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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Маккили Дэнни
Витесс
1:1
Первый тайм: 10'
Волендам
0'
0:1
3' Гол
Улд-Ших Биляль
1:1
6' Гол
Пинту Мика

Ход матча

3'
0:1
Улд-Ших Биляль
(Маулун Робин)
6'
Пинту Мика
(Аркус Карлан)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 80 Владение мячом, % 20

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
Волендам
4.00
5.00
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5.60
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Все Коэффициенты
1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
6
Ороз
Алоис
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
14
Ааронсон
Пакстен
20
Мёленстен
Мелле
28
Anis
Hadj
Moussa
17
Козловски
Кацпер
7
Бутра
Амин
35
Мердинк
Мекс
1
Мио
Бакхаус
3
Плат
Брайан
4
Мирани
Деймон
28
Флинт
Джош
2
Буур
Оскар
36
Milan
de
Haan
10
Маулун
Робин
7
Бут
Зак
5
Кокс
Джордж
11
Улд-Ших
Биляль
21
Мюрен
Роберт
Витесс
4-2-3-1
Волендам
3-5-2

История личных встреч

Витесс
Волендам

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
ТМС
0:5
ММ(
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2.67
1.75

Среднее время на гол

33
51

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

52
63

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.19
Манхуф Миллион 4 0.19
Бутра Амин 2 0.1
Козловски Кацпер 1 0.05
Мёленстен Мелле 1 0.05
Ороз Алоис 1 0.05
Тилеманс Матейс 1 0.05
Де Регт Гиан 1 0.05
Аркус Карлан 0 0
Исима-Мирен Николя 0 0
Пинту Мика 0 0
Бёйтинк Томас 0 0
Хамулич Саид 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 5 0.24
Зеефейк Ликвинсио 3 0.14
Бенамар Бенаисса 3 0.14
Milan de Haan 3 0.14
Твигт Калвин 2 (1) 0.1
Улд-Ших Биляль 1 0.05
Флинт Джош 1 0.05
Куол Гаранг 1 0.05
Бут Зак 1 0.05
Ван Мигем Дарил 1 0.05
Мирани Деймон 0 0
Кокс Джордж 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Дуири Ашраф 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 6 0
Мёленстен Мелле 3 1
Козловски Кацпер 4 0
Хендрикс Рамон 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Исима-Мирен Николя 2 1
Аркус Карлан 3 0
Домджони Тони 2 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Тилеманс Матейс 2 0
Хамулич Саид 2 0
Де Регт Гиан 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Пинту Мика 1 0
Перссон Йоэль 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Твигт Калвин 4 0
Бенамар Бенаисса 2 1
Улд-Ших Биляль 3 0
Зеефейк Ликвинсио 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Milan de Haan 2 0
Пайн Дерон 2 0
Хуве Квинси 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мирани Деймон 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Кокс Джордж 1 0
Плат Брайан 1 0
Флинт Джош 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0

Результаты матчей

Витесс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)
Волендам
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
11
Витесс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Волендам
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
36% (4)
64% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

27
21

Упущенные победы

5
6
Витесс
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
52% (11)
24% (5)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
33% (7)
33% (7)
Волендам
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

27
22

Упущенные победы

9
17

Голы по времени матча

Забито

6
13
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
16 Не забивали 12
1
17%
2
15%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
4
31%
76-90

Пропущено

15
29
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
0
0%
5
17%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
2
13%
5
17%
31-45
2
13%
6
21%
46-60
3
20%
3
10%
61-75
5
33%
10
34%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
15 Не забивали 16
1
10%
2
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Пропущено

29
24
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
6
21%
4
17%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
4
14%
3
13%
31-45
5
17%
6
25%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
6
21%
8
33%
76-90

Забито

16
21
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
10 Не забивали 7
2
13%
4
19%
1-15
4
25%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
13%
5
24%
46-60
2
13%
3
14%
61-75
6
38%
5
24%
76-90

Пропущено

44
53
20 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 36
14 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 20
6
14%
9
17%
1-15
8
18%
0
0%
16-30
6
14%
8
15%
31-45
7
16%
12
23%
46-60
6
14%
6
11%
61-75
11
25%
18
34%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1
Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0 Алмере Сити - Витесс 5:0 Витесс - Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0
Волендам
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1
Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2

Результаты матчей

Витесс
Волендам

Точный счет

0:2
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
5:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
3:1
3 раза 27%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
5:0
2 раза 10%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
3:1
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 52%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
6 раз 29%
2
3 раза 14%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Витесс
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
4
1
9
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
3
8
1
10
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
11
0.5
Больше Меньше
15
6
4
17
1.5
5
16
1
20
2.5
2
19
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 22 20 2 0 70 - 10 62
2.
Фейеноорд
 Заявка 21 15 4 2 58 - 17 49
3.
Твенте
 Заявка 22 13 5 4 42 - 22 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 22 11 6 5 43 - 24 39
5.
Аякс
 0:0 Заявка 22 10 6 6 52 - 44 36
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 22 9 7 6 37 - 29 34
7.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 22 7 9 6 41 - 36 30
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 22 8 5 9 29 - 31 29
9.
Утрехт
 Заявка 22 7 8 7 28 - 30 29
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 22 7 6 9 31 - 34 27
11.
Алмере Сити
 Заявка 22 7 6 9 22 - 37 27
12.
Херенвен
 Заявка 22 7 4 11 34 - 44 25
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 22 6 6 10 22 - 39 24
14.
Хераклес
 Заявка 22 6 4 12 29 - 52 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 22 4 9 9 35 - 45 21
16.
Валвейк
 Заявка 21 5 3 13 22 - 41 18
17.
Витесс
 1:1 Заявка 22 3 4 15 16 - 46 13
18.
Волендам
 1:1 Заявка 22 3 4 15 23 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Твенте
 Заявка 11 8 1 2 22 - 13 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 11 7 3 1 28 - 8 24
4.
Аякс
 0:0 Заявка 11 6 3 2 25 - 16 21
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
7.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
9.
Херенвен
 Заявка 11 5 2 4 20 - 16 17
10.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
11.
Утрехт
 Заявка 11 3 5 3 19 - 20 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 3 2 6 10 - 16 11
16.
Валвейк
 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
17.
Волендам
 1:1 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
18.
Витесс
 1:1 Заявка 11 1 4 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 9 2 0 37 - 5 29
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
8.
Утрехт
 Заявка 11 4 3 4 9 - 10 15
9.
Аякс
 0:0 Заявка 11 4 3 4 27 - 28 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
11.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 11 2 6 3 17 - 20 12
12.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
13.
Хераклес
 Заявка 11 2 2 7 13 - 26 8
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 1:1 Заявка 11 2 0 9 9 - 30 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 1 3 7 5 - 25 6
18.
Волендам
 1:1 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 19 (8)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
  • 6'
    Г О О О О Л - Пинту Мика из команды Витесс левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
  • 5'
    Витесс контролирует мяч.
  • 5'
    Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 5'
    Контроль мяча: Витесс: 67%, Волендам: 33%.
  • 5'
    Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 4'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 4'
    Команда Волендам забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
  • 4'
    Улд-Ших Биляль удалось забить из легкой позиции.
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    • 3'
      Маулун Робин сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Улд-Ших Биляль забивает с правой ноги!
    • 3'
      Волендам начинает контратаку
    • 2'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 2'
      Ром Элой ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Витесс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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