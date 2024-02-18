Тур: 25. Стадион: Нуэво Лос Карменес. Зрители: 18756 Главный судья: Гиль Хесус
0'
4' Желтая карточкаВильяр Гонсало
0:1
9' ГолПубиль Марк
68' Желтая карточкаГумбау Херард
1:1
75' ГолУзуни Мюрто
77' Желтая карточкаРобертоне Лукас
79' Undefined phrase: football_event_Пубиль Марк
90' Желтая карточкаПосо Алехандро
90' Желтая карточкаРадованович Александар
90'+10
Ход матча
9'
0:1
68'
75'
1:1
77'
79'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
6 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 22
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
374 Количество передач 249
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
15
Нева
Карлос
20
Руис
Серхио
11
Узуни
Мюрто
18
Пубиль
Марк
24
Ланга
Бруну
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Нева КарлосЗащитник
-
20 Руис СерхиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Узуни МюртоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Бош МикиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Юзвяк КамильНападающий
-
Главный тренер: Медина Александер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Пубиль МаркЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Ланга БрунуЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаритано Гаиска
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Гранада
Альмерия
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
28.6%
35.7%
35.7%
4 победы 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
14.3%
35.7%
50%
2 победы 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.29
0.57
Среднее время на гол
70
157
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.86
1
Среднее время на гол
48
90
Всего голов
22
11
Голов в среднем за матч
1.57
0.79
Тотал матчей
2.5
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
5
Больше 36%
Меньше 64%
9
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
57
114
Бомбардиры внутри турнира
Гранада
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Узуни Мюрто
|7 (2)
|0.28
|Сарагоса Брайан
|6 (1)
|0.24
|Омородион Сэмюэль
|4
|0.16
|Бое Лукас
|3
|0.12
|Санчес Рикард
|3
|0.12
|Вильяр Гонсало
|1
|0.04
|Микель Игнаси
|1
|0.04
|Пельистри Факундо
|1
|0.04
|Мендес Бруно II
|1
|0.04
|Рубио Мигель
|1
|0.04
|Гумбау Херард
|0
|0
|Пуэртас Антонио
|0
|0
|Нева Карлос
|0
|0
|Кальехон Хосе
|0
|0
|Дьедиу Фамара
|0
|0
|Мауасса Фет
|0
|0
|Руис Серхио
|0
|0
Альмерия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аррибас Серхио
|6
|0.24
|Баптистао Лео
|4
|0.16
|Суарес Луис III
|4 (1)
|0.16
|Рамазани Ларжи
|3
|0.12
|Гонсалес Эдгар
|2
|0.08
|Акиеме Серхио
|2
|0.08
|Каики Да Силва
|1
|0.04
|Пубиль Марк
|1
|0.04
|Робертоне Лукас
|0
|0
|Мелеро Гонсало
|0
|0
|Брандарис Хуан
|0
|0
|Сентельес Алехандро
|0
|0
Карточки
Гранада
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гумбау Херард
|10
|0
|Бое Лукас
|5
|1
|Вильяр Гонсало
|6
|0
|Микель Игнаси
|5
|0
|Сарагоса Брайан
|5
|0
|Санчес Рикард
|4
|0
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Руис Серхио
|3
|0
|Нева Карлос
|3
|0
|Торренте Рауль
|3
|0
|Пако Лопес
|3
|0
|Пуэртас Антонио
|1
|1
|Alexander Medina
|2
|0
|Мелендо Оскар
|2
|0
|Мендес Бруно II
|2
|0
|Узуни Мюрто
|2
|0
|Пёнтковски Камиль
|0
|1
|Альваро Фернандес
|1
|0
|Феррейра Андре
|1
|0
|Дьедиу Фамара
|1
|0
|Манафа Вилсон
|1
|0
|Вальехо Хесус
|1
|0
|Виктор Диас
|1
|0
|Рубио Мигель
|1
|0
|Аресо Матиас
|1
|0
Альмерия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рамазани Ларжи
|7
|1
|Робертоне Лукас
|8
|0
|Гонсалес Эдгар
|5
|1
|Баптистао Лео
|5
|1
|Баба Иддрису
|5
|0
|Гаизка Гаритано
|2
|1
|Мелеро Гонсало
|3
|0
|Монтес Сесар
|3
|0
|Брандарис Хуан
|3
|0
|Посо Алехандро
|3
|0
|Пуигмаль Арнау
|3
|0
|Эмбарба Адриан
|2
|0
|Акиеме Серхио
|2
|0
|Суарес Луис III
|2
|0
|Лопи Дион
|2
|0
|Каики Да Силва
|2
|0
|Пубиль Марк
|2
|0
|Морено Висенте
|1
|0
|Лосано Энтони
|1
|0
|Радованович Александар
|1
|0
|Максимиану Луиш
|1
|0
|Сентельес Алехандро
|1
|0
Результаты матчей
Гранада
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Альмерия
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
10
13
Гранада
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
75% (9)
25% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Альмерия
100%
0 побед 11 поражений
Первый тайм
15% (2)
31% (4)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
20
16
Упущенные победы
6
5
Гранада
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
48% (12)
32% (8)
20% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (11)
32% (8)
24% (6)
Альмерия
35.3%
64.7%
6 побед 11 поражений
Первый тайм
28% (7)
40% (10)
32% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (6)
36% (9)
40% (10)
Сухие победы
8
2
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
22
16
Упущенные победы
16
18
Голы по времени матча
Забито
15
13
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
16 Не забивали 15
2
13%
4
31%
1-15
3
20%
1
8%
16-30
3
20%
3
23%
31-45
1
7%
1
8%
46-60
5
33%
3
23%
61-75
1
7%
1
8%
76-90
Пропущено
23
31
13 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
3
13%
4
13%
1-15
5
22%
4
13%
16-30
5
22%
8
26%
31-45
4
17%
4
13%
46-60
2
9%
4
13%
61-75
4
17%
7
23%
76-90
Забито
12
10
2 В 1-м тайме 4
10 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
20 Не забивали 19
1
8%
1
10%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
8%
3
30%
31-45
1
8%
2
20%
46-60
4
33%
3
30%
61-75
5
42%
1
10%
76-90
Пропущено
26
21
15 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 8
3
12%
2
10%
1-15
3
12%
5
24%
16-30
9
35%
1
5%
31-45
4
15%
2
10%
46-60
3
12%
5
24%
61-75
4
15%
6
29%
76-90
Забито
27
23
10 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
3
11%
5
22%
1-15
3
11%
1
4%
16-30
4
15%
6
26%
31-45
2
7%
3
13%
46-60
9
33%
6
26%
61-75
6
22%
2
9%
76-90
Пропущено
49
52
28 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 28
20 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
6
12%
6
12%
1-15
8
16%
9
17%
16-30
14
29%
9
17%
31-45
8
16%
6
12%
46-60
5
10%
9
17%
61-75
8
16%
13
25%
76-90
Результаты последних матчей
Гранада
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Барселона - Гранада 3:3 Гранада - Лас-Пальмас 1:1 Хетафе - Гранада 2:0 Гранада - Атлетико М 0:1
Бетис - Гранада 1:0 Гранада - Кадис 2:0 Гранада - Севилья 0:3 Сельта - Гранада 1:0 Гранада - Атлетик Б 1:1 Реал Мадрид - Гранада 2:0 Алавес - Гранада 3:1 Гранада - Хетафе 1:1 Валенсия - Гранада 1:0 Ароза - Гранада 0:3 Гранада - Вильярреал 2:3 Осасуна - Гранада 2:0 Гранада - Барселона 2:2 Альмерия - Гранада 3:3 Гранада - Бетис 1:1 Лас-Пальмас - Гранада 1:0
Альмерия
(20 матчей)
5%
25%
70%
1 победа 5 ничьих 14 поражений
Альмерия - Атлетик Б 0:0 Валенсия - Альмерия 2:1 Альмерия - Алавес 0:3 Реал Мадрид - Альмерия 3:2
Альмерия - Жирона 0:0 Осасуна - Альмерия 1:0 Барселона - Альмерия 3:2 Альмерия - Мальорка 0:0 Атлетико М - Альмерия 2:1 Барбастро - Альмерия 1:0 Альмерия - Бетис 0:0 Хетафе - Альмерия 2:1 Альмерия - Реал Сосьедад 1:3 Алавес - Альмерия 1:0 Талавера - Альмерия 0:2 Альмерия - Лас-Пальмас 1:2 Жирона - Альмерия 5:2 Атлетик Б - Альмерия 3:0 Альмерия - Гранада 3:3 Севилья - Альмерия 5:1
Результаты матчей
Гранада
Альмерия
Точный счет
1:1
5 раз 38%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
0:0
4 раза 33%
1:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 33%
2:0
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
3:3
2 раза 17%
5:3
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
3:2
2 раза 15%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
3
3 раза 25%
1
2 раза 17%
1
7 раз 54%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
Точный счет
1:1
5 раз 20%
1:0
4 раза 16%
2:0
4 раза 16%
3:1
2 раза 8%
3:3
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
0:0
4 раза 16%
2:1
4 раза 16%
1:0
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
3:2
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 40%
1
7 раз 28%
2
4 раза 16%
3
4 раза 16%
1
10 раз 40%
0
9 раз 36%
2
5 раз 20%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Гранада
Альмерия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
66
58
39
112
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
103
39
310
39
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1510
Больше Меньше
169
817
619
421
124
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|25
|19
|5
|1
|53 - 16
|62
|2.
|Заявка
|24
|17
|5
|2
|52 - 29
|56
|3.
|Заявка
|25
|16
|6
|3
|52 - 34
|54
|4.
|Заявка
|25
|16
|3
|6
|50 - 26
|51
|5.
|Заявка
|24
|13
|7
|4
|42 - 21
|46
|6.
|Заявка
|24
|9
|11
|4
|28 - 25
|38
|7.
|0:0 Заявка
|25
|9
|11
|5
|32 - 22
|38
|8.
|Заявка
|25
|10
|6
|9
|29 - 29
|36
|9.
|Заявка
|25
|10
|5
|10
|25 - 25
|35
|10.
|Заявка
|25
|8
|10
|7
|33 - 34
|34
|11.
|Заявка
|25
|9
|5
|11
|29 - 36
|32
|12.
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|24 - 31
|27
|13.
|Заявка
|25
|6
|8
|11
|35 - 47
|26
|14.
|Заявка
|25
|5
|10
|10
|22 - 33
|25
|15.
|Заявка
|25
|5
|9
|11
|30 - 37
|24
|16.
|0:0 Заявка
|25
|4
|12
|9
|21 - 31
|24
|17.
|Заявка
|25
|4
|8
|13
|27 - 37
|20
|18.
|Заявка
|25
|2
|11
|12
|15 - 35
|17
|19.
|Заявка
|25
|2
|8
|15
|27 - 49
|14
|20.
|Заявка
|25
|0
|8
|17
|23 - 52
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|12
|1
|0
|32 - 12
|37
|2.
|Заявка
|12
|10
|2
|0
|30 - 7
|32
|3.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|31 - 12
|29
|4.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|30 - 14
|29
|5.
|Заявка
|13
|9
|1
|3
|28 - 19
|28
|6.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|15 - 6
|24
|7.
|Заявка
|12
|7
|3
|2
|14 - 10
|24
|8.
|Заявка
|12
|6
|5
|1
|16 - 9
|23
|9.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|16 - 9
|21
|10.
|0:0 Заявка
|12
|5
|5
|2
|18 - 12
|20
|11.
|Заявка
|13
|5
|3
|5
|14 - 17
|18
|12.
|Заявка
|12
|5
|2
|5
|13 - 15
|17
|13.
|0:0 Заявка
|13
|3
|8
|2
|11 - 10
|17
|14.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|17 - 19
|14
|15.
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|19 - 23
|13
|16.
|Заявка
|12
|2
|6
|4
|9 - 15
|12
|17.
|Заявка
|13
|2
|6
|5
|16 - 22
|12
|18.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|9 - 17
|10
|19.
|Заявка
|12
|1
|6
|5
|11 - 21
|9
|20.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|10 - 21
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|13
|9
|3
|1
|23 - 9
|30
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|22 - 15
|27
|3.
|Заявка
|12
|7
|5
|0
|24 - 15
|26
|4.
|0:0 Заявка
|13
|4
|6
|3
|14 - 10
|18
|5.
|Заявка
|12
|4
|5
|3
|11 - 9
|17
|6.
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|11 - 12
|16
|7.
|Заявка
|12
|3
|6
|3
|12 - 16
|15
|8.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|18 - 14
|14
|9.
|Заявка
|12
|4
|2
|6
|15 - 19
|14
|10.
|Заявка
|13
|4
|2
|7
|9 - 16
|14
|11.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|16 - 24
|13
|12.
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|14 - 23
|12
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|18 - 20
|10
|14.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|13 - 18
|10
|15.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|11 - 16
|10
|16.
|Заявка
|13
|1
|7
|5
|19 - 24
|10
|17.
|0:0 Заявка
|12
|1
|4
|7
|10 - 21
|7
|18.
|Заявка
|13
|0
|5
|8
|6 - 20
|5
|19.
|Заявка
|12
|0
|2
|10
|11 - 27
|2
|20.
|Заявка
|13
|0
|2
|11
|13 - 31
|2
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|Реал Мадрид
|Беллингем Джуд
|16 (3)
|Хетафе
|Майораль Борха
|15 (1)
|Жирона
|Довбик Артём
|14 (5)
|Осасуна
|Будимир Анте
|13 (2)
|Атлетико М
|Мората Альваро
|13 (1)
|Кадис
|Алехо Иван
|13
|Хетафе
|Дьене Даконам
|1 10
|Кадис
|Алькарас Рубен
|11
|Гранада
|Гумбау Херард
|10
|Кадис
|Хименес Фали
|10
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Гранада 1:1 Альмерия
Исход игры
Гранада
73.3% (85)
Ничья
20.7% (24)
Альмерия
6% (7)
Тотал 2.5
Больше
43.64% (48)
Меньше
56.36% (62)
Обе команды забьют
Да
62.73% (69)
Нет
37.27% (41)
Популярный счёт
2:1 Гранада
32.8% (38)
1:0 Гранада
31.9% (37)
1:1 Ничья
18.1% (21)
1:2 Альмерия
5.2% (6)
3:1 Гранада
2.6% (3)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:0 Гранада
1.7% (2)
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