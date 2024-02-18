Тур: 18. Стадион: Райт ту Дрим Парк. Главный судья: Реддер Миккель
3:2
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаТверсков Йеппе
10' Желтая карточкаЛиссенс Лукас
25' Желтая карточкаEnock Otoo
43' Желтая карточкаХардер Конрад
0:1
44' ГолГудьонсен Андри
1:1
45' ГолВилладсен Оливер
2:1
60' ГолСкьеллеруп Андреас
66' Желтая карточкаРасмуссен Кристиан
73' Желтая карточкаЧуквуани Точи
84' Желтая карточкаХамалайнен Брайан
3:1
86' ГолФресе Мартин
3:2
90' ГолЧуквуани Точи
90'+7
Ход матча
10'
25'
43'
44'
45'
1:1
60'
73'
86'
3:1
90'
3:2
Статистика матча
-
3 Голы 2
-
4 Удары по воротам 2
-
9 Удары в створ 5
-
10 Угловые 6
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
281 Количество передач 157
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
19
Хэй
Лукас
33
Enock
Otoo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хэй ЛукасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Марксен ЭрикЗащитник
- Защитник
-
39 Нагало АдамоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Хансен МадсНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Торуп Йоханнес Хофф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
33 Enock OtooНападающий
- Запасные игроки
-
32 Сторк ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Tobias Storm
-
-
-
Главный тренер: Хосет Магне
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Норшелланн
Люнгбю
15 матчей
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
25 матчей
44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
14
Голов в среднем за матч
1.79
1.27
Среднее время на гол
50
70
Всего голов
9
13
Голов в среднем за матч
0.82
0.93
Среднее время на гол
110
96
Всего голов
34
27
Голов в среднем за матч
1.36
1.08
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
66
83
Бомбардиры внутри турнира
Норшелланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ингвартсен Маркус
|6 (2)
|0.33
|Нуама Эрнест
|4
|0.22
|Фресе Мартин
|3
|0.17
|Беньямин Нюгрен
|3
|0.17
|Тверсков Йеппе
|2
|0.11
|Скьеллеруп Андреас
|2
|0.11
|Осман Ибрагим
|1
|0.06
|Хансен Киан
|1
|0.06
|Антман Оливер
|1
|0.06
|Вилладсен Оливер
|1
|0.06
|Нагало Адамо
|1
|0.06
|Доржелес Марио
|1
|0.06
|Хардер Конрад
|1
|0.06
|Свенссон Даниэль
|0
|0
|Диоманде Мохаммед
|0
|0
|Кулибали Лассо
|0
|0
|Сертдемир Зидан
|0
|0
Люнгбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гудьонсен Андри
|7
|0.39
|Гюткьяер Фредерик
|3 (1)
|0.17
|Чуквуани Точи
|3
|0.17
|Финнбогасон Альфред
|2
|0.11
|Финнссон Кольбейн
|2
|0.11
|Магнуссон Сайвар-Атли
|1
|0.06
|Грегор Паскаль
|1
|0.06
|Ромер Марсель
|1
|0.06
|Йенсен Магнус
|1
|0.06
|Винтер Каспер
|1
|0.06
|William Kumado
|0
|0
|Муньеса Марк
|0
|0
|Tobias Storm
|0
|0
Карточки
Норшелланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диоманде Мохаммед
|5
|0
|Фресе Мартин
|4
|0
|Тверсков Йеппе
|2
|0
|Беньямин Нюгрен
|2
|0
|Расмуссен Кристиан
|2
|0
|Хардер Конрад
|2
|0
|Свенссон Даниэль
|1
|0
|Хансен Мадс
|1
|0
|Хансен Андреас III
|1
|0
|Асконе Рокко
|1
|0
|Хэй Лукас
|1
|0
|Нуама Эрнест
|1
|0
|Барслунд Каре
|1
|0
|Осман Ибрагим
|1
|0
|Johannes Hoff Thorup
|1
|0
Люнгбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Муньеса Марк
|5
|0
|Финнссон Кольбейн
|3
|1
|Винтер Каспер
|3
|1
|Сигурдссон Гильфи
|3
|0
|Грегор Паскаль
|3
|0
|Чуквуани Точи
|3
|0
|Хамалайнен Брайан
|2
|0
|Бьеллан Андреас
|2
|0
|Ромер Марсель
|2
|0
|Магнуссон Сайвар-Атли
|2
|0
|Йенсен Магнус
|2
|0
|William Kumado
|2
|0
|Freyr Alexandersson
|2
|0
|Гудьонсен Андри
|1
|0
|Гюткьяер Фредерик
|1
|0
|Киккенборг Мадс
|1
|0
|Лиссенс Лукас
|1
|0
|Tobias Storm
|1
|0
|Enock Otoo
|1
|0
Результаты матчей
Норшелланн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Люнгбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
6
Норшелланн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Люнгбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
10
13
Норшелланн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Люнгбю
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
10
5
Упущенные победы
12
19
Голы по времени матча
Забито
16
9
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
4
25%
2
22%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
2
22%
76-90
Пропущено
7
17
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
14%
3
18%
1-15
2
29%
3
18%
16-30
2
29%
3
18%
31-45
1
14%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
14%
4
24%
76-90
Забито
11
14
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
5
45%
4
29%
76-90
Пропущено
11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
1
9%
4
31%
76-90
Забито
27
23
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
1
4%
1
4%
1-15
2
7%
5
22%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
5
19%
5
22%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
9
33%
6
26%
76-90
Пропущено
18
30
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
2
11%
5
17%
1-15
3
17%
3
10%
16-30
4
22%
6
20%
31-45
3
17%
6
20%
46-60
4
22%
2
7%
61-75
2
11%
8
27%
76-90
Результаты последних матчей
Норшелланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0
Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1
Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1
Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1
Результаты матчей
Норшелланн
Люнгбю
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
Точный счет
0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Норшелланн
Люнгбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
81
54
45
45
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
36
36
27
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
126
Больше Меньше
135
810
711
612
216
216
117
117
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|3
|3
|34 - 20
|36
|2.
|17
|10
|4
|3
|33 - 17
|34
|3.
|0:0
|17
|10
|3
|4
|34 - 21
|33
|4.
|17
|7
|7
|3
|21 - 17
|28
|5.
|0:0
|17
|8
|3
|6
|26 - 19
|27
|6.
|17
|7
|6
|4
|26 - 14
|27
|7.
|17
|5
|5
|7
|21 - 27
|20
|8.
|17
|5
|4
|8
|17 - 29
|19
|9.
|17
|4
|5
|8
|21 - 25
|17
|10.
|17
|3
|7
|7
|18 - 31
|16
|11.
|17
|3
|5
|9
|16 - 21
|14
|12.
|17
|1
|4
|12
|9 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|2.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|0:0
|9
|5
|1
|3
|16 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|12 - 10
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|9.
|9
|2
|4
|3
|9 - 15
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|12.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|18 - 12
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|6.
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|12.
|9
|1
|1
|7
|5 - 19
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|8 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6
|Оденсе
|Кёлер Свен
|6