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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Реддер Миккель
Норшелланн
3:2
Конец матча
Люнгбю
0'
7' Желтая карточка
Тверсков Йеппе
10' Желтая карточка
Лиссенс Лукас
25' Желтая карточка
Enock Otoo
43' Желтая карточка
Хардер Конрад
0:1
44' Гол
Гудьонсен Андри
1:1
45' Гол
Вилладсен Оливер
2:1
60' Гол
Скьеллеруп Андреас
66' Желтая карточка
Расмуссен Кристиан
73' Желтая карточка
Чуквуани Точи
84' Желтая карточка
Хамалайнен Брайан
3:1
86' Гол
Фресе Мартин
3:2
90' Гол
Чуквуани Точи
90'+7

Ход матча

7'
Тверсков Йеппе
 
10'
 
Лиссенс Лукас
25'
 
Enock Otoo
43'
Хардер Конрад
 
44'
0:1
Гудьонсен Андри
(Грегор Паскаль)
45'
Вилладсен Оливер
1:1
60'
Скьеллеруп Андреас
(Свенссон Даниэль)
2:1
62'
 
Tobias Storm
William Kumado
62'
 
Магнуссон Сайвар-Атли
Enock Otoo
66'
Расмуссен Кристиан
 
67'
Осман Ибрагим
Хардер Конрад
 
67'
Нагало Адамо
Хэй Лукас
 
73'
Хансен Мадс
Расмуссен Кристиан
 
73'
 
Чуквуани Точи
81'
 
Michael Opoku
Ромер Марсель
81'
 
Хамалайнен Брайан
Лиссенс Лукас
84'
 
Хамалайнен Брайан
86'
Фресе Мартин
(Тверсков Йеппе)
3:1
87'
Антман Оливер
Скьеллеруп Андреас
 
90'
3:2
Чуквуани Точи
(Tobias Storm)

Статистика матча

  • 3 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 2
  • 9 Удары в створ 5
  • 10 Угловые 6
  • 1 Офсайды 2
  • 10 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 281 Количество передач 157
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

13
Хансен
Андреас
III
23
Вилладсен
Оливер
4
Хансен
Киан
19
Хэй
Лукас
5
Фресе
Мартин
6
Тверсков
Йеппе
27
Свенссон
Даниэль
17
Расмуссен
Кристиан
7
Ингвартсен
Маркус
8
Скьеллеруп
Андреас
40
Хардер
Конрад
1
Йенсен
Давид
23
Грегор
Паскаль
12
Йенсен
Магнус
5
Лиссенс
Лукас
7
William
Kumado
20
Финнссон
Кольбейн
13
Винтер
Каспер
30
Ромер
Марсель
42
Чуквуани
Точи
22
Гудьонсен
Андри
33
Enock
Otoo
Норшелланн
4-2-3-1
Люнгбю
5-3-2

История личных встреч

Норшелланн
Люнгбю

15 матчей

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

25 матчей

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

40%
36%
24%
10 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

32%
40%
28%
8 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

СД
1:1
СД
1:1
СД
2:1
ТМК
0:0
СД
0:3
СД
4:1
СД
1:1
СД
1:1
ТМК
6:3
СД
2:2
СД
1:4
СД
2:1
СД
2:0
СД
0:1
СД
0:1
ТМС
1:0
СД
0:2
СЛ
0:1
СЛ
4:0
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:0
СЛ
0:0
ТМС
1:2

Голы

Всего голов

25
14

Голов в среднем за матч

1.79
1.27

Среднее время на гол

50
70

Всего голов

9
13

Голов в среднем за матч

0.82
0.93

Среднее время на гол

110
96

Всего голов

34
27

Голов в среднем за матч

1.36
1.08

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
17
Больше 68%
Меньше 32%
8
10
Больше 40%
Меньше 60%
15
5
Больше 20%
Меньше 80%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

66
83

Бомбардиры внутри турнира

Норшелланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ингвартсен Маркус 6 (2) 0.33
Нуама Эрнест 4 0.22
Фресе Мартин 3 0.17
Беньямин Нюгрен 3 0.17
Тверсков Йеппе 2 0.11
Скьеллеруп Андреас 2 0.11
Осман Ибрагим 1 0.06
Хансен Киан 1 0.06
Антман Оливер 1 0.06
Вилладсен Оливер 1 0.06
Нагало Адамо 1 0.06
Доржелес Марио 1 0.06
Хардер Конрад 1 0.06
Свенссон Даниэль 0 0
Диоманде Мохаммед 0 0
Кулибали Лассо 0 0
Сертдемир Зидан 0 0
Люнгбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гудьонсен Андри 7 0.39
Гюткьяер Фредерик 3 (1) 0.17
Чуквуани Точи 3 0.17
Финнбогасон Альфред 2 0.11
Финнссон Кольбейн 2 0.11
Магнуссон Сайвар-Атли 1 0.06
Грегор Паскаль 1 0.06
Ромер Марсель 1 0.06
Йенсен Магнус 1 0.06
Винтер Каспер 1 0.06
William Kumado 0 0
Муньеса Марк 0 0
Tobias Storm 0 0

Карточки

Норшелланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диоманде Мохаммед 5 0
Фресе Мартин 4 0
Тверсков Йеппе 2 0
Беньямин Нюгрен 2 0
Расмуссен Кристиан 2 0
Хардер Конрад 2 0
Свенссон Даниэль 1 0
Хансен Мадс 1 0
Хансен Андреас III 1 0
Асконе Рокко 1 0
Хэй Лукас 1 0
Нуама Эрнест 1 0
Барслунд Каре 1 0
Осман Ибрагим 1 0
Johannes Hoff Thorup 1 0
Люнгбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Муньеса Марк 5 0
Финнссон Кольбейн 3 1
Винтер Каспер 3 1
Сигурдссон Гильфи 3 0
Грегор Паскаль 3 0
Чуквуани Точи 3 0
Хамалайнен Брайан 2 0
Бьеллан Андреас 2 0
Ромер Марсель 2 0
Магнуссон Сайвар-Атли 2 0
Йенсен Магнус 2 0
William Kumado 2 0
Freyr Alexandersson 2 0
Гудьонсен Андри 1 0
Гюткьяер Фредерик 1 0
Киккенборг Мадс 1 0
Лиссенс Лукас 1 0
Tobias Storm 1 0
Enock Otoo 1 0

Результаты матчей

Норшелланн
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Люнгбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
6
Норшелланн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Люнгбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

10
13
Норшелланн
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (3)
61% (11)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (9)
28% (5)
22% (4)
Люнгбю
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
33% (6)
33% (6)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (3)
22% (4)
61% (11)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

10
5

Упущенные победы

12
19

Голы по времени матча

Забито

16
9
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
6%
0
0%
1-15
2
13%
3
33%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
4
25%
2
22%
46-60
3
19%
0
0%
61-75
4
25%
2
22%
76-90

Пропущено

7
17
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
1
14%
3
18%
1-15
2
29%
3
18%
16-30
2
29%
3
18%
31-45
1
14%
3
18%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
14%
4
24%
76-90

Забито

11
14
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
3
27%
1
7%
31-45
1
9%
3
21%
46-60
2
18%
3
21%
61-75
5
45%
4
29%
76-90

Пропущено

11
13
4 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
9%
2
15%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
23%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
4
36%
1
8%
61-75
1
9%
4
31%
76-90

Забито

27
23
8 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 9
6 Не забивали 4
1
4%
1
4%
1-15
2
7%
5
22%
16-30
5
19%
3
13%
31-45
5
19%
5
22%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
9
33%
6
26%
76-90

Пропущено

18
30
9 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 16
11 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 15
2
11%
5
17%
1-15
3
17%
3
10%
16-30
4
22%
6
20%
31-45
3
17%
6
20%
46-60
4
22%
2
7%
61-75
2
11%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

Норшелланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Норшелланн - Хеккен 3:0 Лос-Анджелес - Норшелланн 1:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Норшелланн 1:5 Колдинг - Норшелланн 1:0
Норшелланн - Б-93 4:0 Лудогорец - Норшелланн 1:0 Академик БК - Норшелланн 1:2 Норшелланн - Академик БК 3:0 Оденсе - Норшелланн 1:1 Норшелланн - Фенербахче 6:1 Норшелланн - АГФ Орхус 0:0 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Норшелланн - Вайле 1:0 Виборг - Норшелланн 2:3 Брондбю - Норшелланн 2:1 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Виборг - Норшелланн 0:2 Норшелланн - Оденсе 0:1 Норшелланн - Лудогорец 7:1
Люнгбю
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Люнгбю - Александрия 1:1 Хам-Кам - Люнгбю 2:1 Верес - Люнгбю 0:0 Люнгбю - ИФК Норрчепинг 4:1
Люнгбю - Хиллерёд 3:1 Нествед - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Фредерисия 0:1 Фредерисия - Люнгбю 3:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Вайле - Люнгбю 1:0 Люнгбю - Оденсе 2:2 Хельсингёр - Люнгбю 2:2 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Люнгбю - АГФ Орхус 0:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Оденсе - Люнгбю 1:2 Кёге - Люнгбю 2:4 Люнгбю - Вайле 1:1 Видовре - Люнгбю 0:1

Результаты матчей

Норшелланн
Люнгбю

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%

Точный счет

0:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:5
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
1:0
3 раза 17%
1:1
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
4 раза 22%
2
2 раза 11%
4
1 раз 6%
5
1 раз 6%
1
6 раз 33%
0
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Норшелланн
Люнгбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
5
4
1.5
4
5
4
5
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
3
6
1.5
3
6
2
7
2.5
1
8
3.5
1
8
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
6
0.5
Больше Меньше
13
5
8
10
1.5
7
11
6
12
2.5
2
16
2
16
3.5
1
17
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 17 11 3 3 34 - 20 36
2.
Брондбю
 17 10 4 3 33 - 17 34
3.
Копенгаген
 0:0 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 0:0 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 17 5 4 8 17 - 29 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Силькеборг
 0:0 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 0:0 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 0:0 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 0:0 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 9 1 1 7 5 - 19 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 8 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Оденсе Кёлер Свен 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Норшеланн вырывает победу
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Норшеланн: 56%, Люнгбю: 44%.
  • 95'
    Хорошую попытку сделал Осман Ибрагим. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 95'
    Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 95'
    Йенсен Магнус выиграл воздушное противоборство у Тверсков Йеппе.
  • 95'
    Люнгбю совершает вбрасывание на своей половине поля
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    • Первый тайм
    • 50'
      Команда Норшеланн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Люнгбю: 35%.
    • 49'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 48'
      Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!
    • 47'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 47'
      Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 47'
      Скьеллеруп Андреас пробует нанести удар издали, но Давид Йенсен держит все под контролем
    • 47'
      Финнссон Кольбейн успешно блокирует удар.
    • 47'
      Расмуссен Кристиан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 47'
      Г О О О О Л - Вилладсен Оливер из команды Норшеланн правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 47'
      Ромер Марсель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 47'
      Йенсен Давид ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 46'
      Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
    • 46'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Норшеланн: 64%, Люнгбю: 36%.
    • 44'
      Команда Люнгбю забила мяч, хотя лучше играли соперники
    • 44'
      Грегор Паскаль сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Гудьонсен Андри из команды Люнгбю.
    • 44'
      Хэй Лукас ошибается в защите.
    • 44'
      Грегор Паскаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 44'
      Люнгбю контролирует мяч.
    • 43'
      Хардер Конрад совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 43'
      Безумный фол. Хардер Конрад грубо играет против соперника. Пострадал Грегор Паскаль
    • 43'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 42'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 42'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 41'
      Удар от ворот произведет Люнгбю
    • 41'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 40'
      Йенсен Магнус из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 40'
      Контроль мяча: Норшеланн: 62%, Люнгбю: 38%.
    • 40'
      Грегор Паскаль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 40'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 39'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 39'
      Шанс! Гудьонсен Андри из команды Люнгбю пробил головой, но мимо
    • 39'
      Гудьонсен Андри выиграл воздушное противоборство у Хэй Лукас.
    • 39'
      Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 38'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 38'
      Йенсен Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 38'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 38'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 37'
      Enock Otoo из команды Люнгбю в офсайде
    • 37'
      Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 36'
      Хансен Киан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Люнгбю: 33%.
    • 35'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Гудьонсен Андри.
    • 35'
      Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 34'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 34'
      Норшеланн контролирует мяч.
    • 33'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Люнгбю начинает контратаку
    • 33'
      Enock Otoo ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Йенсен Магнус из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 32'
      Йенсен Магнус успешно блокирует удар.
    • 32'
      Фресе Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 32'
      Скьеллеруп Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Расмуссен Кристиан из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 31'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Йенсен Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 31'
      Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом
    • 30'
      Контроль мяча: Норшеланн: 67%, Люнгбю: 33%.
    • 30'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Гудьонсен Андри из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Винтер Каспер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
    • 30'
      William Kumado из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 30'
      Чуквуани Точи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 30'
      Ромер Марсель успешно блокирует удар.
    • 30'
      Хардер Конрад нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 29'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 29'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Ромер Марсель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Винтер Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 29'
      Грегор Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 29'
      Хансен Киан пробует нанести удар издали, но Давид Йенсен держит все под контролем
    • 29'
      Вилладсен Оливер успешно блокирует удар.
    • 28'
      Скьеллеруп Андреас нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 28'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 28'
      Винтер Каспер ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Йенсен Магнус успешно блокирует удар.
    • 27'
      Расмуссен Кристиан пробил со штрафного прямо в стенку
    • 26'
      Идет дождь, трудные условия для игроков.
    • 25'
      Enock Otoo получает желтую карточку за игру рукой
    • 25'
      Enock Otoo задерживает мяч рукой
    • 25'
      Чуквуани Точи успешно блокирует удар.
    • 25'
      Фресе Мартин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 25'
      Йенсен Давид из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 25'
      Контроль мяча: Норшеланн: 65%, Люнгбю: 35%.
    • 25'
      Йенсен Магнус из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 25'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 24'
      William Kumado создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 24'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю в офсайде
    • 22'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 22'
      Финнссон Кольбейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 22'
      Расмуссен Кристиан из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Enock Otoo.
    • 22'
      Enock Otoo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 21'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 21'
      Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
    • 21'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 20'
      Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Норшеланн: 75%, Люнгбю: 25%.
    • 20'
      Финнссон Кольбейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 19'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 19'
      Удар от ворот произведет Норшеланн
    • 19'
      Фресе Мартин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 18'
      Свенссон Даниэль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 18'
      Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Люнгбю пытается что-то создать.
    • 17'
      Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе
    • 17'
      Грегор Паскаль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Йенсен Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 17'
      Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн опасно и грубо сыграл. Ромер Марсель пострадал.
    • 17'
      Свенссон Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 17'
      Йенсен Магнус из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 17'
      Йенсен Магнус выиграл воздушное противоборство у Ингвартсен Маркус.
    • 16'
      Гудьонсен Андри из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 16'
      Гудьонсен Андри выиграл воздушное противоборство у Хардер Конрад.
    • 16'
      Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 15'
      Контроль мяча: Норшеланн: 80%, Люнгбю: 20%.
    • 15'
      William Kumado ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Финнссон Кольбейн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 14'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Норшеланн пробьет пенальти!
    • 11'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норшеланн.
    • 10'
      Контроль мяча: Норшеланн: 85%, Люнгбю: 15%.
    • 10'
      Лиссенс Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 10'
      Судья свистит. Лиссенс Лукас атаковал сзади соперника. Это Расмуссен Кристиан заработал своей команде штрафной
    • 10'
      Винтер Каспер пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем
    • 10'
      Люнгбю начинает контратаку
    • 10'
      Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 10'
      Чуквуани Точи выиграл воздушное противоборство у Вилладсен Оливер.
    • 10'
      Лиссенс Лукас успешно блокирует удар.
    • 10'
      Вилладсен Оливер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 10'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 9'
      Хардер Конрад из команды Норшеланн толкнул локтем оппонента. Это Ромер Марсель заработал фол
    • 9'
      Норшеланн начинает контратаку
    • 9'
      Хэй Лукас ослабляет давление, выбив мяч.
    • 9'
      Ромер Марсель из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 8'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 7'
      Тверсков Йеппе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 7'
      Тверсков Йеппе из команды Норшеланн заходит слишком далеко, он валит Enock Otoo.
    • 7'
      Люнгбю начинает контратаку
    • 7'
      Йенсен Магнус успешно блокирует удар.
    • 7'
      Свенссон Даниэль нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 7'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Чуквуани Точи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 7'
      Йенсен Магнус из команды Люнгбю перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Фресе Мартин наказан за толчок William Kumado
    • 5'
      Контроль мяча: Норшеланн: 93%, Люнгбю: 7%.
    • 5'
      Судья сигнализирует, что Ромер Марсель из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Ингвартсен Маркус
    • 5'
      Винтер Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 5'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 4'
      Гудьонсен Андри выиграл воздушное противоборство у Ингвартсен Маркус.
    • 4'
      Хардер Конрад задерживает мяч рукой
    • 4'
      Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.
    • 3'
      Ромер Марсель ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Йенсен Магнус ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 2'
      William Kumado ослабляет давление, выбив мяч.
    • 2'
      Норшеланн пытается что-то создать.
    • 1'
      Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
    • 1'
      Сегодня прохладно для игры в футбол.
    • 1'
      Норшеланн начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Right To Dream Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Норшелланн 3:2 Люнгбю онлайн

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