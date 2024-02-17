Тур: 26. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Marian Barbu
1:3
Конец матча
0'
0:1
13' ГолЭль-Каддури Омар
1:1
40' ГолWilliam Baeten
1:2
45' ГолБирлигея Даниэль
51' Желтая карточкаЭль-Каддури Омар
1:3
90' ГолМухар Карло
90' Желтая карточкаБауса Хуан
90'+6
Ход матча
13'
0:1
40'
45'
1:2
51'
90'
1:3
90'
90'
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Costantino
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Отеле ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
-
27 Илие МатейЗащитник
-
22 Аусси АланЗащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
-
45 Камора МауруНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
История личных встреч
У Крайова 1948
ЧФР Клуж
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
3
0.33
Среднее время на гол
30
270
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
2.25
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
40
180
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|9
|0.35
|Бауса Хуан
|5 (1)
|0.19
|Vladislav Blanuta
|4
|0.15
|William Baeten
|4
|0.15
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.15
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.12
|Лакруа Лео
|3
|0.12
|Бахасса Яссин
|2
|0.08
|Албу Константин
|2
|0.08
|Аким Влад
|1
|0.04
|Alexandru Blidar
|1
|0.04
|Ибрагим Джибрил
|1
|0.04
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|9
|0.35
|Бирлигея Даниэль
|7
|0.27
|Мухар Карло
|6
|0.23
|Тахцидис Панайотис
|5 (2)
|0.19
|Авуну Дюрель
|3
|0.12
|Дяк Чиприан
|2
|0.08
|Камора Мауру
|2
|0.08
|Айети Арлинд
|2
|0.08
|Джуричич Лука
|2
|0.08
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.08
|Бетанкор Хефте
|1
|0.04
|Красники Эрмал
|1
|0.04
|Михаэль Петер
|1
|0.04
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.04
|Маня Кристьян
|1
|0.04
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0.04
|Крешич Антон
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|6
|1
|Маскареньяс Матеус
|4
|1
|Кицу Аурелиан
|5
|0
|Gabriel Compagnucci
|5
|0
|Лакруа Лео
|3
|1
|Бауса Хуан
|4
|0
|Бахасса Яссин
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Аким Влад
|3
|0
|Албу Константин
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Лекиатас Рокас
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|7
|0
|Тахцидис Панайотис
|4
|0
|Дяк Чиприан
|3
|0
|Эль-Каддури Омар
|3
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Мамич Петар
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Отеле Филип
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Бирлигея Даниэль
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Илие Матей
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
ЧФР Клуж
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
8% (1)
46% (6)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
62% (8)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
11
6
У Крайова 1948
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
38% (5)
31% (4)
ЧФР Клуж
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
0% (0)
54% (7)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
17
1
Упущенные победы
5
24
У Крайова 1948
60.9%
39.1%
14 побед 9 поражений
Первый тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (8)
35% (9)
35% (9)
ЧФР Клуж
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
31% (8)
46% (12)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
4
9
Волевые победы
20
9
Упущенные победы
16
30
Голы по времени матча
Забито
26
21
12 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 2
14 Не забивали 17
5
19%
2
10%
1-15
5
19%
2
10%
16-30
2
8%
7
33%
31-45
6
23%
4
19%
46-60
1
4%
1
5%
61-75
7
27%
5
24%
76-90
Пропущено
24
21
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 11
10 Не пропускали 13
2
8%
4
19%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
6
25%
3
14%
31-45
3
13%
1
5%
46-60
5
21%
6
29%
61-75
6
25%
3
14%
76-90
Забито
13
24
5 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 8
17 Не забивали 16
0
0%
5
21%
1-15
1
8%
2
8%
16-30
4
31%
6
25%
31-45
2
15%
1
4%
46-60
3
23%
7
29%
29%
61-75
3
23%
3
13%
76-90
Пропущено
19
6
11 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
9 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
7
37%
2
33%
1-15
3
16%
2
33%
16-30
1
5%
1
17%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
2
11%
1
17%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Забито
39
45
17 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 21
13 Забивали первыми 10
5 Не забивали 7
5
13%
7
16%
1-15
6
15%
4
9%
16-30
6
15%
13
29%
31-45
8
21%
5
11%
46-60
4
10%
8
18%
61-75
10
26%
8
18%
76-90
Пропущено
43
27
21 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 11
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 19
9
21%
6
22%
1-15
5
12%
6
22%
16-30
7
16%
4
15%
31-45
5
12%
1
4%
46-60
7
16%
7
26%
61-75
10
23%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3
У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Оцелул Галац 0:2
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0
ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 КСМ Александрия - ЧФР Клуж 1:3
Результаты матчей
У Крайова 1948
ЧФР Клуж
Точный счет
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
4:3
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
0
4 раза 31%
3
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
2:0
3 раза 12%
1:3
2 раза 8%
4:3
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
0
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
6 раз 23%
4
4 раза 15%
2
3 раза 12%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
103
94
76
49
58
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
211
67
211
58
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
197
1115
1313
620
1016
125
422
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|9 (7)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9