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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Бускетс Матео
Бетис
0:0
Второй тайм: 52'
Алавес
0'
31' Желтая карточка
Эззалзули Абде
37' Желтая карточка
Марин Рафа
45' Желтая карточка
Рока Марк

Ход матча

31'
Эззалзули Абде
 
37'
 
Марин Рафа
45'
Рока Марк
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 2
  • 0 Офсайды 1
  • 5 Нарушения правил 5
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 126
Бетис 85.7% (108)
X 10.3% (13)
Алавес 4% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Бетис
Ничья
Алавес
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
19
Папастатопулос
Сократис
3
Миранда
Хуан
4
Джонни
21
Рока
Марк
18
Форнальс
Пабло
8
Фекир
Набиль
7
Эззалзули
Абде
9
Авила
Эсекьель
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
16
Марин
Рафа
3
Дуарте
Рубен
6
Гевара
Андер
8
Бланко
Антонио
7
Сола
Алекс
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
32
Омородион
Сэмюэль
Бетис
4-2-3-1
Алавес
4-2-3-1

История личных встреч

Бетис
Алавес

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

КК
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
0:0
П
1:3
П
2:0
П
1:4
П
1:0
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.67
1.57

Среднее время на гол

135
57

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.19
1.25

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

75
72

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 7 0.28
Иско Аларкон 6 (1) 0.24
Перес Айосе 4 0.16
Рока Марк 2 0.08
Руибаль Айтор 2 0.08
Диао Ассане 2 0.08
Песселья Херман 1 0.04
Гидо Родригес 1 0.04
Форнальс Пабло 1 0.04
Эззалзули Абде 1 0.04
Алтимира Серхи 1 0.04
Энрике Луис IX 0 0
Джонни 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Фекир Набиль 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 8 0.32
Риоха Луис 4 (3) 0.16
Кике Гарсия 3 0.12
Дуарте Рубен 2 0.08
Седлар Александр 1 0.04
Гевара Андер 1 0.04
Теналья Науэль 1 0.04
Реббах Абдеррахман 1 0.04
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Висенте Карлос 0 0
Сола Алекс 0 0
Хаджи Янис 0 0
Бенавидес Карлос 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 7 0
Гидо Родригес 5 0
Рока Марк 5 0
Папастатопулос Сократис 4 0
Руибаль Айтор 4 0
Миранда Хуан 4 0
Диао Ассане 4 0
Перес Айосе 3 0
Песселья Херман 3 0
Силва Руи 3 0
Абнер 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Джонни 1 0
Бартра Марк 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Луис Фелипе 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосабел Андони 6 0
Гевара Андер 6 0
Гарсия Луис 6 0
Дуарте Рубен 5 0
Абкар Абделькабир 4 0
Марин Рафа 4 0
Омородион Сэмюэль 4 0
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Хави Лопеc 2 0
Сивера Антонио 2 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Бенавидес Карлос 2 0
Теналья Науэль 2 0
Сола Алекс 2 0
Бланко Антонио 0 1
Гуриди Хон 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0

Результаты матчей

Бетис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Алавес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
6
Бетис
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Алавес
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

10
10
Бетис
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (6)
50% (12)
25% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (9)
54% (13)
8% (2)
Алавес
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (7)
42% (10)
29% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

16
16

Голы по времени матча

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 17
1
6%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
5
31%
2
17%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
4
33%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
33%
5
33%
76-90

Забито

13
11
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 18
5
38%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
2
15%
5
45%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
3
20%
6
35%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Забито

29
23
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 10
4 Не забивали 11
6
21%
4
17%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
7
24%
7
30%
46-60
3
10%
1
4%
61-75
5
17%
5
22%
76-90

Пропущено

24
32
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 19
1
4%
3
9%
1-15
5
21%
4
13%
16-30
5
21%
9
28%
31-45
2
8%
3
9%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
7
29%
29%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1
Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12
Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0
Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1

Результаты матчей

Бетис
Алавес

Точный счет

1:1
4 раза 33%
1:0
3 раза 25%
0:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
8 раз 33%
0:0
3 раза 13%
1:0
3 раза 13%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 21%
1:1
5 раз 21%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 54%
2
6 раз 25%
0
4 раза 17%
3
1 раз 4%
1
11 раз 46%
0
9 раз 38%
3
3 раза 13%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бетис
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
1
0.5
Больше Меньше
8
4
4
8
1.5
2
10
1
11
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
4
0.5
Больше Меньше
15
9
7
17
1.5
4
20
1
23
2.5
4
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 25 19 5 1 53 - 16 62
2.
Жирона
 Заявка 24 17 5 2 52 - 29 56
3.
Барселона
 Заявка 25 16 6 3 52 - 34 54
4.
Атлетико М
 Заявка 25 16 3 6 50 - 26 51
5.
Атлетик Б
 Заявка 24 13 7 4 42 - 21 46
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 25 10 10 5 34 - 23 40
7.
Бетис
 0:0 Заявка 25 9 12 4 28 - 25 39
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 25 10 5 10 25 - 25 35
10.
Хетафе
 Заявка 25 8 10 7 33 - 34 34
11.
Осасуна
 Заявка 25 9 5 11 29 - 36 32
12.
Алавес
 0:0 Заявка 25 7 7 11 24 - 31 28
13.
Вильярреал
 Заявка 25 6 8 11 35 - 47 26
14.
Райо Вальекано
 Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
15.
Севилья
 Заявка 25 5 9 11 30 - 37 24
16.
Мальорка
 Заявка 25 4 11 10 22 - 33 23
17.
Сельта
 Заявка 25 4 8 13 27 - 37 20
18.
Кадис
 Заявка 25 2 11 12 15 - 35 17
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 25 0 8 17 23 - 52 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 13 9 1 3 28 - 19 28
6.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
7.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
8.
Бетис
 0:0 Заявка 13 6 6 1 16 - 9 24
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
11.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
12.
Алавес
 0:0 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 6 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 12 8 3 1 22 - 15 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Бетис
 0:0 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
9.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
11.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Алавес
 0:0 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
14.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 18 10
16.
Хетафе
 Заявка 13 1 7 5 19 - 24 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 2 11 13 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
  • 50'
    Дуарте Рубен из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 50'
    Алавес пытается что-то создать.
  • 50'
    Контроль мяча: Бетис: 62%, Алавес: 38%.
  • 50'
    Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 50'
    Удар от ворот произведет Алавес
  • 49'
    Миранда Хуан из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 49'
    Марин Рафа из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 49'
    Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 48'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 47'
      Бетис контролирует мяч.
    • 47'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 47'
      Бетис контролирует мяч.
    • 47'
      Рока Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 47'
      Марин Рафа из команды Алавес перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 47'
      Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 47'
      Бетис пытается что-то создать.
    • 46'
      Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 46'
      Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Алавес контролирует мяч.
    • 46'
      Папастатопулос Сократис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 46'
      Алавес контролирует мяч.
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Benito Villamarin. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 47% завершится ничьей.
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    Прогнозы 126
    Бетис 85.7% (108)
    X 10.3% (13)
    Алавес 4% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бетис
    Ничья
    Алавес
    3.80
    3.35
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    4.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бетис 0:0 Алавес

    Исход игры
    Бетис
    85.7% (108)
    Ничья
    10.3% (13)
    Алавес
    4% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.61% (52)
    Меньше
    54.39% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    54.39% (62)
    Нет
    45.61% (52)
    Популярный счёт
    2:1 Бетис
    38.9% (49)
    1:0 Бетис
    26.2% (33)
    2:0 Бетис
    14.3% (18)
    1:1 Ничья
    7.9% (10)
    1:2 Алавес
    1.6% (2)
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