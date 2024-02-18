Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Матч возобновлен

47' Гуриди Хон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

47' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

46' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Судья подбегает и показывает Рока Марк из команды Бетис отложенную желтую карточку за фол.

46' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Фекир Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Марин Рафа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

43' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Форнальс Пабло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

41' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

40' Удар от ворот произведет Алавес

40' Миранда Хуан не смог попасть в створ ударом издали

39' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Марин Рафа совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

36' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

35' Бельерин Эктор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

35' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' Удар от ворот произведет Алавес

34' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Риоха Луис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

32' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

31' Эззалзули Абде совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

31' Эззалзули Абде совершил серьезный фол, на грани карточки

30' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Матч возобновится спорным мячом

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

29' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Дуарте Рубен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

28' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

28' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

27' Фекир Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Горосабел Андони выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Эззалзули Абде не смог попасть в створ ударом издали

25' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

24' Силва Руи взял и забрал мяч на выходе

24' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.

23' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

22' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Сола Алекс навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

19' Матч возобновлен

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Рока Марк из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Папастатопулос Сократис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

15' Сивера Антонио взял и забрал мяч на выходе

15' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Удар от ворот произведет Алавес

14' Фекир Набиль из команды Бетис своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

14' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

13' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Удар от ворот произведет Алавес

11' Форнальс Пабло не смог попасть в створ ударом издали

11' Фекир Набиль навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

10' Форнальс Пабло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

10' Бетис идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Удар от ворот произведет Бетис

8' Бланко Антонио из команды Алавес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

8' Сола Алекс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

8' Бланко Антонио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Абкар Абделькабир выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Бетис совершает вбрасывание на своей половине поля

6' Риоха Луис из команды Алавес своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Алавес совершает вбрасывание на половине поля противника

5' Алавес совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Бетис совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Удар от ворот произведет Бетис

3' Омородион Сэмюэль не смог попасть в створ ударом издали

3' Алавес идет вперед с потенциально опасной атакой.