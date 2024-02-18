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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Видовре
0:0
Первый тайм: 14'
Раннерс
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 66 Владение мячом, % 34

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Видовре
Ничья
Раннерс
4.50
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3.90
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1.94
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Все Коэффициенты
13
Adrian
Kappenberger
15
Ильязовски
Ахмед
5
Matti
Olsen
2
Стендеруп
Даниэль
26
Marc
Nielsen
11
Thomas
Joergensen
6
Геммер
Йонас
10
Спельманн
Мартин
16
Jeffrey
Papa
9
Томсен
Тобиас
7
Камили
Лирим
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
5
Hugo
Andersson2
3
Хег
Даниэль
29
Занден
Оливер
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
77
Фусейни
Мохаммед
II
90
Одей
Стивен
Видовре
4-3-3
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Видовре
Раннерс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СД
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томсен Тобиас 4 0.22
Якобсен Кристиан II 3 0.17
Andreas Smed 1 0.06
Magnus Fredslund 1 0.06
Ильязовски Ахмед 0 0
Линдберг Маркус 0 0
Камили Лирим 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бундгаард Филип 4 (2) 0.22
Одей Стивен 3 0.17
Копплин Бьорн 2 0.11
Нордли Симен Болькан 2 0.11
Хег Даниэль 1 0.06
Эйджийри Эрнест 1 0.06
Бьёркенгрен Йон 1 0.06
Даммерс Вессель 1 0.06
Hugo Andersson2 1 0.06
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Ольсен Оливер 0 0

Карточки

Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 6 0
Ильязовски Ахмед 4 0
Линдберг Маркус 2 1
Геертсен Николай 3 0
Matti Olsen 3 0
Magnus Fredslund 3 0
Philip Reinhold 3 0
Камили Лирим 3 0
Спельманн Мартин 2 0
Якобсен Кристиан II 2 0
Томсен Тобиас 1 0
Marc Nielsen 1 0
Джукич Филип 1 0
Пер Франдсен 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Оливер 5 0
Даммерс Вессель 3 1
Бьёркенгрен Йон 3 0
Энггаард Мэдс 3 0
Карлгрен Патрик 2 0
Одей Стивен 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Кулибали Лассо 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
William Kaastrup 1 0

Результаты матчей

Видовре
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (2)
75% (6)
Раннерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
7
Видовре
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Раннерс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
0% (0)
63% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

4
7
Видовре
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
24% (4)
47% (8)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
24% (4)
47% (8)
Раннерс
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
24% (4)
41% (7)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (7)
24% (4)
35% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

13
10

Упущенные победы

9
14

Голы по времени матча

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
3
60%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
40%
2
22%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

19
16
8 В 1-м тайме 9
11 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 8
4
21%
2
13%
1-15
4
21%
5
31%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
4
21%
1
6%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
5
26%
3
19%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
14 Не забивали 10
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
3
30%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

15
14
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
4
27%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
33%
2
14%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
3
20%
5
36%
76-90

Забито

10
19
5 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 10
10 Не забивали 4
0
0%
5
26%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
5
50%
4
21%
31-45
2
20%
3
16%
46-60
3
30%
2
11%
61-75
0
0%
3
16%
76-90

Пропущено

34
30
17 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
8
24%
3
10%
1-15
4
12%
6
20%
16-30
5
15%
4
13%
31-45
5
15%
2
7%
46-60
4
12%
7
23%
61-75
8
24%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Видовре
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5
Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4
Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0

Результаты матчей

Видовре
Раннерс

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
4 раза 50%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

0:2
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:0
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 24%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 59%
1
5 раз 29%
2
2 раза 12%
2
6 раз 35%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%

Тоталы голов в матче

Видовре
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
6
2
2
7
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
10
0.5
Больше Меньше
12
5
2
15
1.5
6
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 17 11 3 3 34 - 20 36
2.
Брондбю
 17 10 4 3 33 - 17 34
3.
Копенгаген
 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 0:0 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 0:0 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 17 5 4 8 17 - 29 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 0:0 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 0:0 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 0:0 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 0:0 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 0:0 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 0:0 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 0:0 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 0:0 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 0:0 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 0:0 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 9 1 1 7 5 - 19 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 8 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Оденсе Кёлер Свен 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 14'
    Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 14'
    Энггаард Мэдс из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 14'
    Видовре пытается что-то создать.
  • 13'
    Видовре контролирует мяч.
  • 13'
    Энггаард Мэдс возвращается на поле.
  • 13'
    Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 13'
    Матч возобновлен
  • 13'
    Ох, нехорошо это выглядит. Энггаард Мэдс получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 12'
    Энггаард Мэдс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 12'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 12'
    Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 11'
    Видовре пытается что-то создать.
  • 10'
    Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 10'
    Удар от ворот произведет Раннерс
  • 10'
    Контроль мяча: Видовре: 66%, Раннерс: 34%.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 10'
      Спельманн Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 10'
      Jeffrey Papa создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 10'
      Jeffrey Papa из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 9'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 9'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 9'
      Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Хьюго Андерссон из команды Раннерс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 8'
      Удар от ворот произведет Видовре
    • 8'
      Энггаард Мэдс не смог попасть в створ ударом издали
    • 8'
      Нордли Симен Болькан из команды Раннерс подал угловой слева.
    • 7'
      Ахмед Ильязовский ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 7'
      Камили Лирим возвращается на поле.
    • 7'
      Раннерс контролирует мяч.
    • 7'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 6'
      Ох, нехорошо это выглядит. Камили Лирим получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 6'
      Камили Лирим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 5'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 5'
      Нордли Симен Болькан из команды Раннерс разыграл угловой с левого угла.
    • 5'
      Контроль мяча: Видовре: 70%, Раннерс: 30%.
    • 5'
      Ахмед Ильязовский ослабляет давление, выбив мяч.
    • 5'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 4'
      Удар от ворот произведет Раннерс
    • 3'
      Видовре контролирует мяч.
    • 3'
      Адриан Каппенбергер делает важнейший сейв!
    • 3'
      Хорошую попытку сделал Фусейни Мохаммед II. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 3'
      Кулибали Лассо создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 3'
      Кулибали Лассо из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 3'
      Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 3'
      Раннерс пытается что-то создать.
    • 2'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 1'
      Видовре пытается что-то создать.
    • 1'
      Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 1'
      Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.
    • 1'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 1'
      Видовре начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Pro Ventilation Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Видовре
    Ничья
    Раннерс
    4.50
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    3.90
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    1.94
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