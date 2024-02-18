Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

87' Victor Froholdt сделал результативную передачу.

87' Г О О О О Л - Эльюнусси Мохамед забивает с левой ноги!

86' Маттссон Магнус получил желтую карточку от судьи

83' Удар от ворот произведет Копенгаген

82' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

81' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

79' Команда Копенгаген довольна результатом к этому моменту.

78' Ларсен Николай взял и забрал мяч на выходе

77' Тактическая замена. Пелле Мэттсон уходит с поля и его заменяет Мадс Ларсен

74' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Удар от ворот произведет Силькеборг

73' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

72' Нееструп Якоб получает желтую карточку за неспортивное поведение

72' Тактическая замена. Ачури Мохамед Элиас уходит с поля и его заменяет Victor Froholdt

72' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Силькеборг

70' Удар от ворот произведет Силькеборг

69' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

69' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновлен

67' Ох, нехорошо это выглядит. Хойленд Оскар получил травму и медбригада забирает его с поля.

67' Хойленд Оскар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

67' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Клинг Андерс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Г О О О О О Л - Классон Виктор из команды Копенгаген легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

63' Эльюнусси Мохамед создает голевую возможность для своего партнера по команде.

63' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

59' Эльюнусси Мохамед нанес удар головой, но Николай Ларсен спокойно отбил мяч.

59' Грабара Камиль взял и забрал мяч на выходе

59' Адамсен Тонни навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Эльюнусси Мохамед не смог попасть в створ ударом издали

56' Команда Копенгаген забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

54' Хорошую попытку сделал Пелле Мэттсон. Удар в створ, но вратарь начеку

53' Силькеборг совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Оооо... вот это был удар! Адамсен Тонни должен был забить с этой позиции.

52' Хорошую попытку сделал Адамсен Тонни . Удар в створ, но вратарь начеку

52' Клинг Андерс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

50' Игра в одни ворота сейчас. Копенгаген доминирует и владеет мячом

50' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Удар от ворот произведет Силькеборг

47' Силькеборг совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Удар от ворот произведет Силькеборг

46' Удар от ворот произведет Копенгаген

46' Адамсен Тонни оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.