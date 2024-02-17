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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Ракув
0:1
Второй тайм: 63'
Пяст
0'
12' Желтая карточка
Вильчек Камиль
18' Желтая карточка
Гук Томаш
31' Желтая карточка
Тудор Фран
52' Желтая карточка
Кадзиор Дамиан
54' Желтая карточка
Оума Эрик
0:1
55' Пенальти
Дзичек Патрик

Ход матча

12'
 
Вильчек Камиль
18'
 
Гук Томаш
31'
Тудор Фран
 
46'
 
Пясецки Фабиан
Вильчек Камиль
52'
 
Кадзиор Дамиан
54'
Оума Эрик
 
55'
0:1
Дзичек Патрик
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Пяст
2.18
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Все Коэффициенты
1
Ковачевич
Владан
7
Тудор
Фран
24
Арсенич
Зоран
4
Сварнас
Стратос
20
Салес
Жеан
Карлос
26
Оума
Эрик
30
Кочергин
Владислав
5
Берггрен
Густав
11
Замора
Джон
27
Новак
Бартош
9
Зволински
Лукаш
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
5
Гук
Томаш
16
Дзичек
Патрик
20
Томашевич
Гжегож
11
Кадзиор
Дамиан
7
Феликс
Хорхе
19
Michael
Ameyaw
10
Вильчек
Камиль
Ракув
3-4-2-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Ракув
Пяст

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Э
2:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:1

Голы

Всего голов

5
6

Голов в среднем за матч

1.25
1.2

Среднее время на гол

72
75

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.2
0

Среднее время на гол

75
0

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.22
0.67

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
135

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Новак Бартош 6 (2) 0.3
Зволински Лукаш 4 (2) 0.2
Замора Джон 3 0.15
Кочергин Владислав 3 0.15
Драчал Давид 3 0.15
Киттель Сонни 3 0.15
Раковитан Богдан 3 0.15
Црнац Анте 2 0.1
Салес Жеан Карлос 2 0.1
Папаниколау Яннис 2 0.1
Плавшич Срджан 1 0.05
Сореску Деян 1 0.05
Сварнас Стратос 1 0.05
Цебуля Марчин 0 0
Лидерман Бен 0 0
Тудор Фран 0 0
Берггрен Густав 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дзичек Патрик 5 (5) 0.25
Serhij Krykun 3 0.15
Феликс Хорхе 2 0.1
Michael Ameyaw 2 0.1
Кадзиор Дамиан 2 0.1
Томашевич Гжегож 1 0.05
Мосур Ариэль 1 0.05
Гук Томаш 1 0.05
Храпек Михал 1 (1) 0.05
Пырка Аркадиуш 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 6 0
Ковачевич Аднан 4 0
Тудор Фран 4 0
Лидерман Бен 4 0
Цебуля Марчин 3 0
Папаниколау Яннис 3 0
Зволински Лукаш 2 0
Плавшич Срджан 2 0
Кочергин Владислав 2 0
Новак Бартош 1 0
Рундич Милан 1 0
Пясецки Фабиан 1 0
Арсенич Зоран 1 0
Сореску Деян 1 0
Замора Джон 1 0
Ковачевич Владан 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 7 0
Пырка Аркадиуш 5 1
Катранис Александрос 3 1
Мосур Ариэль 3 1
Храпек Михал 4 0
Гук Томаш 4 0
Томашевич Гжегож 4 0
Червински Якуб 3 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Вильчек Камиль 1 0
Aleksandar Vukovic 1 0
Голубек Якуб 1 0
Моква Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Щепаньски Милош 1 0
Michael Ameyaw 1 0
Gabriel Kirejczyk 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Пяст
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
7
Ракув
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Пяст
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

13
5

Упущенные победы

8
9
Ракув
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
53% (10)
21% (4)
26% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (12)
26% (5)
11% (2)
Пяст
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (2)
58% (11)
32% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
47% (9)
16% (3)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

12
16

Голы по времени матча

Забито

20
8
8 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
3
15%
1
13%
1-15
2
10%
2
25%
16-30
3
15%
1
13%
31-45
3
15%
0
0%
46-60
6
30%
2
25%
61-75
3
15%
2
25%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
2
40%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
10 Не забивали 13
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
1
9%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
1
7%
4
36%
61-75
5
33%
1
9%
76-90

Пропущено

20
9
10 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
5
25%
1
11%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
1
5%
3
33%
46-60
7
35%
2
22%
61-75
2
10%
3
33%
76-90

Забито

35
19
16 В 1-м тайме 8
19 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
1 Не забивали 7
4
11%
1
5%
1-15
7
20%
3
16%
16-30
5
14%
4
21%
31-45
4
11%
2
11%
46-60
7
20%
6
32%
61-75
8
23%
3
16%
76-90

Пропущено

25
17
13 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
7
28%
2
12%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
2
8%
4
24%
31-45
2
8%
5
29%
29%
46-60
7
28%
3
18%
61-75
3
12%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1
Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1
Пяст
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0
Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2

Результаты матчей

Ракув
Пяст

Точный счет

1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:0
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
3
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 40%
0:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
5 раз 50%
0
4 раза 40%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:1
4 раза 21%
2:1
3 раза 16%
1:0
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
3:0
2 раза 11%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:0
6 раз 32%
1:1
5 раз 26%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 53%
2
5 раз 26%
3
2 раза 11%
5
2 раза 11%
1
8 раз 42%
0
7 раз 37%
3
3 раза 16%
2
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Ракув
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
3
6
3
7
2.5
2
7
1
9
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
1.5
Больше Меньше
1
9
1
8
2.5
1
9
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
10
1.5
Больше Меньше
4
15
4
15
2.5
3
16
2
17
3.5
2
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 21 12 5 4 49 - 30 41
2.
Шленск Вроцлав
 21 12 5 4 31 - 17 41
3.
Лех
 21 11 6 4 36 - 26 39
4.
Погонь Щецин
 21 11 3 7 39 - 23 36
5.
Легия
 20 10 5 5 30 - 23 35
6.
Ракув
 0:1 20 9 5 6 36 - 25 32
7.
Гурник Забже
 20 8 5 7 25 - 22 29
8.
Сталь Мелец
 20 8 4 8 28 - 30 28
9.
Пяст
 1:0 20 5 12 3 20 - 17 27
10.
Заглембе Любин
 20 7 4 9 22 - 33 25
11.
Краковия
 20 5 9 6 28 - 28 24
12.
Радомяк Радом
 21 6 6 9 24 - 33 24
13.
Варта Познань
 21 5 8 8 22 - 27 23
14.
Видзев Лодзь
 20 6 4 10 23 - 30 22
15.
Корона Кельце
 19 4 9 6 21 - 22 21
16.
Пуща Неполомице
 19 5 5 9 25 - 36 20
17.
Рух Хожув
 21 1 11 9 22 - 35 14
18.
ЛКС Лодзь
 19 2 4 13 14 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 10 8 1 1 27 - 9 25
2.
Ракув
 0:1 11 7 3 1 21 - 5 24
3.
Лех
 11 7 2 2 24 - 12 23
4.
Легия
 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Шленск Вроцлав
 11 5 3 3 15 - 9 18
6.
Сталь Мелец
 9 5 2 2 17 - 11 17
7.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
8.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Видзев Лодзь
 10 5 0 5 11 - 14 15
10.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
13.
Корона Кельце
 9 3 4 2 14 - 11 13
14.
Пяст
 1:0 9 3 4 2 11 - 9 13
15.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
16.
ЛКС Лодзь
 10 2 4 4 10 - 19 10
17.
Варта Познань
 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 11 1 6 4 11 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
4.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
5.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
6.
Варта Познань
 11 3 5 3 14 - 15 14
7.
Пяст
 1:0 11 2 8 1 9 - 8 14
8.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
9.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Краковия
 9 2 4 3 7 - 9 10
12.
Заглембе Любин
 10 3 1 6 11 - 21 10
13.
Ракув
 0:1 9 2 2 5 15 - 20 8
14.
Корона Кельце
 10 1 5 4 7 - 11 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
17.
Пуща Неполомице
 9 1 1 7 11 - 22 4
18.
ЛКС Лодзь
 9 0 0 9 4 - 19 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 10 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (7)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Жозуэ Филипе 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Тудор Фран получил желтую карточку от судьи
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Пяст
2.18
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3.55
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5.95
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