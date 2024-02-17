Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

91' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

90' Айети Арлинд создает голевую возможность для своего партнера по команде.

89' Отеле Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

89' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Отеле Филип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

86' Хорошую попытку сделал Маскареньяс Матеус . Удар в створ, но вратарь начеку

86' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

85' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

84' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

84' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

84' Авуну Дюрель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

84' Михаэль Петер создает голевую возможность для своего партнера по команде.

83' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Авуну Дюрель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

82' Отеле Филип создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

82' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

80' Yassine Bahassa ослабляет давление, выбив мяч.

80' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Кейта Абдул-Кадер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

79' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Yassine Bahassa выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Yassine Bahassa наказан за толчок Могос Василе

76' William Baeten не смог попасть в створ ударом издали

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Маскареньяс Матеус получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Команда ЧФР Клуж довольна результатом к этому моменту.

73' Маскареньяс Матеус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Поп Влад не смог попасть в створ ударом издали

72' William Baeten навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Yassine Bahassa из команды У Крайова 1948 своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

72' Маскареньяс Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Айети Арлинд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

69' Поп Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

69' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

69' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

68' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

68' Отеле Филип пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau держит все под контролем

67' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

67' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Лакруа Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Кицу Аурелиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

62' Yassine Bahassa из команды У Крайова 1948 своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

61' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Дяк Чиприан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

59' Кейта Абдул-Кадер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Дяк Чиприан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

58' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Бирлигея Даниэль пробует нанести удар издали, но Ion-Cristian Gurau ловит мяч

54' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

52' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' Рефери не любит споров - именно за это Эль-Каддури Омар сейчас получил желтую

49' Ion-Cristian Gurau взял и забрал мяч на выходе

49' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

47' William Baeten пробует нанести удар издали, но Рэзван Сава держит все под контролем

46' Тактическая замена. Constantin Albu уходит с поля и его заменяет Поп Влад

46' Тактическая замена. Radu Negru уходит с поля и его заменяет Yassine Bahassa