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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Кехлет Якоб
Брондбю
1:0
Конец матча
Мидтьюлланн
0'
17' Красная карточка
Хеггхейм Хенрик
0:0
19' Не забитый пенальти
Гуэ-Сон Чо
31' Желтая карточка
Габриэль Адам
39' Желтая карточка
Паулиньо VI
1:0
45' Гол
Омойджуфано Охи
49' Желтая карточка
Васс Даниэль
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Габриэль Адам
85' Желтая карточка
Расмуссен Якоб
85' Желтая карточка
Гуэ-Сон Чо
90' Желтая карточка
Гогорза Микель
90'+9

Ход матча

6'
 
Габриэль Адам
Далсгор Хенрик
17'
Хеггхейм Хенрик
 
19'
0:0
Гуэ-Сон Чо
31'
 
Габриэль Адам
39'
 
Паулиньо VI
45'
Омойджуфано Охи
1:0
46'
 
Осорио Дарио
Рёмер Андре
49'
Васс Даниэль
 
64'
 
Габриэль Адам
67'
Радошевич Йосип
Васс Даниэль
 
69'
 
Бак Виктор
Паулиньо VI
69'
 
Жуниньо
Брюнхильдсен Ола
79'
Себулонсен Себастьян
Дивкович Марко
 
79'
 
Гогорза Микель
Габриэль Адам
85'
Расмуссен Якоб
 
85'
 
Гуэ-Сон Чо
88'
Бундгаард Филип
Судзуки Юито
 
90'
 
Гогорза Микель

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 0 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 4
  • 1 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 390 Количество передач 478
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

1
Пенц
Патрик
3
Хеггхейм
Хенрик
5
Лауритсен
Расмус
4
Расмуссен
Якоб
31
Клейбер
Шон
8
Греве
Матиас
10
Васс
Даниэль
7
Валлис
Николай
24
Дивкович
Марко
28
Судзуки
Юито
9
Омойджуфано
Охи
1
Лоссль
Йонас
2
Рёмер
Андре
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
29
Паулиньо
VI
14
Далсгор
Хенрик
58
Симсир
Араль
24
Серенсен
Оливер
37
Гигович
Армин
10
Гуэ-Сон
Чо
9
Брюнхильдсен
Ола
Брондбю
3-5-2
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

Брондбю
Мидтьюлланн

33 матча

78.8%
21.2%
3.5527136788005E-15%
26 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
45.5%
22 победы 15 ничьих 0 побед

Второй тайм

54.5%
36.4%
9.1%
18 побед 12 ничьих 0 побед

27 матчей

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 20 побед

Первый тайм

40.7%
59.3%
0 побед 11 ничьих 12 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 9 ничьих 21 победа

60 матчей

43.3%
23.3%
33.4%
26 побед 14 ничьих 20 побед

Первый тайм

36.7%
43.3%
20%
22 победы 26 ничьих 12 побед

Второй тайм

30%
35%
35%
18 побед 21 ничья 21 победа

История матчей

СД
0:1
СД
0:1
СД
0:2
СД
2:2
СД
1:3
К
1:2
К
0:2
СД
1:2
СД
2:0
СД
3:1
СД
1:0
СД
1:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
4:1
К
1:1
СД
1:2
СД
3:2
СД
2:2
СД
0:1
К
3:1
СД
2:3
СД
0:1
СД
4:0
СД
4:2
К
1:2
СД
3:2
СД
2:1
СД
3:3
СД
2:0
СД
2:1
СД
0:0
СД
2:3
СД
1:1
СД
3:1
СД
3:1
СД
0:1
СД
5:2
СД
1:1
СД
1:1
СД
1:1
С
0:2
СЛ
1:0
СЛ
2:1
СЛ
1:0
СЛ
2:2
СЛ
1:0
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:1
СЛ
2:4
СЛ
1:1
СЛ
3:0
СЛ
1:1
К
0:2
К
3:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

53
41

Голов в среднем за матч

1.77
1.37

Среднее время на гол

50
65

Всего голов

43
38

Голов в среднем за матч

1.43
1.27

Среднее время на гол

62
71

Всего голов

96
79

Голов в среднем за матч

1.6
1.32

Тотал матчей

2.5
58
Больше 97%
Меньше 3%
2
47
Больше 78%
Меньше 22%
13
32
Больше 53%
Меньше 47%
28
21
Больше 35%
Меньше 65%
39
11
Больше 18%
Меньше 82%
49
5
Больше 8%
Меньше 92%
55
1
Больше 2%
Меньше 98%
59

Среднее время на гол

56
68

Бомбардиры внутри турнира

Брондбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Валлис Николай 10 0.56
Омойджуфано Охи 6 (2) 0.33
Квистгарден Матиас 5 0.28
Дивкович Марко 2 0.11
Радошевич Йосип 2 0.11
Клейбер Шон 2 0.11
Васс Даниэль 1 (1) 0.06
Греве Матиас 1 0.06
Эвьен Хэкон 1 0.06
Расмуссен Якоб 1 0.06
Судзуки Юито 1 0.06
Алвес Фредерик 1 0.06
Менса Кевин 0 0
Риверос Блас 0 0
Шиембе Кевин 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 8 (3) 0.44
Франкулино 6 0.33
Серенсен Оливер 4 0.22
Брюнхильдсен Ола 4 0.22
Осорио Дарио 4 0.22
Далсгор Хенрик 2 0.11
Симсир Араль 2 0.11
Габриэль Адам 1 0.06
Ингасон Сверрир 1 0.06
Шарлес 1 0.06
Паулиньо VI 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Рёмер Андре 0 0
Han-Beom Lee 0 0

Карточки

Брондбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алвес Фредерик 6 0
Расмуссен Якоб 5 0
Хеггхейм Хенрик 3 1
Квистгарден Матиас 4 0
Васс Даниэль 3 0
Шиембе Кевин 1 1
Радошевич Йосип 2 0
Греве Матиас 2 0
Дивкович Марко 2 0
Омойджуфано Охи 1 0
Пенц Патрик 1 0
Лауритсен Расмус 1 0
Риверос Блас 1 0
Валлис Николай 1 0
Салех Юсеф 1 0
Oscar Schwartau 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо VI 4 0
Габриэль Адам 4 0
Ингасон Сверрир 3 0
Рёмер Андре 3 0
Шарлес 3 0
Гигович Армин 3 0
Гуэ-Сон Чо 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Thomas Thomasberg 2 0
Далсгор Хенрик 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Соренсен Мадс Бек 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Серенсен Оливер 1 0
Гогорза Микель 1 0

Результаты матчей

Брондбю
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
33% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Мидтьюлланн
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

4
4
Брондбю
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Мидтьюлланн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

15
17
Брондбю
50%
50%
7 побед 7 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
17% (3)
50% (9)
Мидтьюлланн
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
11% (2)
56% (10)
33% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
22% (4)
44% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

19
21

Голы по времени матча

Забито

17
17
11 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 13
9 Забивали первыми 6
9 Не забивали 11
3
18%
0
0%
1-15
4
24%
4
24%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
5
29%
29%
46-60
3
18%
4
24%
61-75
2
12%
4
24%
76-90

Пропущено

9
14
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
0 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
3
33%
1
7%
61-75
4
44%
4
29%
76-90

Забито

16
17
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
2
13%
1
6%
1-15
2
13%
2
12%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
2
13%
5
29%
29%
46-60
2
13%
3
18%
61-75
4
25%
3
18%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
2
22%
1
14%
61-75
3
33%
2
29%
76-90

Забито

33
34
19 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 24
16 Забивали первыми 12
1 Не забивали 3
5
15%
1
3%
1-15
6
18%
6
18%
16-30
8
24%
3
9%
31-45
3
9%
10
29%
29%
46-60
5
15%
7
21%
61-75
6
18%
7
21%
76-90

Пропущено

18
21
3 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 14
1
6%
2
10%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
2
11%
4
19%
31-45
3
17%
3
14%
46-60
5
28%
2
10%
61-75
7
39%
6
29%
76-90

Результаты последних матчей

Брондбю
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Брондбю - Хиллерёд 3:3 Брондбю - Гётеборг 1:3 Копенгаген - Брондбю 1:2 Брондбю - Реал Солт-Лейк 2:1
Брондбю - Фредерисия 9:0 Брондбю - Видовре 1:3 Брондбю - АГФ Орхус 2:1 АГФ Орхус - Брондбю 2:0 Брондбю - Видовре 4:0 Люнгбю - Брондбю 3:3 Копенгаген - Брондбю 0:0 Брондбю - АГФ Орхус 1:1 Раннерс - Брондбю 0:1 Брондбю - Норшелланн 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Брондбю - Виборг 1:0 Видовре - Брондбю 0:3 Хеллеруп - Брондбю 0:3 Брондбю - Копенгаген 2:3 АГФ Орхус - Брондбю 0:3
Мидтьюлланн
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Молде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0
Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1 Виборг - Мидтьюлланн 2:2 Аабенраа - Мидтьюлланн 0:13 Мидтьюлланн - АГФ Орхус 1:1

Результаты матчей

Брондбю
Мидтьюлланн

Точный счет

1:0
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:3
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:2
2 раза 22%
1:4
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%

Точный счет

0:1
2 раза 11%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
1:4
2 раза 11%
2:0
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
2:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 39%
3
5 раз 28%
2
4 раза 22%
0
1 раз 6%
4
1 раз 6%
2
9 раз 50%
0
3 раза 17%
1
3 раза 17%
4
2 раза 11%
5
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Брондбю
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
6
3
3
6
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
6
3
3
6
2.5
2
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
1
0.5
Больше Меньше
15
3
10
8
1.5
12
6
6
12
2.5
3
15
1
17
3.5
3
15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 17 11 3 3 34 - 20 36
2.
Брондбю
 17 10 4 3 33 - 17 34
3.
Копенгаген
 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 17 5 4 8 17 - 29 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 9 1 1 7 5 - 19 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 8 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Оденсе Кёлер Свен 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 99'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 99'
    Контроль мяча: Брондбю: 44%, Мидтьюлланн: 56%.
  • 99'
    Мидтьюлланн совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 99'
    Матч возобновлен
  • 99'
    Пенц Патрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 99'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 99'
    Пенц Патрик взял и забрал мяч на выходе
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