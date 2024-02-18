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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 18. Стадион: . Главный судья: Peter Kjaersgaard
Силькеборг
0:3
Конец матча
Копенгаген
0'
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Тордарсон Стефан-Тейтюр
0:1
54' Гол
Маттссон Магнус
0:2
63' Гол
Классон Виктор
72' Желтая карточка
Нееструп Якоб
86' Желтая карточка
Маттссон Магнус
0:3
87' Гол
Эльюнусси Мохамед
90'+5

Ход матча

18'
 
Тордарсон Стефан-Тейтюр
54'
0:1
Маттссон Магнус
(Соренсен Кристиан I)
55'
 
Мелинг Биргер
Соренсен Кристиан
59'
Куск Каспер
Маккоуотт Каллум
 
63'
0:2
Классон Виктор
72'
 
Клем Виллиам
Хойленд Оскар
72'
 
Фрохолдт Виктор
Ачури Мохамед Элиас
72'
 
Нееструп Якоб
76'
Гаммельбю Йенс-Мартин
Сонне Оливер
 
77'
Mads Larsen
Маттссон Пелле
 
83'
Карлсен Фредрик
Тордарсон Стефан-Тейтюр
 
83'
Asbjom Bondergaard
Адамсен Тонни
 
86'
 
Маттссон Магнус
86'
 
Анкерсен Петер
Маттссон Магнус
87'
0:3
Эльюнусси Мохамед
(Фрохолдт Виктор)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 2 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 5
  • 8 Угловые 2
  • 1 Офсайды 4
  • 9 Нарушения правил 10
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 549 Количество передач 615
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

1
Ларсен
Николай
5
Сонне
Оливер
29
Frederik
Thykaer
Rieper
3
Эстрём
Робин
24
Мусонда
Лубамба
6
Маттссон
Пелле
14
Бринк
Марк
8
Тордарсон
Стефан-Тейтюр
17
Маккоуотт
Каллум
23
Адамсен
Тонни
21
Клинг
Андерс
1
Грабара
Камиль
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
26
Маккена
Скотт
6
Соренсен
Кристиан
I
8
Маттссон
Магнус
33
Фальк
Расмус
39
Хойленд
Оскар
10
Эльюнусси
Мохамед
7
Классон
Виктор
30
Ачури
Мохамед
Элиас
Силькеборг
4-3-3
Копенгаген
4-3-3

История личных встреч

Силькеборг
Копенгаген

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

90.9%
27.3%
10 побед 3 ничьи 0 побед

22 матча

13.6%
86.4%
0 побед 3 ничьи 19 побед

Первый тайм

31.8%
68.2%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 6 ничьих 14 побед

33 матча

21.2%
21.2%
57.6%
7 побед 7 ничьих 19 побед

Первый тайм

18.2%
39.4%
42.4%
6 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

30.3%
27.3%
42.4%
10 побед 9 ничьих 14 побед

История матчей

К
1:2
К
0:2
СД
1:3
ТМК
2:1
СД
0:3
СД
1:0
ТМК
0:2
СД
2:1
СД
3:1
СД
0:0
СД
0:0
ТМС
1:3
СД
1:1
СД
4:2
СД
1:3
СД
4:0
СД
1:3
СД
2:0
СД
0:4
СД
1:0
СД
0:0
СД
1:0
СД
3:1
СД
5:0
СД
2:1
СЛ
0:0
СЛ
2:1
СЛ
2:0
СЛ
0:3
СЛ
2:2
СЛ
2:0
СЛ
1:0
СЛ
1:1

Голы

Всего голов

10
20

Голов в среднем за матч

0.77
1

Среднее время на гол

117
90

Всего голов

36
20

Голов в среднем за матч

1.8
1.54

Среднее время на гол

50
58

Всего голов

46
40

Голов в среднем за матч

1.39
1.21

Тотал матчей

2.5
29
Больше 88%
Меньше 12%
4
25
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 55%
Меньше 45%
15
11
Больше 33%
Меньше 67%
22
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

64
74

Бомбардиры внутри турнира

Силькеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линд Александр 10 0.56
Тордарсон Стефан-Тейтюр 5 0.28
Тенгстедт Сёрен 4 (2) 0.22
Маккоуотт Каллум 3 0.17
Адамсен Тонни 2 0.11
Клинг Андерс 1 0.06
Маттссон Пелле 1 0.06
Куск Каспер 0 0
Эстрём Робин 0 0
Мусонда Лубамба 0 0
Бринк Марк 0 0
Энгель Лукас 0 0
Сонне Оливер 0 0
Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бардгджи Руни 7 0.39
Эльюнусси Мохамед 5 0.28
Гонсалвеш Диогу 5 (3) 0.28
Ачури Мохамед Элиас 3 0.17
Оскарссон Орри 3 0.17
Классон Виктор 3 0.17
Фальк Расмус 2 0.11
Лерагер Лукас 2 0.11
Ларссон Джордан 2 0.11
Дикс Кевин 1 0.06
Фрохолдт Виктор 1 0.06
Вавро Денис 1 0.06
Маттссон Магнус 1 0.06
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0.06
Соренсен Кристиан I 0 0
Корнелиус Андреас 0 0
Йелерт Элиас 0 0
Хойленд Оскар 0 0

Карточки

Силькеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бринк Марк 4 0
Сонне Оливер 4 0
Буш Александер Магнус 4 0
Маттссон Пелле 3 0
Линд Александр 1 1
Тордарсон Стефан-Тейтюр 2 0
Сальквист Тобиас 2 0
Адамсен Тонни 2 0
Куск Каспер 1 0
Мусонда Лубамба 1 0
Клинг Андерс 1 0
Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Диогу 4 0
Ачури Мохамед Элиас 4 0
Дикс Кевин 2 1
Нееструп Якоб 3 0
Ларссон Джордан 3 0
Йелерт Элиас 3 0
Фальк Расмус 2 0
Вавро Денис 2 0
Соренсен Кристиан I 2 0
Грабара Камиль 2 0
Анкерсен Петер 1 0
Бойлесен Николай 1 0
Классон Виктор 1 0
Лерагер Лукас 1 0
Эльюнусси Мохамед 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Лунд Йенсен Вальдемар 1 0
Бардгджи Руни 1 0

Результаты матчей

Силькеборг
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Копенгаген
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
11% (1)
67% (6)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

3
4
Силькеборг
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Копенгаген
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

10
14
Силькеборг
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
56% (10)
11% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (8)
11% (2)
44% (8)
Копенгаген
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (6)
28% (5)
39% (7)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

13
18

Голы по времени матча

Забито

15
22
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
2
13%
2
9%
1-15
2
13%
2
9%
16-30
3
20%
3
14%
31-45
2
13%
5
23%
46-60
2
13%
4
18%
61-75
4
27%
6
27%
76-90

Пропущено

11
11
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
3
27%
3
27%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
4
36%
4
36%
61-75
1
9%
1
9%
76-90

Забито

11
16
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 11
1
9%
5
31%
1-15
1
9%
2
13%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
3
27%
3
19%
61-75
3
27%
4
25%
76-90

Пропущено

11
9
8 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
3
27%
1
11%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
1
9%
4
44%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

26
38
10 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 10
5 Не забивали 2
3
12%
7
18%
1-15
3
12%
4
11%
16-30
4
15%
3
8%
31-45
4
15%
7
18%
46-60
5
19%
7
18%
61-75
7
27%
10
26%
76-90

Пропущено

22
20
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
3
14%
2
10%
1-15
5
23%
3
15%
16-30
3
14%
2
10%
31-45
3
14%
4
20%
46-60
5
23%
8
40%
61-75
3
14%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Силькеборг
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Клаксвик 3:0 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Силькеборг - Виборг 2:2
Мальмё - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Люнгбю - Силькеборг 2:0 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Силькеборг - Раннерс 1:1 Виборг - Силькеборг 2:1 Видовре - Силькеборг 1:5 Силькеборг - Оденсе 0:0 Видовре - Силькеборг 1:2 Силькеборг - Люнгбю 5:0 Раннерс - Силькеборг 1:0 Тистед - Силькеборг 1:3 Силькеборг - Виборг 2:0 Оденсе - Силькеборг 0:3 Янг Бойз ФД - Силькеборг 0:1
Копенгаген
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Копенгаген - Манчестер Сити 1:3 Копенгаген - Молде 3:1 Копенгаген - Брондбю 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5
АГФ Орхус - Копенгаген 1:5 Спарта Прага - Копенгаген 2:0 Рейнджерс - Копенгаген 2:2 Копенгаген - Галатасарай 1:0 Силькеборг - Копенгаген 1:2 Копенгаген - Силькеборг 0:2 Копенгаген - АГФ Орхус 1:2 Бавария - Копенгаген 0:0 Виборг - Копенгаген 2:1 Копенгаген - Брондбю 0:0 Копенгаген - Манчестер Юнайтед 4:3 Раннерс - Копенгаген 2:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Копенгаген - Видовре 4:0 Манчестер Юнайтед - Копенгаген 1:0 Копенгаген - Вайле 2:1

Результаты матчей

Силькеборг
Копенгаген

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
4:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
5
1 раз 10%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Точный счет

2:0
4 раза 22%
0:3
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:1
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
2:1
3 раза 17%
0:2
2 раза 11%
1:2
2 раза 11%
2:3
2 раза 11%
4:0
2 раза 11%
0:0
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%

Точное количество голов

0
5 раз 28%
1
5 раз 28%
2
5 раз 28%
3
2 раза 11%
5
1 раз 6%
2
6 раз 33%
1
4 раза 22%
3
3 раза 17%
4
3 раза 17%
0
2 раза 11%

Тоталы голов в матче

Силькеборг
Копенгаген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
2
4
6
1.5
5
4
1
9
2.5
2
7
1
9
3.5
2
7
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
7
2
2
6
2.5
4
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
5
0.5
Больше Меньше
16
2
8
10
1.5
12
6
3
15
2.5
6
12
1
17
3.5
3
15
1
17
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:0 17 11 3 3 34 - 20 36
2.
Брондбю
 0:0 17 10 4 3 33 - 17 34
3.
Копенгаген
 17 10 3 4 34 - 21 33
4.
АГФ Орхус
 17 7 7 3 21 - 17 28
5.
Силькеборг
 17 8 3 6 26 - 19 27
6.
Норшелланн
 17 7 6 4 26 - 14 27
7.
Люнгбю
 17 5 5 7 21 - 27 20
8.
Виборг
 17 5 4 8 17 - 29 19
9.
Оденсе
 17 4 5 8 21 - 25 17
10.
Раннерс
 17 3 7 7 18 - 31 16
11.
Вайле
 17 3 5 9 16 - 21 14
12.
Видовре
 17 1 4 12 9 - 35 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 0:0 9 6 2 1 17 - 7 20
2.
Силькеборг
 9 5 2 2 15 - 8 17
3.
Брондбю
 0:0 8 5 1 2 17 - 8 16
4.
Копенгаген
 9 5 1 3 16 - 9 16
5.
Норшелланн
 8 4 3 1 13 - 5 15
6.
Виборг
 8 4 3 1 12 - 10 15
7.
АГФ Орхус
 8 4 2 2 10 - 10 14
8.
Люнгбю
 9 3 4 2 15 - 12 13
9.
Раннерс
 9 2 4 3 9 - 15 10
10.
Вайле
 8 2 2 4 9 - 10 8
11.
Оденсе
 9 0 3 6 8 - 17 3
12.
Видовре
 8 0 1 7 4 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 0:0 9 5 3 1 16 - 9 18
2.
Копенгаген
 8 5 2 1 18 - 12 17
3.
Мидтьюлланн
 0:0 8 5 1 2 17 - 13 16
4.
Оденсе
 8 4 2 2 13 - 8 14
5.
АГФ Орхус
 9 3 5 1 11 - 7 14
6.
Норшелланн
 9 3 3 3 13 - 9 12
7.
Силькеборг
 8 3 1 4 11 - 11 10
8.
Люнгбю
 8 2 1 5 6 - 15 7
9.
Раннерс
 8 1 3 4 9 - 16 6
10.
Вайле
 9 1 3 5 7 - 11 6
11.
Видовре
 9 1 3 5 5 - 15 6
12.
Виборг
 9 1 1 7 5 - 19 4
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
Брондбю Валлис Николай 10 (2)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 8 (2)
Оденсе Don Deedson Louicius 8
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 7 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 8
АГФ Орхус Поульсен Николай 7
Видовре Геммер Йонас 6
Вайле Эззатоллахи Саид 6
Оденсе Кёлер Свен 6
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