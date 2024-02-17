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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 29490 Главный судья: Брамэлл Томас
Ноттингем Форест
2:0
Конец матча
Вест Хэм
0'
8' Желтая карточка
Кудус Мохаммед
9' Желтая карточка
Гиббс-Уайт Морган
36' Желтая карточка
Антонио Майкл
1:0
45' Гол
Авонийи Тайво
45' Желтая карточка
Авонийи Тайво
57' Желтая карточка
Зума Курт
60' Желтая карточка
Уильямс Неко
68' Желтая карточка
Цоуфал Владимир
68' Желтая карточка
Домингес Николас
68' Желтая карточка
Филлипс Кэлвин
71' Вторая желтая карточка
Филлипс Кэлвин
84' Желтая карточка
Nuno1
2:0
90' Гол
Хадсон-Одои Каллум
90'+8

Ход матча

8'
 
Кудус Мохаммед
9'
Гиббс-Уайт Морган
 
36'
 
Антонио Майкл
45'
Авонийи Тайво
(Домингес Николас)
1:0
45'
Авонийи Тайво
 
57'
 
Зума Курт
60'
Уильямс Неко
 
67'
Ориги Дивок
Авонийи Тайво
 
68'
 
Цоуфал Владимир
68'
Домингес Николас
 
68'
 
Филлипс Кэлвин
71'
 
Филлипс Кэлвин
76'
 
Корне Максвелл
Антонио Майкл
76'
 
Джонсон Бен
Цоуфал Владимир
83'
 
Соучек Томаш
Эмерсон Палмиери
84'
Nuno1
 
86'
Йейтс Райан
Домингес Николас
 
90'
 
Ингс Дэнни
Зума Курт
90'
Омобамиделе Эндрю
Гиббс-Уайт Морган
 
90'
Хадсон-Одои Каллум
(Эланга Энтони)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 8 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 2
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 15
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 4
  • 401 Количество передач 412
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 122
Ноттингем Форест 21.3% (26)
X 39.3% (48)
Вест Хэм 39.3% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Селс
Матц
7
Уильямс
Неко
18
Фелипе
Аугусто
IV
40
Мурильо
Джейсон
3
Тавареш
Нуну
28
Данило
Ларанжера
16
Домингес
Николас
21
Эланга
Энтони
10
Гиббс-Уайт
Морган
14
Хадсон-Одои
Каллум
9
Авонийи
Тайво
23
Ареола
Альфонс
5
Цоуфал
Владимир
4
Зума
Курт
27
Агер
Наиф
33
Эмерсон
Палмиери
11
Филлипс
Кэлвин
19
Альварес
Эдсон
20
Боуэн
Джаррод
7
Уорд-Праус
Джеймс
14
Кудус
Мохаммед
9
Антонио
Майкл
Ноттингем Форест
4-2-3-1
Вест Хэм
4-2-3-1

История личных встреч

Ноттингем Форест
Вест Хэм

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
2 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:0
К
5:0
Ч
2:1
Ч
1:4
К
3:2

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.25

Среднее время на гол

38
72

Всего голов

12
4

Голов в среднем за матч

3
1.33

Среднее время на гол

30
67

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

2.71
1.29

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
4
Больше 57%
Меньше 43%
3

Среднее время на гол

33
70

Бомбардиры внутри турнира

Ноттингем Форест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Крис 8 0.32
Авонийи Тайво 6 0.24
Эланга Энтони 5 0.2
Хадсон-Одои Каллум 4 0.16
Гиббс-Уайт Морган 2 (1) 0.08
Домингес Николас 2 0.08
Тоффоло Харри 1 0.04
Эйна Ола 1 0.04
Боли Вийи 1 0.04
Данило Ларанжера 1 0.04
Мангаля Орель 1 0.04
Орье Серж 0 0
Монтьель Гонсало 0 0
Мурильо Джейсон 0 0
Уильямс Неко 0 0
Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боуэн Джаррод 11 0.44
Кудус Мохаммед 6 0.24
Уорд-Праус Джеймс 5 (2) 0.2
Соучек Томаш 5 0.2
Пакета Лукас 2 (1) 0.08
Антонио Майкл 2 0.08
Зума Курт 1 0.04
Корне Максвелл 1 0.04
Агер Наиф 1 0.04
Мавропанос Константинос 1 0.04
Цоуфал Владимир 0 0
Бенрахма Саид 0 0
Эмерсон Палмиери 0 0
Альварес Эдсон 0 0

Карточки

Ноттингем Форест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангаля Орель 6 0
Гиббс-Уайт Морган 6 0
Сангаре Ибрахим 5 0
Ньякат Мусса 3 1
Монтьель Гонсало 4 0
Йейтс Райан 4 0
Боли Вийи 2 1
Эйна Ола 3 0
Куяте Шейху 2 0
Орье Серж 2 0
Данило Ларанжера 2 0
Мурильо Джейсон 2 0
Авонийи Тайво 2 0
Тоффоло Харри 2 0
Домингес Николас 2 0
Тавареш Нуну 2 0
Уильямс Неко 2 0
Nuno1 2 0
Уорролл Джо 0 1
Ориги Дивок 1 0
Тёрнер Мэтт 1 0
Фелипе Аугусто IV 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0
Эланга Энтони 1 0
Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Эдсон 8 0
Цоуфал Владимир 6 1
Эмерсон Палмиери 7 0
Пакета Лукас 6 0
Кудус Мохаммед 5 0
Уорд-Праус Джеймс 4 0
Филлипс Кэлвин 2 1
Агер Наиф 2 1
Антонио Майкл 3 0
Зума Курт 3 0
Соучек Томаш 3 0
Керер Тило 2 0
Боуэн Джаррод 2 0
Крессуэлл Аарон 1 0
Ареола Альфонс 1 0
Ингс Дэнни 1 0
Бенрахма Саид 1 0
Мавропанос Константинос 1 0
Джонсон Бен 1 0
Дэвид Мойес 1 0

Результаты матчей

Ноттингем Форест
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Вест Хэм
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

11
8
Ноттингем Форест
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Вест Хэм
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

21
10

Упущенные победы

6
17
Ноттингем Форест
57.9%
42.1%
11 побед 8 поражений
Первый тайм
28% (7)
56% (14)
16% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
32% (8)
32% (8)
Вест Хэм
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
20% (5)
44% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

23
15

Упущенные победы

17
25

Голы по времени матча

Забито

19
18
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 5
14 Не забивали 15
3
16%
1
6%
1-15
1
5%
4
22%
16-30
2
11%
2
11%
31-45
3
16%
6
33%
46-60
4
21%
2
11%
61-75
6
32%
3
17%
76-90

Пропущено

20
27
6 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
1
5%
2
7%
1-15
1
5%
4
15%
16-30
4
20%
4
15%
31-45
5
25%
5
19%
46-60
5
25%
2
7%
61-75
4
20%
10
37%
76-90

Забито

13
18
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
4
31%
4
22%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
3
23%
3
17%
31-45
3
23%
1
6%
46-60
2
15%
4
22%
61-75
1
8%
4
22%
76-90

Пропущено

24
17
14 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
4
17%
1
6%
1-15
5
21%
1
6%
16-30
5
21%
5
29%
29%
31-45
3
13%
4
24%
46-60
3
13%
4
24%
61-75
4
17%
2
12%
76-90

Забито

32
36
13 В 1-м тайме 16
19 Во 2-м тайме 20
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 6
7
22%
5
14%
1-15
1
3%
6
17%
16-30
5
16%
5
14%
31-45
6
19%
7
19%
46-60
6
19%
6
17%
61-75
7
22%
7
19%
76-90

Пропущено

44
44
20 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 27
13 Пропускали первыми 11
21 Не пропускали 20
5
11%
3
7%
1-15
6
14%
5
11%
16-30
9
20%
9
20%
31-45
8
18%
9
20%
46-60
8
18%
6
14%
61-75
8
18%
12
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ноттингем Форест
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ноттингем Форест - Бристоль Сити 1:1 Борнмут - Ноттингем Форест 1:1 Ноттингем Форест - Арсенал 1:2
Бристоль Сити - Ноттингем Форест 0:0 Брентфорд - Ноттингем Форест 3:2 Блэкпул - Ноттингем Форест 2:3 Ноттингем Форест - Блэкпул 2:2 Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 2:1 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Ноттингем Форест - Борнмут 2:3 Ноттингем Форест - Тоттенхэм 0:2 Вулверхэмптон - Ноттингем Форест 1:1 Фулхэм - Ноттингем Форест 5:0 Ноттингем Форест - Эвертон 0:1 Ноттингем Форест - Брайтон 2:3 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Ноттингем Форест - Астон Вилла 2:0 Ливерпуль - Ноттингем Форест 3:0 Ноттингем Форест - Лутон Таун 2:2
Вест Хэм
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Вест Хэм - Арсенал 0:6 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 3:0 Вест Хэм - Борнмут 1:1 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм 2:2
Бристоль Сити - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Бристоль Сити 1:1 Вест Хэм - Брайтон 0:0 Арсенал - Вест Хэм 0:2 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 2:0 Ливерпуль - Вест Хэм 5:1 Вест Хэм - Вулверхэмптон 3:0 Вест Хэм - Фрайбург 2:0 Фулхэм - Вест Хэм 5:0 Тоттенхэм - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:1 Бачка-Топола - Вест Хэм 0:1 Бёрнли - Вест Хэм 1:2 Вест Хэм - Ноттингем Форест 3:2 Вест Хэм - Олимпиакос 1:0 Брентфорд - Вест Хэм 3:2

Результаты матчей

Ноттингем Форест
Вест Хэм

Точный счет

2:3
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
1:1
2 раза 17%
2:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:6
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
8 раз 62%
1
3 раза 23%
0
2 раза 15%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
3 раза 25%

Точный счет

3:2
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:2
3 раза 23%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
3
1 раз 8%
2
6 раз 46%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 16%
2:0
3 раза 12%
2:1
3 раза 12%
2:3
3 раза 12%
3:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 12%
1:2
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%

Точное количество голов

2
11 раз 44%
1
7 раз 28%
0
6 раз 24%
3
1 раз 4%
2
9 раз 36%
0
6 раз 24%
1
6 раз 24%
3
4 раза 16%

Тоталы голов в матче

Ноттингем Форест
Вест Хэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
9
3
8
5
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
10
3
4
8
1.5
7
6
1
11
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
6
0.5
Больше Меньше
19
6
12
13
1.5
13
12
1
24
2.5
4
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 25 17 6 2 59 - 24 57
2.
Арсенал
 Заявка 25 17 4 4 58 - 22 55
3.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 24 16 5 3 56 - 25 53
4.
Астон Вилла
 Заявка 25 15 4 6 52 - 33 49
5.
Тоттенхэм
 Заявка 25 14 5 6 52 - 38 47
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 24 13 2 9 33 - 33 41
7.
Ньюкасл
 Заявка 25 11 4 10 53 - 41 37
8.
Вест Хэм
 Заявка 25 10 6 9 36 - 44 36
9.
Брайтон
 Заявка 24 9 8 7 43 - 40 35
10.
Челси
 0:0 Заявка 25 10 5 10 41 - 40 35
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 25 10 5 10 39 - 40 35
12.
Фулхэм
 Заявка 25 8 5 12 34 - 41 29
13.
Борнмут
 Заявка 24 7 7 10 34 - 47 28
14.
Брентфорд
 Заявка 24 7 4 13 35 - 43 25
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 24 6 6 12 27 - 43 24
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 25 6 6 13 32 - 44 24
17.
Лутон Таун
 Заявка 23 5 5 13 34 - 46 20
18.
Эвертон
 Заявка 24 8 5 11 26 - 32 19
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 24 3 4 17 22 - 60 13
20.
Бёрнли
 Заявка 25 3 4 18 25 - 55 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 12 10 2 0 33 - 10 32
2.
Арсенал
 Заявка 12 9 2 1 30 - 11 29
3.
Астон Вилла
 Заявка 12 9 1 2 31 - 13 28
4.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 12 8 4 0 29 - 10 28
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 9 0 4 26 - 18 27
6.
Ньюкасл
 Заявка 13 8 2 3 31 - 16 26
7.
Брайтон
 Заявка 12 6 5 1 26 - 15 23
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 7 1 4 18 - 18 22
9.
Фулхэм
 Заявка 13 7 1 5 23 - 15 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 12 5 4 3 18 - 17 19
11.
Челси
 0:0 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
12.
Вулверхэмптон
 Заявка 12 5 3 4 19 - 20 18
13.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 4 3 6 19 - 20 15
14.
Брентфорд
 Заявка 13 4 3 6 22 - 27 15
15.
Борнмут
 Заявка 11 3 4 4 13 - 18 13
16.
Эвертон
 Заявка 12 3 3 6 13 - 14 12
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 15 - 19 12
18.
Лутон Таун
 Заявка 12 3 2 7 18 - 20 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 2 2 8 12 - 31 8
20.
Бёрнли
 Заявка 13 1 2 10 13 - 32 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 13 8 2 3 28 - 11 26
2.
Манчестер Сити
 0:0 Заявка 12 8 1 3 27 - 15 25
3.
Ливерпуль
 Заявка 13 7 4 2 26 - 14 25
4.
Астон Вилла
 Заявка 13 6 3 4 21 - 20 21
5.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 12 6 1 5 15 - 15 19
7.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 5 2 6 20 - 20 17
8.
Челси
 0:0 Заявка 13 5 2 6 21 - 22 17
9.
Вест Хэм
 Заявка 13 5 2 6 18 - 27 17
10.
Борнмут
 Заявка 13 4 3 6 21 - 29 15
11.
Брайтон
 Заявка 12 3 3 6 17 - 25 12
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 12 3 3 6 12 - 24 12
13.
Ньюкасл
 Заявка 12 3 2 7 22 - 25 11
14.
Брентфорд
 Заявка 11 3 1 7 13 - 16 10
15.
Лутон Таун
 Заявка 11 2 3 6 16 - 26 9
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 12 2 3 7 13 - 24 9
17.
Бёрнли
 Заявка 12 2 2 8 12 - 23 8
18.
Эвертон
 Заявка 12 5 2 5 13 - 18 7
19.
Фулхэм
 Заявка 12 1 4 7 11 - 26 7
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 12 1 2 9 10 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 16 (5)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Астон Вилла Уоткинс Олли 13 (10)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 12 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Челси Джексон Николас 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 7
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы 122
    Ноттингем Форест 21.3% (26)
    X 39.3% (48)
    Вест Хэм 39.3% (48)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноттингем Форест 2:0 Вест Хэм

    Исход игры
    Ноттингем Форест
    21.3% (26)
    Ничья
    39.3% (48)
    Вест Хэм
    39.3% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.57% (57)
    Меньше
    50.43% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    85.22% (98)
    Нет
    14.78% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.6% (41)
    1:2 Вест Хэм
    27.9% (34)
    2:1 Ноттингем Форест
    7.4% (9)
    1:0 Ноттингем Форест
    6.6% (8)
    2:2 Ничья
    5.7% (7)
    0:1 Вест Хэм
    4.9% (6)
    2:3 Вест Хэм
    3.3% (4)
    2:0 Ноттингем Форест
    1.6% (2)
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