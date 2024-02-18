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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Главный судья: Гиль Хесус
Гранада
 
Позже
Альмерия
Прогнозы 114
Гранада 73.7% (84)
X 21.1% (24)
Альмерия 5.3% (6)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Гранада
Ничья
Альмерия
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Баталья
Аугусто
12
Санчес
Рикард
4
Рубио
Мигель
22
Пёнтковски
Камиль
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
6
Онгла
Мартин
24
Вильяр
Гонсало
19
Пельистри
Факундо
11
Узуни
Мюрто
21
Мелендо
Оскар
25
Максимиану
Луиш
18
Пубиль
Марк
3
Гонсалес
Эдгар
16
Радованович
Александар
24
Ланга
Бруну
5
Робертоне
Лукас
4
Баба
Иддрису
19
Аррибас
Серхио
8
Виера
Хонатан
10
Эмбарба
Адриан
15
Лосано
Энтони
Гранада
4-3-3
Альмерия
4-2-3-1

История личных встреч

Гранада
Альмерия

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
3:3
ТМК
1:0
ТМК
3:2
ТМК
1:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
3:2
П
3:0
П
0:0
П
0:2
П
3:0
ТМС
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.57

Среднее время на гол

70
157

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.57
0.79

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
114

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.25
Узуни Мюрто 6 (2) 0.25
Омородион Сэмюэль 4 0.17
Бое Лукас 3 0.13
Санчес Рикард 3 0.13
Вильяр Гонсало 1 0.04
Микель Игнаси 1 0.04
Пельистри Факундо 1 0.04
Мендес Бруно II 1 0.04
Рубио Мигель 1 0.04
Пуэртас Антонио 0 0
Гумбау Херард 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Мауасса Фет 0 0
Руис Серхио 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 6 0.25
Баптистао Лео 4 0.17
Суарес Луис III 4 (1) 0.17
Рамазани Ларжи 3 0.13
Гонсалес Эдгар 2 0.08
Акиеме Серхио 2 0.08
Каики Да Силва 1 0.04
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Сентельес Алехандро 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 9 0
Бое Лукас 5 1
Микель Игнаси 5 0
Вильяр Гонсало 5 0
Сарагоса Брайан 5 0
Санчес Рикард 4 0
Баталья Аугусто 3 0
Руис Серхио 3 0
Нева Карлос 3 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Пуэртас Антонио 1 1
Alexander Medina 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Узуни Мюрто 2 0
Пёнтковски Камиль 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Аресо Матиас 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 7 1
Робертоне Лукас 7 0
Гонсалес Эдгар 5 1
Баптистао Лео 5 1
Баба Иддрису 5 0
Гаизка Гаритано 2 1
Мелеро Гонсало 3 0
Монтес Сесар 3 0
Брандарис Хуан 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Эмбарба Адриан 2 0
Акиеме Серхио 2 0
Посо Алехандро 2 0
Суарес Луис III 2 0
Лопи Дион 2 0
Каики Да Силва 2 0
Пубиль Марк 2 0
Морено Висенте 1 0
Лосано Энтони 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Сентельес Алехандро 1 0

Результаты матчей

Гранада
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Альмерия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

9
12
Гранада
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Альмерия
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
8% (1)
33% (4)
58% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

20
16

Упущенные победы

6
5
Гранада
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
50% (12)
33% (8)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (10)
33% (8)
25% (6)
Альмерия
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (6)
42% (10)
33% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
38% (9)
38% (9)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

22
16

Упущенные победы

15
17

Голы по времени матча

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
16 Не забивали 15
2
14%
3
25%
1-15
3
21%
1
8%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
4
29%
3
25%
61-75
1
7%
1
8%
76-90

Пропущено

22
30
12 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 14
8 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
2
9%
4
13%
1-15
5
23%
4
13%
16-30
5
23%
8
27%
31-45
4
18%
4
13%
46-60
2
9%
3
10%
61-75
4
18%
7
23%
76-90

Забито

12
10
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
19 Не забивали 18
1
8%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
4
33%
3
30%
61-75
5
42%
1
10%
76-90

Пропущено

26
21
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
3
12%
2
10%
1-15
3
12%
5
24%
16-30
9
35%
1
5%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
4
15%
6
29%
76-90

Забито

26
22
10 В 1-м тайме 11
16 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 9
3
12%
4
18%
1-15
3
12%
1
5%
16-30
4
15%
6
27%
31-45
2
8%
3
14%
46-60
8
31%
6
27%
61-75
6
23%
2
9%
76-90

Пропущено

48
51
27 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 27
19 Пропускали первыми 14
23 Не пропускали 20
5
10%
6
12%
1-15
8
17%
9
18%
16-30
14
29%
29%
9
18%
31-45
8
17%
6
12%
46-60
5
10%
8
16%
61-75
8
17%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1
Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0
Альмерия
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2
Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1

Результаты матчей

Гранада
Альмерия

Точный счет

1:1
4 раза 33%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
5:3
1 раз 8%
2:1
4 раза 33%
1:0
2 раза 17%
3:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
3 раза 25%

Точный счет

1:0
4 раза 17%
1:1
4 раза 17%
2:0
4 раза 17%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
1
6 раз 25%
2
4 раза 17%
3
4 раза 17%
0
9 раз 38%
1
9 раз 38%
2
5 раз 21%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гранада
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
5
7
1.5
3
9
1
11
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
3
9
3
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
15
9
8
16
1.5
6
18
4
20
2.5
1
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 25 19 5 1 53 - 16 62
2.
Жирона
 Заявка 24 17 5 2 52 - 29 56
3.
Барселона
 Заявка 25 16 6 3 52 - 34 54
4.
Атлетико М
 Заявка 25 16 3 6 50 - 26 51
5.
Атлетик Б
 Заявка 24 13 7 4 42 - 21 46
6.
Бетис
 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
7.
Реал Сосьедад
 Заявка 24 9 10 5 32 - 22 37
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 25 10 5 10 25 - 25 35
10.
Хетафе
 Заявка 25 8 10 7 33 - 34 34
11.
Осасуна
 Заявка 25 9 5 11 29 - 36 32
12.
Алавес
 Заявка 24 7 6 11 24 - 31 27
13.
Вильярреал
 Заявка 25 6 8 11 35 - 47 26
14.
Райо Вальекано
 Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
15.
Севилья
 Заявка 25 5 9 11 30 - 37 24
16.
Мальорка
 Заявка 24 4 11 9 21 - 31 23
17.
Сельта
 Заявка 25 4 8 13 27 - 37 20
18.
Кадис
 Заявка 25 2 11 12 15 - 35 17
19.
Гранада
 Заявка 24 2 7 15 26 - 48 13
20.
Альмерия
 Заявка 24 0 7 17 22 - 51 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 13 9 1 3 28 - 19 28
6.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
7.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
8.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
11.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
12.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
13.
Мальорка
 Заявка 12 3 7 2 11 - 10 16
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 12 2 5 5 15 - 21 11
18.
Сельта
 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 6 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 12 8 3 1 22 - 15 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 Заявка 12 4 5 3 14 - 10 17
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
9.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
11.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
14.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 18 10
15.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
16.
Хетафе
 Заявка 13 1 7 5 19 - 24 10
17.
Мальорка
 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 1 11 12 - 30 1
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Кадис Хименес Фали 10
Вильярреал Баэна Алехандро 1 8
Весь список
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Гранада - Альмерия

Исход игры
Гранада
73.9% (85)
Ничья
20.9% (24)
Альмерия
5.2% (6)
Тотал 2.5
Больше
43.12% (47)
Меньше
56.88% (62)
Обе команды забьют
Да
62.39% (68)
Нет
37.61% (41)
Популярный счёт
2:1 Гранада
33% (38)
1:0 Гранада
32.2% (37)
1:1 Ничья
18.3% (21)
1:2 Альмерия
4.3% (5)
3:1 Гранада
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:0 Гранада
1.7% (2)
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