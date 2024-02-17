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  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Зрители: 17141 Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Ягеллония Белосток
1:2
Конец матча
Лех
0'
14' Желтая карточка
Вельде Кристоффер
0:1
18' Гол
Мархвиньски Филип
0:2
30' Пенальти
Шимчак Филип
67' Желтая карточка
Дигес Адриан
1:2
82' Гол
Хансен Кристоффер
90' Желтая карточка
Перейра Жоэл III
90'+10
1
Аломерович
Златан
16
Сачек
Михал
72
Скшипчак
Матеуш
17
Дигес
Адриан
27
Вдовик
Бартломей
6
Романчук
Тарас
8
Нене
III
7
Dominik
Marczuk
11
Имас
Хесус
28
Наранхо
Хосе
10
Пюлюлю
Афимико
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
18
Саламон
Бартош
16
Милич
Антонио
15
Гургул
Михал
21
Хотич
Дино
6
Карлстрём
Йеспер
30
Квеквескири
Ника
11
Вельде
Кристоффер
10
Мархвиньски
Филип
17
Шимчак
Филип
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
Лех
4-4-1-1

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Лех

21 матч

76.2%
23.8%
16 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
28.6%
23.8%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

81%
19%
17 побед 4 ничьи 0 побед

19 матчей

10.5%
89.5%
0 побед 2 ничьи 17 побед

Первый тайм

63.2%
36.8%
0 побед 12 ничьих 12 побед

Второй тайм

15.8%
84.2%
0 побед 3 ничьи 16 побед

40 матчей

40%
17.5%
42.5%
16 побед 7 ничьих 17 побед

Первый тайм

25%
45%
30%
10 побед 18 ничьих 12 побед

Второй тайм

42.5%
17.5%
40%
17 побед 7 ничьих 16 побед

История матчей

Э
3:3
Э
2:0
Э
1:2
ТМК
2:1
Э
3:0
Э
1:0
Э
2:3
Э
2:1
ЭГА
4:0
Э
1:1
Э
1:1
ЭГА
3:3
Э
0:2
Э
2:2
Э
0:2
Э
5:1
Э
1:1
ЭГА
2:2
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:2
Э
1:0
EFR
1:3
Э
2:0
КП
4:2
Э
1:0
Э
6:1
Э
2:0
Э
0:1
Э
0:2
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:0
С
0:1
Э
2:0
Э
2:3
OE
1:0
OE
0:3
OE
6:1
OE
4:2

Голы

Всего голов

27
28

Голов в среднем за матч

1.59
1.22

Среднее время на гол

56
73

Всего голов

50
22

Голов в среднем за матч

2.17
1.29

Среднее время на гол

41
69

Всего голов

77
50

Голов в среднем за матч

1.93
1.25

Тотал матчей

2.5
34
Больше 85%
Меньше 15%
6
20
Больше 50%
Меньше 50%
20
14
Больше 35%
Меньше 65%
26
10
Больше 25%
Меньше 75%
30
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

46
72

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вдовик Бартломей 9 (3) 0.43
Пюлюлю Афимико 7 (3) 0.33
Имас Хесус 6 0.29
Хансен Кристоффер 6 0.29
Наранхо Хосе 6 0.29
Нене III 5 0.24
Dominik Marczuk 3 0.14
Скшипчак Матеуш 2 0.1
Левицки Якуб 2 0.1
Wojciech Laski 1 0.05
Кубицки Ярослав 0 0
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вельде Кристоффер 7 (1) 0.33
Исхак Микаэль 6 0.29
Мархвиньски Филип 6 0.29
Ба-Луа Адриэль 4 0.19
Шимчак Филип 3 (1) 0.14
Карлстрём Йеспер 2 0.1
Перейра Жоэл III 1 0.05
Квеквескири Ника 1 0.05
Муравски Радослав 1 0.05
Блажич Миха 1 0.05
Червински Алан 1 0.05
Милич Антонио 1 0.05
Дагерстол Филип 1 0.05
Гургул Михал 1 0.05
Хотич Дино 0 0
Собех Артур 0 0
Андерссон Элиас 0 0
Соуза Афонсу 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романчук Тарас 6 1
Нене III 5 0
Купиш Томаш 3 0
Сачек Михал 3 0
Дигес Адриан 3 0
Wojciech Laski 3 0
Имас Хесус 2 0
Наранхо Хосе 2 0
Пюлюлю Афимико 2 0
Вдовик Бартломей 2 0
Матысик Милош 2 0
Левицки Якуб 2 0
Ольшевски Павел 1 0
Настич Боян 1 0
Аломерович Златан 1 0
Кубицки Ярослав 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Скшипчак Матеуш 1 0
Dominik Marczuk 1 0
Slawomir Abramowicz 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муравски Радослав 7 1
Карлстрём Йеспер 6 1
Вельде Кристоффер 5 0
Исхак Микаэль 4 0
Андерссон Элиас 3 0
Мархвиньски Филип 3 0
Шимчак Филип 3 0
Дуглас Барри 2 0
Саламон Бартош 2 0
Хотич Дино 2 0
Червински Алан 2 0
Милич Антонио 2 0
Собех Артур 1 0
Беднарек Филип 1 0
Блажич Миха 1 0
Дагерстол Филип 1 0
Голизаде Али 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Мрожек Бартош 1 0
Соуза Афонсу 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
20% (2)
0% (0)
Лех
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
18% (2)
9% (1)
73% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

1
5
Ягеллония Белосток
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Лех
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
10% (1)
50% (5)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

20
23
Ягеллония Белосток
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (12)
19% (4)
24% (5)
Лех
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
29% (6)
14% (3)
57% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
14% (3)
52% (11)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

16
6

Упущенные победы

21
28

Голы по времени матча

Забито

26
12
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
12%
0
0%
1-15
6
23%
4
33%
16-30
5
19%
1
8%
31-45
2
8%
4
33%
46-60
4
15%
0
0%
61-75
6
23%
3
25%
76-90

Пропущено

10
14
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
20%
0
0%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
2
20%
5
36%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
3
30%
6
43%
76-90

Забито

21
24
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
5
24%
4
17%
1-15
2
10%
2
8%
16-30
2
10%
7
29%
29%
31-45
5
24%
3
13%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
4
19%
5
21%
76-90

Пропущено

22
12
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
2
9%
2
17%
1-15
1
5%
2
17%
16-30
6
27%
1
8%
31-45
6
27%
1
8%
46-60
4
18%
2
17%
61-75
3
14%
4
33%
76-90

Забито

47
36
23 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 11
3 Не забивали 3
8
17%
4
11%
1-15
8
17%
6
17%
16-30
7
15%
8
22%
31-45
7
15%
7
19%
46-60
7
15%
3
8%
61-75
10
21%
8
22%
76-90

Пропущено

32
26
16 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 15
4
13%
2
8%
1-15
4
13%
3
12%
16-30
8
25%
6
23%
31-45
6
19%
2
8%
46-60
4
13%
3
12%
61-75
6
19%
10
38%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
50%
40%
10%
10 побед 8 ничьих 2 поражения
Видзев Лодзь - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Заря 2:2 Ягеллония Белосток - Ордабасы 2:2 Ягеллония Белосток - ФК Балкани 1:2
Ягеллония Белосток - Мотор Люблин 0:0 Пуща Неполомице - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Ракув 4:2 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Ягеллония Белосток - Пяст 0:0 Корона Кельце - Ягеллония Белосток 2:2 ЦВКС Ресовия - Ягеллония Белосток 1:3 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 4:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Ягеллония Белосток - Заглембе Любин 3:0 Краковия - Ягеллония Белосток 2:4 Ягеллония Белосток - Легия 2:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 2:0 ЛКС Лодзь - Ягеллония Белосток 2:2
Лех
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Лех - Заглембе Любин 2:0 Лех - Висла Плоцк 4:0 Лех - Шахтёр Донецк 1:3 Лех - Марибор 3:0
ЛАСК - Лех 3:0 Радомяк Радом - Лех 2:2 Лех - Пяст 0:1 Арка Гдыня - Лех 0:1 Корона Кельце - Лех 0:1 Лех - Видзев Лодзь 1:3 Легия - Лех 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Завиша - Лех 0:4 Краковия - Лех 1:1 Лех - Ягеллония Белосток 3:3 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Лех - Пуща Неполомице 4:1 Погонь Щецин - Лех 5:0 Лех - Ракув 4:1 Лех - Сталь Мелец 2:1

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Лех

Точный счет

4:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
2:0
3 раза 27%
4:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%

Точное количество голов

4
4 раза 40%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
0
1 раз 9%

Точный счет

2:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
3:3
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 27%
1
3 раза 27%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%

Точный счет

2:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

2
5 раз 24%
3
5 раз 24%
4
5 раз 24%
1
4 раза 19%
0
2 раза 10%
2
8 раз 38%
1
6 раз 29%
0
3 раза 14%
3
2 раза 10%
4
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
10
1
8
2
1.5
8
3
6
4
2.5
4
7
4
6
3.5
2
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
2
7
4
1.5
4
6
4
7
2.5
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
18
3
15
6
1.5
12
9
10
11
2.5
4
17
5
16
3.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 21 12 5 4 49 - 30 41
2.
Шленск Вроцлав
 21 12 5 4 31 - 17 41
3.
Лех
 21 11 6 4 36 - 26 39
4.
Погонь Щецин
 21 11 3 7 39 - 23 36
5.
Легия
 20 10 5 5 30 - 23 35
6.
Ракув
 0:1 20 9 5 6 36 - 25 32
7.
Гурник Забже
 20 8 5 7 25 - 22 29
8.
Сталь Мелец
 20 8 4 8 28 - 30 28
9.
Пяст
 1:0 20 5 12 3 20 - 17 27
10.
Заглембе Любин
 20 7 4 9 22 - 33 25
11.
Краковия
 20 5 9 6 28 - 28 24
12.
Радомяк Радом
 21 6 6 9 24 - 33 24
13.
Варта Познань
 21 5 8 8 22 - 27 23
14.
Видзев Лодзь
 20 6 4 10 23 - 30 22
15.
Корона Кельце
 19 4 9 6 21 - 22 21
16.
Пуща Неполомице
 19 5 5 9 25 - 36 20
17.
Рух Хожув
 21 1 11 9 22 - 35 14
18.
ЛКС Лодзь
 19 2 4 13 14 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 10 8 1 1 27 - 9 25
2.
Ракув
 0:1 11 7 3 1 21 - 5 24
3.
Лех
 11 7 2 2 24 - 12 23
4.
Легия
 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Шленск Вроцлав
 11 5 3 3 15 - 9 18
6.
Сталь Мелец
 9 5 2 2 17 - 11 17
7.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
8.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Видзев Лодзь
 10 5 0 5 11 - 14 15
10.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
13.
Корона Кельце
 9 3 4 2 14 - 11 13
14.
Пяст
 1:0 9 3 4 2 11 - 9 13
15.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
16.
ЛКС Лодзь
 10 2 4 4 10 - 19 10
17.
Варта Познань
 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 11 1 6 4 11 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Лех
 10 4 4 2 12 - 14 16
4.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
5.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
6.
Варта Познань
 11 3 5 3 14 - 15 14
7.
Пяст
 1:0 11 2 8 1 9 - 8 14
8.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
9.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Краковия
 9 2 4 3 7 - 9 10
12.
Заглембе Любин
 10 3 1 6 11 - 21 10
13.
Ракув
 0:1 9 2 2 5 15 - 20 8
14.
Корона Кельце
 10 1 5 4 7 - 11 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Рух Хожув
 10 0 5 5 11 - 19 5
17.
Пуща Неполомице
 9 1 1 7 11 - 22 4
18.
ЛКС Лодзь
 9 0 0 9 4 - 19 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 10 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (7)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Жозуэ Филипе 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Г О О О О Л - Филип Шимчак из команды Лех забивает с точки!
  • 18'
    Вельде Кристоффер сделал результативную передачу.
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