Тур: 26. Стадион: Босуил.
0'
42' Желтая карточкаМукау Нгалаэль
45' Желтая карточкаСлимани Ислам
0:0
45' Не забитый пенальтиАлдервейрельд Тоби
49' Желтая карточкаЭджуке Чидера
53' Желтая карточкаОндрейка Якоб
0:1
57' ГолМрабти Керим
83' Желтая карточкаБесник Хаши
90'+10
Ход матча
42'
45'
45'
49'
53'
57'
0:1
83'
34
Батай
Йелле
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
38
Антонио
Билл
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
19
Мрабти
Керим
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Батай ЙеллеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
52 Корбани КобеЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Смитс МиланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
60 Victor Udoh
-
Главный тренер: Ван Боммел Марк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Бейтс ДэвидЗащитник
-
22 Коббо ЭлиасЗащитник
-
38 Антонио БиллПолузащитник
- Полузащитник
-
16 Схоофс РобПолузащитник
-
23 Фулон ДамПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Мрабти КеримНападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Флюке ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Хаси Бесник
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Антверпен
Мехелен
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
16 матчей
56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
2.13
1.25
Среднее время на гол
42
72
Всего голов
13
4
Голов в среднем за матч
1.63
0.5
Среднее время на гол
55
180
Всего голов
30
14
Голов в среднем за матч
1.88
0.88
Тотал матчей
2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
Среднее время на гол
48
102
Бомбардиры внутри турнира
Антверпен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Янссен Винсент
|10 (1)
|0.38
|Иленикена Джордж
|6
|0.23
|Баликвиша Мишель-Анже
|5
|0.19
|Муйя Арбнор
|5
|0.19
|Эккеленкамп Юрген
|5
|0.19
|Алдервейрельд Тоби
|3 (2)
|0.12
|Эджуке Чидера
|2
|0.08
|Ондрейка Якоб
|2
|0.08
|Вермирен Артур
|1
|0.04
|Керк Джирано
|1
|0.04
|Корбани Кобе
|1
|0.04
|Вейндал Оуэн
|1
|0.04
|Батай Йелле
|1
|0.04
|Винс Сэмюэл
|1
|0.04
|Mahamadou Doumbia
|1
|0.04
|Юсуф Альхассан
|0
|0
|Де Лат Ричи
|0
|0
|Авила Гастон
|0
|0
|Ван Ден Босх Зено
|0
|0
|Кейта Мандела
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Схоофс Роб
|6
|0.23
|Мрабти Керим
|4
|0.15
|Хайреманс Джеффри
|4 (3)
|0.15
|Флюке Патрик
|3
|0.12
|Бассетте Норман
|3
|0.12
|Фулон Дам
|2
|0.08
|Лаубербах Лион
|2
|0.08
|Антонио Билл
|2
|0.08
|Сторм Никола
|1
|0.04
|Rafik Belghali
|1
|0.04
|Бейтс Дэвид
|1
|0.04
|Маледе Йонас
|0
|0
|Слимани Ислам
|0
|0
|Уолш Сэнди
|0
|0
Карточки
Антверпен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Янссен Винсент
|6
|0
|Кейта Мандела
|2
|1
|Керк Джирано
|3
|0
|Эккеленкамп Юрген
|3
|0
|Муйя Арбнор
|3
|0
|Кулибали Сумайла
|2
|0
|Алдервейрельд Тоби
|2
|0
|Эджуке Чидера
|2
|0
|Юсуф Альхассан
|2
|0
|Баликвиша Мишель-Анже
|2
|0
|Ван Ден Босх Зено
|2
|0
|Вермирен Артур
|2
|0
|Иленикена Джордж
|2
|0
|Ван Боммел Марк
|1
|0
|Де Лат Ричи
|1
|0
|Батай Йелле
|1
|0
|Ондрейка Якоб
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фулон Дам
|6
|0
|Бейтс Дэвид
|4
|0
|Конате Мори
|4
|0
|Уолш Сэнди
|3
|0
|Мрабти Керим
|3
|0
|Коббо Элиас
|3
|0
|Хайреманс Джеффри
|2
|0
|Схоофс Роб
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|2
|0
|Лаубербах Лион
|2
|0
|Мукау Нгалаэль
|2
|0
|Бафдили Билал
|2
|0
|Бесник Хаши
|1
|0
|Слимани Ислам
|1
|0
|Флюке Патрик
|1
|0
|Нгой Жульен
|1
|0
|Маледе Йонас
|1
|0
|Ван Хеке Яннес
|1
|0
|Rafik Belghali
|1
|0
Результаты матчей
Антверпен
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Мехелен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
3
4
Антверпен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Мехелен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
10
6
Упущенные победы
15
15
Антверпен
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Мехелен
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
18
10
Упущенные победы
18
19
Голы по времени матча
Забито
27
13
16 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
6
22%
1
8%
1-15
1
4%
2
15%
16-30
9
33%
1
8%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
3
11%
4
31%
61-75
7
26%
4
31%
76-90
Пропущено
12
20
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
2
17%
3
15%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
3
25%
4
20%
76-90
Забито
18
17
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
3
18%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
4
22%
2
12%
61-75
4
22%
8
47%
76-90
Пропущено
15
10
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
13%
3
30%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
5
33%
2
20%
76-90
Забито
45
30
24 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 11
8 Не забивали 8
8
18%
1
3%
1-15
3
7%
2
7%
16-30
13
29%
4
13%
31-45
3
7%
5
17%
46-60
7
16%
6
20%
61-75
11
24%
12
40%
76-90
Пропущено
27
30
11 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 16
4
15%
5
17%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
5
19%
5
17%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
5
19%
5
17%
61-75
8
30%
30%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Антверпен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1
Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4
Мехелен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1
Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2
Результаты матчей
Антверпен
Мехелен
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
6:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
6:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 27%
1
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
6
2 раза 8%
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
3
4 раза 15%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Антверпен
Мехелен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
76
49
58
310
49
112
211
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
58
310
310
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
179
1214
719
818
521
521
125
224
224
- — Выход в плей-офф за чемпионский титул
- — Выход в плей-офф Лиги Европы
- — Зона вылета
|Серкль Брюгге
|Денкей Кевин
|19
|Унион Сент-Жиллуаз
|Эль-Амин Амура Мохамед
|16 (2)
|Брюгге
|Родригеш Тьяго
|16 (2)
|Андерлехт
|Дрейер Андерс
|14 (5)
|Сент-Трейден
|Койта Абубакари
|13 (1)
|АХ Лёвен
|Мендиль Хамза
|1 9
|Серкль Брюгге
|Ван дер Брюгген Ханнес
|9
|Спортинг Шарлеруа
|Илаймахаритра Марко
|1 7
|АХ Лёвен
|Шрейверс Сьебе
|8
|Унион Сент-Жиллуаз
|Ванхутт Шарль
|8