Тур: 21. Стадион: Ракув. Главный судья: Пржибыл Ярослав
0'
12' Желтая карточкаВильчек Камиль
18' Желтая карточкаГук Томаш
31' Желтая карточкаТудор Фран
52' Желтая карточкаКадзиор Дамиан
54' Желтая карточкаОума Эрик
0:1
55' ПенальтиДзичек Патрик
Ход матча
12'
18'
31'
52'
54'
55'
0:1
26
Оума
Эрик
11
Замора
Джон
27
Новак
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Драчал ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
-
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Ракув
Пяст
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.2
Среднее время на гол
72
75
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
1.2
0
Среднее время на гол
75
0
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.22
0.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
135
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|6 (2)
|0.3
|Зволински Лукаш
|4 (2)
|0.2
|Замора Джон
|3
|0.15
|Кочергин Владислав
|3
|0.15
|Драчал Давид
|3
|0.15
|Киттель Сонни
|3
|0.15
|Раковитан Богдан
|3
|0.15
|Црнац Анте
|2
|0.1
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.1
|Папаниколау Яннис
|2
|0.1
|Плавшич Срджан
|1
|0.05
|Сореску Деян
|1
|0.05
|Сварнас Стратос
|1
|0.05
|Цебуля Марчин
|0
|0
|Лидерман Бен
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|5 (5)
|0.25
|Serhij Krykun
|3
|0.15
|Феликс Хорхе
|2
|0.1
|Michael Ameyaw
|2
|0.1
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.1
|Томашевич Гжегож
|1
|0.05
|Мосур Ариэль
|1
|0.05
|Гук Томаш
|1
|0.05
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.05
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|6
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Тудор Фран
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Плавшич Срджан
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Пясецки Фабиан
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|7
|0
|Пырка Аркадиуш
|5
|1
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Храпек Михал
|4
|0
|Гук Томаш
|4
|0
|Томашевич Гжегож
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Пяст
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
7
Ракув
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
8
9
Ракув
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
26% (5)
11% (2)
Пяст
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
12
16
Голы по времени матча
Забито
20
8
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
3
15%
1
13%
1-15
2
10%
2
25%
16-30
3
15%
1
13%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
6
30%
2
25%
61-75
3
15%
2
25%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
1
9%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
1
7%
4
36%
61-75
5
33%
1
9%
76-90
Пропущено
20
9
10 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
5
25%
1
11%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
1
5%
3
33%
46-60
7
35%
2
22%
61-75
2
10%
3
33%
76-90
Забито
35
19
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 7
4
11%
1
5%
1-15
7
20%
3
16%
16-30
5
14%
4
21%
31-45
4
11%
2
11%
46-60
7
20%
6
32%
61-75
8
23%
3
16%
76-90
Пропущено
25
17
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
7
28%
2
12%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
2
8%
4
24%
31-45
2
8%
5
29%
29%
46-60
7
28%
3
18%
61-75
3
12%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1
Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1
Пяст
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0
Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2
Результаты матчей
Ракув
Пяст
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:0
6 раз 32%
1:1
5 раз 26%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 53%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ракув
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
36
37
27
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
19
18
19
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
910
Больше Меньше
415
415
316
217
217
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|12
|5
|4
|49 - 30
|41
|2.
|21
|12
|5
|4
|31 - 17
|41
|3.
|21
|11
|6
|4
|36 - 26
|39
|4.
|21
|11
|3
|7
|39 - 23
|36
|5.
|20
|10
|5
|5
|30 - 23
|35
|6.
|0:1
|20
|9
|5
|6
|36 - 25
|32
|7.
|20
|8
|5
|7
|25 - 22
|29
|8.
|20
|8
|4
|8
|28 - 30
|28
|9.
|1:0
|20
|5
|12
|3
|20 - 17
|27
|10.
|20
|7
|4
|9
|22 - 33
|25
|11.
|20
|5
|9
|6
|28 - 28
|24
|12.
|21
|6
|6
|9
|24 - 33
|24
|13.
|21
|5
|8
|8
|22 - 27
|23
|14.
|20
|6
|4
|10
|23 - 30
|22
|15.
|19
|4
|9
|6
|21 - 22
|21
|16.
|19
|5
|5
|9
|25 - 36
|20
|17.
|21
|1
|11
|9
|22 - 35
|14
|18.
|19
|2
|4
|13
|14 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|0:1
|11
|7
|3
|1
|21 - 5
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|4.
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|17 - 11
|17
|7.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|9.
|10
|5
|0
|5
|11 - 14
|15
|10.
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|13.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|14.
|1:0
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|15.
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|16.
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|17.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|18.
|11
|1
|6
|4
|11 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|11
|7
|1
|3
|18 - 5
|22
|3.
|10
|4
|4
|2
|12 - 14
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|22 - 21
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|6.
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|7.
|1:0
|11
|2
|8
|1
|9 - 8
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|12 - 18
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|11.
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|12.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|13.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|15 - 20
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|10
|1
|4
|5
|12 - 16
|7
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|17.
|9
|1
|1
|7
|11 - 22
|4
|18.
|9
|0
|0
|9
|4 - 19
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|10 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (7)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8