Тур: 25. Стадион: Сити Граунд. Зрители: 29490 Главный судья: Брамэлл Томас
2:0
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаКудус Мохаммед
9' Желтая карточкаГиббс-Уайт Морган
36' Желтая карточкаАнтонио Майкл
1:0
45' ГолАвонийи Тайво
45' Желтая карточкаАвонийи Тайво
57' Желтая карточкаЗума Курт
60' Желтая карточкаУильямс Неко
68' Желтая карточкаЦоуфал Владимир
68' Желтая карточкаДомингес Николас
68' Желтая карточкаФиллипс Кэлвин
71' Вторая желтая карточкаФиллипс Кэлвин
84' Желтая карточкаNuno1
2:0
90' ГолХадсон-Одои Каллум
90'+8
Ход матча
36'
45'
45'
57'
60'
68'
68'
68'
71'
84'
90'
90'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
8 Удары в створ 3
-
5 Угловые 2
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 15
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 4
-
401 Количество передач 412
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
26
Селс
Матц
27
Агер
Наиф
- Основной состав
-
26 Селс МатцВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 ДанилоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Ньякат МуссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Йейтс РайанПолузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Агер НаифЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Дивин МубамаПолузащитник
-
18 Ингс ДэнниНападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ноттингем Форест
Вест Хэм
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.25
Среднее время на гол
38
72
Всего голов
12
4
Голов в среднем за матч
3
1.33
Среднее время на гол
30
67
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
2.71
1.29
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
Среднее время на гол
33
70
Бомбардиры внутри турнира
Ноттингем Форест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Крис
|8
|0.32
|Авонийи Тайво
|6
|0.24
|Эланга Энтони
|5
|0.2
|Хадсон-Одои Каллум
|4
|0.16
|Гиббс-Уайт Морган
|2 (1)
|0.08
|Домингес Николас
|2
|0.08
|Тоффоло Харри
|1
|0.04
|Эйна Ола
|1
|0.04
|Боли Вийи
|1
|0.04
|Данило Ларанжера
|1
|0.04
|Мангаля Орель
|1
|0.04
|Орье Серж
|0
|0
|Монтьель Гонсало
|0
|0
|Мурильо Джейсон
|0
|0
|Уильямс Неко
|0
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боуэн Джаррод
|11
|0.44
|Кудус Мохаммед
|6
|0.24
|Уорд-Праус Джеймс
|5 (2)
|0.2
|Соучек Томаш
|5
|0.2
|Пакета Лукас
|2 (1)
|0.08
|Антонио Майкл
|2
|0.08
|Зума Курт
|1
|0.04
|Корне Максвелл
|1
|0.04
|Агер Наиф
|1
|0.04
|Мавропанос Константинос
|1
|0.04
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|Бенрахма Саид
|0
|0
|Эмерсон Палмиери
|0
|0
|Альварес Эдсон
|0
|0
Карточки
Ноттингем Форест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангаля Орель
|6
|0
|Гиббс-Уайт Морган
|6
|0
|Сангаре Ибрахим
|5
|0
|Ньякат Мусса
|3
|1
|Монтьель Гонсало
|4
|0
|Йейтс Райан
|4
|0
|Боли Вийи
|2
|1
|Эйна Ола
|3
|0
|Куяте Шейху
|2
|0
|Орье Серж
|2
|0
|Данило Ларанжера
|2
|0
|Мурильо Джейсон
|2
|0
|Авонийи Тайво
|2
|0
|Тоффоло Харри
|2
|0
|Домингес Николас
|2
|0
|Тавареш Нуну
|2
|0
|Уильямс Неко
|2
|0
|Nuno1
|2
|0
|Уорролл Джо
|0
|1
|Ориги Дивок
|1
|0
|Тёрнер Мэтт
|1
|0
|Фелипе Аугусто IV
|1
|0
|Омобамиделе Эндрю
|1
|0
|Эланга Энтони
|1
|0
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альварес Эдсон
|8
|0
|Цоуфал Владимир
|6
|1
|Эмерсон Палмиери
|7
|0
|Пакета Лукас
|6
|0
|Кудус Мохаммед
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|4
|0
|Филлипс Кэлвин
|2
|1
|Агер Наиф
|2
|1
|Антонио Майкл
|3
|0
|Зума Курт
|3
|0
|Соучек Томаш
|3
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Боуэн Джаррод
|2
|0
|Крессуэлл Аарон
|1
|0
|Ареола Альфонс
|1
|0
|Ингс Дэнни
|1
|0
|Бенрахма Саид
|1
|0
|Мавропанос Константинос
|1
|0
|Джонсон Бен
|1
|0
|Дэвид Мойес
|1
|0
Результаты матчей
Ноттингем Форест
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Вест Хэм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
11
8
Ноттингем Форест
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Вест Хэм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
21
10
Упущенные победы
6
17
Ноттингем Форест
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Вест Хэм
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
20% (5)
44% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
23
15
Упущенные победы
17
25
Голы по времени матча
Забито
19
18
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
3
16%
1
6%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
3
16%
6
33%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
6
32%
3
17%
76-90
Пропущено
20
27
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
5%
2
7%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
4
20%
4
15%
31-45
5
25%
5
19%
46-60
5
25%
2
7%
61-75
4
20%
10
37%
76-90
Забито
13
18
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
4
31%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
1
8%
4
22%
76-90
Пропущено
24
17
14 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
17%
1
6%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
5
21%
5
29%
29%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
4
17%
2
12%
76-90
Забито
32
36
13 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 6
7
22%
5
14%
1-15
1
3%
6
17%
16-30
5
16%
5
14%
31-45
6
19%
7
19%
46-60
6
19%
6
17%
61-75
7
22%
7
19%
76-90
Пропущено
44
44
20 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
5
11%
3
7%
1-15
6
14%
5
11%
16-30
9
20%
9
20%
31-45
8
18%
9
20%
46-60
8
18%
6
14%
61-75
8
18%
12
27%
76-90
Результаты последних матчей
Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2
Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2
Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2
Результаты матчей
Ноттингем Форест
Вест Хэм
Точный счет
2:3
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
8 раз 62%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%
Точный счет
3:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
Точное количество голов
2
11 раз 44%
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%
2
9 раз 36%
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
3
4 раза 16%
Тоталы голов в матче
Ноттингем Форест
Вест Хэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
93
85
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
103
48
76
111
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
196
Больше Меньше
196
1213
1312
124
421
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|17
|6
|2
|59 - 24
|57
|2.
|Заявка
|25
|17
|4
|4
|58 - 22
|55
|3.
|0:0 Заявка
|24
|16
|5
|3
|56 - 25
|53
|4.
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|52 - 33
|49
|5.
|Заявка
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6.
|Заявка
|24
|13
|2
|9
|33 - 33
|41
|7.
|Заявка
|25
|11
|4
|10
|53 - 41
|37
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|36 - 44
|36
|9.
|Заявка
|24
|9
|8
|7
|43 - 40
|35
|10.
|0:0 Заявка
|25
|10
|5
|10
|41 - 40
|35
|11.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|39 - 40
|35
|12.
|Заявка
|25
|8
|5
|12
|34 - 41
|29
|13.
|Заявка
|24
|7
|7
|10
|34 - 47
|28
|14.
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|35 - 43
|25
|15.
|Заявка
|24
|6
|6
|12
|27 - 43
|24
|16.
|Заявка
|25
|6
|6
|13
|32 - 44
|24
|17.
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|34 - 46
|20
|18.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|26 - 32
|19
|19.
|Заявка
|24
|3
|4
|17
|22 - 60
|13
|20.
|Заявка
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|33 - 10
|32
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 11
|29
|3.
|Заявка
|12
|9
|1
|2
|31 - 13
|28
|4.
|0:0 Заявка
|12
|8
|4
|0
|29 - 10
|28
|5.
|Заявка
|13
|9
|0
|4
|26 - 18
|27
|6.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|31 - 16
|26
|7.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|26 - 15
|23
|8.
|Заявка
|12
|7
|1
|4
|18 - 18
|22
|9.
|Заявка
|13
|7
|1
|5
|23 - 15
|22
|10.
|Заявка
|12
|5
|4
|3
|18 - 17
|19
|11.
|0:0 Заявка
|12
|5
|3
|4
|20 - 18
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|3
|4
|19 - 20
|18
|13.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|19 - 20
|15
|14.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|22 - 27
|15
|15.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|13 - 18
|13
|16.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|13 - 14
|12
|17.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|15 - 19
|12
|18.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|18 - 20
|11
|19.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Заявка
|13
|1
|2
|10
|13 - 32
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|8
|2
|3
|28 - 11
|26
|2.
|0:0 Заявка
|12
|8
|1
|3
|27 - 15
|25
|3.
|Заявка
|13
|7
|4
|2
|26 - 14
|25
|4.
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|21 - 20
|21
|5.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|26 - 20
|20
|6.
|Заявка
|12
|6
|1
|5
|15 - 15
|19
|7.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|20 - 20
|17
|8.
|0:0 Заявка
|13
|5
|2
|6
|21 - 22
|17
|9.
|Заявка
|13
|5
|2
|6
|18 - 27
|17
|10.
|Заявка
|13
|4
|3
|6
|21 - 29
|15
|11.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|17 - 25
|12
|12.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 24
|12
|13.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|22 - 25
|11
|14.
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|13 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|16 - 26
|9
|16.
|Заявка
|12
|2
|3
|7
|13 - 24
|9
|17.
|Заявка
|12
|2
|2
|8
|12 - 23
|8
|18.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 18
|7
|19.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|11 - 26
|7
|20.
|Заявка
|12
|1
|2
|9
|10 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|16 (5)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|13 (10)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|12 (6)
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|10
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Челси
|Джексон Николас
|9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 7
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ноттингем Форест 2:0 Вест Хэм
Исход игры
Ноттингем Форест
21.3% (26)
Ничья
39.3% (48)
Вест Хэм
39.3% (48)
Тотал 2.5
Больше
49.57% (57)
Меньше
50.43% (58)
Обе команды забьют
Да
85.22% (98)
Нет
14.78% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33.6% (41)
1:2 Вест Хэм
27.9% (34)
2:1 Ноттингем Форест
7.4% (9)
1:0 Ноттингем Форест
6.6% (8)
2:2 Ничья
5.7% (7)
0:1 Вест Хэм
4.9% (6)
2:3 Вест Хэм
3.3% (4)
2:0 Ноттингем Форест
1.6% (2)
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