Тур: 21. Стадион: Stadion Slaski. Главный судья: Щербович Марцин
0:0
Перерыв
0'
21
Садлок
Мацей
96
Дадок
Роберт
70
Козак
Милош
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Садлок МацейЗащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Козак МилошНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
6 ХосемаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
54 Вилак ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Janusz Niedzwiedz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Луиш МигелЗащитник
-
77 Савич СтефанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Рух Хожув
Варта Познань
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Рух Хожув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Щепан Даниэль
|7 (4)
|0.33
|Tomasz Swedrowski
|4
|0.19
|Michal Feliks
|3
|0.14
|Бартолевски Матеуш
|2
|0.1
|Подставски Томаш
|1
|0.05
|Przemyslaw Szur
|1
|0.05
|Михальский Кацпер
|1
|0.05
|Летневски Юлиуш
|1
|0.05
|Tomasz Wojtowicz
|1
|0.05
|Козак Милош
|0
|0
|Стажиньски Филип
|0
|0
|Lukasz Moneta
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|7 (4)
|0.33
|Журавски Мачей
|4
|0.19
|Савич Стефан V
|2
|0.1
|Купчак Матеуш
|2
|0.1
|Луиш Мигел
|2
|0.1
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.1
|Визингер Дарио
|1
|0.05
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.05
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.05
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Зреляк Адам
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
Карточки
Рух Хожув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садлок Мацей
|8
|0
|Щепан Даниэль
|4
|1
|Подставски Томаш
|4
|0
|Szymon Szymanski
|2
|1
|Konrad Kasolik
|0
|2
|Tomasz Swedrowski
|3
|0
|Козак Милош
|3
|0
|Михальский Кацпер
|3
|0
|Летневски Юлиуш
|3
|0
|Бартолевски Матеуш
|3
|0
|Tomasz Foszmanczyk
|2
|0
|Przemyslaw Szur
|2
|0
|Remigiusz Szywacz
|2
|0
|Michal Feliks
|2
|0
|Tomasz Wojtowicz
|2
|0
|Барановски Павел
|1
|0
|Стечик Доминик
|1
|0
|Patryk Sikora
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Дарио
|6
|0
|Ставропулос Димитрис
|6
|0
|Журавски Мачей
|5
|0
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Боровски Филип
|3
|1
|Бартковски Якуб
|4
|0
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Луиш Мигел
|3
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Савич Стефан V
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Межграни Мохамед
|1
|0
|Konrad Matuszewski
|1
|0
Результаты матчей
Рух Хожув
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Варта Познань
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
10
11
Рух Хожув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Варта Познань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
9
7
Рух Хожув
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Варта Познань
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)
Сухие победы
4
7
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
11
8
Упущенные победы
19
18
Голы по времени матча
Забито
12
15
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
17%
4
27%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
4
33%
2
13%
76-90
Пропущено
15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
3
20%
5
36%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
0
0%
2
25%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Пропущено
20
12
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
4
20%
5
42%
16-30
6
30%
2
17%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
20%
2
17%
76-90
Забито
22
23
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
2
9%
6
26%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
5
23%
3
13%
61-75
8
36%
3
13%
76-90
Пропущено
35
26
18 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
2
6%
3
12%
1-15
7
20%
7
27%
16-30
9
26%
3
12%
31-45
7
20%
4
15%
46-60
3
9%
2
8%
61-75
7
20%
7
27%
76-90
Результаты последних матчей
Рух Хожув
(20 матчей)
5%
55%
40%
1 победа 11 ничьих 8 поражений
Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1
Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0
Варта Познань
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1
Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2
Результаты матчей
Рух Хожув
Варта Познань
Точный счет
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
Точный счет
2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:2
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
Точное количество голов
0
8 раз 40%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 35%
2
7 раз 35%
1
5 раз 25%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Рух Хожув
Варта Познань
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
55
46
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
37
55
19
19
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
128
Больше Меньше
137
713
812
218
119
119
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|12
|5
|3
|48 - 28
|41
|2.
|21
|12
|5
|4
|31 - 17
|41
|3.
|20
|10
|6
|4
|34 - 25
|36
|4.
|21
|11
|3
|7
|39 - 23
|36
|5.
|20
|10
|5
|5
|30 - 23
|35
|6.
|19
|9
|5
|5
|36 - 24
|32
|7.
|20
|8
|5
|7
|25 - 22
|29
|8.
|20
|8
|4
|8
|28 - 30
|28
|9.
|20
|7
|4
|9
|22 - 33
|25
|10.
|19
|4
|12
|3
|19 - 17
|24
|11.
|20
|5
|9
|6
|28 - 28
|24
|12.
|21
|6
|6
|9
|24 - 33
|24
|13.
|0:0
|21
|5
|8
|8
|22 - 27
|23
|14.
|20
|6
|4
|10
|23 - 30
|22
|15.
|19
|4
|9
|6
|21 - 22
|21
|16.
|19
|5
|5
|9
|25 - 36
|20
|17.
|0:0
|21
|1
|11
|9
|22 - 35
|14
|18.
|19
|2
|4
|13
|14 - 38
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|8
|1
|0
|26 - 7
|25
|2.
|10
|7
|3
|0
|21 - 4
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|24 - 12
|23
|4.
|10
|6
|2
|2
|18 - 9
|20
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 9
|18
|6.
|9
|5
|2
|2
|17 - 11
|17
|7.
|9
|5
|2
|2
|9 - 6
|17
|8.
|10
|4
|4
|2
|14 - 14
|16
|9.
|10
|5
|0
|5
|11 - 14
|15
|10.
|10
|4
|3
|3
|11 - 12
|15
|11.
|10
|4
|2
|4
|21 - 18
|14
|12.
|11
|3
|5
|3
|21 - 19
|14
|13.
|9
|3
|4
|2
|14 - 11
|13
|14.
|9
|3
|4
|2
|11 - 9
|13
|15.
|11
|2
|5
|4
|12 - 15
|11
|16.
|10
|2
|4
|4
|10 - 19
|10
|17.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|8 - 12
|9
|18.
|0:0
|11
|1
|6
|4
|11 - 16
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|7
|2
|1
|16 - 8
|23
|2.
|11
|7
|1
|3
|18 - 5
|22
|3.
|11
|4
|4
|3
|22 - 21
|16
|4.
|10
|4
|3
|3
|12 - 14
|15
|5.
|0:0
|11
|3
|5
|3
|14 - 15
|14
|6.
|9
|3
|4
|2
|10 - 13
|13
|7.
|10
|4
|1
|5
|12 - 18
|13
|8.
|11
|3
|3
|5
|16 - 16
|12
|9.
|10
|1
|8
|1
|8 - 8
|11
|10.
|11
|3
|2
|6
|11 - 19
|11
|11.
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|12.
|10
|3
|1
|6
|11 - 21
|10
|13.
|9
|2
|2
|5
|15 - 20
|8
|14.
|10
|1
|5
|4
|7 - 11
|8
|15.
|10
|1
|4
|5
|12 - 16
|7
|16.
|0:0
|10
|0
|5
|5
|11 - 19
|5
|17.
|9
|1
|1
|7
|11 - 22
|4
|18.
|9
|0
|0
|9
|4 - 19
|0
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|10 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|9 (7)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Радомяк Радом
|Pedro Rodriguez2
|8 (4)
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Лех
|Муравски Радослав
|1 7
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 7
|Рух Хожув
|Садлок Мацей
|8
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|8