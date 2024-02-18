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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 43514 Главный судья: Бускетс Матео
Бетис
0:0
Конец матча
Алавес
0'
31' Желтая карточка
Эззалзули Абде
37' Желтая карточка
Марин Рафа
45' Желтая карточка
Рока Марк
71' Желтая карточка
Папастатопулос Сократис
72' Желтая карточка
Абкар Абделькабир
79' Желтая карточка
Песселья Херман
82' Желтая карточка
Миранда Хуан
90'+4

Ход матча

31'
Эззалзули Абде
 
37'
 
Марин Рафа
45'
Рока Марк
 
66'
Бакамбу Седрик
Рока Марк
 
67'
 
Висенте Карлос
Риоха Луис
71'
Папастатопулос Сократис
 
72'
 
Абкар Абделькабир
75'
Родри Родриго
Эззалзули Абде
 
75'
Виллиан Жозе
Авила Эсекьель
 
79'
Песселья Херман
 
81'
 
Бенавидес Карлос
Гуриди Хон
82'
Миранда Хуан
 
89'
 
Кике Гарсия
Омородион Сэмюэль
89'
 
Хави Лопеc
Сола Алекс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 7
  • 2 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 8
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 9
  • 5 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 494 Количество передач 298
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 126
Бетис 85.7% (108)
X 10.3% (13)
Алавес 4% (5)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
13
Силва
Руи
2
Бельерин
Эктор
6
Песселья
Херман
19
Папастатопулос
Сократис
3
Миранда
Хуан
4
Джонни
21
Рока
Марк
18
Форнальс
Пабло
8
Фекир
Набиль
7
Эззалзули
Абде
9
Авила
Эсекьель
1
Сивера
Антонио
2
Горосабел
Андони
5
Абкар
Абделькабир
16
Марин
Рафа
3
Дуарте
Рубен
6
Гевара
Андер
8
Бланко
Антонио
7
Сола
Алекс
18
Гуриди
Хон
11
Риоха
Луис
32
Омородион
Сэмюэль
Бетис
4-2-3-1
Алавес
4-2-3-1

История личных встреч

Бетис
Алавес

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

16 матчей

43.8%
25%
31.2%
7 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

31.3%
50%
18.7%
5 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
7 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

КК
1:0
ЛЛ
1:1
ЛЛ
4:0
ЛЛ
0:1
ЛЛ
3:2
ЛЛ
0:1
ЛЛ
1:2
ЛЛ
1:1
П
1:1
П
0:0
П
1:3
П
2:0
П
1:4
П
1:0
С
1:2
С
1:2

Голы

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.67
1.57

Среднее время на гол

135
57

Всего голов

19
20

Голов в среднем за матч

1.19
1.25

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
7
Больше 44%
Меньше 56%
9
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

75
72

Бомбардиры внутри турнира

Бетис
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Виллиан Жозе 7 0.28
Иско Аларкон 6 (1) 0.24
Перес Айосе 4 0.16
Рока Марк 2 0.08
Руибаль Айтор 2 0.08
Диао Ассане 2 0.08
Песселья Херман 1 0.04
Гидо Родригес 1 0.04
Форнальс Пабло 1 0.04
Эззалзули Абде 1 0.04
Алтимира Серхи 1 0.04
Энрике Луис IX 0 0
Джонни 0 0
Карвалью Вилльям 0 0
Сабали Юссуф 0 0
Фекир Набиль 0 0
Иглесиас Борха 0 0
Миранда Хуан 0 0
Алавес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Омородион Сэмюэль 8 0.32
Риоха Луис 4 (3) 0.16
Кике Гарсия 3 0.12
Дуарте Рубен 2 0.08
Седлар Александр 1 0.04
Гевара Андер 1 0.04
Теналья Науэль 1 0.04
Реббах Абдеррахман 1 0.04
Гуриди Хон 0 0
Хави Лопеc 0 0
Висенте Карлос 0 0
Сола Алекс 0 0
Хаджи Янис 0 0
Бенавидес Карлос 0 0

Карточки

Бетис
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Иско Аларкон 7 0
Папастатопулос Сократис 5 0
Гидо Родригес 5 0
Рока Марк 5 0
Миранда Хуан 5 0
Песселья Херман 4 0
Руибаль Айтор 4 0
Диао Ассане 4 0
Перес Айосе 3 0
Силва Руи 3 0
Абнер 3 0
Гуардадо Андрес 2 0
Иглесиас Борха 2 0
Бельерин Эктор 0 1
Виллиан Жозе 0 1
Джонни 1 0
Бартра Марк 1 0
Карвалью Вилльям 1 0
Луис Фелипе 1 0
Эззалзули Абде 1 0
Энрике Луис IX 1 0
Алтимира Серхи 1 0
Алавес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горосабел Андони 6 0
Гевара Андер 6 0
Гарсия Луис 6 0
Дуарте Рубен 5 0
Абкар Абделькабир 5 0
Марин Рафа 4 0
Омородион Сэмюэль 4 0
Риоха Луис 3 0
Кике Гарсия 3 0
Хави Лопеc 2 0
Сивера Антонио 2 0
Хаджи Янис 2 0
Седлар Александр 2 0
Бенавидес Карлос 2 0
Теналья Науэль 2 0
Сола Алекс 2 0
Бланко Антонио 0 1
Гуриди Хон 1 0
Алькаин Чебер 1 0
Реббах Абдеррахман 1 0

Результаты матчей

Бетис
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Алавес
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

6
6
Бетис
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (2)
58% (7)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
67% (8)
8% (1)
Алавес
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

11
9

Упущенные победы

10
10
Бетис
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
24% (6)
52% (13)
24% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (9)
56% (14)
8% (2)
Алавес
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
44% (11)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

12
11

Упущенные победы

16
16

Голы по времени матча

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 18
1
6%
2
17%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
3
19%
2
17%
31-45
5
31%
2
17%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
4
25%
4
33%
76-90

Пропущено

9
15
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
2
22%
3
20%
31-45
2
22%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
33%
5
33%
76-90

Забито

13
11
9 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
16 Не забивали 19
5
38%
2
18%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
2
15%
5
45%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 10
0
0%
2
12%
1-15
4
27%
2
12%
16-30
3
20%
6
35%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
4
27%
1
6%
61-75
4
27%
5
29%
29%
76-90

Забито

29
23
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 10
5 Не забивали 12
6
21%
4
17%
1-15
2
7%
2
9%
16-30
6
21%
4
17%
31-45
7
24%
7
30%
46-60
3
10%
1
4%
61-75
5
17%
5
22%
76-90

Пропущено

24
32
11 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 13
13 Не пропускали 19
1
4%
3
9%
1-15
5
21%
4
13%
16-30
5
21%
9
28%
31-45
2
8%
3
9%
46-60
4
17%
3
9%
61-75
7
29%
29%
10
31%
76-90

Результаты последних матчей

Бетис
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Бетис - Динамо Загреб 0:1 Кадис - Бетис 0:2 Бетис - Хетафе 1:1 Мальорка - Бетис 0:1
Бетис - Барселона 2:4 Бетис - Гранада 1:0 Алавес - Бетис 1:0 Сельта - Бетис 2:1 Бетис - Жирона 1:1 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Бетис - Рейнджерс 2:3 Бетис - Реал Мадрид 1:1 Вильяновенсе - Бетис 1:2 Альмерия - Бетис 0:0 Спарта Прага - Бетис 1:0 Бетис - Лас-Пальмас 1:0 Севилья - Бетис 1:1 Бетис - Арис Лимасол 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Эрнан Кортес - Бетис 1:12
Алавес
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Алавес - Вильярреал 1:1 Алавес - Барселона 1:3 Альмерия - Алавес 0:3 Алавес - Кадис 1:0
Атлетик Б - Алавес 2:0 Севилья - Алавес 2:3 Алавес - Бетис 1:0 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Алавес - Реал Мадрид 0:1 Жирона - Алавес 3:0 Алавес - Лас-Пальмас 0:1 Террасса - Алавес 0:1 Мальорка - Алавес 0:0 Алавес - Гранада 3:1 Барселона - Алавес 2:1 Алавес - Альмерия 1:0 Депортиво Мурсия - Алавес 0:10 Атлетико М - Алавес 2:1 Вильярреал - Алавес 1:1 Алавес - Бетис 1:1

Результаты матчей

Бетис
Алавес

Точный счет

1:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
1
6 раз 50%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
5:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
8 раз 32%
0:0
4 раза 16%
1:0
3 раза 12%
2:1
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
1:0
5 раз 20%
1:1
5 раз 20%
0:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 52%
2
6 раз 24%
0
5 раз 20%
3
1 раз 4%
1
11 раз 44%
0
10 раз 40%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Бетис
Алавес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
2
0.5
Больше Меньше
8
4
4
9
1.5
2
10
1
12
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
6
3
9
1.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
5
0.5
Больше Меньше
15
10
7
18
1.5
4
21
1
24
2.5
4
21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 25 19 5 1 53 - 16 62
2.
Жирона
 Заявка 24 17 5 2 52 - 29 56
3.
Барселона
 Заявка 25 16 6 3 52 - 34 54
4.
Атлетико М
 Заявка 25 16 3 6 50 - 26 51
5.
Атлетик Б
 Заявка 24 13 7 4 42 - 21 46
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 25 10 10 5 34 - 23 40
7.
Бетис
 Заявка 25 9 12 4 28 - 25 39
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 25 10 5 10 25 - 25 35
10.
Хетафе
 Заявка 25 8 10 7 33 - 34 34
11.
Осасуна
 Заявка 25 9 5 11 29 - 36 32
12.
Алавес
 Заявка 25 7 7 11 24 - 31 28
13.
Вильярреал
 Заявка 25 6 8 11 35 - 47 26
14.
Райо Вальекано
 Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
15.
Севилья
 Заявка 25 5 9 11 30 - 37 24
16.
Мальорка
 Заявка 25 4 11 10 22 - 33 23
17.
Сельта
 Заявка 25 4 8 13 27 - 37 20
18.
Кадис
 Заявка 25 2 11 12 15 - 35 17
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 25 0 8 17 23 - 52 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 13 9 1 3 28 - 19 28
6.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
7.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
8.
Бетис
 Заявка 13 6 6 1 16 - 9 24
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
11.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
12.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 6 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 12 8 3 1 22 - 15 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
9.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
11.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Алавес
 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
14.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 18 10
16.
Хетафе
 Заявка 13 1 7 5 19 - 24 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 2 11 13 - 31 2
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 95'
    Контроль мяча: Бетис: 62%, Алавес: 38%.
  • 95'
    После проверки VAR рефери не стал менять решения - Бетис пробьет пенальти!
  • 94'
    VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Бетис.
  • 94'
    Бетис контролирует мяч.
  • 94'
    Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 93'
    Бетис контролирует мяч.
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    • 92'
      Силва Руи делает важнейший сейв!
    • 92'
      Бенавидес Карлос пробует нанести удар издали, но Руй Силва держит все под контролем
    • 91'
      Висенте Карлос из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 91'
      Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 91'
      Бетис контролирует мяч.
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
    • 91'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 91'
      После проверки VAR рефери не стал менять решения - Бетис пробьет пенальти!
    • 91'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Алавес.
    • 91'
      Хорошую попытку сделал Бланко Антонио. Удар в створ, но вратарь начеку