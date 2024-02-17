Тур: 21. Стадион: Ракув. Зрители: 5346 Главный судья: Пржибыл Ярослав
0'
12' Желтая карточкаВильчек Камиль
18' Желтая карточкаГук Томаш
31' Желтая карточкаТудор Фран
51' Желтая карточкаКадзиор Дамиан
54' Желтая карточкаОума Эрик
0:1
56' ПенальтиДзичек Патрик
1:1
79' ГолЦрнац Анте
84' Желтая карточкаПясецки Фабиан
90' Желтая карточкаПлавшич Срджан
90' Желтая карточкаДзичек Патрик
90' Желтая карточкаРаковитан Богдан
2:1
90' ПенальтиЗволински Лукаш
3:1
90' ГолЦебуля Марчин
90'+15
Ход матча
12'
18'
31'
51'
54'
56'
0:1
79'
1:1
84'
90'
90'
90'
90'
2:1
90'
3:1
26
Оума
Эрик
11
Замора
Джон
27
Новак
Бартош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Оума ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Замора ДжонПолузащитник
-
27 Новак БартошПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Драчал ДавидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Црнац АнтеНападающий
-
-
Главный тренер: Шварга Давид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Ракув
Пяст
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
6
Голов в среднем за матч
1.25
1.2
Среднее время на гол
72
75
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
1.2
0
Среднее время на гол
75
0
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.22
0.67
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
135
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Новак Бартош
|6 (2)
|0.3
|Зволински Лукаш
|5 (3)
|0.25
|Замора Джон
|3
|0.15
|Црнац Анте
|3
|0.15
|Кочергин Владислав
|3
|0.15
|Драчал Давид
|3
|0.15
|Киттель Сонни
|3
|0.15
|Раковитан Богдан
|3
|0.15
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.1
|Папаниколау Яннис
|2
|0.1
|Цебуля Марчин
|1
|0.05
|Плавшич Срджан
|1
|0.05
|Сореску Деян
|1
|0.05
|Сварнас Стратос
|1
|0.05
|Лидерман Бен
|0
|0
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дзичек Патрик
|6 (6)
|0.3
|Serhij Krykun
|3
|0.15
|Феликс Хорхе
|2
|0.1
|Michael Ameyaw
|2
|0.1
|Кадзиор Дамиан
|2
|0.1
|Томашевич Гжегож
|1
|0.05
|Мосур Ариэль
|1
|0.05
|Гук Томаш
|1
|0.05
|Храпек Михал
|1 (1)
|0.05
|Пырка Аркадиуш
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|6
|0
|Ковачевич Аднан
|4
|0
|Тудор Фран
|4
|0
|Лидерман Бен
|4
|0
|Цебуля Марчин
|3
|0
|Плавшич Срджан
|3
|0
|Папаниколау Яннис
|3
|0
|Зволински Лукаш
|2
|0
|Кочергин Владислав
|2
|0
|Раковитан Богдан
|2
|0
|Новак Бартош
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Сореску Деян
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Ковачевич Владан
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|8
|0
|Пырка Аркадиуш
|5
|1
|Катранис Александрос
|3
|1
|Мосур Ариэль
|3
|1
|Храпек Михал
|4
|0
|Гук Томаш
|4
|0
|Томашевич Гжегож
|4
|0
|Червински Якуб
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Пясецки Фабиан
|2
|0
|Вильчек Камиль
|1
|0
|Aleksandar Vukovic
|1
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Щепаньски Милош
|1
|0
|Michael Ameyaw
|1
|0
|Gabriel Kirejczyk
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
8 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
18% (2)
0% (0)
Пяст
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
8
Ракув
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
13
5
Упущенные победы
8
9
Ракув
86.7%
13.3%
13 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (10)
25% (5)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
65% (13)
25% (5)
10% (2)
Пяст
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
10% (2)
60% (12)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (7)
45% (9)
20% (4)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
15
5
Упущенные победы
12
17
Голы по времени матча
Забито
23
9
8 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
3
13%
1
11%
1-15
2
9%
2
22%
16-30
3
13%
1
11%
31-45
3
13%
1
11%
46-60
6
26%
2
22%
61-75
6
26%
2
22%
76-90
Пропущено
6
11
3 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 7
2
33%
1
9%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
4
36%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
3
27%
76-90
Забито
15
11
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 5
11 Не забивали 14
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
1
9%
16-30
2
13%
3
27%
31-45
1
7%
2
18%
46-60
1
7%
4
36%
61-75
5
33%
1
9%
76-90
Пропущено
20
9
10 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 5
5
25%
1
11%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
0
0%
31-45
1
5%
3
33%
46-60
7
35%
2
22%
61-75
2
10%
3
33%
76-90
Забито
38
20
16 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 12
10 Забивали первыми 8
1 Не забивали 7
4
11%
1
5%
1-15
7
18%
3
15%
16-30
5
13%
4
20%
31-45
4
11%
3
15%
46-60
7
18%
6
30%
61-75
11
29%
3
15%
76-90
Пропущено
26
20
13 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 12
7
27%
2
10%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
2
8%
4
20%
31-45
3
12%
5
25%
46-60
7
27%
3
15%
61-75
3
12%
6
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Варта Познань - Ракув 2:1 Ракув - Днепр-1 4:1 Ракув - Лудогорец 1:3 Ракув - Мура 0:1
Ракув - Корона Кельце 1:0 Ракув - Аталанта 0:4 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ракув - Краковия 1:0 Шленск Вроцлав - Ракув 1:1 Штурм Грац - Ракув 0:1 Ракув - Краковия 1:1 Погонь Щецин - Ракув 1:1 Спортинг Л - Ракув 2:1 Ракув - Заглембе Любин 5:0 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 Ракув - Видзев Лодзь 1:1 Ракув - Спортинг Л 1:1 Гурник Забже - Ракув 2:1 Легия - Ракув 1:2 Ракув - Штурм Грац 0:1
Пяст
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Пяст - Полония Бытом 1:1 Пяст - Гурник Забже 1:3 Корона Кельце - Пяст 0:2 Пяст - Металлист-1925 2:0
Пяст - Вольфсбергер 1:0 Кривбасс КР - Пяст 2:0 Ференцварош - Пяст 2:1 Пяст - Сталь Мелец 3:0 Лех - Пяст 0:1 Карина Губин - Пяст 2:5 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Пяст - Карвина 3:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Пяст - Корона Кельце 0:0 Брук-Бет Термалица - Пяст 0:1 Варта Познань - Пяст 1:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 ГКС Катовице - Пяст 2:2 Заглембе Любин - Пяст 1:1 Пяст - Видзев Лодзь 3:2
Результаты матчей
Ракув
Пяст
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
0:0
3 раза 33%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
5
1 раз 9%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
3:5
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
4:2
1 раз 11%
1:1
4 раза 36%
0:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
5
1 раз 11%
1
6 раз 55%
0
4 раза 36%
3
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 20%
2:1
3 раза 15%
1:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
0:0
6 раз 30%
1:1
5 раз 25%
0:1
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 50%
2
5 раз 25%
3
3 раза 15%
5
2 раза 10%
1
9 раз 45%
0
7 раз 35%
3
3 раза 15%
2
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Ракув
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
36
47
27
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
110
18
110
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1010
Больше Меньше
416
515
317
218
218
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|10 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (7)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8