Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Обе команды могли выиграть сегодня, но Норшеланн вырывает победу

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Норшеланн будет все-таки засчитан.

Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

Первый тайм

50' Команда Норшеланн имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Команда Норшеланн сравняла счет! Игра продолжается!

47' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Норшеланн пытается что-то создать.

47' Норшеланн совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Скьеллеруп Андреас пробует нанести удар издали, но Давид Йенсен держит все под контролем

47' Г О О О О Л - Вилладсен Оливер из команды Норшеланн правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

46' Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе

46' Норшеланн пытается что-то создать.

44' Команда Люнгбю забила мяч, хотя лучше играли соперники

44' Г О О О О Л - Отличный черпачок правой ногой сделал Гудьонсен Андри из команды Люнгбю

44' Грегор Паскаль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

43' Хардер Конрад совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

43' Удар от ворот произведет Люнгбю

42' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Удар от ворот произведет Люнгбю

41' Норшеланн пытается что-то создать.

40' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Норшеланн пытается что-то создать.

39' Удар от ворот произведет Норшеланн

39' Финнссон Кольбейн из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

38' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Удар от ворот произведет Норшеланн

37' Люнгбю идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

35' Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе

35' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Норшеланн контролирует мяч.

33' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

32' Скьеллеруп Андреас создает голевую возможность для своего партнера по команде.

32' Расмуссен Кристиан из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

31' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Игра в одни ворота сейчас. Норшеланн доминирует и владеет мячом

30' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.

29' Ингвартсен Маркус из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Винтер Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Грегор Паскаль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Хансен Киан пробует нанести удар издали, но Давид Йенсен держит все под контролем

28' Норшеланн пытается что-то создать.

27' Расмуссен Кристиан пробил со штрафного прямо в стенку

26' Идет дождь, трудные условия для игроков.

25' Enock Otoo получает желтую карточку за игру рукой

25' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Удар от ворот произведет Норшеланн

24' William Kumado создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Финнссон Кольбейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

22' Enock Otoo выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Норшеланн пытается что-то создать.

21' Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе

21' Норшеланн пытается что-то создать.

20' Тверсков Йеппе выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Финнссон Кольбейн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' Чуквуани Точи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

19' Норшеланн пытается что-то создать.

19' Удар от ворот произведет Норшеланн

18' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Игрок из команды Люнгбю делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

18' Хэй Лукас из команды Норшеланн перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

17' Йенсен Давид взял и забрал мяч на выходе

17' Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

17' Свенссон Даниэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' Свенссон Даниэль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Норшеланн пробьет пенальти!

11' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Норшеланн.

10' Лиссенс Лукас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

10' Винтер Каспер пробует нанести удар издали, но Андреас Хансен держит все под контролем

10' Фресе Мартин из команды Норшеланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

10' Норшеланн пытается что-то создать.

9' Норшеланн начинает контратаку

9' Ромер Марсель из команды Люнгбю своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

8' Норшеланн пытается что-то создать.

7' Тверсков Йеппе - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

7' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Люнгбю совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Винтер Каспер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Норшеланн пытается что-то создать.

4' Свенссон Даниэль из команды Норшеланн подал угловой справа.

3' Норшеланн идет вперед с потенциально опасной атакой.

2' Норшеланн совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Игрок из команды Норшеланн делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

2' Норшеланн пытается что-то создать.

1' Сегодня футболисты играют на искусственном поле.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Норшеланн начинает с центра поля