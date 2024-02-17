Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Неко Уильямс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

90' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

88' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Гиббс-Уайт Морган навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

86' Ноттингем Форест идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Агер Наиф пробует нанести удар издали, но Матц Зельс держит все под контролем

85' Зума Курт выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Матч возобновится спорным мячом

84' Рефери не любит споров - именно за это Нуну сейчас получил желтую

84' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

82' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Ноттингем Форест

81' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

79' Тавареш Нуну не смог попасть в створ ударом издали

77' Корне Максвелл оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

76' Идет дождь, трудные условия для игроков.

75' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Ареола Альфонс взял и забрал мяч на выходе

71' Данило Ларанжера пробует нанести удар издали, но Альфонс Ареоля ловит мяч

71' Гиббс-Уайт Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

70' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Матч возобновлен

68' Филлипс Кэлвин грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

68' Домингес Николас получает желтую карточку за неспортивное поведение

68' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

68' Цоуфал Владимир совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

68' Гиббс-Уайт Морган выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Селс Матц взял и забрал мяч на выходе

65' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Матч возобновлен

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Хорошую попытку сделал Боуэн Джаррод . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Вест Хэм идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Уорд-Праус Джеймс решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

60' Неко Уильямс совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

59' Матч возобновлен

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Зума Курт тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

57' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Эланга Энтони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Тавареш Нуну не смог попасть в створ ударом издали

52' Гиббс-Уайт Морган навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

51' Эланга Энтони пробует нанести удар издали, но Альфонс Ареоля ловит мяч

51' Гиббс-Уайт Морган создает голевую возможность для своего партнера по команде.

51' Хадсон-Одои Каллум выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Цоуфал Владимир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Неко Уильямс из команды Ноттингем Форест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

47' Вест Хэм совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Агер Наиф выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Ноттингем Форест совершает вбрасывание на своей половине поля