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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 18817 Главный судья: Маккили Дэнни
Витесс
1:1
Конец матча
Волендам
0'
0:1
3' Гол
Улд-Ших Биляль
1:1
6' Гол
Пинту Мика
21' Желтая карточка
Хендрикс Рамон
66' Желтая карточка
Соуса Вивальдо
71' Желтая карточка
Флинт Джош
90' Желтая карточка
Джонсон Дариус
90'+4

Ход матча

3'
0:1
Улд-Ших Биляль
(Маулун Робин)
6'
Пинту Мика
(Аркус Карлан)
1:1
21'
Хендрикс Рамон
 
46'
 
Бенамар Бенаисса
Кокс Джордж
60'
 
Соуса Вивальдо
Мюрен Роберт
60'
 
Bram Van Driel
Маулун Робин
66'
 
Соуса Вивальдо
71'
 
Флинт Джош
75'
Корнелисс Энцо
Пинту Мика
 
75'
Ван Гинкел Марко
Козловски Кацпер
 
82'
 
Джонсон Дариус
Бут Зак
82'
Бёйтинк Томас
Мердинк Мекс
 
82'
Де Регт Гиан
Бутра Амин
 
90'
 
Джонсон Дариус

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 8 Удары в створ 4
  • 12 Угловые 3
  • 4 Офсайды 4
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 578 Количество передач 220
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

1
Ром
Элой
2
Аркус
Карлан
6
Ороз
Алоис
15
Хендрикс
Рамон
5
Пинту
Мика
14
Ааронсон
Пакстен
20
Мёленстен
Мелле
28
Anis
Hadj
Moussa
17
Козловски
Кацпер
7
Бутра
Амин
35
Мердинк
Мекс
1
Мио
Бакхаус
3
Плат
Брайан
4
Мирани
Деймон
28
Флинт
Джош
2
Буур
Оскар
36
Milan
de
Haan
10
Маулун
Робин
7
Бут
Зак
5
Кокс
Джордж
11
Улд-Ших
Биляль
21
Мюрен
Роберт
Витесс
4-2-3-1
Волендам
3-5-2

История личных встреч

Витесс
Волендам

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
1:2
Э
2:0
Э
1:1
ТМС
0:5
ММ(
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1

Голы

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

2.67
1.75

Среднее время на гол

33
51

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.71
1.43

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

52
63

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Гинкел Марко 4 0.18
Манхуф Миллион 4 0.18
Бутра Амин 2 0.09
Козловски Кацпер 1 0.05
Пинту Мика 1 0.05
Мёленстен Мелле 1 0.05
Ороз Алоис 1 0.05
Тилеманс Матейс 1 0.05
Де Регт Гиан 1 0.05
Аркус Карлан 0 0
Исима-Мирен Николя 0 0
Бёйтинк Томас 0 0
Хамулич Саид 0 0
Волендам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюрен Роберт 5 0.23
Зеефейк Ликвинсио 3 0.14
Бенамар Бенаисса 3 0.14
Milan de Haan 3 0.14
Улд-Ших Биляль 2 0.09
Твигт Калвин 2 (1) 0.09
Флинт Джош 1 0.05
Куол Гаранг 1 0.05
Бут Зак 1 0.05
Ван Мигем Дарил 1 0.05
Маулун Робин 0 0
Мирани Деймон 0 0
Кокс Джордж 0 0
Джонсон Дариус 0 0
Дуири Ашраф 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ороз Алоис 6 0
Хендрикс Рамон 5 0
Мёленстен Мелле 3 1
Козловски Кацпер 4 0
Ван Гинкел Марко 2 1
Исима-Мирен Николя 2 1
Аркус Карлан 3 0
Домджони Тони 2 0
Бутра Амин 2 0
Корнелисс Энцо 2 0
Тилеманс Матейс 2 0
Хамулич Саид 2 0
Де Регт Гиан 2 0
Манхуф Миллион 0 1
Ром Элой 1 0
Пинту Мика 1 0
Перссон Йоэль 1 0
Волендам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Твигт Калвин 4 0
Бенамар Бенаисса 2 1
Улд-Ших Биляль 3 0
Зеефейк Ликвинсио 3 0
Мио Бакхаус 3 0
Флинт Джош 2 0
Milan de Haan 2 0
Пайн Дерон 2 0
Хуве Квинси 2 0
Мюрен Роберт 0 1
Мирани Деймон 1 0
Мёркин Дерри 1 0
Мбуямба Ксавьер 1 0
Кокс Джордж 1 0
Плат Брайан 1 0
Джонсон Дариус 1 0
Дуири Ашраф 1 0
Куол Гаранг 1 0
Соуса Вивальдо 1 0

Результаты матчей

Витесс
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Волендам
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
12
Витесс
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Волендам
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

27
21

Упущенные победы

5
6
Витесс
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
50% (11)
27% (6)
23% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Волендам
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (6)
32% (7)
41% (9)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

27
22

Упущенные победы

10
18

Голы по времени матча

Забито

7
14
4 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
2
29%
3
21%
1-15
2
29%
1
7%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
0
0%
2
14%
46-60
1
14%
1
7%
61-75
2
29%
4
29%
76-90

Пропущено

16
30
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 19
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 12
1
6%
6
20%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
5
17%
31-45
2
13%
6
20%
46-60
3
19%
3
10%
61-75
5
31%
10
33%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
1
10%
2
25%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
4
40%
1
13%
76-90

Пропущено

29
24
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 9
6
21%
4
17%
1-15
5
17%
0
0%
16-30
4
14%
3
13%
31-45
5
17%
6
25%
46-60
3
10%
3
13%
61-75
6
21%
8
33%
76-90

Забито

17
22
7 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
10 Не забивали 7
3
18%
5
23%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
0
0%
3
14%
31-45
2
12%
5
23%
46-60
2
12%
3
14%
61-75
6
35%
5
23%
76-90

Пропущено

45
54
21 В 1-м тайме 18
24 Во 2-м тайме 36
15 Пропускали первыми 15
19 Не пропускали 21
7
16%
10
19%
1-15
8
18%
0
0%
16-30
6
13%
8
15%
31-45
7
16%
12
22%
46-60
6
13%
6
11%
61-75
11
24%
18
33%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Витесс - Расинг Бобо Диулассо 2:1 Хераклес - Витесс 3:2 Салитас - Витесс 2:0 Камбюр - Витесс 3:1
Витесс - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Салитас 0:0 ПЕК Зволле - Витесс 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Витесс - Амстердамсхе 1:0 Витесс - Спортинг Каскейдс 1:1 Витесс - Утрехт 0:0 Фасо-Йенненга - Витесс 2:2 Бохум - Витесс 2:0 Витесс - Херенвен 1:0 Алмере Сити - Витесс 5:0 Витесс - Хераклес 2:0 Фортуна Ситтард - Витесс 3:1 Аякс - Витесс 5:0 Витесс - Херенвен 1:3 Витесс - ЮСФА 2:0
Волендам
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Волендам - ПСВ 1:5 Утрехт - Волендам 4:2 Волендам - Фортуна Ситтард 0:1 Хераклес - Волендам 1:1
Волендам - Алмере Сити 0:1 Винтертур - Волендам 0:2 Волендам - Партизани 1:1 Херенвен - Волендам 1:2 Фейеноорд - Волендам 3:1 Волендам - ПЕК Зволле 0:5 АЗ Алкмаар - Волендам 3:0 Эксельсиор Масслёйс - Волендам 1:0 Волендам - Спарта Роттердам 1:4 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 Аякс - Волендам 2:0 Волендам - Эксельсиор 3:1 Валвейк - Волендам 2:1 Волендам - Утрехт 1:0 ПСВ - Волендам 3:1 Волендам - Хераклес 2:2

Результаты матчей

Витесс
Волендам

Точный счет

0:2
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
0:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
5:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
3:1
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
7 раз 58%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:2
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:3
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
5:0
2 раза 9%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
3:1
4 раза 18%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:2
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 50%
1
7 раз 32%
2
3 раза 14%
3
1 раз 5%
1
11 раз 50%
0
6 раз 27%
2
3 раза 14%
3
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Витесс
Волендам

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
6
4
1
10
1.5
2
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
10
2
3
8
1.5
3
9
1
10
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
11
0.5
Больше Меньше
16
6
4
18
1.5
5
17
1
21
2.5
2
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 22 20 2 0 70 - 10 62
2.
Фейеноорд
 Заявка 21 15 4 2 58 - 17 49
3.
Твенте
 Заявка 22 13 5 4 42 - 22 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 22 11 6 5 43 - 24 39
5.
Аякс
 Заявка 22 10 6 6 54 - 46 36
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 22 9 7 6 37 - 29 34
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 22 7 9 6 43 - 38 30
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 22 8 5 9 29 - 31 29
9.
Утрехт
 Заявка 22 7 8 7 28 - 30 29
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 22 7 6 9 31 - 34 27
11.
Алмере Сити
 Заявка 22 7 6 9 22 - 37 27
12.
Херенвен
 Заявка 22 7 4 11 34 - 44 25
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 22 6 6 10 22 - 39 24
14.
Хераклес
 Заявка 22 6 4 12 29 - 52 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 22 4 9 9 35 - 45 21
16.
Валвейк
 Заявка 21 5 3 13 22 - 41 18
17.
Витесс
 Заявка 22 3 4 15 16 - 46 13
18.
Волендам
 Заявка 22 3 4 15 23 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Твенте
 Заявка 11 8 1 2 22 - 13 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 11 7 3 1 28 - 8 24
4.
Аякс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
9.
Херенвен
 Заявка 11 5 2 4 20 - 16 17
10.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
11.
Утрехт
 Заявка 11 3 5 3 19 - 20 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 3 2 6 10 - 16 11
16.
Валвейк
 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
18.
Витесс
 Заявка 11 1 4 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 9 2 0 37 - 5 29
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
8.
Утрехт
 Заявка 11 4 3 4 9 - 10 15
9.
Аякс
 Заявка 11 4 3 4 27 - 28 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 6 3 19 - 22 12
12.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
13.
Хераклес
 Заявка 11 2 2 7 13 - 26 8
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 Заявка 11 2 0 9 9 - 30 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 1 3 7 5 - 25 6
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 19 (8)
Аякс Бробби Брайан 15 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
  • Второй тайм
  • 94'
    Команда Витесс играла лучше, но игра закончилась вничью.
  • 94'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 94'
    Сегодняшная посещаемость составляет 18817 болельщиков
  • 94'
    Контроль мяча: Витесс: 73%, Волендам: 27%.
  • 94'
    Anis Hadj Moussa нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 94'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 93'
    Джонсон Дариус получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Соуса Вивальдо из команды Волендам в офсайде
  • 93'
    Anis Hadj Moussa из команды Витесс в офсайде
  • 92'
    Anis Hadj Moussa пробил со штрафного прямо в стенку
  • 92'
    Бенамар Бенаисса наказан за толчок Anis Hadj Moussa
  • 92'
    Мио Бакхаус из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 91'
    Витесс пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Витесс: 70%, Волендам: 30%.
    • 47'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Козловски Кацпер пробует нанести удар издали, но Мио Бакхаус держит все под контролем
    • 47'
      Команда Витесс играла лучше в этом тайме.
    • 46'
      Волендам контролирует мяч.
    • 46'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 46'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)
    • 45'
      Контроль мяча: Витесс: 70%, Волендам: 30%.
    • 45'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 43'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 43'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Ороз Алоис из команды Витесс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 41'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 40'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 40'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Витесс: 70%, Волендам: 30%.
    • 40'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 39'
      Козловски Кацпер из команды Витесс в офсайде
    • 38'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 37'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 37'
      Матч возобновлен
    • 37'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 36'
      Шанс! Мердинк Мекс из команды Витесс пробил головой, но мимо
    • 36'
      Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 36'
      Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 35'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Контроль мяча: Витесс: 69%, Волендам: 31%.
    • 35'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Джош Флинт из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 34'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Бутра Амин из команды Витесс в офсайде
    • 33'
      Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Витесс контролирует мяч.
    • 32'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 31'
      Удар от ворот произведет Волендам
    • 31'
      Anis Hadj Moussa не смог попасть в створ ударом издали
    • 31'
      Мио Бакхаус из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Бутра Амин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 31'
      Мио Бакхаус делает важнейший сейв!
    • 30'
      Контроль мяча: Витесс: 67%, Волендам: 33%.
    • 30'
      Аркус Карлан из команды Витесс нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
    • 30'
      Хорошую попытку сделал Anis Hadj Moussa. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 29'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 29'
      Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Судья сигнализирует, что Джош Флинт из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Ааронсон Пакстен
    • 28'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Аркус Карлан возвращается на поле.
    • 27'
      Хендрикс Рамон успешно блокирует удар.
    • 27'
      Мюрен Роберт из команды Волендам нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 27'
      Милан де Хан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 27'
      Матч возобновлен
    • 27'
      Ох, нехорошо это выглядит. Аркус Карлан получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 26'
      Аркус Карлан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 26'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 26'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Витесс: 70%, Волендам: 30%.
    • 25'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 24'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 23'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 23'
      Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 22'
      Витесс начинает контратаку
    • 22'
      Ром Элой взял и забрал мяч на выходе
    • 22'
      Матч возобновлен
    • 21'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 21'
      Хендрикс Рамон из команды Витесс получает желтую после опасной игры.
    • 21'
      Хендрикс Рамон из команды Витесс опасно и грубо сыграл. Мирани Деймон пострадал.
    • 20'
      Судья сигнализирует, что Anis Hadj Moussa из команды Витесс поставил подножку. Пострадал Мюрен Роберт
    • 20'
      Козловски Кацпер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Мёленстен Мелле нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Бутра Амин нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 20'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 20'
      Витесс контролирует мяч.
    • 19'
      Мио Бакхаус из команды Волендам перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Anis Hadj Moussa и попал в перекладину!
    • 19'
      Ааронсон Пакстен нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 19'
      Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 18'
      Хорошую попытку сделал Anis Hadj Moussa. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 18'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Витесс контролирует мяч.
    • 17'
      Бут Зак из команды Волендам в офсайде
    • 16'
      Аркус Карлан из команды Витесс в офсайде
    • 15'
      Ром Элой взял и забрал мяч на выходе
    • 15'
      Милан де Хан нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 15'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 15'
      Контроль мяча: Витесс: 68%, Волендам: 32%.
    • 14'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 13'
      Витесс контролирует мяч.
    • 12'
      Витесс начинает контратаку
    • 12'
      Мёленстен Мелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Ороз Алоис нанес удар головой, но Мио Бакхаус спокойно отбил мяч.
    • 12'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 12'
      Козловски Кацпер нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 12'
      Аркус Карлан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Anis Hadj Moussa из команды Витесс подал угловой справа.
    • 11'
      Козловски Кацпер из команды Витесс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
    • 11'
      Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 11'
      Мирани Деймон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 10'
      Милан де Хан наказан за толчок Козловски Кацпер
    • 10'
      Контроль мяча: Витесс: 80%, Волендам: 20%.
    • 10'
      Удар от ворот произведет Витесс
    • 9'
      Волендам пытается что-то создать.
    • 8'
      Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Отличный гол забил Пинту Мика
    • 7'
      Команда Витесс сравняла счет! Игра продолжается!
    • 6'
      Аркус Карлан сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Пинту Мика из команды Витесс левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 5'
      Витесс контролирует мяч.
    • 5'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Контроль мяча: Витесс: 67%, Волендам: 33%.
    • 5'
      Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 4'
      Команда Волендам забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 4'
      Улд-Ших Биляль удалось забить из легкой позиции.
    • 3'
      Маулун Робин сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Улд-Ших Биляль забивает с правой ноги!
    • 3'
      Волендам начинает контратаку
    • 2'
      Витесс пытается что-то создать.
    • 2'
      Ром Элой ослабляет давление, выбив мяч.
    • 1'
      Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Витесс начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Витесс 1:1 Волендам онлайн

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