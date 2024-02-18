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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Lasse Graagaard
Видовре
1:3
Конец матча
Раннерс
0'
1:0
25' Пенальти
Камили Лирим
1:1
50' Гол
Кулибали Лассо
1:2
51' Гол
Фусейни Мохаммед
1:3
58' Гол
Нордли Симен Болькан
80' Желтая карточка
Каллесеэ Миккель
90'+6

Ход матча

25'
Камили Лирим
1:0
50'
1:1
Кулибали Лассо
(Фусейни Мохаммед II)
51'
1:2
Фусейни Мохаммед
58'
1:3
Нордли Симен Болькан
(Бьёркенгрен Йон)
70'
Спельманн Мартин
Томсен Тобиас
 
70'
Якобсен Кристиан
Макиенок Симон
 
70'
Рамкильде Марко
Jeffrey Papa
 
73'
 
Tammer Bany Odeh
Фусейни Мохаммед
78'
Magnus Fredslund
Ильязовски Ахмед
 
78'
Andreas Smed
Thomas Joergensen
 
80'
 
Каллесеэ Миккель
86'
 
Копплин Бьорн
Каллесеэ Миккель
86'
 
Альбек Мадс
Энггаард Мэдс
90'
 
Sabil Hansen
Нордли Симен Болькан
90'
 
Jeppe Kudsk
Одей Стивен

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 3 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 7
  • 5 Угловые 5
  • 0 Офсайды 5
  • 12 Нарушения правил 11
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 568 Количество передач 359
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

13
Adrian
Kappenberger
15
Ильязовски
Ахмед
5
Matti
Olsen
2
Стендеруп
Даниэль
26
Marc
Nielsen
11
Thomas
Joergensen
6
Геммер
Йонас
10
Спельманн
Мартин
16
Jeffrey
Papa
9
Томсен
Тобиас
7
Камили
Лирим
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
5
Hugo
Andersson2
3
Хег
Даниэль
29
Занден
Оливер
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
90
Одей
Стивен
77
Фусейни
Мохаммед
II
Видовре
4-3-3
Раннерс
4-4-2

История личных встреч

Видовре
Раннерс

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СД
2:2

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Бомбардиры внутри турнира

Видовре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томсен Тобиас 4 0.22
Якобсен Кристиан II 3 0.17
Andreas Smed 1 0.06
Magnus Fredslund 1 0.06
Камили Лирим 1 (1) 0.06
Ильязовски Ахмед 0 0
Линдберг Маркус 0 0
Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бундгаард Филип 4 (2) 0.22
Одей Стивен 3 0.17
Нордли Симен Болькан 3 0.17
Копплин Бьорн 2 0.11
Бьёркенгрен Йон 1 0.06
Хег Даниэль 1 0.06
Фусейни Мохаммед II 1 0.06
Эйджийри Эрнест 1 0.06
Даммерс Вессель 1 0.06
Hugo Andersson2 1 0.06
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Ольсен Оливер 0 0

Карточки

Видовре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Геммер Йонас 6 0
Ильязовски Ахмед 4 0
Линдберг Маркус 2 1
Геертсен Николай 3 0
Matti Olsen 3 0
Magnus Fredslund 3 0
Philip Reinhold 3 0
Камили Лирим 3 0
Спельманн Мартин 2 0
Якобсен Кристиан II 2 0
Томсен Тобиас 1 0
Marc Nielsen 1 0
Джукич Филип 1 0
Пер Франдсен 1 0
Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ольсен Оливер 5 0
Даммерс Вессель 3 1
Бьёркенгрен Йон 3 0
Энггаард Мэдс 3 0
Карлгрен Патрик 2 0
Одей Стивен 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Кулибали Лассо 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Каллесеэ Миккель 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
William Kaastrup 1 0

Результаты матчей

Видовре
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
22% (2)
78% (7)
Раннерс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

6
7
Видовре
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Раннерс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

13
9

Упущенные победы

4
7
Видовре
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
28% (5)
44% (8)
28% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
22% (4)
50% (9)
Раннерс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
22% (4)
39% (7)
39% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
22% (4)
33% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

13
11

Упущенные победы

10
14

Голы по времени матча

Забито

6
12
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
0
0%
2
17%
1-15
1
17%
1
8%
16-30
3
50%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

22
17
8 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 9
4
18%
2
12%
1-15
4
18%
6
35%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
7
32%
1
6%
46-60
2
9%
3
18%
61-75
5
23%
3
18%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 6
15 Не забивали 11
0
0%
3
30%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
2
40%
3
30%
31-45
2
40%
2
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

15
14
9 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 6
4
27%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
5
33%
2
14%
31-45
1
7%
1
7%
46-60
2
13%
4
29%
61-75
3
20%
5
36%
76-90

Забито

11
22
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 10
10 Не забивали 4
0
0%
5
23%
1-15
1
9%
2
9%
16-30
5
45%
4
18%
31-45
2
18%
6
27%
46-60
3
27%
2
9%
61-75
0
0%
3
14%
76-90

Пропущено

37
31
17 В 1-м тайме 14
20 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 15
8
22%
3
10%
1-15
4
11%
7
23%
16-30
5
14%
4
13%
31-45
8
22%
2
6%
46-60
4
11%
7
23%
61-75
8
22%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Видовре
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Александрия - Видовре 1:2 Хиллерёд - Видовре 7:2 Брондбю - Видовре 1:3 Нюкёбинг - Видовре 1:5
Никобинг - Видовре 1:5 Брондбю - Видовре 4:0 Видовре - Вайле 1:1 Оденсе - Видовре 0:2 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Видовре - Силькеборг 1:5 Копенгаген - Видовре 4:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Вайле - Видовре 3:1 Виби - Видовре 0:2 Видовре - Брондбю 0:3 Норшелланн - Видовре 0:0 Видовре - Люнгбю 0:1 Фьёрдегер - Видовре 0:8 Силькеборг - Видовре 1:0 Видовре - Оденсе 1:5
Раннерс
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сириус - Раннерс 0:3 Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4
Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2 Брондбю - Раннерс 3:1 Раннерс - Виборг 1:0 Люнгбю - Раннерс 1:0

Результаты матчей

Видовре
Раннерс

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
4 раза 44%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
4:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Точный счет

0:2
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
2:2
4 раза 22%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
10 раз 56%
1
6 раз 33%
2
2 раза 11%
2
6 раз 33%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
3
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Видовре
Раннерс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
7
2
2
7
1.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
10
0.5
Больше Меньше
13
5
2
16
1.5
7
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 17 11 3 3 34 - 20 36
2.
Брондбю
 17 10 4 3 33 - 17 34
3.
Копенгаген
 0:0 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 0:0 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 17 5 4 8 17 - 29 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Силькеборг
 0:0 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 0:0 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 0:0 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 0:0 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 9 1 1 7 5 - 19 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 8 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Оденсе Кёлер Свен 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    После классного второго тайма Раннерс совершает камбэк и уходит с поля победителем!
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Контроль мяча: Видовре: 62%, Раннерс: 38%.
  • 95'
    Раннерс пытается что-то создать.
  • 95'
    Удар от ворот произведет Видовре
  • 95'
    Близко! Альбек Мадс нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
  • 95'
    Раннерс пытается что-то создать.
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