед
|6
|0.24
|Уорд-Праус Джеймс
|5 (2)
|0.2
|Соучек Томаш
|5
|0.2
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.08
|Антонио Майкл
|2
|0.08
|Зума Курт
|1
|0.04
|Корне Максвелл
|1
|0.04
|Агер Наиф
|1
|0.04
|Мавропанос Константинос
|1
|0.04
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангаля Орель
|6
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|6
|0
|Сангаре Ибрахим
|5
|0
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Боли Вийи
|2
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Данило Ларанжера
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Тоффоло Харри
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Ориги Дивок
|1
|0
|Авонийи Тайво
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|Домингес Николас
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
|Уильямс Неко
|1
|0
|Nuno1
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|8
|0
|Эмерсон Палмиери
|7
|0
|Цоуфал Владимир
|5
|1
|Пакета Лукас
|6
|0
|Кудус Мохаммед
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|Агер Наиф
|2
|1
|Антонио Майкл
|3
|0
|Соучек Томаш
|3
|0
|Зума Курт
|2
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ареола Альфонс
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Филлипс Кэлвин
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Вест Хэм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
11
8
Ноттингем Форест
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Вест Хэм
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
6
17
Ноттингем Форест
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (6)
58% (14)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (8)
33% (8)
33% (8)
Вест Хэм
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
21% (5)
42% (10)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
23
15
Упущенные победы
17
25
Голы по времени матча
Забито
17
18
5 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
18%
1
6%
1-15
1
6%
4
22%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
3
18%
6
33%
46-60
4
24%
2
11%
61-75
5
29%
29%
3
17%
76-90
Пропущено
20
25
6 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
1
5%
2
8%
1-15
1
5%
4
16%
16-30
4
20%
3
12%
31-45
5
25%
5
20%
46-60
5
25%
2
8%
61-75
4
20%
9
36%
76-90
Забито
13
18
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
4
31%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
1
8%
4
22%
76-90
Пропущено
24
17
14 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
17%
1
6%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
5
21%
5
29%
29%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
4
17%
2
12%
76-90
Забито
30
36
12 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 20
10 Забивали первыми 13
6 Не забивали 5
7
23%
5
14%
1-15
1
3%
6
17%
16-30
4
13%
5
14%
31-45
6
20%
7
19%
46-60
6
20%
6
17%
61-75
6
20%
7
19%
76-90
Пропущено
44
42
20 В 1-м тайме 16
24 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 19
5
11%
3
7%
1-15
6
14%
5
12%
16-30
9
20%
8
19%
31-45
8
18%
9
21%
46-60
8
18%
6
14%
61-75
8
18%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2
Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2
Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Вест Хэм
Точный счет
2:3
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
7 раз 58%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
Точный счет
3:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
6 раз 50%
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
2:3
3 раза 13%
3:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
10 раз 42%
1
7 раз 29%
0
6 раз 25%
3
1 раз 4%
2
9 раз 38%
1
6 раз 25%
0
5 раз 21%
3
4 раза 17%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
93
75
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
102
48
75
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
186
Больше Меньше
195
1113
1311
123
420
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|59 - 24
|57
|2.
|2:0 Заявка
|25
|17
|4
|4
|55 - 22
|55
|3.
|Заявка
|23
|16
|4
|3
|56 - 25
|52
|4.
|1:0 Заявка
|25
|15
|4
|6
|51 - 32
|49
|5.
|0:1 Заявка
|25
|14
|5
|6
|51 - 37
|47
|6.
|Заявка
|24
|13
|2
|9
|33 - 33
|41
|7.
|0:0 Заявка
|25
|11
|4
|10
|51 - 39
|37
|8.
|0:0 Заявка
|25
|10
|7
|8
|36 - 42
|37
|9.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|43 - 40
|35
|10.
|1:0 Заявка
|25
|10
|5
|10
|38 - 39
|35
|11.
|Заявка
|24
|10
|4
|10
|41 - 40
|34
|12.
|0:1 Заявка
|25
|8
|5
|12
|33 - 40
|29
|13.
|0:0 Заявка
|24
|7
|7
|10
|32 - 45
|28
|14.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|35 - 43
|25
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 43
|24
|16.
|0:0 Заявка
|25
|5
|7
|13
|30 - 44
|22
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|34 - 46
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|22 - 60
|13
|20.
|0:2 Заявка
|25
|3
|4
|18
|25 - 52
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 10
|32
|2.
|2:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|1:0 Заявка
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|29 - 10
|27
|5.
|0:1 Заявка
|13
|9
|0
|4
|25 - 17
|27
|6.
|0:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|29 - 14
|26
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|9.
|0:1 Заявка
|13
|7
|1
|5
|22 - 14
|22
|10.
|0:0 Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|1:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|14.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|15.
|0:0 Заявка
|13
|3
|4
|6
|17 - 20
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|18.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 20
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|0:2 Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 29
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0 Заявка
|13
|8
|2
|3
|25 - 11
|26
|2.
|Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|1:0 Заявка
|13
|6
|3
|4
|20 - 19
|21
|5.
|0:1 Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 15
|19
|7.
|0:0 Заявка
|13
|5
|3
|5
|18 - 25
|18
|8.
|1:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|19 - 19
|17
|9.
|Заявка
|12
|5
|1
|6
|21 - 22
|16
|10.
|0:0 Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 27
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 25
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|0:0 Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|16.
|0:0 Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|17.
|0:2 Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|0:1 Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|14 (2)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|12 (10)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|9
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 0:0 Вест Хэм
Исход игры
Ноттингем Форест
21.3% (26)
Ничья
39.3% (48)
Вест Хэм
39.3% (48)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (57)
Меньше
50.43% (58)
Обе команды забьют
Да
85.22% (98)
Нет
14.78% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (41)
1:2 Вест Хэм
27.9% (34)
2:1 Ноттингем Форест
7.4% (9)
1:0 Ноттингем Форест
6.6% (8)
2:2 Ничья
5.7% (7)
0:1 Вест Хэм
4.9% (6)
2:3 Вест Хэм
3.3% (4)
2:0 Ноттингем Форест
1.6% (2)
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