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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Муньис Алехандро
Райо Вальекано
 
Позже
Реал Мадрид
Прогнозы 40
Райо Вальекано 5% (2)
X 5% (2)
Реал Мадрид 90% (36)
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Райо Вальекано
Реал Мадрид

История личных встреч

Райо Вальекано
Реал Мадрид

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
166.7%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
66.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

15 матчей

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 14 побед

Первый тайм

6.7%
93.3%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

18 матчей

11.1%
11.1%
77.8%
2 победы 2 ничьи 14 побед

Первый тайм

11.1%
33.3%
55.6%
2 победы 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

16.7%
33.3%
50%
3 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

ЛЛ
0:0
ЛЛ
2:1
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
2:1
ТМК
1:1
П
1:0
П
1:0
П
2:3
П
10:2
П
0:2
П
5:1
П
5:0
П
2:3
П
2:0
П
0:2
П
0:1
П
6:2

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1
0.78

Среднее время на гол

90
115

Всего голов

33
15

Голов в среднем за матч

3.67
1.67

Среднее время на гол

24
54

Всего голов

42
22

Голов в среднем за матч

2.33
1.22

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

38
73

Бомбардиры внутри турнира

Райо Вальекано
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Альваро Ривера 6 0.25
Паласон Иси 3 (2) 0.13
Камелло Серхио 2 0.08
Бебе Тьягу 2 (1) 0.08
Лопес Унаи 1 0.04
Нтекья Ранди 1 (1) 0.04
Мумин Абдул 1 0.04
Де Фрутос Хорхе 1 0.04
Сисс Пате 1 0.04
Перес Кике 1 0.04
Валентин Оскар 1 0.04
Фалькао Радамель 1 (1) 0.04
Рауль де Томас 0 0
Лежён Флорьян 0 0
Эспино Альфонсо 0 0
Чаваррия Пеп 0 0
Реал Мадрид
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Беллингем Джуд 16 (1) 0.67
Родриго 8 0.33
Винисиус Жуниор 7 0.29
Хоселу Санмартин 7 0.29
Диас Браим 4 0.17
Карвахаль Даниэль 3 0.13
Тчуамени Орельен 2 0.08
Кроос Тони 1 0.04
Модрич Лука 1 0.04
Васкес Лукас 1 0.04
Вальверде Федерико 1 0.04
Рюдигер Антонио 1 0.04
Гарсия Франсиско III 0 0
Алаба Давид 0 0
Камавинга Эдуардо 0 0

Карточки

Райо Вальекано
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Альваро Ривера 6 1
Эспино Альфонсо 7 0
Перес Кике 6 0
Лопес Унаи 5 0
Сисс Пате 5 0
Валентин Оскар 3 1
Лежён Флорьян 4 0
Паласон Иси 4 0
Родригес Франсиско 2 1
Трехо Оскар 3 0
Балью Иван 3 0
Рауль де Томас 3 0
Эрнандес Аридане 3 0
Мумин Абдул 1 1
Фалькао Радамель 2 0
Димитриевски Столе 2 0
Нтекья Ранди 2 0
Камелло Серхио 2 0
Чаваррия Пеп 2 0
Бебе Тьягу 1 0
Креспо Мигель 1 0
Ратиу Андрей 1 0
Реал Мадрид
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюдигер Антонио 7 0
Менди Ферлан 5 0
Тчуамени Орельен 5 0
Беллингем Джуд 5 0
Начо Фернандес 1 2
Камавинга Эдуардо 4 0
Карло Анчелотти 3 0
Кроос Тони 2 0
Алаба Давид 2 0
Карвахаль Даниэль 2 0
Винисиус Жуниор 2 0
Родриго 2 0
Модрич Лука 1 0
Аррисабалага Кепа 1 0
Себальос Дани 1 0
Вальверде Федерико 1 0
Лунин Андрей 1 0
Гарсия Франсиско III 1 0

Результаты матчей

Райо Вальекано
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Реал Мадрид
100%
0 побед 10 поражений
Первый тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
8% (1)
83% (10)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

9
4
Райо Вальекано
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Реал Мадрид
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
25% (3)
8% (1)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

4
0

Волевые победы

9
0

Упущенные победы

9
30
Райо Вальекано
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
13% (3)
63% (15)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Реал Мадрид
45%
55%
9 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
33% (8)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
17% (4)
46% (11)

Сухие победы

4
6

Сухие поражения

7
5

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

18
34

Голы по времени матча

Забито

11
23
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
17 Не забивали 12
2
18%
2
9%
1-15
2
18%
4
17%
16-30
3
27%
2
9%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
0
0%
7
30%
61-75
4
36%
5
22%
76-90

Пропущено

19
7
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
2
11%
3
43%
1-15
2
11%
1
14%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
1
5%
2
29%
46-60
4
21%
1
14%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Забито

12
30
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 20
5 Забивали первыми 8
16 Не забивали 13
0
0%
3
10%
1-15
4
33%
3
10%
16-30
2
17%
4
13%
31-45
2
17%
10
33%
46-60
1
8%
6
20%
61-75
3
25%
4
13%
76-90

Пропущено

11
7
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
0
0%
3
43%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
14%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
29%
76-90

Забито

23
53
13 В 1-м тайме 18
10 Во 2-м тайме 35
10 Забивали первыми 16
9 Не забивали 1
2
9%
5
9%
1-15
6
26%
7
13%
16-30
5
22%
6
11%
31-45
2
9%
13
25%
46-60
1
4%
13
25%
61-75
7
30%
9
17%
76-90

Пропущено

30
14
12 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 6
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 11
2
7%
6
43%
1-15
3
10%
1
7%
16-30
7
23%
1
7%
31-45
4
13%
3
21%
46-60
6
20%
1
7%
61-75
8
27%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Райо Вальекано
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Райо Вальекано - Севилья 1:2 Атлетико М - Райо Вальекано 2:1 Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0
Райо Вальекано - Лас-Пальмас 0:2 Жирона - Райо Вальекано 3:1 Уэска - Райо Вальекано 0:2 Хетафе - Райо Вальекано 0:2 Райо Вальекано - Валенсия 0:1 Осасуна - Райо Вальекано 1:0 Райо Вальекано - Сельта 0:0 Еклано - Райо Вальекано 0:2 Атлетик Б - Райо Вальекано 4:0 Райо Вальекано - Барселона 1:1 Райо Вальекано - Жирона 1:2 Реал Мадрид - Райо Вальекано 0:0 Атлетико Лугонес - Райо Вальекано 0:6 Райо Вальекано - Реал Сосьедад 2:2 Лас-Пальмас - Райо Вальекано 0:1 Севилья - Райо Вальекано 2:2
Реал Мадрид
(20 матчей)
85%
10%
5%
17 побед 2 ничьи 1 поражение
РБ Лейпциг - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Жирона 4:0 Реал Мадрид - Атлетико М 1:1 Хетафе - Реал Мадрид 0:2
Лас-Пальмас - Реал Мадрид 1:2 Реал Мадрид - Альмерия 3:2 Атлетико М - Реал Мадрид 4:2 Реал Мадрид - Барселона 4:1 Реал Мадрид - Атлетико М 5:3 Арандина - Реал Мадрид 1:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Реал Мадрид - Вильярреал 4:1 Унион Берлин - Реал Мадрид 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Реал Мадрид - Наполи 4:2 Кадис - Реал Мадрид 0:3 Реал Мадрид - Валенсия 5:1 Реал Мадрид - Брага 3:0

Результаты матчей

Райо Вальекано
Реал Мадрид

Точный счет

1:1
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
0:7
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
4 раза 33%
4
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
0:2
3 раза 23%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
0:3
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%

Точный счет

0:0
4 раза 17%
0:2
4 раза 17%
2:2
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:7
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
1:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:2
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
7 раз 29%
2
7 раз 29%
2
8 раз 33%
1
7 раз 29%
3
4 раза 17%
4
3 раза 13%
0
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Райо Вальекано
Реал Мадрид

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
11
1
3
8
1.5
9
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
4
9
1.5
7
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
23
1
7
17
1.5
16
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 24 19 4 1 52 - 15 61
2.
Жирона
 Заявка 24 17 5 2 52 - 29 56
3.
Барселона
 Заявка 24 15 6 3 50 - 33 51
4.
Атлетико М
 Заявка 24 15 3 6 45 - 26 48
5.
Атлетик Б
 Заявка 24 13 7 4 42 - 21 46
6.
Бетис
 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 24 9 10 5 32 - 22 37
8.
Лас-Пальмас
 Заявка 24 10 5 9 25 - 20 35
9.
Валенсия
 Заявка 24 10 5 9 29 - 29 35
10.
Хетафе
 Заявка 24 8 9 7 32 - 33 33
11.
Осасуна
 Заявка 24 8 5 11 27 - 36 29
12.
Алавес
 Заявка 24 7 6 11 24 - 31 27
13.
Вильярреал
 Заявка 24 6 7 11 34 - 46 25
14.
Райо Вальекано
 Заявка 24 5 9 10 21 - 32 24
15.
Севилья
 Заявка 24 5 8 11 30 - 37 23
16.
Мальорка
 Заявка 24 4 11 9 21 - 31 23
17.
Сельта
 Заявка 24 4 8 12 26 - 35 20
18.
Кадис
 Заявка 24 2 11 11 15 - 33 17
19.
Гранада
 Заявка 24 2 7 15 26 - 48 13
20.
Альмерия
 Заявка 24 0 7 17 22 - 51 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 12 11 1 0 27 - 12 34
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 13 9 1 3 28 - 19 28
6.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
7.
Валенсия
 Заявка 11 7 2 2 15 - 6 23
8.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
11.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
12.
Мальорка
 Заявка 12 3 7 2 11 - 10 16
13.
Осасуна
 Заявка 12 4 3 5 12 - 17 15
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 12 3 3 6 18 - 22 12
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 8 - 15 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 11 1 5 5 10 - 20 8
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 6 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 12 9 2 1 22 - 8 29
2.
Жирона
 Заявка 12 8 3 1 22 - 15 27
3.
Барселона
 Заявка 11 6 5 0 22 - 14 23
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 4 2 6 9 - 11 14
10.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
11.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
14.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
15.
Севилья
 Заявка 11 2 3 6 13 - 18 9
16.
Хетафе
 Заявка 12 1 6 5 18 - 23 9
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 12 0 5 7 6 - 18 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Атлетико М Гризманн Антуан 11 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Райо Вальекано - Реал Мадрид от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 февраля 2024, осталось 2 дня 6 часов 15 минут.

    Главный судья: Муньис Алехандро

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    • Прогнозы 40
    Райо Вальекано 5% (2)
    X 5% (2)
    Реал Мадрид 90% (36)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Райо Вальекано
    Ничья
    Реал Мадрид
    5.70
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    4.20
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    1.64
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Райо Вальекано - Реал Мадрид

    Исход игры
    Райо Вальекано
    5% (2)
    Ничья
    5% (2)
    Реал Мадрид
    90% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.26% (21)
    Меньше
    44.74% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    52.63% (20)
    Нет
    47.37% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Реал Мадрид
    30% (12)
    0:2 Реал Мадрид
    30% (12)
    1:3 Реал Мадрид
    10% (4)
    0:1 Реал Мадрид
    7.5% (3)
    0:3 Реал Мадрид
    5% (2)
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