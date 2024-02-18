Тур: 18. Стадион: Брондбю. Главный судья: Кехлет Якоб
1:0
Конец матча
0'
17' Красная карточкаХеггхейм Хенрик
0:0
19' Не забитый пенальтиГуэ-Сон Чо
31' Желтая карточкаГабриэль Адам
39' Желтая карточкаПаулиньо VI
1:0
45' ГолОмойджуфано Охи
49' Желтая карточкаВасс Даниэль
64' Undefined phrase: football_event_Габриэль Адам
85' Желтая карточкаРасмуссен Якоб
85' Желтая карточкаГуэ-Сон Чо
90' Желтая карточкаГогорза Микель
90'+9
Ход матча
17'
19'
0:0
31'
39'
45'
1:0
49'
64'
85'
85'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
0 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 4
-
1 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
390 Количество передач 478
-
44 Владение мячом, % 56
Владение мячом
31
Клейбер
Шон
10
Васс
Даниэль
28
Судзуки
Юито
29
Паулиньо
VI
58
Симсир
Араль
10
Гуэ-Сон
Чо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
31 Клейбер ШонПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Васс ДаниэльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Судзуки ЮитоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
14 Менса КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
35 Noah Nartey
-
-
Главный тренер: Jesper Soerensen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Паулиньо VIЗащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
73 ЖуниньоЗащитник
-
11 Осорио ДариоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брондбю
Мидтьюлланн
33 матча
78.8%
21.2%
3.5527136788005E-15%
26 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
45.5%
22 победы 15 ничьих 0 побед
Второй тайм
54.5%
36.4%
9.1%
18 побед 12 ничьих 0 побед
27 матчей
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед
Первый тайм
40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 12 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 21 победа
60 матчей
43.3%
23.3%
33.4%
26 побед 14 ничьих 20 побед
Первый тайм
36.7%
43.3%
20%
22 победы 26 ничьих 12 побед
Второй тайм
30%
35%
35%
18 побед 21 ничья 21 победа
История матчей
Голы
Всего голов
53
41
Голов в среднем за матч
1.77
1.37
Среднее время на гол
50
65
Всего голов
43
38
Голов в среднем за матч
1.43
1.27
Среднее время на гол
62
71
Всего голов
96
79
Голов в среднем за матч
1.6
1.32
Тотал матчей
2.5
58
Больше 97%
Меньше 3%
2
47
Больше 78%
Меньше 22%
13
32
Больше 53%
Меньше 47%
28
21
Больше 35%
Меньше 65%
39
11
Больше 18%
Меньше 82%
49
5
Больше 8%
Меньше 92%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
59
Среднее время на гол
56
68
Бомбардиры внутри турнира
Брондбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Валлис Николай
|10
|0.56
|Омойджуфано Охи
|6 (2)
|0.33
|Квистгарден Матиас
|5
|0.28
|Дивкович Марко
|2
|0.11
|Радошевич Йосип
|2
|0.11
|Клейбер Шон
|2
|0.11
|Васс Даниэль
|1 (1)
|0.06
|Греве Матиас
|1
|0.06
|Эвьен Хэкон
|1
|0.06
|Расмуссен Якоб
|1
|0.06
|Судзуки Юито
|1
|0.06
|Алвес Фредерик
|1
|0.06
|Менса Кевин
|0
|0
|Риверос Блас
|0
|0
|Шиембе Кевин
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|8 (3)
|0.44
|Франкулино
|6
|0.33
|Серенсен Оливер
|4
|0.22
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.22
|Осорио Дарио
|4
|0.22
|Далсгор Хенрик
|2
|0.11
|Симсир Араль
|2
|0.11
|Габриэль Адам
|1
|0.06
|Ингасон Сверрир
|1
|0.06
|Шарлес
|1
|0.06
|Паулиньо VI
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
|Han-Beom Lee
|0
|0
Карточки
Брондбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алвес Фредерик
|6
|0
|Расмуссен Якоб
|5
|0
|Хеггхейм Хенрик
|3
|1
|Квистгарден Матиас
|4
|0
|Васс Даниэль
|3
|0
|Шиембе Кевин
|1
|1
|Радошевич Йосип
|2
|0
|Греве Матиас
|2
|0
|Дивкович Марко
|2
|0
|Омойджуфано Охи
|1
|0
|Пенц Патрик
|1
|0
|Лауритсен Расмус
|1
|0
|Риверос Блас
|1
|0
|Валлис Николай
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Oscar Schwartau
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо VI
|4
|0
|Габриэль Адам
|4
|0
|Ингасон Сверрир
|3
|0
|Рёмер Андре
|3
|0
|Шарлес
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Гуэ-Сон Чо
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Thomas Thomasberg
|2
|0
|Далсгор Хенрик
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Серенсен Оливер
|1
|0
|Гогорза Микель
|1
|0
Результаты матчей
Брондбю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Мидтьюлланн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
4
4
Брондбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Мидтьюлланн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
15
17
Брондбю
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Мидтьюлланн
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
19
21
Голы по времени матча
Забито
17
17
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
4
24%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
5
29%
29%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
2
12%
4
24%
76-90
Пропущено
9
14
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
4
44%
4
29%
76-90
Забито
16
17
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
2
13%
5
29%
29%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
4
25%
3
18%
76-90
Пропущено
9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90
Забито
33
34
19 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 12
1 Не забивали 3
5
15%
1
3%
1-15
6
18%
6
18%
16-30
8
24%
3
9%
31-45
3
9%
10
29%
29%
46-60
5
15%
7
21%
61-75
6
18%
7
21%
76-90
Пропущено
18
21
3 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 14
1
6%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
7
39%
6
29%
76-90
Результаты последних матчей
Брондбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1
Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Молде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0
Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1
Результаты матчей
Брондбю
Мидтьюлланн
Точный счет
1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
Точный счет
0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
9 раз 50%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Брондбю
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
36
18
18
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
54
63
36
27
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
171
Больше Меньше
153
108
126
612
315
117
315
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|8 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6
|Оденсе
|Кёлер Свен
|6