Тур: 18. Стадион: ДжиЮСК Парк. Главный судья: Peter Kjaersgaard
0:0
Первый тайм: 33'
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
3 Угловые 0
-
1 Офсайды 2
-
5 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Владение мячом
14
Бринк
Марк
21
Клинг
Андерс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Бринк МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
21 Клинг АндерсНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
25 Редин ПонтусЗащитник
- Полузащитник
-
20 Mads LarsenПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Клем ВиллиамПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Силькеборг
Копенгаген
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед
22 матча
13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед
Первый тайм
31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед
33 матча
21.2%
21.2%
57.6%
7 побед 7 ничьих 19 побед
Первый тайм
18.2%
39.4%
42.4%
6 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
10
20
Голов в среднем за матч
0.77
1
Среднее время на гол
117
90
Всего голов
36
20
Голов в среднем за матч
1.8
1.54
Среднее время на гол
50
58
Всего голов
46
40
Голов в среднем за матч
1.39
1.21
Тотал матчей
2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
64
74
Бомбардиры внутри турнира
Силькеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линд Александр
|10
|0.56
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|5
|0.28
|Тенгстедт Сёрен
|4 (2)
|0.22
|Маккоуотт Каллум
|3
|0.17
|Адамсен Тонни
|2
|0.11
|Клинг Андерс
|1
|0.06
|Маттссон Пелле
|1
|0.06
|Куск Каспер
|0
|0
|Эстрём Робин
|0
|0
|Мусонда Лубамба
|0
|0
|Бринк Марк
|0
|0
|Энгель Лукас
|0
|0
|Сонне Оливер
|0
|0
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бардгджи Руни
|7
|0.39
|Гонсалвеш Диогу
|5 (3)
|0.28
|Эльюнусси Мохамед
|4
|0.22
|Ачури Мохамед Элиас
|3
|0.17
|Оскарссон Орри
|3
|0.17
|Фальк Расмус
|2
|0.11
|Лерагер Лукас
|2
|0.11
|Классон Виктор
|2
|0.11
|Ларссон Джордан
|2
|0.11
|Дикс Кевин
|1
|0.06
|Вавро Денис
|1
|0.06
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0.06
|Фрохолдт Виктор
|1
|0.06
|Соренсен Кристиан I
|0
|0
|Корнелиус Андреас
|0
|0
|Йелерт Элиас
|0
|0
|Хойленд Оскар
|0
|0
Карточки
Силькеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бринк Марк
|4
|0
|Сонне Оливер
|4
|0
|Буш Александер Магнус
|4
|0
|Маттссон Пелле
|3
|0
|Линд Александр
|1
|1
|Тордарсон Стефан-Тейтюр
|2
|0
|Сальквист Тобиас
|2
|0
|Адамсен Тонни
|2
|0
|Куск Каспер
|1
|0
|Мусонда Лубамба
|1
|0
|Клинг Андерс
|1
|0
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Диогу
|4
|0
|Ачури Мохамед Элиас
|4
|0
|Дикс Кевин
|2
|1
|Ларссон Джордан
|3
|0
|Йелерт Элиас
|3
|0
|Нееструп Якоб
|2
|0
|Фальк Расмус
|2
|0
|Вавро Денис
|2
|0
|Соренсен Кристиан I
|2
|0
|Грабара Камиль
|2
|0
|Анкерсен Петер
|1
|0
|Бойлесен Николай
|1
|0
|Классон Виктор
|1
|0
|Лерагер Лукас
|1
|0
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0
|Лунд Йенсен Вальдемар
|1
|0
|Бардгджи Руни
|1
|0
Результаты матчей
Силькеборг
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Копенгаген
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
3
4
Силькеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Копенгаген
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
10
14
Силькеборг
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (6)
53% (9)
12% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
12% (2)
41% (7)
Копенгаген
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (5)
47% (8)
24% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (5)
29% (5)
41% (7)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
13
18
Голы по времени матча
Забито
15
19
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
2
13%
2
11%
1-15
2
13%
2
11%
16-30
3
20%
3
16%
31-45
2
13%
4
21%
46-60
2
13%
3
16%
61-75
4
27%
5
26%
76-90
Пропущено
8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
3
38%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
2
18%
46-60
3
38%
4
36%
61-75
0
0%
1
9%
76-90
Забито
11
16
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
9%
5
31%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
3
27%
4
25%
76-90
Пропущено
11
9
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
27%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
9%
4
44%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Забито
26
35
10 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 9
4 Не забивали 2
3
12%
7
20%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
4
15%
3
9%
31-45
4
15%
6
17%
46-60
5
19%
6
17%
61-75
7
27%
9
26%
76-90
Пропущено
19
20
11 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
9 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
16%
2
10%
1-15
5
26%
3
15%
16-30
3
16%
2
10%
31-45
2
11%
4
20%
46-60
4
21%
8
40%
61-75
2
11%
1
5%
76-90
Результаты последних матчей
Силькеборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2
Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1
Копенгаген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Молде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5
АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1
Результаты матчей
Силькеборг
Копенгаген
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
4:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
Точный счет
2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:0
4 раза 24%
1:0
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:1
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 18%
0:2
2 раза 12%
1:2
2 раза 12%
2:3
2 раза 12%
4:0
2 раза 12%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 29%
1
5 раз 29%
0
4 раза 24%
3
2 раза 12%
5
1 раз 6%
2
6 раз 35%
1
4 раза 24%
4
3 раза 18%
0
2 раза 12%
3
2 раза 12%
Тоталы голов в матче
Силькеборг
Копенгаген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
45
54
18
27
18
27
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
62
26
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
134
Больше Меньше
152
89
116
314
512
116
314
116
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|17
|11
|3
|3
|34 - 20
|36
|2.
|17
|10
|4
|3
|33 - 17
|34
|3.
|0:0
|17
|10
|3
|4
|34 - 21
|33
|4.
|17
|7
|7
|3
|21 - 17
|28
|5.
|0:0
|17
|8
|3
|6
|26 - 19
|27
|6.
|17
|7
|6
|4
|26 - 14
|27
|7.
|17
|5
|5
|7
|21 - 27
|20
|8.
|17
|5
|4
|8
|17 - 29
|19
|9.
|17
|4
|5
|8
|21 - 25
|17
|10.
|17
|3
|7
|7
|18 - 31
|16
|11.
|17
|3
|5
|9
|16 - 21
|14
|12.
|17
|1
|4
|12
|9 - 35
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 7
|20
|2.
|0:0
|9
|5
|2
|2
|15 - 8
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 8
|16
|4.
|0:0
|9
|5
|1
|3
|16 - 9
|16
|5.
|8
|4
|3
|1
|13 - 5
|15
|6.
|8
|4
|3
|1
|12 - 10
|15
|7.
|8
|4
|2
|2
|10 - 10
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|15 - 12
|13
|9.
|9
|2
|4
|3
|9 - 15
|10
|10.
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|11.
|9
|0
|3
|6
|8 - 17
|3
|12.
|8
|0
|1
|7
|4 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|3
|1
|16 - 9
|18
|2.
|0:0
|8
|5
|2
|1
|18 - 12
|17
|3.
|8
|5
|1
|2
|17 - 13
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|9
|3
|5
|1
|11 - 7
|14
|6.
|9
|3
|3
|3
|13 - 9
|12
|7.
|0:0
|8
|3
|1
|4
|11 - 11
|10
|8.
|8
|2
|1
|5
|6 - 15
|7
|9.
|8
|1
|3
|4
|9 - 16
|6
|10.
|9
|1
|3
|5
|7 - 11
|6
|11.
|9
|1
|3
|5
|5 - 15
|6
|12.
|9
|1
|1
|7
|5 - 19
|4
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (2)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|8 (2)
|Оденсе
|Don Deedson Louicius
|8
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|7 (3)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|8
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|7
|Видовре
|Геммер Йонас
|6
|Вайле
|Эззатоллахи Саид
|6
|Оденсе
|Кёлер Свен
|6