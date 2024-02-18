Тур: 25. Стадион: Бенито Вильямарин. Зрители: 43514 Главный судья: Бускетс Матео
0'
31' Желтая карточкаЭззалзули Абде
37' Желтая карточкаМарин Рафа
45' Желтая карточкаРока Марк
71' Желтая карточкаПапастатопулос Сократис
72' Желтая карточкаАбкар Абделькабир
79' Желтая карточкаПесселья Херман
82' Желтая карточкаМиранда Хуан
90'+4
Ход матча
31'
37'
45'
79'
82'
89'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
6 Удары по воротам 7
-
2 Удары в створ 4
-
6 Угловые 8
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 9
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
494 Количество передач 298
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Силва
Руи
4
Джонни
21
Рока
Марк
16
Марин
Рафа
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
- Основной состав
-
13 Силва РуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
4 ДжонниПолузащитник
-
21 Рока МаркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
23 Сабали ЮссуфЗащитник
-
28 Риад ЧадиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Диао АссанеПолузащитник
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Пеллегрини Мануэль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Марин РафаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Гуриди ХонПолузащитник
-
11 Риоха ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Овоно ХесусВратарь
-
27 Хави ЛопеcЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хаджи ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
15 Кике ГарсияНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Гарсия Луис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Бетис
Алавес
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
16 матчей
43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.86
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.67
1.57
Среднее время на гол
135
57
Всего голов
19
20
Голов в среднем за матч
1.19
1.25
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
75
72
Бомбардиры внутри турнира
Бетис
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Виллиан Жозе
|7
|0.28
|Иско Аларкон
|6 (1)
|0.24
|Перес Айосе
|4
|0.16
|Рока Марк
|2
|0.08
|Руибаль Айтор
|2
|0.08
|Диао Ассане
|2
|0.08
|Песселья Херман
|1
|0.04
|Гидо Родригес
|1
|0.04
|Форнальс Пабло
|1
|0.04
|Эззалзули Абде
|1
|0.04
|Алтимира Серхи
|1
|0.04
|Энрике Луис IX
|0
|0
|Джонни
|0
|0
|Карвалью Вилльям
|0
|0
|Сабали Юссуф
|0
|0
|Фекир Набиль
|0
|0
|Иглесиас Борха
|0
|0
|Миранда Хуан
|0
|0
Алавес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Омородион Сэмюэль
|8
|0.32
|Риоха Луис
|4 (3)
|0.16
|Кике Гарсия
|3
|0.12
|Дуарте Рубен
|2
|0.08
|Седлар Александр
|1
|0.04
|Гевара Андер
|1
|0.04
|Теналья Науэль
|1
|0.04
|Реббах Абдеррахман
|1
|0.04
|Гуриди Хон
|0
|0
|Хави Лопеc
|0
|0
|Висенте Карлос
|0
|0
|Сола Алекс
|0
|0
|Хаджи Янис
|0
|0
|Бенавидес Карлос
|0
|0
Карточки
Бетис
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Иско Аларкон
|7
|0
|Папастатопулос Сократис
|5
|0
|Гидо Родригес
|5
|0
|Рока Марк
|5
|0
|Миранда Хуан
|5
|0
|Песселья Херман
|4
|0
|Руибаль Айтор
|4
|0
|Диао Ассане
|4
|0
|Перес Айосе
|3
|0
|Силва Руи
|3
|0
|Абнер
|3
|0
|Гуардадо Андрес
|2
|0
|Иглесиас Борха
|2
|0
|Бельерин Эктор
|0
|1
|Виллиан Жозе
|0
|1
|Джонни
|1
|0
|Бартра Марк
|1
|0
|Карвалью Вилльям
|1
|0
|Луис Фелипе
|1
|0
|Эззалзули Абде
|1
|0
|Энрике Луис IX
|1
|0
|Алтимира Серхи
|1
|0
Алавес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горосабел Андони
|6
|0
|Гевара Андер
|6
|0
|Гарсия Луис
|6
|0
|Дуарте Рубен
|5
|0
|Абкар Абделькабир
|5
|0
|Марин Рафа
|4
|0
|Омородион Сэмюэль
|4
|0
|Риоха Луис
|3
|0
|Кике Гарсия
|3
|0
|Хави Лопеc
|2
|0
|Сивера Антонио
|2
|0
|Хаджи Янис
|2
|0
|Седлар Александр
|2
|0
|Бенавидес Карлос
|2
|0
|Теналья Науэль
|2
|0
|Сола Алекс
|2
|0
|Бланко Антонио
|0
|1
|Гуриди Хон
|1
|0
|Алькаин Чебер
|1
|0
|Реббах Абдеррахман
|1
|0
Результаты матчей
Бетис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Алавес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
6
6
Бетис
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Алавес
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
9
Упущенные победы
10
10
Бетис
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
56% (14)
8% (2)
Алавес
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
12
11
Упущенные победы
16
16
Голы по времени матча
Забито
16
12
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
1
6%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
5
31%
2
17%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
4
33%
76-90
Пропущено
9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
33%
5
33%
76-90
Забито
13
11
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
5
38%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
2
15%
5
45%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Пропущено
15
17
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
3
20%
6
35%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90
Забито
29
23
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 10
5 Не забивали 12
6
21%
4
17%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
7
24%
7
30%
46-60
3
10%
1
4%
61-75
5
17%
5
22%
76-90
Пропущено
24
32
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 19
1
4%
3
9%
1-15
5
21%
4
13%
16-30
5
21%
9
28%
31-45
2
8%
3
9%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
7
29%
29%
10
31%
76-90
Результаты последних матчей
Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1
Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12
Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0
Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1
Результаты матчей
Бетис
Алавес
Точный счет
1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
8 раз 32%
0:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 52%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
10 раз 40%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Бетис
Алавес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
84
49
210
112
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
76
39
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
205
Больше Меньше
1510
718
421
124
421
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|5
|1
|53 - 16
|62
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|52 - 29
|56
|3.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|52 - 34
|54
|4.
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|50 - 26
|51
|5.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|42 - 21
|46
|6.
|Заявка
|25
|10
|10
|5
|34 - 23
|40
|7.
|Заявка
|25
|9
|12
|4
|28 - 25
|39
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|25 - 25
|35
|10.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|33 - 34
|34
|11.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|29 - 36
|32
|12.
|Заявка
|25
|7
|7
|11
|24 - 31
|28
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 47
|26
|14.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|15.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|30 - 37
|24
|16.
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|22 - 33
|23
|17.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|27 - 37
|20
|18.
|Заявка
|25
|2
|11
|12
|15 - 35
|17
|19.
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|27 - 49
|14
|20.
|Заявка
|25
|0
|8
|17
|23 - 52
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 19
|28
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|8.
|Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 9
|24
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|13.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 12
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|19.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 21
|9
|20.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 15
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 14
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 24
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 20
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 18
|10
|16.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|19 - 24
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|13 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10