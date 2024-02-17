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  3. Бельгия
  4. Первый дивизион А 2023-2024
Тур: 26. Стадион: .
Антверпен
0:1
Конец матча
Мехелен
0'
42' Желтая карточка
Мукау Нгалаэль
45' Желтая карточка
Слимани Ислам
0:0
45' Не забитый пенальти
Алдервейрельд Тоби
49' Желтая карточка
Эджуке Чидера
53' Желтая карточка
Ондрейка Якоб
0:1
57' Гол
Мрабти Керим
83' Желтая карточка
Бесник Хаши
90'+10
1
Бутез
Жан
34
Батай
Йелле
33
Ван
Ден
Босх
Зено
23
Алдервейрельд
Тоби
5
Вейндал
Оуэн
84
Mahamadou
Doumbia
27
Кейта
Мандела
19
Эджуке
Чидера
24
Эккеленкамп
Юрген
17
Ондрейка
Якоб
18
Янссен
Винсент
1
Куке
Гетан
42
Гарананга
Мунаше
27
Бейтс
Дэвид
22
Коббо
Элиас
38
Антонио
Билл
34
Мукау
Нгалаэль
16
Схоофс
Роб
23
Фулон
Дам
7
Хайреманс
Джеффри
13
Слимани
Ислам
19
Мрабти
Керим
Антверпен
4-2-3-1
Мехелен
3-4-3

История личных встреч

Антверпен
Мехелен

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
20%
10%
7 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

16 матчей

56.3%
12.5%
31.2%
9 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПДА
0:0
С
1:1
К
0:2
ПДА
5:0
ПДА
0:2
ТМК
4:0
ПДА
1:2
ПДА
3:2
ПДА
3:0
ПДА
4:1
ПДА
1:0
ПДА
3:1
К
3:1
ПДА
0:0
ПДА
1:2
ТМК
1:0

Голы

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

2.13
1.25

Среднее время на гол

42
72

Всего голов

13
4

Голов в среднем за матч

1.63
0.5

Среднее время на гол

55
180

Всего голов

30
14

Голов в среднем за матч

1.88
0.88

Тотал матчей

2.5
14
Больше 88%
Меньше 13%
2
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
3
Больше 19%
Меньше 81%
13

Среднее время на гол

48
102

Бомбардиры внутри турнира

Антверпен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Янссен Винсент 10 (1) 0.38
Иленикена Джордж 6 0.23
Баликвиша Мишель-Анже 5 0.19
Муйя Арбнор 5 0.19
Эккеленкамп Юрген 5 0.19
Алдервейрельд Тоби 3 (2) 0.12
Эджуке Чидера 2 0.08
Ондрейка Якоб 2 0.08
Вермирен Артур 1 0.04
Керк Джирано 1 0.04
Корбани Кобе 1 0.04
Вейндал Оуэн 1 0.04
Батай Йелле 1 0.04
Винс Сэмюэл 1 0.04
Mahamadou Doumbia 1 0.04
Юсуф Альхассан 0 0
Де Лат Ричи 0 0
Авила Гастон 0 0
Ван Ден Босх Зено 0 0
Кейта Мандела 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Схоофс Роб 6 0.23
Мрабти Керим 4 0.15
Хайреманс Джеффри 4 (3) 0.15
Флюке Патрик 3 0.12
Бассетте Норман 3 0.12
Фулон Дам 2 0.08
Лаубербах Лион 2 0.08
Антонио Билл 2 0.08
Сторм Никола 1 0.04
Rafik Belghali 1 0.04
Бейтс Дэвид 1 0.04
Маледе Йонас 0 0
Слимани Ислам 0 0
Уолш Сэнди 0 0

Карточки

Антверпен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Янссен Винсент 6 0
Кейта Мандела 2 1
Керк Джирано 3 0
Эккеленкамп Юрген 3 0
Муйя Арбнор 3 0
Кулибали Сумайла 2 0
Алдервейрельд Тоби 2 0
Эджуке Чидера 2 0
Юсуф Альхассан 2 0
Баликвиша Мишель-Анже 2 0
Ван Ден Босх Зено 2 0
Вермирен Артур 2 0
Иленикена Джордж 2 0
Ван Боммел Марк 1 0
Де Лат Ричи 1 0
Батай Йелле 1 0
Ондрейка Якоб 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фулон Дам 6 0
Бейтс Дэвид 4 0
Конате Мори 4 0
Уолш Сэнди 3 0
Мрабти Керим 3 0
Коббо Элиас 3 0
Хайреманс Джеффри 2 0
Схоофс Роб 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 2 0
Лаубербах Лион 2 0
Мукау Нгалаэль 2 0
Бафдили Билал 2 0
Бесник Хаши 1 0
Слимани Ислам 1 0
Флюке Патрик 1 0
Нгой Жульен 1 0
Маледе Йонас 1 0
Ван Хеке Яннес 1 0
Rafik Belghali 1 0

Результаты матчей

Антверпен
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
62% (8)
31% (4)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Мехелен
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

3
4
Антверпен
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Мехелен
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
15% (2)
46% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

10
6

Упущенные победы

15
15
Антверпен
72.2%
27.8%
13 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (13)
27% (7)
23% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
31% (8)
31% (8)
Мехелен
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (6)
46% (12)
31% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (7)
23% (6)
50% (13)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

4
8

Волевые победы

18
10

Упущенные победы

18
19

Голы по времени матча

Забито

27
13
16 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
17 Не забивали 17
6
22%
1
8%
1-15
1
4%
2
15%
16-30
9
33%
1
8%
31-45
1
4%
1
8%
46-60
3
11%
4
31%
61-75
7
26%
4
31%
76-90

Пропущено

12
20
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
2
17%
2
10%
1-15
1
8%
5
25%
16-30
2
17%
2
10%
31-45
2
17%
3
15%
46-60
2
17%
4
20%
61-75
3
25%
4
20%
76-90

Забито

18
17
8 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 6
17 Не забивали 17
2
11%
0
0%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
4
22%
3
18%
31-45
2
11%
4
24%
46-60
4
22%
2
12%
61-75
4
22%
8
47%
76-90

Пропущено

15
10
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
2
13%
3
30%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
3
30%
31-45
1
7%
1
10%
46-60
3
20%
1
10%
61-75
5
33%
2
20%
76-90

Забито

45
30
24 В 1-м тайме 7
21 Во 2-м тайме 23
11 Забивали первыми 11
8 Не забивали 8
8
18%
1
3%
1-15
3
7%
2
7%
16-30
13
29%
4
13%
31-45
3
7%
5
17%
46-60
7
16%
6
20%
61-75
11
24%
12
40%
76-90

Пропущено

27
30
11 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 16
4
15%
5
17%
1-15
2
7%
5
17%
16-30
5
19%
5
17%
31-45
3
11%
4
13%
46-60
5
19%
5
17%
61-75
8
30%
30%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Антверпен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
РВДМ 47 - Антверпен 0:4 Остенде - Антверпен 1:1 Антверпен - Брюгге 2:1 Стандард - Антверпен 0:1
Эйпен - Антверпен 1:0 АХ Лёвен - Антверпен 2:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 4:1 Генк - Антверпен 3:0 Антверпен - Вестерло 2:2 Антверпен - Андерлехт 1:1 Антверпен - Барселона 3:2 Серкль Брюгге - Антверпен 1:3 Антверпен - Спортинг Шарлеруа 5:2 Антверпен - АХ Лёвен 1:0 Шахтёр Донецк - Антверпен 1:0 Сент-Трейден - Антверпен 1:1 Антверпен - Стандард 6:0 Порту - Антверпен 2:0 Антверпен - Генк 3:2 Льерс Кемпензонен - Антверпен 1:4
Мехелен
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Мехелен - Генк 1:1 Эйпен - Мехелен 0:1 Мехелен - Андерлехт 2:2 Мехелен - РВДМ 47 3:1
Гент - Мехелен 1:2 Мехелен - Герта 3:0 Спортинг Шарлеруа - Мехелен 3:1 Мехелен - Стандард 3:0 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 1:0 Мехелен - Брюгге 0:0 Мехелен - Сент-Трейден 0:2 Кортрейк - Мехелен 0:3 Мехелен - Спортинг Шарлеруа 1:0 Стандард - Мехелен 1:1 Кнокке - Мехелен 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 0:2 Генк - Мехелен 4:0 Андерлехт - Мехелен 3:1 Мехелен - Антверпен 0:0 Мехелен - АХ Лёвен 1:2

Результаты матчей

Антверпен
Мехелен

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
6:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
6
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:1
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
6:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 27%
1
7 раз 27%
2
4 раза 15%
3
3 раза 12%
4
3 раза 12%
6
2 раза 8%
1
10 раз 38%
0
9 раз 35%
3
4 раза 15%
2
2 раза 8%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Антверпен
Мехелен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
7
6
1.5
4
9
5
8
2.5
3
10
4
9
3.5
1
12
2
11
4.5
2
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
3
10
3
10
2.5
2
11
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
7
0.5
Больше Меньше
17
9
12
14
1.5
7
19
8
18
2.5
5
21
5
21
3.5
1
25
2
24
4.5
2
24
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 25 18 5 2 54 - 27 59
2.
Андерлехт
 25 14 9 2 48 - 27 51
3.
Брюгге
 25 12 8 5 53 - 23 44
4.
Антверпен
 26 12 8 6 48 - 24 44
5.
Генк
 26 10 10 6 48 - 27 40
6.
Серкль Брюгге
 25 12 3 10 35 - 30 39
7.
Гент
 25 10 9 6 41 - 31 39
8.
Мехелен
 26 10 6 10 30 - 30 36
9.
Сент-Трейден
 25 8 10 7 31 - 37 34
10.
Вестерло
 26 7 8 11 40 - 48 29
11.
Стандард
 26 6 10 10 24 - 36 28
12.
АХ Лёвен
 26 6 7 13 31 - 41 25
13.
Спортинг Шарлеруа
 26 6 7 13 25 - 42 25
14.
РВДМ 47
 26 5 7 14 28 - 56 22
15.
Эйпен
 25 6 3 16 23 - 49 21
16.
Кортрейк
 25 4 6 15 17 - 48 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 13 10 2 1 31 - 14 32
2.
Андерлехт
 12 9 3 0 25 - 11 30
3.
Антверпен
 13 8 4 1 30 - 9 28
4.
Брюгге
 13 7 6 0 31 - 11 27
5.
Гент
 13 6 5 2 27 - 16 23
6.
Серкль Брюгге
 12 7 1 4 20 - 14 22
7.
Сент-Трейден
 13 6 4 3 15 - 13 22
8.
Спортинг Шарлеруа
 13 6 3 4 20 - 22 21
9.
Генк
 13 5 6 2 27 - 14 21
10.
Мехелен
 13 5 4 4 16 - 11 19
11.
Стандард
 13 4 5 4 10 - 10 17
12.
Вестерло
 13 5 1 7 20 - 25 16
13.
АХ Лёвен
 13 4 4 5 18 - 13 16
14.
РВДМ 47
 13 3 5 5 14 - 24 14
15.
Кортрейк
 12 3 3 6 9 - 18 12
16.
Эйпен
 12 3 2 7 14 - 24 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Унион Сент-Жиллуаз
 12 8 3 1 23 - 13 27
2.
Андерлехт
 13 5 6 2 23 - 16 21
3.
Генк
 13 5 4 4 21 - 13 19
4.
Брюгге
 12 5 2 5 22 - 12 17
5.
Серкль Брюгге
 13 5 2 6 15 - 16 17
6.
Мехелен
 13 5 2 6 14 - 19 17
7.
Гент
 12 4 4 4 14 - 15 16
8.
Антверпен
 13 4 4 5 18 - 15 16
9.
Вестерло
 13 2 7 4 20 - 23 13
10.
Сент-Трейден
 12 2 6 4 16 - 24 12
11.
Стандард
 13 2 5 6 14 - 26 11
12.
Эйпен
 13 3 1 9 9 - 25 10
13.
АХ Лёвен
 13 2 3 8 13 - 28 9
14.
РВДМ 47
 13 2 2 9 14 - 32 8
15.
Кортрейк
 13 1 3 9 8 - 30 6
16.
Спортинг Шарлеруа
 13 0 4 9 5 - 20 4
  • — Выход в плей-офф за чемпионский титул
  • — Выход в плей-офф Лиги Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Серкль Брюгге Денкей Кевин 19
Унион Сент-Жиллуаз Эль-Амин Амура Мохамед 16 (2)
Брюгге Родригеш Тьяго 16 (2)
Андерлехт Дрейер Андерс 14 (5)
Сент-Трейден Койта Абубакари 13 (1)
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Топ нарушителей
АХ Лёвен Мендиль Хамза 1 9
Серкль Брюгге Ван дер Брюгген Ханнес 9
Спортинг Шарлеруа Илаймахаритра Марко 1 7
АХ Лёвен Шрейверс Сьебе 8
Унион Сент-Жиллуаз Ванхутт Шарль 8
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Алдервейрельд Тоби пробил пенальти, но не смог забить!
    • 47'
      Слимани Ислам получил желтую карточку от судьи
    • 42'
      Мукау Нгалаэль получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Антверпен 0:1 Мехелен онлайн

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