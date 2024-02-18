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  4. Ла Лига 2023-2024
Тур: 25. Стадион: . Зрители: 18756 Главный судья: Гиль Хесус
Гранада
1:1
Конец матча
Альмерия
0'
4' Желтая карточка
Вильяр Гонсало
0:1
9' Гол
Пубиль Марк
68' Желтая карточка
Гумбау Херард
1:1
75' Гол
Узуни Мюрто
77' Желтая карточка
Робертоне Лукас
79' Undefined phrase: football_event_
Пубиль Марк
90' Желтая карточка
Посо Алехандро
90' Желтая карточка
Радованович Александар
90'+10

Ход матча

4'
Вильяр Гонсало
 
9'
0:1
Пубиль Марк
(Аррибас Серхио)
33'
Мауасса Фет
Вильяр Гонсало
 
46'
Бое Лукас
Мелендо Оскар
 
65'
 
Мелеро Гонсало
Виера Хонатан
65'
 
Онгла Мартин
Аррибас Серхио
65'
 
Посо Алехандро
Гумбау Херард
68'
Гумбау Херард
 
74'
 
Марко Милованович
Лосано Энтони
75'
Узуни Мюрто
(Гумбау Херард)
1:1
77'
 
Робертоне Лукас
79'
 
Пубиль Марк
84'
 
Лопи Дион
Баба Иддрису
90'
 
Посо Алехандро
90'
Юзвяк Камиль
Пельистри Факундо
 
90'
Пуэртас Антонио
Мауасса Фет
 
90'
 
Радованович Александар

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 5
  • 7 Удары в створ 3
  • 10 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 13 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 374 Количество передач 249
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Гранада 73.3% (85)
X 20.7% (24)
Альмерия 6% (7)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
25
Баталья
Аугусто
12
Санчес
Рикард
4
Рубио
Мигель
22
Пёнтковски
Камиль
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
6
Онгла
Мартин
24
Вильяр
Гонсало
19
Пельистри
Факундо
11
Узуни
Мюрто
21
Мелендо
Оскар
25
Максимиану
Луиш
18
Пубиль
Марк
3
Гонсалес
Эдгар
16
Радованович
Александар
24
Ланга
Бруну
4
Баба
Иддрису
5
Робертоне
Лукас
19
Аррибас
Серхио
8
Виера
Хонатан
10
Эмбарба
Адриан
15
Лосано
Энтони
Гранада
4-3-3
Альмерия
4-2-3-1

История личных встреч

Гранада
Альмерия

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

ЛЛ
3:3
ТМК
1:0
ТМК
3:2
ТМК
1:0
С
0:0
С
1:0
С
2:0
С
3:2
П
3:0
П
0:0
П
0:2
П
3:0
ТМС
1:1
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.57

Среднее время на гол

70
157

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.86
1

Среднее время на гол

48
90

Всего голов

22
11

Голов в среднем за матч

1.57
0.79

Тотал матчей

2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

57
114

Бомбардиры внутри турнира

Гранада
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Узуни Мюрто 7 (2) 0.28
Сарагоса Брайан 6 (1) 0.24
Омородион Сэмюэль 4 0.16
Бое Лукас 3 0.12
Санчес Рикард 3 0.12
Вильяр Гонсало 1 0.04
Микель Игнаси 1 0.04
Пельистри Факундо 1 0.04
Мендес Бруно II 1 0.04
Рубио Мигель 1 0.04
Гумбау Херард 0 0
Пуэртас Антонио 0 0
Нева Карлос 0 0
Кальехон Хосе 0 0
Дьедиу Фамара 0 0
Мауасса Фет 0 0
Руис Серхио 0 0
Альмерия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аррибас Серхио 6 0.24
Баптистао Лео 4 0.16
Суарес Луис III 4 (1) 0.16
Рамазани Ларжи 3 0.12
Гонсалес Эдгар 2 0.08
Акиеме Серхио 2 0.08
Каики Да Силва 1 0.04
Пубиль Марк 1 0.04
Робертоне Лукас 0 0
Мелеро Гонсало 0 0
Брандарис Хуан 0 0
Сентельес Алехандро 0 0

Карточки

Гранада
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гумбау Херард 10 0
Бое Лукас 5 1
Вильяр Гонсало 6 0
Микель Игнаси 5 0
Сарагоса Брайан 5 0
Санчес Рикард 4 0
Баталья Аугусто 3 0
Руис Серхио 3 0
Нева Карлос 3 0
Торренте Рауль 3 0
Пако Лопес 3 0
Пуэртас Антонио 1 1
Alexander Medina 2 0
Мелендо Оскар 2 0
Мендес Бруно II 2 0
Узуни Мюрто 2 0
Пёнтковски Камиль 0 1
Альваро Фернандес 1 0
Феррейра Андре 1 0
Дьедиу Фамара 1 0
Манафа Вилсон 1 0
Вальехо Хесус 1 0
Виктор Диас 1 0
Рубио Мигель 1 0
Аресо Матиас 1 0
Альмерия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рамазани Ларжи 7 1
Робертоне Лукас 8 0
Гонсалес Эдгар 5 1
Баптистао Лео 5 1
Баба Иддрису 5 0
Гаизка Гаритано 2 1
Мелеро Гонсало 3 0
Монтес Сесар 3 0
Брандарис Хуан 3 0
Посо Алехандро 3 0
Пуигмаль Арнау 3 0
Эмбарба Адриан 2 0
Акиеме Серхио 2 0
Суарес Луис III 2 0
Лопи Дион 2 0
Каики Да Силва 2 0
Пубиль Марк 2 0
Морено Висенте 1 0
Лосано Энтони 1 0
Радованович Александар 1 0
Максимиану Луиш 1 0
Сентельес Алехандро 1 0

Результаты матчей

Гранада
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Альмерия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

10
13
Гранада
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Альмерия
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

20
16

Упущенные победы

6
5
Гранада
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Альмерия
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

22
16

Упущенные победы

16
18

Голы по времени матча

Забито

15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
13%
4
31%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
5
33%
3
23%
61-75
1
7%
1
8%
76-90

Пропущено

23
31
13 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
13%
4
13%
1-15
5
22%
4
13%
16-30
5
22%
8
26%
31-45
4
17%
4
13%
46-60
2
9%
4
13%
61-75
4
17%
7
23%
76-90

Забито

12
10
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
20 Не забивали 19
1
8%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
4
33%
3
30%
61-75
5
42%
1
10%
76-90

Пропущено

26
21
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
3
12%
2
10%
1-15
3
12%
5
24%
16-30
9
35%
1
5%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
4
15%
6
29%
76-90

Забито

27
23
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
3
11%
5
22%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
4
15%
6
26%
31-45
2
7%
3
13%
46-60
9
33%
6
26%
61-75
6
22%
2
9%
76-90

Пропущено

49
52
28 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
6
12%
6
12%
1-15
8
16%
9
17%
16-30
14
29%
9
17%
31-45
8
16%
6
12%
46-60
5
10%
9
17%
61-75
8
16%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Гранада
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1
Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0
Альмерия
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2
Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1

Результаты матчей

Гранада
Альмерия

Точный счет

1:1
5 раз 38%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
5:3
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%

Точный счет

1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 40%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Гранада
Альмерия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
6
6
5
8
1.5
3
9
1
12
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
10
3
3
9
1.5
3
10
3
9
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
10
0.5
Больше Меньше
16
9
8
17
1.5
6
19
4
21
2.5
1
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 25 19 5 1 53 - 16 62
2.
Жирона
 Заявка 24 17 5 2 52 - 29 56
3.
Барселона
 Заявка 25 16 6 3 52 - 34 54
4.
Атлетико М
 Заявка 25 16 3 6 50 - 26 51
5.
Атлетик Б
 Заявка 24 13 7 4 42 - 21 46
6.
Бетис
 Заявка 24 9 11 4 28 - 25 38
7.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 25 9 11 5 32 - 22 38
8.
Валенсия
 Заявка 25 10 6 9 29 - 29 36
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 25 10 5 10 25 - 25 35
10.
Хетафе
 Заявка 25 8 10 7 33 - 34 34
11.
Осасуна
 Заявка 25 9 5 11 29 - 36 32
12.
Алавес
 Заявка 24 7 6 11 24 - 31 27
13.
Вильярреал
 Заявка 25 6 8 11 35 - 47 26
14.
Райо Вальекано
 Заявка 25 5 10 10 22 - 33 25
15.
Севилья
 Заявка 25 5 9 11 30 - 37 24
16.
Мальорка
 0:0 Заявка 25 4 12 9 21 - 31 24
17.
Сельта
 Заявка 25 4 8 13 27 - 37 20
18.
Кадис
 Заявка 25 2 11 12 15 - 35 17
19.
Гранада
 Заявка 25 2 8 15 27 - 49 14
20.
Альмерия
 Заявка 25 0 8 17 23 - 52 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Атлетико М
 Заявка 13 12 1 0 32 - 12 37
2.
Реал Мадрид
 Заявка 12 10 2 0 30 - 7 32
3.
Атлетик Б
 Заявка 12 9 2 1 31 - 12 29
4.
Жирона
 Заявка 12 9 2 1 30 - 14 29
5.
Барселона
 Заявка 13 9 1 3 28 - 19 28
6.
Валенсия
 Заявка 12 7 3 2 15 - 6 24
7.
Хетафе
 Заявка 12 7 3 2 14 - 10 24
8.
Бетис
 Заявка 12 6 5 1 16 - 9 23
9.
Лас-Пальмас
 Заявка 12 6 3 3 16 - 9 21
10.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 12 5 5 2 18 - 12 20
11.
Осасуна
 Заявка 13 5 3 5 14 - 17 18
12.
Алавес
 Заявка 12 5 2 5 13 - 15 17
13.
Мальорка
 0:0 Заявка 13 3 8 2 11 - 10 17
14.
Севилья
 Заявка 13 3 5 5 17 - 19 14
15.
Вильярреал
 Заявка 13 3 4 6 19 - 23 13
16.
Кадис
 Заявка 12 2 6 4 9 - 15 12
17.
Гранада
 Заявка 13 2 6 5 16 - 22 12
18.
Сельта
 Заявка 13 2 4 7 9 - 17 10
19.
Райо Вальекано
 Заявка 12 1 6 5 11 - 21 9
20.
Альмерия
 Заявка 12 0 6 6 10 - 21 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реал Мадрид
 Заявка 13 9 3 1 23 - 9 30
2.
Жирона
 Заявка 12 8 3 1 22 - 15 27
3.
Барселона
 Заявка 12 7 5 0 24 - 15 26
4.
Реал Сосьедад
 0:0 Заявка 13 4 6 3 14 - 10 18
5.
Атлетик Б
 Заявка 12 4 5 3 11 - 9 17
6.
Райо Вальекано
 Заявка 13 4 4 5 11 - 12 16
7.
Бетис
 Заявка 12 3 6 3 12 - 16 15
8.
Атлетико М
 Заявка 12 4 2 6 18 - 14 14
9.
Осасуна
 Заявка 12 4 2 6 15 - 19 14
10.
Лас-Пальмас
 Заявка 13 4 2 7 9 - 16 14
11.
Вильярреал
 Заявка 12 3 4 5 16 - 24 13
12.
Валенсия
 Заявка 13 3 3 7 14 - 23 12
13.
Сельта
 Заявка 12 2 4 6 18 - 20 10
14.
Севилья
 Заявка 12 2 4 6 13 - 18 10
15.
Алавес
 Заявка 12 2 4 6 11 - 16 10
16.
Хетафе
 Заявка 13 1 7 5 19 - 24 10
17.
Мальорка
 0:0 Заявка 12 1 4 7 10 - 21 7
18.
Кадис
 Заявка 13 0 5 8 6 - 20 5
19.
Гранада
 Заявка 12 0 2 10 11 - 27 2
20.
Альмерия
 Заявка 13 0 2 11 13 - 31 2
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  • — Вылет в Сегунду

Топ бомбардиров
Реал Мадрид Беллингем Джуд 16 (3)
Хетафе Майораль Борха 15 (1)
Жирона Довбик Артём 14 (5)
Осасуна Будимир Анте 13 (2)
Атлетико М Мората Альваро 13 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кадис Алехо Иван 13
Хетафе Дьене Даконам 1 10
Кадис Алькарас Рубен 11
Гранада Гумбау Херард 10
Кадис Хименес Фали 10
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Гранада: 59%, Альмерия: 41%.
  • 100'
    Радованович Александар ослабляет давление, выбив мяч.
  • 100'
    Юзвяк Камиль из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 100'
    Гранада пытается что-то создать.
  • 99'
    Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 99'
    Рикар Санчес из команды Гранада перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio Nuevo Los Carmenes. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Гранада 73.3% (85)
    X 20.7% (24)
    Альмерия 6% (7)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Гранада 1:1 Альмерия

    Исход игры
    Гранада
    73.3% (85)
    Ничья
    20.7% (24)
    Альмерия
    6% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.64% (48)
    Меньше
    56.36% (62)
    Обе команды забьют
    Да
    62.73% (69)
    Нет
    37.27% (41)
    Популярный счёт
    2:1 Гранада
    32.8% (38)
    1:0 Гранада
    31.9% (37)
    1:1 Ничья
    18.1% (21)
    1:2 Альмерия
    5.2% (6)
    3:1 Гранада
    2.6% (3)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:0 Гранада
    1.7% (2)
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