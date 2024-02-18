Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Безумный фол. Гогорза Микель грубо играет против соперника. Пострадал Sebastian Sebulonsen

93' Омойджуфано Охи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

93' Радошевич Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Удар от ворот произведет Брондбю

92' Жуниньо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

91' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [8] минут(а)

90' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

89' Серенсен Оливер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Удар от ворот произведет Брондбю

87' Жуниньо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Симсир Араль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Гуэ-Сон Чо получает желтую карточку за неспортивное поведение

85' Расмуссен Якоб получает желтую карточку за неспортивное поведение

85' Хорошую попытку сделал Ингасон Сверрир . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Удар от ворот произведет Брондбю

81' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар издали прямо в перекладину нанес Симсир Араль

81' Осорио Дарио создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Тактическая замена. Дивкович Марко уходит с поля и его заменяет Sebastian Sebulonsen

79' Жуниньо нанес удар головой, но Патрик Пенц спокойно отбил мяч.

78' Жуниньо из команды Мидтьюлланн нанес удар головой, но мяч был заблокирован.

78' Габриэль Адам из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Матч возобновлен

77' Габриэль Адам на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

76' Дивкович Марко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Брондбю совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Греве Матиас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Удар от ворот произведет Брондбю

68' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

66' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Мидтьюлланн отменен из-за положения "вне игры".

65' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Мидтьюлланн

64' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

64' Матч возобновлен

63' Клейбер Шон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Удар от ворот произведет Брондбю

62' Паулиньо VI не смог попасть в створ ударом издали

61' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Удар от ворот произведет Брондбю

60' Габриэль Адам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Гигович Армин из команды Мидтьюлланн своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Осорио Дарио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Матч возобновлен

57' Ох, нехорошо это выглядит. Дивкович Марко получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Дивкович Марко на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Судзуки Юито создает голевую возможность для своего партнера по команде.

53' Васс Даниэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Брондбю совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Васс Даниэль получил желтую карточку от судьи

48' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Паулиньо VI выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника