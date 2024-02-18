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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 18153 Главный судья: Гонсалес Пабло
Мальорка
1:2
Конец матча
Реал Сосьедад
0'
1:0
4' Гол
Санчес Антонио
31' Желтая карточка
Санчес Антонио
1:1
38' Гол
Кубо Такефуса
41' Желтая карточка
Ле Норман Робен
45' Желтая карточка
Райкович Предраг
45' Желтая карточка
Раильо Антонио
45' Вторая желтая карточка
Раильо Антонио
61' Желтая карточка
Субельдия Игор
77' Желтая карточка
Пачеко Хон
82' Желтая карточка
Настасич Матия
90' Желтая карточка
Саму Кошта
1:2
90' Гол
Мерино Микель
90' Желтая карточка
Туррьентес Беньят
90' Желтая карточка
Дардер Серхи
90' Желтая карточка
Мерино Микель
90' Красная карточка
Ван дер Хейден Сибе
90'+7

Ход матча

4'
Санчес Антонио
(Ларин Кайл)
1:0
31'
Санчес Антонио
 
38'
1:1
Кубо Такефуса
(Субельдия Игор)
41'
 
Ле Норман Робен
45'
Райкович Предраг
 
45'
Раильо Антонио
 
45'
Раильо Антонио
 
61'
 
Субельдия Игор
64'
Ману Морланес
Санчес Антонио
 
64'
Пратс Абдон
Ларин Кайл
 
64'
 
Пачеко Хон
Субельдия Игор
64'
 
Барренечеа Андер
Захарян Арсен
65'
 
Андре Силва
Умар Садик
73'
 
Туррьентес Беньят
Браис Мендес
77'
 
Пачеко Хон
80'
Лато Тони
Коста Хауме
 
80'
Дардер Серхи
Родригес Даниэль
 
82'
Настасич Матия
 
90'
Саму Кошта
 
90'
1:2
Мерино Микель
(Пачеко Хон)
90'
 
Туррьентес Беньят
90'
Дардер Серхи
 
90'
 
Мерино Микель
90'
Ван дер Хейден Сибе
 

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 9
  • 1 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 9
  • 2 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 18
  • 6 Жёлтые карточки 5
  • 2 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 230 Количество передач 476
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 120
Мальорка 9.2% (11)
X 37.5% (45)
Реал Сосьедад 53.3% (64)
0
выиграет Реал Сосьедад, со счетом 0:1
РС не забивал 5 матчей подряд, просто его гол. Вот и весь комментарий.) Можно еще добавить гол Баварии... Ещё
Занзибара #
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Райкович
Предраг
24
Вальент
Мартин
21
Раильо
Антонио
2
Настасич
Матия
20
Гонсалес
Джованни
11
Коста
Хауме
18
Санчес
Антонио
12
Саму
Кошта
14
Родригес
Даниэль
I
17
Ларин
Кайл
7
Мурики
Ведат
1
Ремиро
Алехандро
18
Траоре
Амари
5
Субельдия
Игор
24
Ле
Норман
Робен
25
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
4
Субименди
Мартин
8
Мерино
Микель
14
Кубо
Такефуса
19
Умар
Садик
12
Захарян
Арсен
Мальорка
5-3-2
Реал Сосьедад
4-3-3

История личных встреч

Мальорка
Реал Сосьедад

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 11 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

КК
0:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
1:1
КК
1:0
ЛЛ
1:0
ЛЛ
0:2
ЛЛ
1:0
ЛЛ
3:0
ЛЛ
0:1
П
3:0
П
1:0
П
1:0
КК
6:1
КК
2:0
П
2:1
П
1:0
П
2:0

Голы

Всего голов

12
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

1.56
0.75

Среднее время на гол

57
120

Всего голов

26
6

Голов в среднем за матч

1.53
0.35

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

58
255

Бомбардиры внутри турнира

Мальорка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мурики Ведат 5 (1) 0.2
Пратс Абдон 5 0.2
Санчес Антонио 3 0.12
Родригес Даниэль I 2 0.08
Ларин Кайл 2 0.08
Раильо Антонио 2 0.08
Саму Кошта 1 0.04
Настасич Матия 1 0.04
Льябрес Хавьер 1 0.04
Дардер Серхи 0 0
Маффео Пабло 0 0
Лато Тони 0 0
Гонсалес Джованни 0 0
Ману Морланес 0 0
Реал Сосьедад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оярсабаль Микель 8 (2) 0.32
Кубо Такефуса 7 0.28
Субименди Мартин 4 0.16
Браис Мендес 3 0.12
Барренечеа Андер 3 0.12
Мерино Микель 2 0.08
Умар Садик 2 0.08
Фернандес Карлос 2 (1) 0.08
Ле Норман Робен 1 0.04
Траоре Амари 0 0
Субельдия Игор 0 0
Муньос Айхен 0 0
Ариц Элустондо 0 0
Тирни Киран 0 0
Туррьентес Беньят 0 0
Захарян Арсен 0 0
Пачеко Хон 0 0

Карточки

Мальорка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Настасич Матия 7 0
Коста Хауме 6 0
Родригес Даниэль I 6 0
Маскарель Омар 4 1
Ларин Кайл 5 0
Маффео Пабло 3 1
Гонсалес Джованни 4 0
Саму Кошта 4 0
Копете Хосе 4 0
Хавьер Агирре 4 0
Раильо Антонио 2 1
Пратс Абдон 3 0
Дардер Серхи 3 0
Вальент Мартин 3 0
Санчес Антонио 3 0
Ван дер Хейден Сибе 1 1
Лато Тони 2 0
Райкович Предраг 2 0
Дьедью Амат 2 0
Ману Морланес 2 0
Мурики Ведат 1 0
Льябрес Хавьер 1 0
Реал Сосьедад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Субельдия Игор 9 0
Ле Норман Робен 8 0
Мерино Микель 7 0
Браис Мендес 6 0
Траоре Амари 5 0
Ремиро Алехандро 3 1
Пачеко Хон 4 0
Фернандес Карлос 3 0
Умар Садик 3 0
Субименди Мартин 3 0
Туррьентес Беньят 3 0
Оярсабаль Микель 2 0
Муньос Айхен 2 0
Оласагасти Хон 2 0
Ариц Элустондо 1 0
Тирни Киран 1 0
Кубо Такефуса 1 0
Барренечеа Андер 1 0
Урко Гонсалес 1 0
Арамбуру Джон 1 0
Иманоль Альгуасиль 1 0

Результаты матчей

Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Реал Сосьедад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

6
6
Мальорка
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Реал Сосьедад
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

17
2

Упущенные победы

5
17
Мальорка
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (7)
68% (17)
4% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Реал Сосьедад
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)

Сухие победы

6
5

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

11
23

Голы по времени матча

Забито

12
16
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
5
42%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
7
44%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
1
8%
4
25%
76-90

Пропущено

12
11
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
25%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
33%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Забито

10
17
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
1
10%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
1
10%
2
12%
46-60
1
10%
5
29%
29%
61-75
5
50%
2
12%
76-90

Пропущено

21
13
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
19%
1
8%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
3
14%
7
54%
76-90

Забито

22
33
11 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
11 Не забивали 7
6
27%
5
15%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
5
23%
9
27%
31-45
3
14%
2
6%
46-60
2
9%
8
24%
61-75
6
27%
6
18%
76-90

Пропущено

33
24
18 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 15
7
21%
3
13%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
8
24%
4
17%
31-45
2
6%
4
17%
46-60
7
21%
1
4%
61-75
6
18%
10
42%
76-90

Результаты последних матчей

Мальорка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1
Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3

Результаты матчей

Мальорка
Реал Сосьедад

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

0
11 раз 44%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Мальорка
Реал Сосьедад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
8
4
3
10
1.5
4
8
1
12
2.5
3
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
10
3
3
9
1.5
4
9
1
11
2.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
11
0.5
Больше Меньше
18
7
6
19
1.5
8
17
2
23
2.5
5
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 25 19 5 1 53 - 16 62
2.
Жирона
 Заявка 24 17 5 2 52 - 29 56
3.
Барселона
 Заявка 25 16 6 3 52 - 34 54
4.
Атлетико М
 Заявка 25 16 3 6 50 - 26 51
5.
Атлетик Б
 Заявка 24 13 7 4 42 - 21 46
6.
Реал Сосьедад
 Заявка 25 10 10 5 34 - 23 40
7.
Бетис
 0:0 Заявка 25 9 12 4 28 - 25 39
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 25 10 5 10 25 - 25 35
10.
Хетафе
 Заявка 25 8 10 7 33 - 34 34
11.
Осасуна
 Заявка 25 9 5 11 29 - 36 32
12.
Алавес
 0:0 Заявка 25 7 7 11 24 - 31 28
13.
Вильярреал
 Заявка 25 6 8 11 35 - 47 26
14.
Райо Вальекано
 Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
15.
Севилья
 Заявка 25 5 9 11 30 - 37 24
16.
Мальорка
 Заявка 25 4 11 10 22 - 33 23
17.
Сельта
 Заявка 25 4 8 13 27 - 37 20
18.
Кадис
 Заявка 25 2 11 12 15 - 35 17
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 25 0 8 17 23 - 52 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 13 9 1 3 28 - 19 28
6.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
7.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
8.
Бетис
 0:0 Заявка 13 6 6 1 16 - 9 24
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
11.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
12.
Алавес
 0:0 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
13.
Мальорка
 Заявка 13 3 7 3 12 - 12 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 6 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 12 8 3 1 22 - 15 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 13 5 5 3 16 - 11 20
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Бетис
 0:0 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
9.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
11.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Алавес
 0:0 Заявка 13 2 5 6 11 - 16 11
14.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
15.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 18 10
16.
Хетафе
 Заявка 13 1 7 5 19 - 24 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 2 11 13 - 31 2
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Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadi Mallorca Son Moix. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 120
    Мальорка 9.2% (11)
    X 37.5% (45)
    Реал Сосьедад 53.3% (64)
    0
    выиграет Реал Сосьедад, со счетом 0:1
    РС не забивал 5 матчей подряд, просто его гол. Вот и весь комментарий.) Можно еще добавить гол Баварии... Ещё
    Занзибара #
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