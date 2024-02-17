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Тур: 26. Стадион: . Главный судья: Marian Barbu
У Крайова 1948
0:1
Первый тайм: 26'
ЧФР Клуж
0'
0:1
13' Гол
Эль-Каддури Омар

Ход матча

13'
0:1
Эль-Каддури Омар

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
У Крайова 1948
Ничья
ЧФР Клуж
9.00
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4.80
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1.35
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Все Коэффициенты
50
Ion-Cristian
Gurau
2
Radu
Alexandru
Negru
3
Лекиатас
Рокас
4
Лакруа
Лео
16
Маскареньяс
Матеус
6
Аким
Влад
8
Албу
Константин
24
William
Baeten
11
Кицу
Аурелиан
72
Падула
Андреа
99
Vladislav
Blanuta
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
6
Айети
Арлинд
4
Маня
Кристьян
18
Кейта
Абдул-Кадер
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
7
Эль-Каддури
Омар
17
Отеле
Филип
9
Бирлигея
Даниэль
У Крайова 1948
ЧФР Клуж

История личных встреч

У Крайова 1948
ЧФР Клуж

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:0
СПОЗВВЛК
1:0
С
3:1
С
3:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

3
0.33

Среднее время на гол

30
270

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

2.25
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

40
180

Бомбардиры внутри турнира

У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 9 0.35
Бауса Хуан 5 (1) 0.19
Vladislav Blanuta 4 0.15
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.15
Сидибе Секу 3 (1) 0.12
William Baeten 3 0.12
Лакруа Лео 3 0.12
Бахасса Яссин 2 0.08
Албу Константин 2 0.08
Аким Влад 1 0.04
Alexandru Blidar 1 0.04
Ибрагим Джибрил 1 0.04
Маскареньяс Матеус 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 9 0.35
Бирлигея Даниэль 6 0.23
Мухар Карло 5 0.19
Тахцидис Панайотис 5 (2) 0.19
Авуну Дюрель 3 0.12
Дяк Чиприан 2 0.08
Камора Мауру 2 0.08
Айети Арлинд 2 0.08
Джуричич Лука 2 0.08
Йебоа Эммануэль 2 0.08
Бетанкор Хефте 1 0.04
Красники Эрмал 1 0.04
Михаэль Петер 1 0.04
Эль-Каддури Омар 1 0.04
Маня Кристьян 1 0.04
Кейта Абдул-Кадер 1 0.04
Крешич Антон 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0

Карточки

У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 6 1
Маскареньяс Матеус 4 1
Кицу Аурелиан 5 0
Gabriel Compagnucci 5 0
Лакруа Лео 3 1
Бахасса Яссин 4 0
William Baeten 4 0
Аким Влад 3 0
Бауса Хуан 3 0
Албу Константин 3 0
Radu Alexandru Negru 3 0
Асамоа Самуэль 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Ибрагим Джибрил 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Поп Влад 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Alexandru Blidar 1 0
Лекиатас Рокас 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 7 0
Тахцидис Панайотис 4 0
Дяк Чиприан 3 0
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Авуну Дюрель 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Эль-Каддури Омар 2 0
Мамич Петар 2 0
Могос Василе 2 0
Отеле Филип 2 0
Фика Алин 2 0
Джуричич Лука 2 0
Сава Рэзван 2 0
Бирлигея Даниэль 2 0
Морган Зив 2 0
Илие Матей 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0

Результаты матчей

У Крайова 1948
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
ЧФР Клуж
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

10
6
У Крайова 1948
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
ЧФР Клуж
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

17
1

Упущенные победы

5
24
У Крайова 1948
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
ЧФР Клуж
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

4
9

Волевые победы

20
8

Упущенные победы

15
30

Голы по времени матча

Забито

25
18
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 1
14 Не забивали 17
5
20%
1
6%
1-15
5
20%
2
11%
16-30
1
4%
6
33%
31-45
6
24%
4
22%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
7
28%
4
22%
76-90

Пропущено

21
20
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
1
5%
4
20%
1-15
2
10%
4
20%
16-30
5
24%
2
10%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
5
24%
6
30%
61-75
5
24%
3
15%
76-90

Забито

13
24
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
0
0%
5
21%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
4
31%
6
25%
31-45
2
15%
1
4%
46-60
3
23%
7
29%
29%
61-75
3
23%
3
13%
76-90

Пропущено

19
6
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
7
37%
2
33%
1-15
3
16%
2
33%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Забито

38
42
16 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
5
13%
6
14%
1-15
6
16%
4
10%
16-30
5
13%
12
29%
31-45
8
21%
5
12%
46-60
4
11%
8
19%
61-75
10
26%
7
17%
76-90

Пропущено

40
26
19 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 18
8
20%
6
23%
1-15
5
13%
6
23%
16-30
6
15%
3
12%
31-45
5
13%
1
4%
46-60
7
18%
7
27%
61-75
9
23%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3
У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0
ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3

Результаты матчей

У Крайова 1948
ЧФР Клуж

Точный счет

2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
4:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
4
1 раз 4%
0
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
5 раз 20%
4
4 раза 16%
2
3 раза 12%

Тоталы голов в матче

У Крайова 1948
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
10
3
9
3
1.5
7
6
4
8
2.5
5
8
1
11
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
4
2
11
1.5
5
7
2
11
2.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
18
7
11
14
1.5
12
13
6
19
2.5
9
16
1
24
3.5
4
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 25 16 6 3 47 - 21 54
2.
Рапид Бухарест
 26 13 9 4 45 - 27 48
3.
ЧФР Клуж
 1:0 26 13 6 7 44 - 25 45
4.
Университатя Крайова
 25 10 8 7 37 - 31 38
5.
Фарул Констанца
 25 10 7 8 34 - 35 37
6.
Петролул Плоешти
 26 7 14 5 26 - 25 35
7.
УТА Арад
 26 8 10 8 31 - 36 34
8.
Германнштадт
 26 7 13 6 31 - 28 34
9.
Сепси
 25 9 6 10 35 - 31 33
10.
Университатя Клуж
 25 8 9 8 33 - 38 33
11.
Оцелул Галац
 25 6 13 6 25 - 25 31
12.
У Крайова 1948
 0:1 26 9 3 14 38 - 41 30
13.
Волунтари
 26 6 9 11 29 - 41 27
14.
Политехника Яссы
 26 6 9 11 28 - 41 27
15.
Динамо Бухарест
 25 5 4 16 17 - 36 19
16.
Ботошани
 25 3 10 12 25 - 44 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 1:0 13 8 4 1 24 - 6 28
2.
ФКСБ
 13 8 3 2 22 - 10 27
3.
Рапид Бухарест
 13 8 2 3 28 - 17 26
4.
Германнштадт
 13 6 6 1 20 - 10 24
5.
Сепси
 12 6 4 2 22 - 14 22
6.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
7.
Петролул Плоешти
 13 5 6 2 18 - 16 21
8.
Фарул Констанца
 13 5 5 3 18 - 14 20
9.
УТА Арад
 13 5 5 3 18 - 17 20
10.
У Крайова 1948
 0:1 13 6 1 6 25 - 22 19
11.
Политехника Яссы
 13 3 6 4 14 - 19 15
12.
Волунтари
 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Университатя Клуж
 12 3 3 6 12 - 19 12
14.
Ботошани
 12 2 6 4 11 - 16 12
15.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
16.
Динамо Бухарест
 12 2 3 7 5 - 14 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 12 8 3 1 25 - 11 27
2.
Рапид Бухарест
 13 5 7 1 17 - 10 22
3.
Университатя Клуж
 13 5 6 2 21 - 19 21
4.
Оцелул Галац
 12 4 7 1 15 - 9 19
5.
Фарул Констанца
 12 5 2 5 16 - 21 17
6.
ЧФР Клуж
 1:0 13 5 2 6 20 - 19 17
7.
Университатя Крайова
 12 4 4 4 17 - 16 16
8.
УТА Арад
 13 3 5 5 13 - 19 14
9.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
10.
Петролул Плоешти
 13 2 8 3 8 - 9 14
11.
Политехника Яссы
 13 3 3 7 14 - 22 12
12.
Сепси
 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 0:1 13 3 2 8 13 - 19 11
14.
Динамо Бухарест
 13 3 1 9 12 - 22 10
15.
Германнштадт
 13 1 7 5 11 - 18 10
16.
Ботошани
 13 1 4 8 14 - 28 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
ЧФР Клуж Отеле Филип 9 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Весь список
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    У Крайова 1948
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    ЧФР Клуж
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