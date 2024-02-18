Anis Hadj Moussa нанес удар, но тот был заблокирован.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Anis Hadj Moussa пробил со штрафного прямо в стенку

88' Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

88' Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Ром Элой взял и забрал мяч на выходе

87' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

84' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

83' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

80' Хорошую попытку сделал Мердинк Мекс . Удар в створ, но вратарь начеку

80' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Мёленстен Мелле и попал в перекладину!

80' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

79' Удар от ворот произведет Витесс

79' Буур Оскар не смог попасть в створ ударом издали

79' Матч возобновлен

78' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

78' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

75' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Матч возобновится спорным мячом

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Волендам

72' Ааронсон Пакстен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Anis Hadj Moussa создает голевую возможность для своего партнера по команде.

71' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Джош Флинт - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

71' Судья сигнализирует, что Джош Флинт из команды Волендам поставил подножку. Пострадал Anis Hadj Moussa

71' Аркус Карлан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Удар от ворот произведет Волендам

68' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Матч возобновлен

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

66' Удар от ворот произведет Волендам

65' Anis Hadj Moussa не смог попасть в створ ударом издали

65' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

65' Anis Hadj Moussa навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

64' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

64' Хорошую попытку сделал Бут Зак . Удар в створ, но вратарь начеку

64' Волендам идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

63' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Волендам совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

61' Удар от ворот произведет Волендам

60' Бутра Амин оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Anis Hadj Moussa из команды Витесс своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

56' Удар от ворот произведет Волендам

55' Мердинк Мекс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Аркус Карлан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

55' Витесс совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Джош Флинт нанес удар головой, но Элой Рум спокойно отбил мяч.

53' Мио Бакхаус взял и забрал мяч на выходе

51' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

51' Джош Флинт ослабляет давление, выбив мяч.

50' Хорошую попытку сделал Мёленстен Мелле . Удар в створ, но вратарь начеку

50' Козловски Кацпер пробует нанести удар издали, но Мио Бакхаус держит все под контролем

49' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Волендам совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Удар от ворот произведет Волендам

48' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Витесс совершает вбрасывание на половине поля противника