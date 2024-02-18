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  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Реддер Миккель
Норшелланн
0:0
Первый тайм: 14'
Люнгбю
0'
8' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
10' Желтая карточка
Лиссенс Лукас

Ход матча

8'
Тверсков Йеппе
 
10'
 
Лиссенс Лукас

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 2
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 93 Владение мячом, % 7

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Норшелланн
Ничья
Люнгбю
1.45
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Все Коэффициенты
13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
19
Хэй
Лукас
5
Фресе
Мартин
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
17
Расмуссен
Кристиан
7
Ингвартсен
Маркус
8
Скьеллеруп
Андреас
40
Хардер
Конрад
1
Йенсен
Давид
23
Грегор
Паскаль
12
Йенсен
Магнус
5
Лиссенс
Лукас
7
William
Kumado
20
Финнссон
Кольбейн
13
Винтер
Каспер
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
22
Гудьонсен
Андри
33
Enock
Otoo
Норшелланн
4-2-3-1
Люнгбю
5-3-2

История личных встреч

Норшелланн
Люнгбю

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

25 матчей

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СД
1:1
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
0:0
СД
0:3
СД
4:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
6:3
СД
2:2
СД
1:4
СД
2:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
0:1
ТМС
1:0
СД
0:2
СЛ
0:1
СЛ
4:0
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
0:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.79
1.27

Среднее время на гол

50
70

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.82
0.93

Среднее время на гол

110
96

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.36
1.08

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

66
83

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 6 (2) 0.33
Нуама Эрнест 4 0.22
Беньямин Нюгрен 3 0.17
Тверсков Йеппе 2 0.11
Фресе Мартин 2 0.11
Осман Ибрагим 1 0.06
Хансен Киан 1 0.06
Антман Оливер 1 0.06
Скьеллеруп Андреас 1 0.06
Нагало Адамо 1 0.06
Доржелес Марио 1 0.06
Хардер Конрад 1 0.06
Диоманде Мохаммед 0 0
Свенссон Даниэль 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 6 0.33
Гюткьяер Фредерик 3 (1) 0.17
Чуквуани Точи 2 0.11
Финнбогасон Альфред 2 0.11
Финнссон Кольбейн 2 0.11
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.06
Ромер Марсель 1 0.06
Йенсен Магнус 1 0.06
Грегор Паскаль 1 0.06
Винтер Каспер 1 0.06
William Kumado 0 0
Муньеса Марк 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 5 0
Фресе Мартин 4 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Тверсков Йеппе 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Расмуссен Кристиан 1 0
Асконе Рокко 1 0
Хэй Лукас 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Хардер Конрад 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньеса Марк 5 0
Финнссон Кольбейн 3 1
Винтер Каспер 3 1
Сигурдссон Гильфи 3 0
Грегор Паскаль 3 0
Бьеллан Андреас 2 0
Ромер Марсель 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
Йенсен Магнус 2 0
Чуквуани Точи 2 0
William Kumado 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Хамалайнен Брайан 1 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гюткьяер Фредерик 1 0
Киккенборг Мадс 1 0
Tobias Storm 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Люнгбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
4
Норшелланн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Люнгбю
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
25% (2)
63% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

10
13
Норшелланн
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
18% (3)
59% (10)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
29% (5)
24% (4)
Люнгбю
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
35% (6)
29% (5)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (3)
24% (4)
59% (10)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

8
5

Упущенные победы

12
17

Голы по времени матча

Забито

13
7
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 12
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
3
43%
16-30
1
8%
1
14%
31-45
3
23%
2
29%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
3
23%
1
14%
76-90

Пропущено

5
14
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
1
20%
3
21%
1-15
2
40%
3
21%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
1
20%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

11
14
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
5
45%
4
29%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
1
9%
4
31%
76-90

Забито

24
21
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
6 Не забивали 4
1
4%
1
5%
1-15
2
8%
5
24%
16-30
4
17%
2
10%
31-45
4
17%
5
24%
46-60
5
21%
3
14%
61-75
8
33%
5
24%
76-90

Пропущено

16
27
8 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 14
2
13%
5
19%
1-15
3
19%
3
11%
16-30
3
19%
5
19%
31-45
3
19%
5
19%
46-60
4
25%
2
7%
61-75
1
6%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0
Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1
Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1
Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1

Результаты матчей

Норшелланн
Люнгбю

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 18%
1:1
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 35%
1
4 раза 24%
3
3 раза 18%
2
2 раза 12%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 35%
0
5 раз 29%
2
4 раза 24%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
8
1
4
4
1.5
4
5
3
5
2.5
2
7
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
4
3
6
1.5
2
6
2
7
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
12
5
7
10
1.5
6
11
5
12
2.5
2
15
2
15
3.5
1
16
1
16
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 17 11 3 3 34 - 20 36
2.
Брондбю
 17 10 4 3 33 - 17 34
3.
Копенгаген
 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 0:0 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 0:0 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 17 5 4 8 17 - 29 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 0:0 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 0:0 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 0:0 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 0:0 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 0:0 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 0:0 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 0:0 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 0:0 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 0:0 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 0:0 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 9 1 1 7 5 - 19 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 8 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Оденсе Кёлер Свен 6
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Люнгбю.
  • 10'
    Лиссенс Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • 10'
    Судья свистит. Лиссенс Лукас атаковал сзади соперника. Это Расмуссен Кристиан заработал своей команде штрафной
  • 10'
    Винтер Каспер пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
  • 10'
    Люнгбю начинает контратаку
  • 10'
    Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 10'
    Чуквуани Точи выиграл воздушное противоборство у Вилладсен Оливер.
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    • 5'
      Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Ингвартсен Маркус
    • 5'
      Винтер Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 4'
      Гудьонсен Андри выиграл воздушное противоборство у Ингвартсен Маркус.
    • 4'
      Хардер Конрад задерживает мяч рукой
    • 4'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 3'
      Ромер Марсель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Йенсен Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 2'
      William Kumado ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Сегодня прохладно для игры в футбол.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Норшелланн
    Ничья
    Люнгбю
    1.45
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    4.76
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    7.80
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