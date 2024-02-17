Тур: 26. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Marian Barbu
0:1
Первый тайм: 26'
Ход матча
13'
0:1
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Costantino
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Отеле ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
-
27 Илие МатейЗащитник
-
22 Аусси АланЗащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
-
45 Камора МауруНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
История личных встреч
У Крайова 1948
ЧФР Клуж
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.33
Среднее время на гол
30
270
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
2.25
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
40
180
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|9
|0.35
|Бауса Хуан
|5 (1)
|0.19
|Vladislav Blanuta
|4
|0.15
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.15
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.12
|William Baeten
|3
|0.12
|Лакруа Лео
|3
|0.12
|Бахасса Яссин
|2
|0.08
|Албу Константин
|2
|0.08
|Аким Влад
|1
|0.04
|Alexandru Blidar
|1
|0.04
|Ибрагим Джибрил
|1
|0.04
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|9
|0.35
|Бирлигея Даниэль
|6
|0.23
|Мухар Карло
|5
|0.19
|Тахцидис Панайотис
|5 (2)
|0.19
|Авуну Дюрель
|3
|0.12
|Дяк Чиприан
|2
|0.08
|Камора Мауру
|2
|0.08
|Айети Арлинд
|2
|0.08
|Джуричич Лука
|2
|0.08
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.08
|Бетанкор Хефте
|1
|0.04
|Красники Эрмал
|1
|0.04
|Михаэль Петер
|1
|0.04
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.04
|Маня Кристьян
|1
|0.04
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0.04
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|6
|1
|Маскареньяс Матеус
|4
|1
|Кицу Аурелиан
|5
|0
|Gabriel Compagnucci
|5
|0
|Лакруа Лео
|3
|1
|Бахасса Яссин
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Аким Влад
|3
|0
|Бауса Хуан
|3
|0
|Албу Константин
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Лекиатас Рокас
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|7
|0
|Тахцидис Панайотис
|4
|0
|Дяк Чиприан
|3
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Эль-Каддури Омар
|2
|0
|Мамич Петар
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Отеле Филип
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Бирлигея Даниэль
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Илие Матей
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
ЧФР Клуж
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
10
6
У Крайова 1948
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
ЧФР Клуж
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
0% (0)
58% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
1
Упущенные победы
5
24
У Крайова 1948
63.6%
36.4%
14 побед 8 поражений
Первый тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
36% (9)
32% (8)
ЧФР Клуж
26.3%
73.7%
5 побед 14 поражений
Первый тайм
20% (5)
44% (11)
36% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (5)
32% (8)
48% (12)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
20
8
Упущенные победы
15
30
Голы по времени матча
Забито
25
18
11 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 1
14 Не забивали 17
5
20%
1
6%
1-15
5
20%
2
11%
16-30
1
4%
6
33%
31-45
6
24%
4
22%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
7
28%
4
22%
76-90
Пропущено
21
20
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 12
1
5%
4
20%
1-15
2
10%
4
20%
16-30
5
24%
2
10%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
5
24%
6
30%
61-75
5
24%
3
15%
76-90
Забито
13
24
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
0
0%
5
21%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
4
31%
6
25%
31-45
2
15%
1
4%
46-60
3
23%
7
29%
29%
61-75
3
23%
3
13%
76-90
Пропущено
19
6
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
7
37%
2
33%
1-15
3
16%
2
33%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Забито
38
42
16 В 1-м тайме 22
22 Во 2-м тайме 20
13 Забивали первыми 9
5 Не забивали 7
5
13%
6
14%
1-15
6
16%
4
10%
16-30
5
13%
12
29%
31-45
8
21%
5
12%
46-60
4
11%
8
19%
61-75
10
26%
7
17%
76-90
Пропущено
40
26
19 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 11
12 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 18
8
20%
6
23%
1-15
5
13%
6
23%
16-30
6
15%
3
12%
31-45
5
13%
1
4%
46-60
7
18%
7
27%
61-75
9
23%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3
У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0
ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3
Результаты матчей
У Крайова 1948
ЧФР Клуж
Точный счет
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 42%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 33%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
4
2 раза 17%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
4:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 36%
0
5 раз 20%
2
5 раз 20%
3
5 раз 20%
4
1 раз 4%
0
7 раз 28%
1
6 раз 24%
3
5 раз 20%
4
4 раза 16%
2
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
103
93
76
48
58
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
84
211
57
211
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
187
1114
1213
619
916
124
421
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|25
|16
|6
|3
|47 - 21
|54
|2.
|26
|13
|9
|4
|45 - 27
|48
|3.
|1:0
|26
|13
|6
|7
|44 - 25
|45
|4.
|25
|10
|8
|7
|37 - 31
|38
|5.
|25
|10
|7
|8
|34 - 35
|37
|6.
|26
|7
|14
|5
|26 - 25
|35
|7.
|26
|8
|10
|8
|31 - 36
|34
|8.
|26
|7
|13
|6
|31 - 28
|34
|9.
|25
|9
|6
|10
|35 - 31
|33
|10.
|25
|8
|9
|8
|33 - 38
|33
|11.
|25
|6
|13
|6
|25 - 25
|31
|12.
|0:1
|26
|9
|3
|14
|38 - 41
|30
|13.
|26
|6
|9
|11
|29 - 41
|27
|14.
|26
|6
|9
|11
|28 - 41
|27
|15.
|25
|5
|4
|16
|17 - 36
|19
|16.
|25
|3
|10
|12
|25 - 44
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|13
|8
|4
|1
|24 - 6
|28
|2.
|13
|8
|3
|2
|22 - 10
|27
|3.
|13
|8
|2
|3
|28 - 17
|26
|4.
|13
|6
|6
|1
|20 - 10
|24
|5.
|12
|6
|4
|2
|22 - 14
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|20 - 15
|22
|7.
|13
|5
|6
|2
|18 - 16
|21
|8.
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|9.
|13
|5
|5
|3
|18 - 17
|20
|10.
|0:1
|13
|6
|1
|6
|25 - 22
|19
|11.
|13
|3
|6
|4
|14 - 19
|15
|12.
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|13.
|12
|3
|3
|6
|12 - 19
|12
|14.
|12
|2
|6
|4
|11 - 16
|12
|15.
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|16.
|12
|2
|3
|7
|5 - 14
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|8
|3
|1
|25 - 11
|27
|2.
|13
|5
|7
|1
|17 - 10
|22
|3.
|13
|5
|6
|2
|21 - 19
|21
|4.
|12
|4
|7
|1
|15 - 9
|19
|5.
|12
|5
|2
|5
|16 - 21
|17
|6.
|1:0
|13
|5
|2
|6
|20 - 19
|17
|7.
|12
|4
|4
|4
|17 - 16
|16
|8.
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|9.
|13
|3
|5
|5
|15 - 22
|14
|10.
|13
|2
|8
|3
|8 - 9
|14
|11.
|13
|3
|3
|7
|14 - 22
|12
|12.
|13
|3
|2
|8
|13 - 17
|11
|13.
|0:1
|13
|3
|2
|8
|13 - 19
|11
|14.
|13
|3
|1
|9
|12 - 22
|10
|15.
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|16.
|13
|1
|4
|8
|14 - 28
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|9 (6)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9