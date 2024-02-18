Тур: 18. Стадион: Pro Ventilation Arena. Главный судья: Lasse Graagaard
0'
1:0
25' ПенальтиКамили Лирим
1:1
50' ГолКулибали Лассо
1:2
51' ГолФусейни Мохаммед
1:3
58' ГолНордли Симен Болькан
80' Желтая карточкаКаллесеэ Миккель
90'+6
Ход матча
25'
1:0
50'
51'
1:2
58'
80'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
3 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 7
-
5 Угловые 5
-
0 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
568 Количество передач 359
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
26
Marc
Nielsen
16
Jeffrey
Papa
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Marc NielsenЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Jeffrey PapaНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Andreas SmedНападающий
- Нападающий
-
29 Anders Ravn
-
Главный тренер: Per Frandsen
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Sabil Hansen
-
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Видовре
Раннерс
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Бомбардиры внутри турнира
Видовре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томсен Тобиас
|4
|0.22
|Якобсен Кристиан II
|3
|0.17
|Andreas Smed
|1
|0.06
|Magnus Fredslund
|1
|0.06
|Камили Лирим
|1 (1)
|0.06
|Ильязовски Ахмед
|0
|0
|Линдберг Маркус
|0
|0
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бундгаард Филип
|4 (2)
|0.22
|Одей Стивен
|3
|0.17
|Нордли Симен Болькан
|3
|0.17
|Копплин Бьорн
|2
|0.11
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.06
|Хег Даниэль
|1
|0.06
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.06
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.06
|Даммерс Вессель
|1
|0.06
|Hugo Andersson2
|1
|0.06
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Ольсен Оливер
|0
|0
Карточки
Видовре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Геммер Йонас
|6
|0
|Ильязовски Ахмед
|4
|0
|Линдберг Маркус
|2
|1
|Геертсен Николай
|3
|0
|Matti Olsen
|3
|0
|Magnus Fredslund
|3
|0
|Philip Reinhold
|3
|0
|Камили Лирим
|3
|0
|Спельманн Мартин
|2
|0
|Якобсен Кристиан II
|2
|0
|Томсен Тобиас
|1
|0
|Marc Nielsen
|1
|0
|Джукич Филип
|1
|0
|Пер Франдсен
|1
|0
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ольсен Оливер
|5
|0
|Даммерс Вессель
|3
|1
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Энггаард Мэдс
|3
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Кулибали Лассо
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Каллесеэ Миккель
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Результаты матчей
Видовре
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Раннерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
6
7
Видовре
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Раннерс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
13
9
Упущенные победы
4
7
Видовре
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Раннерс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
13
11
Упущенные победы
10
14
Голы по времени матча
Забито
6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
3
50%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90
Пропущено
22
17
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
18%
2
12%
1-15
4
18%
6
35%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
7
32%
1
6%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
5
23%
3
18%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 11
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
3
30%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
15
14
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
4
27%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
33%
2
14%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
3
20%
5
36%
76-90
Забито
11
22
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 10
10 Не забивали 4
0
0%
5
23%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
5
45%
4
18%
31-45
2
18%
6
27%
46-60
3
27%
2
9%
61-75
0
0%
3
14%
76-90
Пропущено
37
31
17 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
8
22%
3
10%
1-15
4
11%
7
23%
16-30
5
14%
4
13%
31-45
8
22%
2
6%
46-60
4
11%
7
23%
61-75
8
22%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Видовре
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5
Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4
Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0
Результаты матчей
Видовре
Раннерс
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Точный счет
0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Видовре
Раннерс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
72
27
45
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
810
Больше Меньше
135
216
711
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|3
|3
|34 - 20
|36
|2.
|17
|10
|4
|3
|33 - 17
|34
|3.
|0:0
|17
|10
|3
|4
|34 - 21
|33
|4.
|17
|7
|7
|3
|21 - 17
|28
|5.
|0:0
|17
|8
|3
|6
|26 - 19
|27
|6.
|17
|7
|6
|4
|26 - 14
|27
|7.
|17
|5
|5
|7
|21 - 27
|20
|8.
|17
|5
|4
|8
|17 - 29
|19
|9.
|17
|4
|5
|8
|21 - 25
|17
|10.
|17
|3
|7
|7
|18 - 31
|16
|11.
|17
|3
|5
|9
|16 - 21
|14
|12.
|17
|1
|4
|12
|9 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|2.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|0:0
|9
|5
|1
|3
|16 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|12 - 10
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|9.
|9
|2
|4
|3
|9 - 15
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|12.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|18 - 12
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|6.
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|12.
|9
|1
|1
|7
|5 - 19
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|8 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6
|Оденсе
|Кёлер Свен
|6