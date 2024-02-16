Тур: 25. Стадион: Кампо де Вальекас. Главный судья: Муньис Алехандро
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
-
Главный тренер: Inigo Perez
-
Главный тренер: Анчелотти Карло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Райо Вальекано
Реал Мадрид
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
166.7%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
15 матчей
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед
Первый тайм
6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
18 матчей
11.1%
11.1%
77.8%
2 победы 2 ничьи 14 побед
Первый тайм
11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед
Второй тайм
16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
7
Голов в среднем за матч
1
0.78
Среднее время на гол
90
115
Всего голов
33
15
Голов в среднем за матч
3.67
1.67
Среднее время на гол
24
54
Всего голов
42
22
Голов в среднем за матч
2.33
1.22
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
38
73
Бомбардиры внутри турнира
Райо Вальекано
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|0.25
|Паласон Иси
|3 (2)
|0.13
|Камелло Серхио
|2
|0.08
|Бебе Тьягу
|2 (1)
|0.08
|Лопес Унаи
|1
|0.04
|Нтекья Ранди
|1 (1)
|0.04
|Мумин Абдул
|1
|0.04
|Де Фрутос Хорхе
|1
|0.04
|Сисс Пате
|1
|0.04
|Перес Кике
|1
|0.04
|Валентин Оскар
|1
|0.04
|Фалькао Радамель
|1 (1)
|0.04
|Рауль де Томас
|0
|0
|Лежён Флорьян
|0
|0
|Эспино Альфонсо
|0
|0
|Чаваррия Пеп
|0
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Беллингем Джуд
|16 (1)
|0.67
|Родриго
|8
|0.33
|Винисиус Жуниор
|7
|0.29
|Хоселу Санмартин
|7
|0.29
|Диас Браим
|4
|0.17
|Карвахаль Даниэль
|3
|0.13
|Тчуамени Орельен
|2
|0.08
|Кроос Тони
|1
|0.04
|Модрич Лука
|1
|0.04
|Васкес Лукас
|1
|0.04
|Вальверде Федерико
|1
|0.04
|Рюдигер Антонио
|1
|0.04
|Гарсия Франсиско III
|0
|0
|Алаба Давид
|0
|0
|Камавинга Эдуардо
|0
|0
Карточки
Райо Вальекано
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Альваро Ривера
|6
|1
|Эспино Альфонсо
|7
|0
|Перес Кике
|6
|0
|Лопес Унаи
|5
|0
|Сисс Пате
|5
|0
|Валентин Оскар
|3
|1
|Лежён Флорьян
|4
|0
|Паласон Иси
|4
|0
|Родригес Франсиско
|2
|1
|Трехо Оскар
|3
|0
|Балью Иван
|3
|0
|Рауль де Томас
|3
|0
|Эрнандес Аридане
|3
|0
|Мумин Абдул
|1
|1
|Фалькао Радамель
|2
|0
|Димитриевски Столе
|2
|0
|Нтекья Ранди
|2
|0
|Камелло Серхио
|2
|0
|Чаваррия Пеп
|2
|0
|Бебе Тьягу
|1
|0
|Креспо Мигель
|1
|0
|Ратиу Андрей
|1
|0
Реал Мадрид
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюдигер Антонио
|7
|0
|Менди Ферлан
|5
|0
|Тчуамени Орельен
|5
|0
|Беллингем Джуд
|5
|0
|Начо Фернандес
|1
|2
|Камавинга Эдуардо
|4
|0
|Карло Анчелотти
|3
|0
|Кроос Тони
|2
|0
|Алаба Давид
|2
|0
|Карвахаль Даниэль
|2
|0
|Винисиус Жуниор
|2
|0
|Родриго
|2
|0
|Модрич Лука
|1
|0
|Аррисабалага Кепа
|1
|0
|Себальос Дани
|1
|0
|Вальверде Федерико
|1
|0
|Лунин Андрей
|1
|0
|Гарсия Франсиско III
|1
|0
Результаты матчей
Райо Вальекано
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Реал Мадрид
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
9
4
Райо Вальекано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Реал Мадрид
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
4
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
9
30
Райо Вальекано
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Реал Мадрид
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
17% (4)
46% (11)
Сухие победы
4
6
Сухие поражения
7
5
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
18
34
Голы по времени матча
Забито
11
23
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
2
18%
2
9%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
3
27%
2
9%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
0
0%
7
30%
61-75
4
36%
5
22%
76-90
Пропущено
19
7
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
11%
3
43%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
1
5%
2
29%
46-60
4
21%
1
14%
61-75
4
21%
0
0%
76-90
Забито
12
30
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
0
0%
3
10%
1-15
4
33%
3
10%
16-30
2
17%
4
13%
31-45
2
17%
10
33%
46-60
1
8%
6
20%
61-75
3
25%
4
13%
76-90
Пропущено
11
7
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
3
43%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Забито
23
53
13 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 35
10 Забивали первыми 16
9 Не забивали 1
2
9%
5
9%
1-15
6
26%
7
13%
16-30
5
22%
6
11%
31-45
2
9%
13
25%
46-60
1
4%
13
25%
61-75
7
30%
9
17%
76-90
Пропущено
30
14
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
2
7%
6
43%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
7
23%
1
7%
31-45
4
13%
3
21%
46-60
6
20%
1
7%
61-75
8
27%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0
Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2
Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0
Результаты матчей
Райо Вальекано
Реал Мадрид
Точный счет
1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
4 раза 33%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
Точный счет
0:0
4 раза 17%
0:2
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
3
4 раза 17%
4
3 раза 13%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Райо Вальекано
Реал Мадрид
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
111
38
93
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
49
75
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
231
717
168
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|24
|19
|4
|1
|52 - 15
|61
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|52 - 29
|56
|3.
|Заявка
|24
|15
|6
|3
|50 - 33
|51
|4.
|Заявка
|24
|15
|3
|6
|45 - 26
|48
|5.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|42 - 21
|46
|6.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|28 - 25
|38
|7.
|Заявка
|24
|9
|10
|5
|32 - 22
|37
|8.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|25 - 20
|35
|9.
|Заявка
|24
|10
|5
|9
|29 - 29
|35
|10.
|Заявка
|24
|8
|9
|7
|32 - 33
|33
|11.
|Заявка
|24
|8
|5
|11
|27 - 36
|29
|12.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 31
|27
|13.
|Заявка
|24
|6
|7
|11
|34 - 46
|25
|14.
|Заявка
|24
|5
|9
|10
|21 - 32
|24
|15.
|Заявка
|24
|5
|8
|11
|30 - 37
|23
|16.
|Заявка
|24
|4
|11
|9
|21 - 31
|23
|17.
|Заявка
|24
|4
|8
|12
|26 - 35
|20
|18.
|Заявка
|24
|2
|11
|11
|15 - 33
|17
|19.
|Заявка
|24
|2
|7
|15
|26 - 48
|13
|20.
|Заявка
|24
|0
|7
|17
|22 - 51
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|11
|1
|0
|27 - 12
|34
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 19
|28
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|7.
|Заявка
|11
|7
|2
|2
|15 - 6
|23
|8.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|11.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|12.
|Заявка
|12
|3
|7
|2
|11 - 10
|16
|13.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|12 - 17
|15
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|18 - 22
|12
|16.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|17.
|Заявка
|12
|2
|5
|5
|15 - 21
|11
|18.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 15
|10
|19.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|10 - 20
|8
|20.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|22 - 8
|29
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 15
|27
|3.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|22 - 14
|23
|4.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|14 - 10
|17
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 14
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|9 - 11
|14
|10.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 24
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 20
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|15.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|13 - 18
|9
|16.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|18 - 23
|9
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|12
|0
|5
|7
|6 - 18
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|12
|0
|1
|11
|12 - 30
|1
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Атлетико М
|Гризманн Антуан
|11 (6)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Кадис
|Хименес Фали
|10
|Вильярреал
|Баэна Алехандро
|1 8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Райо Вальекано - Реал Мадрид
Исход игры
Райо Вальекано
5% (2)
Ничья
5% (2)
Реал Мадрид
90% (36)
Тотал 2.5
Больше
55.26% (21)
Меньше
44.74% (17)
Обе команды забьют
Да
52.63% (20)
Нет
47.37% (18)
Популярный счёт
1:2 Реал Мадрид
30% (12)
0:2 Реал Мадрид
30% (12)
1:3 Реал Мадрид
10% (4)
0:1 Реал Мадрид
7.5% (3)
0:3 Реал Мадрид
5% (2)
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