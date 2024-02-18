Зажат сейчас мадридский "Реал" в обороне. Психологический маятник качнулся в пользу "Райо". Но уже другая ситуация. Винисиус Жуниор устроил длинный забег по левому флангу и добился углового для гостевой команды.

Сначала Лука Модрич подал угловой с левого края, и выбил мяч головой Аридане Эрнандес. Затем другая доставка последовала у "Реала" с левого фланга, и сфера финишировала в руках Столе Димитриевски.

47 процентов игрового времени мяч держится у "Райо Вальекано", и 53 процента по этому показателю у "Реала". Не смогли только что хозяева обострить с левого фланга, отправили мяч несильно в руки Лунину.

Лукас Васкес заработал угловой на правом фланге. Лука Модрич выполнил подачу со стандарта, а с подбора весьма мощно приложился Федерико Вальверде. Трибуны ахнули - от левой штанги мяч отскочил за лицевую.

Приближается конец первого тайма. Игру нельзя назвать размеренной. Любой команде явно не помешал бы гол в раздевалку - забитый, естественно, а не пропущенный.

На рабочей неделе мадридский "Реал" стартовал в плей-офф Лиги чемпионов. На выезде команда Карло Анчелотти одержала минимальную победу над "РБ Лейпцигом" в первом матче 1/8 финала ЛЧ.

Иван Балью оказался в положении "вне игры" на правом фланге. Рефери находился совсем рядом и поднял флажок. 3 - 0 по офсайдам на данную минуту.

А вот тут опасный момент у ворот "Реала"! Оскар Трёхо получает передачу с левого полуфланга, пробивает, и мяч от руки оппонента (это Эдуардо Камавинга) рикошетит выше створа.

Проверка ВАР идёт. Сыграл ли Эдуардо Камавинга рукой в предыдущем эпизоде? Изначально угловой был назначен, а сейчас подвис вопрос, будет ли пенальти.

Главный арбитр Алехандро Муньис сам отправился смотреть видеоповтор. А, ну да, это пенальти будет. Всё-таки в выставленную руку игрока "Реала" попал мяч. Так и есть - 11-метровый в пользу хозяев!

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Рауль де Томас (с пенальти)! Забивает "Райо Вальекано" с пенальти и сравнивает счёт! Рауль де Томас, у которого на спине написано R.D.T., реализует 11-метровый, пробивая под перекладину. Влево от себя падает Лунин, если смотреть его глазами.

Не стоит забывать, что это мадридское дерби. Пару недель назад "Реал" выигрывал большую часть матча у "Атлетико", но пропустил в компенсированное время и в итоге сыграл 1:1.

На волне успеха действует сейчас "Райо Вальекано", не прочь и второй гол забить хозяева в чужие ворота. Вдохновение они получили, второе дыхание открылось.

Альваро Гарсия Ривера пробивает с левого полуфланга, и мяч рикошетит на угловой от Орельена Тчуамени. Дальше Ривера заводит трибуны. После подачи слева корнера мяч смахивает рукой Андрей Лунин.

Рауль де Томас в пределах чужой штрафной площади выкатил пас чуть назад Оскару Трехо, который приложился в правый угол, а Андрей Лунин поймал мяч, предварительно отрикошетив его от газона.

23' Андрей Лунин под давлением соперника решает не испытывать судьбу и просто выбивает мяч за боковую линию. Аут образуется в пользу "Райо Вальекано".

22' "Райо Вальекано", конечно, ниже классом, но это не значит, что он не может отобрать очки у "Реала". Понятно, "сливочные" являются грандом чемпионата Испании, однако осечки у них тоже случаются.

21' Колоритный стадион у "Райо Вальекано". Всего полтора десятка тысяч зрителей он вмещает, а проводятся на нём игры Ла Лиги, мадридский "Реал" вот туда приезжает. Впрочем, не так давно "Реал" сам играл на своём втором стадионе.

20' На повторе видно, что действительно покинул полностью мяч пределы поля, так что этот гол "Реала" не засчитан правомерно.

19' ГОЛ! 0:2! ОТМЕНА ГОЛА. СЧЁТ 0:1.

Санмартин Хоселу головой отправил мяч в сетку после подачи справа с игры от Лукаса Васкеса, который до этого выпустил мяч за лицевую линию.

18' Углового на левом фланге добиваются мадридцы. Это третий корнер в матче для "Реала". У "Райо Вальекано" до сих пор сегодня угловых не было.

17' 78 - 84. Это статистика процентной точности передач. Ожидаемо у мадридского "Реала" выше этот показатель. Что касается нарушений правил, то по фолам соотношение стало 2 - 2.

16' Альфонсо Эспино устремлялся вперёд по левому флангу и упал на газон после единоборства с Лукасом Васкесом. Арбитр не посчитал, что нужно назначать штрафной удар.

15' Фран Гарсия и Санмартин Хоселу затеяли обыгрыш. Первый захотел вбежать в левую часть чужой штрафной площадки под ответную передачу, но ему был поставлен корпус.