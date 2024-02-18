Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Мальорка

90' Саму Кошта совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

88' Туррьентес Беньят навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Барренечеа Андер пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

87' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

83' Удар от ворот произведет Мальорка

82' Настасич Матия - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

81' Игрок из команды Мальорка делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

78' Ремиро Алехандро взял и забрал мяч на выходе

77' Пачеко Хон совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

77' Удар от ворот произведет Мальорка

75' Мальорка совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Удар от ворот произведет Мальорка

75' Туррьентес Беньят не смог попасть в створ ударом издали

69' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

68' Удар от ворот произведет Мальорка

68' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Мальорка

67' Барренечеа Андер не смог попасть в створ ударом издали

67' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Удар от ворот произведет Мальорка

64' Тактическая замена. Антонио Санчес уходит с поля и его заменяет Ману Морланес

64' Траоре Амари оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Захарян Арсен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

63' Захарян Арсен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

62' Вальент Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Субельдия Игор - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

61' Матч возобновлен

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

60' Назначен штрафной. Пострадал Антонио Санчес, его свалил Галан Хави

60' Райкович Предраг взял и забрал мяч на выходе

59' Антонио Санчес ослабляет давление, выбив мяч.

58' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Мальорка совершает вбрасывание на своей половине поля

57' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Мальорка

53' Родригес Даниэль I навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Антонио Санчес нанес удар, но тот был заблокирован.

51' Галан Хави навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Траоре Амари пробует нанести удар издали, но Предраг Райкович держит все под контролем

48' Субельдия Игор наказан за толчок Антонио Санчес

48' Сегодняшная посещаемость составляет 18153 болельщиков

47' Удар от ворот произведет Мальорка

46' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Реал Сосьедад совершает вбрасывание на половине поля противника