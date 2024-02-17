Тур: 21. Стадион: Городской стадион Белостока. Зрители: 17141 Главный судья: Сильвестшак Дамиан
1:2
Конец матча
0'
14' Желтая карточкаВельде Кристоффер
0:1
18' ГолМархвиньски Филип
0:2
30' ПенальтиШимчак Филип
67' Желтая карточкаДигес Адриан
1:2
82' ГолХансен Кристоффер
90' Желтая карточкаПерейра Жоэл III
90'+10
Ход матча
18'
30'
0:2
67'
82'
90'
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
8
Нене
III
11
Имас
Хесус
28
Наранхо
Хосе
15
Гургул
Михал
21
Хотич
Дино
17
Шимчак
Филип
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
- Защитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
-
28 Наранхо ХосеПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Левицки ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шимчак ФилипНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Mariusz Rumak
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Лех
21 матч
76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед
19 матчей
10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед
Первый тайм
63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед
Второй тайм
15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед
40 матчей
40%
17.5%
42.5%
16 побед 7 ничьих 17 побед
Первый тайм
25%
45%
30%
10 побед 18 ничьих 12 побед
Второй тайм
42.5%
17.5%
40%
17 побед 7 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
28
Голов в среднем за матч
1.59
1.22
Среднее время на гол
56
73
Всего голов
50
22
Голов в среднем за матч
2.17
1.29
Среднее время на гол
41
69
Всего голов
77
50
Голов в среднем за матч
1.93
1.25
Тотал матчей
2.5
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
46
72
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вдовик Бартломей
|9 (3)
|0.43
|Пюлюлю Афимико
|7 (3)
|0.33
|Имас Хесус
|6
|0.29
|Хансен Кристоффер
|6
|0.29
|Наранхо Хосе
|6
|0.29
|Нене III
|5
|0.24
|Dominik Marczuk
|3
|0.14
|Скшипчак Матеуш
|2
|0.1
|Левицки Якуб
|2
|0.1
|Wojciech Laski
|1
|0.05
|Кубицки Ярослав
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вельде Кристоффер
|7 (1)
|0.33
|Исхак Микаэль
|6
|0.29
|Мархвиньски Филип
|6
|0.29
|Ба-Луа Адриэль
|4
|0.19
|Шимчак Филип
|3 (1)
|0.14
|Карлстрём Йеспер
|2
|0.1
|Перейра Жоэл III
|1
|0.05
|Квеквескири Ника
|1
|0.05
|Муравски Радослав
|1
|0.05
|Блажич Миха
|1
|0.05
|Червински Алан
|1
|0.05
|Милич Антонио
|1
|0.05
|Дагерстол Филип
|1
|0.05
|Гургул Михал
|1
|0.05
|Хотич Дино
|0
|0
|Собех Артур
|0
|0
|Андерссон Элиас
|0
|0
|Соуза Афонсу
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|6
|1
|Нене III
|5
|0
|Купиш Томаш
|3
|0
|Сачек Михал
|3
|0
|Дигес Адриан
|3
|0
|Wojciech Laski
|3
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Наранхо Хосе
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Вдовик Бартломей
|2
|0
|Матысик Милош
|2
|0
|Левицки Якуб
|2
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Настич Боян
|1
|0
|Аломерович Златан
|1
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
|Slawomir Abramowicz
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муравски Радослав
|7
|1
|Карлстрём Йеспер
|6
|1
|Вельде Кристоффер
|5
|0
|Исхак Микаэль
|4
|0
|Андерссон Элиас
|3
|0
|Мархвиньски Филип
|3
|0
|Шимчак Филип
|3
|0
|Дуглас Барри
|2
|0
|Саламон Бартош
|2
|0
|Хотич Дино
|2
|0
|Червински Алан
|2
|0
|Милич Антонио
|2
|0
|Собех Артур
|1
|0
|Беднарек Филип
|1
|0
|Блажич Миха
|1
|0
|Дагерстол Филип
|1
|0
|Голизаде Али
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Мрожек Бартош
|1
|0
|Соуза Афонсу
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Лех
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
1
5
Ягеллония Белосток
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Лех
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
20
23
Ягеллония Белосток
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
19% (4)
24% (5)
Лех
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
14% (3)
57% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
14% (3)
52% (11)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
16
6
Упущенные победы
21
28
Голы по времени матча
Забито
26
12
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
12%
0
0%
1-15
6
23%
4
33%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
2
8%
4
33%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
6
23%
3
25%
76-90
Пропущено
10
14
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
30%
6
43%
76-90
Забито
21
24
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
5
24%
4
17%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
2
10%
7
29%
29%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
4
19%
5
21%
76-90
Пропущено
22
12
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
9%
2
17%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
6
27%
1
8%
31-45
6
27%
1
8%
46-60
4
18%
2
17%
61-75
3
14%
4
33%
76-90
Забито
47
36
23 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
8
17%
4
11%
1-15
8
17%
6
17%
16-30
7
15%
8
22%
31-45
7
15%
7
19%
46-60
7
15%
3
8%
61-75
10
21%
8
22%
76-90
Пропущено
32
26
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
4
13%
2
8%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
8
25%
6
23%
31-45
6
19%
2
8%
46-60
4
13%
3
12%
61-75
6
19%
10
38%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2
Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2
Лех
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0
ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Лех
Точный счет
4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
4:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
Точное количество голов
4
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%
Точный счет
2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
Точный счет
2:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
2
5 раз 24%
3
5 раз 24%
4
5 раз 24%
1
4 раза 19%
0
2 раза 10%
2
8 раз 38%
1
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
101
82
83
64
47
46
29
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
82
74
46
47
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
183
156
129
1011
417
516
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|21
|12
|5
|4
|49 - 30
|41
|2.
|21
|12
|5
|4
|31 - 17
|41
|3.
|21
|11
|6
|4
|36 - 26
|39
|4.
|21
|11
|3
|7
|39 - 23
|36
|5.
|20
|10
|5
|5
|30 - 23
|35
|6.
|0:1
|20
|9
|5
|6
|36 - 25
|32
|7.
|20
|8
|5
|7
|25 - 22
|29
|8.
|20
|8
|4
|8
|28 - 30
|28
|9.
|1:0
|20
|5
|12
|3
|20 - 17
|27
|10.
|20
|7
|4
|9
|22 - 33
|25
|11.
|20
|5
|9
|6
|28 - 28
|24
|12.
|21
|6
|6
|9
|24 - 33
|24
|13.
|21
|5
|8
|8
|22 - 27
|23
|14.
|20
|6
|4
|10
|23 - 30
|22
|15.
|19
|4
|9
|6
|21 - 22
|21
|16.
|19
|5
|5
|9
|25 - 36
|20
|17.
|21
|1
|11
|9
|22 - 35
|14
|18.
|19
|2
|4
|13
|14 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|0:1
|11
|7
|3
|1
|21 - 5
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|4.
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|17 - 11
|17
|7.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|9.
|10
|5
|0
|5
|11 - 14
|15
|10.
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|13.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|14.
|1:0
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|15.
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|16.
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|17.
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|18.
|11
|1
|6
|4
|11 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|11
|7
|1
|3
|18 - 5
|22
|3.
|10
|4
|4
|2
|12 - 14
|16
|4.
|11
|4
|4
|3
|22 - 21
|16
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|6.
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|7.
|1:0
|11
|2
|8
|1
|9 - 8
|14
|8.
|10
|4
|1
|5
|12 - 18
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|11.
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|12.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|13.
|0:1
|9
|2
|2
|5
|15 - 20
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|10
|1
|4
|5
|12 - 16
|7
|16.
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|17.
|9
|1
|1
|7
|11 - 22
|4
|18.
|9
|0
|0
|9
|4 - 19
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|10 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (7)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8