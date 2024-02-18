Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

49' Команда Видовре имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Удар от ворот произведет Видовре

47' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Нордли Симен Болькан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

42' Нордли Симен Болькан пробует нанести удар издали, но Адриан Каппенбергер держит все под контролем

41' Матч возобновится спорным мячом

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Удар от ворот произведет Раннерс

39' Спельманн Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Спельманн Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Геммер Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

37' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Удар от ворот произведет Видовре

33' Каллесеэ Миккель из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Видовре

30' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Камили Лирим выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

25' Г О О О О О Л - Камили Лирим из команды Видовре забивает с точки! Удар был нанесен левой ногой! Патрик Карлгрен прыгнул не в ту сторону.

24' Геммер Йонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Нордли Симен Болькан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Удар от ворот произведет Раннерс

16' Matti Olsen оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Marc Nielsen из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

15' Удар от ворот произведет Видовре

14' Фусейни Мохаммед II оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Матч возобновлен

13' Ох, нехорошо это выглядит. Энггаард Мэдс получил травму и медбригада забирает его с поля.

12' Энггаард Мэдс на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Видовре совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Удар от ворот произведет Раннерс

10' Спельманн Мартин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

10' Jeffrey Papa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Jeffrey Papa из команды Видовре своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

9' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Видовре совершает вбрасывание на половине поля противника

8' Удар от ворот произведет Видовре

8' Энггаард Мэдс не смог попасть в створ ударом издали

7' Ахмед Ильязовский ослабляет давление, выбив мяч.

7' Матч возобновится спорным мячом

6' Ох, нехорошо это выглядит. Камили Лирим получил травму и медбригада забирает его с поля.

6' Камили Лирим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Ахмед Ильязовский ослабляет давление, выбив мяч.

4' Удар от ворот произведет Раннерс

3' Хорошую попытку сделал Фусейни Мохаммед II . Удар в створ, но вратарь начеку

3' Кулибали Лассо создает голевую возможность для своего партнера по команде.

3' Кулибали Лассо из команды Раннерс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

3' Раннерс идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Видовре идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Раннерс совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле мокрое и скользкое, игрокам будет тяжело.

1' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' Видовре начинает с центра поля