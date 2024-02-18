Тур: 25. Стадион: Эстади Майорка Сон Муа. Зрители: 18153 Главный судья: Гонсалес Пабло
1:2
Конец матча
0'
1:0
4' ГолСанчес Антонио
31' Желтая карточкаСанчес Антонио
1:1
38' ГолКубо Такефуса
41' Желтая карточкаЛе Норман Робен
45' Желтая карточкаРайкович Предраг
45' Желтая карточкаРаильо Антонио
45' Вторая желтая карточкаРаильо Антонио
61' Желтая карточкаСубельдия Игор
77' Желтая карточкаПачеко Хон
82' Желтая карточкаНастасич Матия
90' Желтая карточкаСаму Кошта
1:2
90' ГолМерино Микель
90' Желтая карточкаТуррьентес Беньят
90' Желтая карточкаДардер Серхи
90' Желтая карточкаМерино Микель
90' Красная карточкаВан дер Хейден Сибе
90'+7
Ход матча
4'
1:0
31'
38'
1:1
41'
45'
45'
45'
61'
77'
80'
82'
90'
90'
1:2
90'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 9
-
1 Удары в створ 5
-
3 Угловые 9
-
2 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 18
-
6 Жёлтые карточки 5
-
2 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
230 Количество передач 476
-
32 Владение мячом, % 68
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
11
Коста
Хауме
12
Саму
Кошта
17
Ларин
Кайл
18
Траоре
Амари
25
Галан
Хави
23
Браис
Мендес
19
Умар
Садик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Коста ХаумеЗащитник
- Полузащитник
-
12 Саму КоштаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ларин КайлНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Куэльяр ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Видаль НачоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Дардер СерхиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Агирре Хавьер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Галан ХавиЗащитник
-
23 Браис МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Умар СадикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Марреро УнаиВратарь
-
37 Фрага АйторВратарь
-
20 Пачеко ХонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Марин ПаблоПолузащитник
- Нападающий
-
21 Андре СилваНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альгуасиль Иманоль
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Мальорка
Реал Сосьедад
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 11 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
17 матчей
23.5%
11.8%
64.7%
4 победы 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
11.8%
58.8%
29.4%
2 победы 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
1.56
0.75
Среднее время на гол
57
120
Всего голов
26
6
Голов в среднем за матч
1.53
0.35
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
58
255
Бомбардиры внутри турнира
Мальорка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мурики Ведат
|5 (1)
|0.2
|Пратс Абдон
|5
|0.2
|Санчес Антонио
|3
|0.12
|Родригес Даниэль I
|2
|0.08
|Ларин Кайл
|2
|0.08
|Раильо Антонио
|2
|0.08
|Саму Кошта
|1
|0.04
|Настасич Матия
|1
|0.04
|Льябрес Хавьер
|1
|0.04
|Дардер Серхи
|0
|0
|Маффео Пабло
|0
|0
|Лато Тони
|0
|0
|Гонсалес Джованни
|0
|0
|Ману Морланес
|0
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оярсабаль Микель
|8 (2)
|0.32
|Кубо Такефуса
|7
|0.28
|Субименди Мартин
|4
|0.16
|Браис Мендес
|3
|0.12
|Барренечеа Андер
|3
|0.12
|Мерино Микель
|2
|0.08
|Умар Садик
|2
|0.08
|Фернандес Карлос
|2 (1)
|0.08
|Ле Норман Робен
|1
|0.04
|Траоре Амари
|0
|0
|Субельдия Игор
|0
|0
|Муньос Айхен
|0
|0
|Ариц Элустондо
|0
|0
|Тирни Киран
|0
|0
|Туррьентес Беньят
|0
|0
|Захарян Арсен
|0
|0
|Пачеко Хон
|0
|0
Карточки
Мальорка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Настасич Матия
|7
|0
|Коста Хауме
|6
|0
|Родригес Даниэль I
|6
|0
|Маскарель Омар
|4
|1
|Ларин Кайл
|5
|0
|Маффео Пабло
|3
|1
|Гонсалес Джованни
|4
|0
|Саму Кошта
|4
|0
|Копете Хосе
|4
|0
|Хавьер Агирре
|4
|0
|Раильо Антонио
|2
|1
|Пратс Абдон
|3
|0
|Дардер Серхи
|3
|0
|Вальент Мартин
|3
|0
|Санчес Антонио
|3
|0
|Ван дер Хейден Сибе
|1
|1
|Лато Тони
|2
|0
|Райкович Предраг
|2
|0
|Дьедью Амат
|2
|0
|Ману Морланес
|2
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Льябрес Хавьер
|1
|0
Реал Сосьедад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Субельдия Игор
|9
|0
|Ле Норман Робен
|8
|0
|Мерино Микель
|7
|0
|Браис Мендес
|6
|0
|Траоре Амари
|5
|0
|Ремиро Алехандро
|3
|1
|Пачеко Хон
|4
|0
|Фернандес Карлос
|3
|0
|Умар Садик
|3
|0
|Субименди Мартин
|3
|0
|Туррьентес Беньят
|3
|0
|Оярсабаль Микель
|2
|0
|Муньос Айхен
|2
|0
|Оласагасти Хон
|2
|0
|Ариц Элустондо
|1
|0
|Тирни Киран
|1
|0
|Кубо Такефуса
|1
|0
|Барренечеа Андер
|1
|0
|Урко Гонсалес
|1
|0
|Арамбуру Джон
|1
|0
|Иманоль Альгуасиль
|1
|0
Результаты матчей
Мальорка
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
15% (2)
77% (10)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Реал Сосьедад
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
25% (3)
33% (4)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
6
6
Мальорка
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
42% (5)
58% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Реал Сосьедад
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
54% (7)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
17
2
Упущенные победы
5
17
Мальорка
71.4%
28.6%
10 побед 4 поражения
Первый тайм
28% (7)
68% (17)
4% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
40% (10)
28% (7)
Реал Сосьедад
46.7%
53.3%
7 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (5)
52% (13)
28% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (8)
48% (12)
20% (5)
Сухие победы
6
5
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
11
23
Голы по времени матча
Забито
12
16
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
17 Не забивали 15
5
42%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
7
44%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
1
8%
3
19%
61-75
1
8%
4
25%
76-90
Пропущено
12
11
7 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 7
3
25%
2
18%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
4
33%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Забито
10
17
3 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 6
19 Не забивали 17
1
10%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
20%
2
12%
31-45
1
10%
2
12%
46-60
1
10%
5
29%
29%
61-75
5
50%
2
12%
76-90
Пропущено
21
13
11 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
4
19%
1
8%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
4
19%
2
15%
31-45
2
10%
2
15%
46-60
5
24%
1
8%
61-75
3
14%
7
54%
76-90
Забито
22
33
11 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 16
7 Забивали первыми 11
11 Не забивали 7
6
27%
5
15%
1-15
0
0%
3
9%
16-30
5
23%
9
27%
31-45
3
14%
2
6%
46-60
2
9%
8
24%
61-75
6
27%
6
18%
76-90
Пропущено
33
24
18 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 15
14 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 15
7
21%
3
13%
1-15
3
9%
2
8%
16-30
8
24%
4
17%
31-45
2
6%
4
17%
46-60
7
21%
1
4%
61-75
6
18%
10
42%
76-90
Результаты последних матчей
Мальорка
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мальорка - Райо Вальекано 2:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Атлетик Б - Мальорка 4:0 Мальорка - Бетис 0:1
Мальорка - Жирона 3:2 Вильярреал - Мальорка 1:1 Тенерифе - Мальорка 0:1 Мальорка - Сельта 1:1 Бургос - Мальорка 0:3 Реал Мадрид - Мальорка 1:0 Мальорка - Осасуна 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Мальорка - Севилья 1:0 Валье Эгуэс - Мальорка 0:3 Мальорка - Алавес 0:0 Мальорка - Кадис 1:1 Атлетико М - Мальорка 1:0 Мальорка - Боавишта 4:1 Бетис - Мальорка 2:0 Бойро - Мальорка 0:4
Реал Сосьедад
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
ПСЖ - Реал Сосьедад 2:0 Реал Сосьедад - Осасуна 0:1 Мальорка - Реал Сосьедад 0:0 Жирона - Реал Сосьедад 0:0
Реал Сосьедад - Райо Вальекано 0:0 Сельта - Реал Сосьедад 1:2 Сельта - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 0:2 Атлетик Б - Реал Сосьедад 2:1 Малага - Реал Сосьедад 0:1 Реал Сосьедад - Алавес 1:1 Кадис - Реал Сосьедад 0:0 Реал Сосьедад - Бетис 0:0 Интер Милан - Реал Сосьедад 0:0 Вильярреал - Реал Сосьедад 0:3 Андрач - Реал Сосьедад 0:1 Осасуна - Реал Сосьедад 1:1 Реал Сосьедад - Ред Булл Зальцбург 0:0 Реал Сосьедад - Севилья 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3
Результаты матчей
Мальорка
Реал Сосьедад
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:1
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
5
1 раз 8%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
5:3
1 раз 8%
2:1
3 раза 23%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
1
6 раз 46%
0
3 раза 23%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
0:0
4 раза 16%
1:0
4 раза 16%
0:1
3 раза 12%
2:2
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
5 раз 20%
0:1
4 раза 16%
1:1
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
0:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
0
11 раз 44%
1
8 раз 32%
2
4 раза 16%
3
2 раза 8%
1
10 раз 40%
0
7 раз 28%
2
3 раза 12%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Мальорка
Реал Сосьедад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
84
310
48
112
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
103
39
49
111
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1411
Больше Меньше
187
619
817
223
520
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|5
|1
|53 - 16
|62
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|52 - 29
|56
|3.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|52 - 34
|54
|4.
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|50 - 26
|51
|5.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|42 - 21
|46
|6.
|Заявка
|25
|10
|10
|5
|34 - 23
|40
|7.
|0:0 Заявка
|25
|9
|12
|4
|28 - 25
|39
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|25 - 25
|35
|10.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|33 - 34
|34
|11.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|29 - 36
|32
|12.
|0:0 Заявка
|25
|7
|7
|11
|24 - 31
|28
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 47
|26
|14.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|15.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|30 - 37
|24
|16.
|Заявка
|25
|4
|11
|10
|22 - 33
|23
|17.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|27 - 37
|20
|18.
|Заявка
|25
|2
|11
|12
|15 - 35
|17
|19.
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|27 - 49
|14
|20.
|Заявка
|25
|0
|8
|17
|23 - 52
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 19
|28
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|8.
|0:0 Заявка
|13
|6
|6
|1
|16 - 9
|24
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|10.
|Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|12.
|0:0 Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|13.
|Заявка
|13
|3
|7
|3
|12 - 12
|16
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|19.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 21
|9
|20.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 15
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|Заявка
|13
|5
|5
|3
|16 - 11
|20
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|7.
|0:0 Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 14
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 24
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|0:0 Заявка
|13
|2
|5
|6
|11 - 16
|11
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 20
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 18
|10
|16.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|19 - 24
|10
|17.
|Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|13 - 31
|2
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Вылет в Сегунду
|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10