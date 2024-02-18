Тур: 22. Стадион: Гелредом. Главный судья: Маккили Дэнни
Ход матча
3'
0:1
6'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
80 Владение мячом, % 20
Владение мячом
1
Ром
Элой
35
Мердинк
Мекс
28
Флинт
Джош
10
Маулун
Робин
7
Бут
Зак
21
Мюрен
Роберт
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Мердинк МексНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
55 Брамел ТомВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Уйсман ДанПолузащитник
-
25 Де Регт ГианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стюринг Эдвард
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Флинт ДжошЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Маулун РобинПолузащитник
-
7 Бут ЗакПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Мюрен РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Лауэрс БарриВратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Дуири АшрафПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Куол ГарангНападающий
-
27 Хуве КвинсиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Симонс Реджиллио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Витесс
Волендам
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
2.67
1.75
Среднее время на гол
33
51
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.71
1.43
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
52
63
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Гинкел Марко
|4
|0.19
|Манхуф Миллион
|4
|0.19
|Бутра Амин
|2
|0.1
|Козловски Кацпер
|1
|0.05
|Мёленстен Мелле
|1
|0.05
|Ороз Алоис
|1
|0.05
|Тилеманс Матейс
|1
|0.05
|Де Регт Гиан
|1
|0.05
|Аркус Карлан
|0
|0
|Исима-Мирен Николя
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|Хамулич Саид
|0
|0
Волендам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюрен Роберт
|5
|0.24
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0.14
|Бенамар Бенаисса
|3
|0.14
|Milan de Haan
|3
|0.14
|Твигт Калвин
|2 (1)
|0.1
|Улд-Ших Биляль
|1
|0.05
|Флинт Джош
|1
|0.05
|Куол Гаранг
|1
|0.05
|Бут Зак
|1
|0.05
|Ван Мигем Дарил
|1
|0.05
|Мирани Деймон
|0
|0
|Кокс Джордж
|0
|0
|Джонсон Дариус
|0
|0
|Дуири Ашраф
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ороз Алоис
|6
|0
|Мёленстен Мелле
|3
|1
|Козловски Кацпер
|4
|0
|Хендрикс Рамон
|4
|0
|Ван Гинкел Марко
|2
|1
|Исима-Мирен Николя
|2
|1
|Аркус Карлан
|3
|0
|Домджони Тони
|2
|0
|Бутра Амин
|2
|0
|Корнелисс Энцо
|2
|0
|Тилеманс Матейс
|2
|0
|Хамулич Саид
|2
|0
|Де Регт Гиан
|2
|0
|Манхуф Миллион
|0
|1
|Ром Элой
|1
|0
|Пинту Мика
|1
|0
|Перссон Йоэль
|1
|0
Волендам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Твигт Калвин
|4
|0
|Бенамар Бенаисса
|2
|1
|Улд-Ших Биляль
|3
|0
|Зеефейк Ликвинсио
|3
|0
|Мио Бакхаус
|3
|0
|Milan de Haan
|2
|0
|Пайн Дерон
|2
|0
|Хуве Квинси
|2
|0
|Мюрен Роберт
|0
|1
|Мирани Деймон
|1
|0
|Мёркин Дерри
|1
|0
|Мбуямба Ксавьер
|1
|0
|Кокс Джордж
|1
|0
|Плат Брайан
|1
|0
|Флинт Джош
|1
|0
|Дуири Ашраф
|1
|0
|Куол Гаранг
|1
|0
Результаты матчей
Витесс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Волендам
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
4
11
Витесс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Волендам
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
27
21
Упущенные победы
5
6
Витесс
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Волендам
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
27
22
Упущенные победы
9
17
Голы по времени матча
Забито
6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 12
1
17%
2
15%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
4
31%
76-90
Пропущено
15
29
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
5
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
5
17%
31-45
2
13%
6
21%
46-60
3
20%
3
10%
61-75
5
33%
10
34%
76-90
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
1
10%
2
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
4
40%
1
13%
76-90
Пропущено
29
24
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
6
21%
4
17%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
4
14%
3
13%
31-45
5
17%
6
25%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
6
21%
8
33%
76-90
Забито
16
21
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
2
13%
4
19%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
13%
5
24%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
6
38%
5
24%
76-90
Пропущено
44
53
20 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 36
14 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 20
6
14%
9
17%
1-15
8
18%
0
0%
16-30
6
14%
8
15%
31-45
7
16%
12
23%
46-60
6
14%
6
11%
61-75
11
25%
18
34%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1
Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0 Алмере Сити - Витесс 5:0 Витесс - Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0
Волендам
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1
Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2
Результаты матчей
Витесс
Волендам
Точный счет
0:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
5:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
3:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 52%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Витесс
Волендам
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
64
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
92
38
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1011
Больше Меньше
156
417
516
120
219
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|20
|2
|0
|70 - 10
|62
|2.
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|58 - 17
|49
|3.
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|42 - 22
|44
|4.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|43 - 24
|39
|5.
|0:0 Заявка
|22
|10
|6
|6
|52 - 44
|36
|6.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|37 - 29
|34
|7.
|0:0 Заявка
|22
|7
|9
|6
|41 - 36
|30
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 31
|29
|9.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|28 - 30
|29
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 34
|27
|11.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 37
|27
|12.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|34 - 44
|25
|13.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|22 - 39
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|29 - 52
|22
|15.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|35 - 45
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 41
|18
|17.
|1:1 Заявка
|22
|3
|4
|15
|16 - 46
|13
|18.
|1:1 Заявка
|22
|3
|4
|15
|23 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 13
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 8
|24
|4.
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 16
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|7.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|19 - 20
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|17.
|1:1 Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 23
|7
|18.
|1:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|37 - 5
|29
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 14
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 10
|15
|9.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|27 - 28
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|11.
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|17 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 26
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|1:1 Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 30
|6
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 25
|6
|18.
|1:1 Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|19 (8)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6