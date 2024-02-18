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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Брондбю
0:0
Первый тайм: 29'
Мидтьюлланн
0'
17' Красная карточка
Хеггхейм Хенрик
0:0
19' Не забитый пенальти
Гуэ-Сон Чо

Ход матча

6'
 
Габриэль Адам
Далсгор Хенрик
17'
Хеггхейм Хенрик
 
19'
0:0
Гуэ-Сон Чо

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 55 Владение мячом, % 45

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Брондбю
Ничья
Мидтьюлланн
3.40
3.50
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Все Коэффициенты
1
Пенц
Патрик
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
8
Греве
Матиас
10
Васс
Даниэль
7
Валлис
Николай
24
Дивкович
Марко
28
Судзуки
Юито
9
Омойджуфано
Охи
1
Лоссль
Йонас
2
Рёмер
Андре
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
29
Паулиньо
VI
14
Далсгор
Хенрик
58
Симсир
Араль
24
Серенсен
Оливер
37
Гигович
Армин
10
Гуэ-Сон
Чо
9
Брюнхильдсен
Ола
Брондбю
3-5-2
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

Брондбю
Мидтьюлланн

33 матча

78.8%
21.2%
3.5527136788005E-15%
26 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
45.5%
22 победы 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
18 побед 12 ничьих 0 побед

27 матчей

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 21 победа

60 матчей

43.3%
23.3%
33.4%
26 побед 14 ничьих 20 побед

Первый тайм

36.7%
43.3%
20%
22 победы 26 ничьих 12 побед

Второй тайм

30%
35%
35%
18 побед 21 ничья 21 победа

История матчей

СД
0:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
1:3
К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
4:1
К
1:1
СД
1:2
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
К
3:1
СД
2:3
СД
0:1
СД
4:0
СД
4:2
К
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
5:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:0
СЛ
1:1
К
0:2
К
3:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

53
41

Голов в среднем за матч

1.77
1.37

Среднее время на гол

50
65

Всего голов

43
38

Голов в среднем за матч

1.43
1.27

Среднее время на гол

62
71

Всего голов

96
79

Голов в среднем за матч

1.6
1.32

Тотал матчей

2.5
58
Больше 97%
Меньше 3%
2
47
Больше 78%
Меньше 22%
13
32
Больше 53%
Меньше 47%
28
21
Больше 35%
Меньше 65%
39
11
Больше 18%
Меньше 82%
49
5
Больше 8%
Меньше 92%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
59

Среднее время на гол

56
68

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 10 0.56
Квистгарден Матиас 5 0.28
Омойджуфано Охи 5 (2) 0.28
Дивкович Марко 2 0.11
Радошевич Йосип 2 0.11
Клейбер Шон 2 0.11
Васс Даниэль 1 (1) 0.06
Греве Матиас 1 0.06
Эвьен Хэкон 1 0.06
Расмуссен Якоб 1 0.06
Судзуки Юито 1 0.06
Алвес Фредерик 1 0.06
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 8 (3) 0.44
Франкулино 6 0.33
Серенсен Оливер 4 0.22
Брюнхильдсен Ола 4 0.22
Осорио Дарио 4 0.22
Далсгор Хенрик 2 0.11
Симсир Араль 2 0.11
Габриэль Адам 1 0.06
Ингасон Сверрир 1 0.06
Шарлес 1 0.06
Паулиньо VI 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Рёмер Андре 0 0
Han-Beom Lee 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Фредерик 6 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Расмуссен Якоб 4 0
Квистгарден Матиас 4 0
Шиембе Кевин 1 1
Васс Даниэль 2 0
Радошевич Йосип 2 0
Греве Матиас 2 0
Дивкович Марко 2 0
Омойджуфано Охи 1 0
Пенц Патрик 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ингасон Сверрир 3 0
Рёмер Андре 3 0
Шарлес 3 0
Гигович Армин 3 0
Паулиньо VI 3 0
Габриэль Адам 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Thomas Thomasberg 2 0
Далсгор Хенрик 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Гуэ-Сон Чо 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Соренсен Мадс Бек 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Серенсен Оливер 1 0

Результаты матчей

Брондбю
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
0% (0)
50% (4)
Мидтьюлланн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

4
4
Брондбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Мидтьюлланн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

15
17
Брондбю
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
12% (2)
53% (9)
Мидтьюлланн
42.9%
57.1%
6 побед 8 поражений
Первый тайм
12% (2)
59% (10)
29% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (6)
18% (3)
47% (8)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

19
21

Голы по времени матча

Забито

16
17
10 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 6
9 Не забивали 10
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
4
24%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
1
6%
5
29%
29%
46-60
3
19%
4
24%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Пропущено

9
13
1 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
1
11%
2
15%
46-60
3
33%
1
8%
61-75
4
44%
4
31%
76-90

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
2
13%
5
29%
29%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
4
25%
3
18%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Забито

32
34
18 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 24
15 Забивали первыми 12
1 Не забивали 2
5
16%
1
3%
1-15
6
19%
6
18%
16-30
7
22%
3
9%
31-45
3
9%
10
29%
29%
46-60
5
16%
7
21%
61-75
6
19%
7
21%
76-90

Пропущено

18
20
3 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 13
1
6%
2
10%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
2
11%
3
15%
31-45
3
17%
3
15%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
7
39%
6
30%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1
Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Молде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0
Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1

Результаты матчей

Брондбю
Мидтьюлланн

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 25%
1:4
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
4 раза 50%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 12%
0:3
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
3:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:2
2 раза 12%
1:4
2 раза 12%
2:0
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
2:2
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 35%
3
5 раз 29%
2
4 раза 24%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
9 раз 53%
1
3 раза 18%
0
2 раза 12%
4
2 раза 12%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
6
3
3
5
2.5
1
8
1
7
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
5
4
1.5
6
2
3
6
2.5
2
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
1
0.5
Больше Меньше
15
2
10
7
1.5
12
5
6
11
2.5
3
14
1
16
3.5
3
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:0 17 11 3 3 34 - 20 36
2.
Брондбю
 0:0 17 10 4 3 33 - 17 34
3.
Копенгаген
 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 17 5 4 8 17 - 29 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:0 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 0:0 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 0:0 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 0:0 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 9 1 1 7 5 - 19 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 8 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Оденсе Кёлер Свен 6
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