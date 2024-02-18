Тур: 25. Стадион: Бенито Вильямарин. Главный судья: Бускетс Матео
Ход матча
31'
37'
45'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
4 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 1
-
4 Угловые 2
-
0 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 5
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Силва
Руи
4
Джонни
21
Рока
Марк
16
Марин
Рафа
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 ДжонниПолузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бетис
Алавес
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.67
1.57
Среднее время на гол
135
57
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.19
1.25
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
75
72
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|7
|0.28
|Иско Аларкон
|6 (1)
|0.24
|Перес Айосе
|4
|0.16
|Рока Марк
|2
|0.08
|Руибаль Айтор
|2
|0.08
|Диао Ассане
|2
|0.08
|Песселья Херман
|1
|0.04
|Гидо Родригес
|1
|0.04
|Форнальс Пабло
|1
|0.04
|Эззалзули Абде
|1
|0.04
|Алтимира Серхи
|1
|0.04
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Джонни
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|8
|0.32
|Риоха Луис
|4 (3)
|0.16
|Кике Гарсия
|3
|0.12
|Дуарте Рубен
|2
|0.08
|Седлар Александр
|1
|0.04
|Гевара Андер
|1
|0.04
|Теналья Науэль
|1
|0.04
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.04
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
|Висенте Карлос
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
|Бенавидес Карлос
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|7
|0
|Гидо Родригес
|5
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Папастатопулос Сократис
|4
|0
|Руибаль Айтор
|4
|0
|Миранда Хуан
|4
|0
|Диао Ассане
|4
|0
|Перес Айосе
|3
|0
|Песселья Херман
|3
|0
|Силва Руи
|3
|0
|Абнер
|3
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Джонни
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Эззалзули Абде
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Алтимира Серхи
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горосабел Андони
|6
|0
|Гевара Андер
|6
|0
|Гарсия Луис
|6
|0
|Дуарте Рубен
|5
|0
|Абкар Абделькабир
|4
|0
|Марин Рафа
|4
|0
|Омородион Сэмюэль
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Сивера Антонио
|2
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Бенавидес Карлос
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Сола Алекс
|2
|0
|Бланко Антонио
|0
|1
|Гуриди Хон
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Алавес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
6
Бетис
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Алавес
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
10
10
Бетис
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
54% (13)
8% (2)
Алавес
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
16
16
Голы по времени матча
Забито
16
12
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
1
6%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
5
31%
2
17%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
4
33%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
33%
5
33%
76-90
Забито
13
11
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
5
38%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
2
15%
5
45%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
3
20%
6
35%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Забито
29
23
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 10
4 Не забивали 11
6
21%
4
17%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
7
24%
7
30%
46-60
3
10%
1
4%
61-75
5
17%
5
22%
76-90
Пропущено
24
32
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 19
1
4%
3
9%
1-15
5
21%
4
13%
16-30
5
21%
9
28%
31-45
2
8%
3
9%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
7
29%
29%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1
Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12
Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0
Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1
Результаты матчей
Бетис
Алавес
Точный счет
1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
8 раз 33%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 54%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
9 раз 38%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бетис
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
84
48
210
111
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
39
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
204
Больше Меньше
159
717
420
123
420
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|5
|1
|53 - 16
|62
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|52 - 29
|56
|3.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|52 - 34
|54
|4.
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|50 - 26
|51
|5.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|42 - 21
|46
|6.
|Заявка
|25
|10
|10
|5
|34 - 23
|40
|7.
|0:0 Заявка
|25
|9
|12
|4
|28 - 25
|39
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|25 - 25
|35
|10.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|33 - 34
|34
|11.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|29 - 36
|32
|12.
|0:0 Заявка
|25
|7
|7
|11
|24 - 31
|28
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 47
|26
|14.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|15.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|30 - 37
|24
|16.
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|22 - 33
|23
|17.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|27 - 37
|20
|18.
|Заявка
|25
|2
|11
|12
|15 - 35
|17
|19.
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|27 - 49
|14
|20.
|Заявка
|25
|0
|8
|17
|23 - 52
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 19
|28
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|8.
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 9
|24
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|12.
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|13.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 12
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|19.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 21
|9
|20.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 15
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|7.
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 14
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 24
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 20
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 18
|10
|16.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|19 - 24
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|13 - 31
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бетис 0:0 Алавес
Исход игры
Бетис
85.7% (108)
Ничья
10.3% (13)
Алавес
4% (5)
Тотал 2.5
Больше
45.61% (52)
Меньше
54.39% (62)
Обе команды забьют
Да
54.39% (62)
Нет
45.61% (52)
Популярный счёт
2:1 Бетис
38.9% (49)
1:0 Бетис
26.2% (33)
2:0 Бетис
14.3% (18)
1:1 Ничья
7.9% (10)
1:2 Алавес
1.6% (2)
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