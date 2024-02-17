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  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Щербович Марцин
Рух Хожув
0:0
Перерыв
Варта Познань
0'
Лучшие коэффициенты
Рух Хожув
Ничья
Варта Познань
2.65
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2.95
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5.10
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Все Коэффициенты
36
Стипица
Данте
59
Стемпиньски
Мариуш
20
Szymon
Szymanski
21
Садлок
Мацей
96
Дадок
Роберт
7
Летневски
Юлиуш
8
Patryk
Sikora
5
Tomasz
Wojtowicz
70
Козак
Милош
95
Щепан
Даниэль
88
Влканова
Адам
33
Гробельны
Енджей
4
Ставропулос
Димитрис
44
Шимонович
Давид
2
Бартковски
Якуб
6
Журавски
Мачей
16
Луиш
Мигел
77
Савич
Стефан
V
47
Пржикрыл
Томаш
20
Межграни
Мохамед
7
Шмыт
Каетан
29
Визингер
Дарио
Рух Хожув
3-4-3
Варта Познань
3-3-2-2

История личных встреч

Рух Хожув
Варта Познань

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

Э
2:2
К
0:2

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Рух Хожув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Щепан Даниэль 7 (4) 0.33
Tomasz Swedrowski 4 0.19
Michal Feliks 3 0.14
Бартолевски Матеуш 2 0.1
Подставски Томаш 1 0.05
Przemyslaw Szur 1 0.05
Михальский Кацпер 1 0.05
Летневски Юлиуш 1 0.05
Tomasz Wojtowicz 1 0.05
Козак Милош 0 0
Стажиньски Филип 0 0
Lukasz Moneta 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 7 (4) 0.33
Журавски Мачей 4 0.19
Савич Стефан V 2 0.1
Купчак Матеуш 2 0.1
Луиш Мигел 2 0.1
Эппель Мартон 2 (1) 0.1
Визингер Дарио 1 0.05
Пржикрыл Томаш 1 0.05
Ставропулос Димитрис 1 0.05
Кьельб Якуб 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Зреляк Адам 0 0
Боровски Филип 0 0

Карточки

Рух Хожув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садлок Мацей 8 0
Щепан Даниэль 4 1
Подставски Томаш 4 0
Szymon Szymanski 2 1
Konrad Kasolik 0 2
Tomasz Swedrowski 3 0
Козак Милош 3 0
Михальский Кацпер 3 0
Летневски Юлиуш 3 0
Бартолевски Матеуш 3 0
Tomasz Foszmanczyk 2 0
Przemyslaw Szur 2 0
Remigiusz Szywacz 2 0
Michal Feliks 2 0
Tomasz Wojtowicz 2 0
Барановски Павел 1 0
Стечик Доминик 1 0
Patryk Sikora 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визингер Дарио 6 0
Ставропулос Димитрис 6 0
Журавски Мачей 5 0
Плеснерович Виктор 5 0
Шмыт Каетан 5 0
Боровски Филип 3 1
Бартковски Якуб 4 0
Купчак Матеуш 4 0
Шимонович Давид 3 0
Луиш Мигел 3 0
Цэру Богдан 2 0
Савич Стефан V 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Межграни Мохамед 1 0
Konrad Matuszewski 1 0

Результаты матчей

Рух Хожув
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Варта Познань
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

10
11
Рух Хожув
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Варта Познань
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

9
7
Рух Хожув
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (9)
25% (5)
30% (6)
Варта Познань
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
45% (9)
30% (6)
25% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (5)
45% (9)
30% (6)

Сухие победы

4
7

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

11
8

Упущенные победы

19
18

Голы по времени матча

Забито

12
15
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
13 Не забивали 12
2
17%
4
27%
1-15
2
17%
2
13%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
8%
3
20%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
4
33%
2
13%
76-90

Пропущено

15
14
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
3
20%
2
14%
16-30
3
20%
1
7%
31-45
3
20%
4
29%
46-60
1
7%
1
7%
61-75
3
20%
5
36%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 4
15 Не забивали 15
0
0%
2
25%
1-15
2
20%
2
25%
16-30
2
20%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Пропущено

20
12
10 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 3
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
0
0%
2
17%
1-15
4
20%
5
42%
16-30
6
30%
2
17%
31-45
4
20%
0
0%
46-60
2
10%
1
8%
61-75
4
20%
2
17%
76-90

Забито

22
23
8 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 11
8 Не забивали 7
2
9%
6
26%
1-15
4
18%
4
17%
16-30
2
9%
4
17%
31-45
1
5%
3
13%
46-60
5
23%
3
13%
61-75
8
36%
3
13%
76-90

Пропущено

35
26
18 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 8
17 Не пропускали 15
2
6%
3
12%
1-15
7
20%
7
27%
16-30
9
26%
3
12%
31-45
7
20%
4
15%
46-60
3
9%
2
8%
61-75
7
20%
7
27%
76-90

Результаты последних матчей

Рух Хожув
(20 матчей)
5%
55%
40%
1 победа 11 ничьих 8 поражений
Рух Хожув - ГКС Ястшембе 0:0 Рух Хожув - Легия 0:1 Шкупи - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Брера Струмица 2:1
Рух Хожув - Дрита 0:1 Рух Хожув - Кечкемет 1:1 Полония Бытом - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 Рух Хожув - Заглембе Любин 2:2 Краковия - Рух Хожув 4:4 Рух Хожув - Корона Кельце 1:1 Видзев Лодзь - Рух Хожув 2:1 Рух Хожув - Радомяк Радом 0:0 Лех - Рух Хожув 2:0 Рух Хожув - Шленск Вроцлав 2:2 Рух Хожув - Погонь Щецин 0:3 Пуща Неполомице - Рух Хожув 2:2 Легия Варшава II - Рух Хожув 3:2 Рух Хожув - Ракув 3:5 Гурник Забже - Рух Хожув 1:0
Варта Познань
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1
Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1 Варта Познань - Шленск Вроцлав 0:1 Островец-Свентокшиски - Варта Познань 1:2 Заглембе Любин - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Лех 0:2

Результаты матчей

Рух Хожув
Варта Познань

Точный счет

0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:5
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
0
5 раз 50%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%

Точный счет

2:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:4
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:2
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
0:0
2 раза 10%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:5
1 раз 5%
4:4
1 раз 5%
0:1
4 раза 20%
0:2
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%

Точное количество голов

0
8 раз 40%
1
5 раз 25%
2
5 раз 25%
3
1 раз 5%
4
1 раз 5%
0
7 раз 35%
2
7 раз 35%
1
5 раз 25%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Рух Хожув
Варта Познань

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
5
5
4
6
1.5
3
7
1
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
3
7
1.5
5
5
1
9
2.5
1
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
8
0.5
Больше Меньше
13
7
7
13
1.5
8
12
2
18
2.5
1
19
1
19
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 20 12 5 3 48 - 28 41
2.
Шленск Вроцлав
 21 12 5 4 31 - 17 41
3.
Лех
 20 10 6 4 34 - 25 36
4.
Погонь Щецин
 21 11 3 7 39 - 23 36
5.
Легия
 20 10 5 5 30 - 23 35
6.
Ракув
 19 9 5 5 36 - 24 32
7.
Гурник Забже
 20 8 5 7 25 - 22 29
8.
Сталь Мелец
 20 8 4 8 28 - 30 28
9.
Заглембе Любин
 20 7 4 9 22 - 33 25
10.
Пяст
 19 4 12 3 19 - 17 24
11.
Краковия
 20 5 9 6 28 - 28 24
12.
Радомяк Радом
 21 6 6 9 24 - 33 24
13.
Варта Познань
 0:0 21 5 8 8 22 - 27 23
14.
Видзев Лодзь
 20 6 4 10 23 - 30 22
15.
Корона Кельце
 19 4 9 6 21 - 22 21
16.
Пуща Неполомице
 19 5 5 9 25 - 36 20
17.
Рух Хожув
 0:0 21 1 11 9 22 - 35 14
18.
ЛКС Лодзь
 19 2 4 13 14 - 38 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 9 8 1 0 26 - 7 25
2.
Ракув
 10 7 3 0 21 - 4 24
3.
Лех
 11 7 2 2 24 - 12 23
4.
Легия
 10 6 2 2 18 - 9 20
5.
Шленск Вроцлав
 11 5 3 3 15 - 9 18
6.
Сталь Мелец
 9 5 2 2 17 - 11 17
7.
Гурник Забже
 9 5 2 2 9 - 6 17
8.
Пуща Неполомице
 10 4 4 2 14 - 14 16
9.
Видзев Лодзь
 10 5 0 5 11 - 14 15
10.
Заглембе Любин
 10 4 3 3 11 - 12 15
11.
Погонь Щецин
 10 4 2 4 21 - 18 14
12.
Краковия
 11 3 5 3 21 - 19 14
13.
Корона Кельце
 9 3 4 2 14 - 11 13
14.
Пяст
 9 3 4 2 11 - 9 13
15.
Радомяк Радом
 11 2 5 4 12 - 15 11
16.
ЛКС Лодзь
 10 2 4 4 10 - 19 10
17.
Варта Познань
 0:0 10 2 3 5 8 - 12 9
18.
Рух Хожув
 0:0 11 1 6 4 11 - 16 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 10 7 2 1 16 - 8 23
2.
Погонь Щецин
 11 7 1 3 18 - 5 22
3.
Ягеллония Белосток
 11 4 4 3 22 - 21 16
4.
Легия
 10 4 3 3 12 - 14 15
5.
Варта Познань
 0:0 11 3 5 3 14 - 15 14
6.
Лех
 9 3 4 2 10 - 13 13
7.
Радомяк Радом
 10 4 1 5 12 - 18 13
8.
Гурник Забже
 11 3 3 5 16 - 16 12
9.
Пяст
 10 1 8 1 8 - 8 11
10.
Сталь Мелец
 11 3 2 6 11 - 19 11
11.
Краковия
 9 2 4 3 7 - 9 10
12.
Заглембе Любин
 10 3 1 6 11 - 21 10
13.
Ракув
 9 2 2 5 15 - 20 8
14.
Корона Кельце
 10 1 5 4 7 - 11 8
15.
Видзев Лодзь
 10 1 4 5 12 - 16 7
16.
Рух Хожув
 0:0 10 0 5 5 11 - 19 5
17.
Пуща Неполомице
 9 1 1 7 11 - 22 4
18.
ЛКС Лодзь
 9 0 0 9 4 - 19 0
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 10 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 9 (7)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Радомяк Радом Pedro Rodriguez2 8 (4)
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Топ нарушителей
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Лех Муравски Радослав 1 7
Легия Жозуэ Филипе 1 7
Рух Хожув Садлок Мацей 8
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 8
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