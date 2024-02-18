Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Посо Алехандро не смог попасть в створ ударом издали

94' Удар от ворот произведет Альмерия

93' Бое Лукас не смог попасть в створ ударом издали

92' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

92' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [9] минут(а)

90' Посо Алехандро получил желтую карточку от судьи

90' НЕТ ПЕНАЛЬТИ! Судья думает, что Посо Алехандро нырнул в штрафной. Спорно!

90' Лопи Дион выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

89' Удар от ворот произведет Гранада

89' Лопи Дион не смог попасть в створ ударом издали

88' Рубио Мигель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Радованович Александар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Бое Лукас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Ланга Бруну выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Удар от ворот произведет Гранада

87' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Удар от ворот произведет Гранада

86' Робертоне Лукас из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

85' Матч возобновится спорным мячом

84' Баба Иддрису на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' После проверки VAR рефери поменял решение - Гранада не будет бить пенальти!

81' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Гранада

79' Пубиль Марк получил желтую карточку от судьи

79' Рикар Санчес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

78' Оооо... вот это был удар! Пёнтковски Камиль должен был забить с этой позиции.

78' Пёнтковски Камиль нанес удар головой, но Луис Максимиано спокойно отбил мяч.

78' Гумбау Херард из команды Гранада своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

77' Робертоне Лукас получил желтую карточку от судьи

77' Удар от ворот произведет Гранада

77' Посо Алехандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Гумбау Херард выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

76' Команда Гранада сравняла счет! Игра продолжается!

75' Г О О О О Л - Узуни Мюрто из команды Гранада правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

75' Гумбау Херард создает голевую возможность для своего партнера по команде.

75' Руис Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

74' Нева Карлос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Пельистри Факундо навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

73' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Эмбарба Адриан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Эмбарба Адриан бьет со штрафного в створ, но Аугусто Баталья держит все под контролем

69' Матч возобновлен

69' Мелеро Гонсало на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

68' Гумбау Херард получил желтую карточку от судьи

67' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

67' Удар от ворот произведет Альмерия

66' Рикар Санчес создает голевую возможность для своего партнера по команде.

65' Аррибас Серхио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

63' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Гранада

62' Аррибас Серхио из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Сегодняшная посещаемость составляет 18756 болельщиков

61' Эмбарба Адриан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

60' Гранада совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Пубиль Марк из команды Альмерия своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

58' Баба Иддрису выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Онгла Мартин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Мауасса Фет навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Мауасса Фет навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Альмерия совершает вбрасывание на половине поля противника

54' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Альмерия совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Удар от ворот произведет Альмерия

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Ланга Бруну получил травму и медбригада забирает его с поля.

52' Ланга Бруну на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Удар от ворот произведет Альмерия

49' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Мауасса Фет навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Рикар Санчес успешно блокирует удар.

48' Альмерия идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Руис Серхио выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' Гранада совершает вбрасывание на половине поля противника