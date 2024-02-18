Тур: 22. Стадион: Йохан Кройф Арена. Главный судья: Нихуйс Бас
1:0
Первый тайм: 11'
Ход матча
7'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
40
Рамай
Диант
37
Шутало
Йосип
28
Ван
Рой
Барт
5
Бас
Юри
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
18
Огава
Коки
- Основной состав
-
40 Рамай ДиантВратарь
- Защитник
- Защитник
-
37 Шутало ЙосипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Гортер ДжейВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Соса БорнаЗащитник
-
42 Марта АрьяниЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Акпом ЧубаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван'т Схип Джон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
5 Бас ЮриЗащитник
- Полузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
18 Огава КокиНападающий
- Запасные игроки
-
22 Руфс РобинВратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
-
21 Артс Д'ЛеануЗащитник
-
19 Со СиллаЗащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Аякс
НЕК Неймеген
22 матча
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
300%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
24 матча
75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
54.2%
41.7%
4.1%
13 побед 10 ничьих 1 победа
Второй тайм
62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
32
34
Голов в среднем за матч
2.67
2.83
Среднее время на гол
33
31
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
41
43
Голов в среднем за матч
1.71
1.79
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
52
50
Бомбардиры внутри турнира
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бробби Брайан
|14
|0.67
|Бергвейн Стевен
|8 (5)
|0.38
|Хлинссон Кристиан
|6
|0.29
|Акпом Чуба
|6
|0.29
|Бергёйс Стивен
|5
|0.24
|Тахирович Бенджамин
|2
|0.1
|Ван ден Бомен Бранко
|2
|0.1
|Ренсх Девайн
|1
|0.05
|Боргес Карлос
|1
|0.05
|Тейлор Кеннет
|1
|0.05
|Хато Йоррель
|1
|0.05
|Кудус Мохаммед
|1
|0.05
|Классен Дэви
|1
|0.05
|Медич Яков
|1
|0.05
|Соса Борна
|0
|0
|Салах-Эддин Анасс
|0
|0
|Марта Арьяни
|0
|0
|Гуйер Тристан
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маттссон Магнус
|12 (2)
|0.57
|Огава Коки
|7 (1)
|0.33
|Дост Бас
|4 (1)
|0.19
|Пропер Дирк
|3
|0.14
|Бас Юри
|3
|0.14
|Ван Рой Барт
|2
|0.1
|Хансен Сонтье
|2
|0.1
|Тавшан Элаис
|2
|0.1
|Чери Тьяронн
|2
|0.1
|Росс Матиас
|2
|0.1
|Гонсалес Роберто
|1
|0.05
|Вердонк Калвин
|1
|0.05
|Шоне Лассе
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Сано Кадаи
|0
|0
Карточки
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бергвейн Стевен
|4
|0
|Бробби Брайан
|3
|0
|Тейлор Кеннет
|3
|0
|Хато Йоррель
|3
|0
|Ренсх Девайн
|2
|0
|Вос Силвано
|2
|0
|Тахирович Бенджамин
|2
|0
|Бергёйс Стивен
|1
|0
|Ван ден Бомен Бранко
|1
|0
|Соса Борна
|1
|0
|Медич Яков
|1
|0
|Авила Гастон
|1
|0
|Хлинссон Кристиан
|1
|0
|Стейн Морис
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Рой Барт
|4
|1
|Вердонк Калвин
|4
|0
|Тавшан Элаис
|2
|1
|Пропер Дирк
|3
|0
|Бас Юри
|3
|0
|Худемакерс Меес
|1
|1
|Нюйтинк Брэм
|2
|0
|Шоне Лассе
|2
|0
|Ван Вермескеркен Саи
|2
|0
|Сандлер Филипп
|2
|0
|Росс Матиас
|2
|0
|Гонсалес Роберто
|1
|0
|Силлессен Яспер
|1
|0
|Маркеш Педру
|1
|0
|Огава Коки
|1
|0
|Маттссон Магнус
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Неттен Люк
|1
|0
Результаты матчей
Аякс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
НЕК Неймеген
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
10
Аякс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
НЕК Неймеген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
16
9
Упущенные победы
16
19
Аякс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
НЕК Неймеген
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
21
11
Упущенные победы
20
29
Голы по времени матча
Забито
24
15
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
4
17%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
5
21%
5
33%
31-45
3
13%
5
33%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
6
25%
2
13%
76-90
Пропущено
14
19
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
5
36%
3
16%
31-45
5
36%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
1
7%
5
26%
76-90
Забито
23
24
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
4%
1
4%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
4
17%
6
25%
31-45
6
26%
5
21%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
4
17%
6
25%
76-90
Пропущено
27
16
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
4
15%
3
19%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
10
37%
2
13%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
4
15%
7
44%
76-90
Забито
47
39
20 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
5
11%
2
5%
1-15
6
13%
3
8%
16-30
9
19%
11
28%
31-45
9
19%
10
26%
46-60
8
17%
5
13%
61-75
10
21%
8
21%
76-90
Пропущено
41
35
18 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 18
6
15%
5
14%
1-15
2
5%
3
9%
16-30
10
24%
5
14%
31-45
15
37%
4
11%
46-60
3
7%
6
17%
61-75
5
12%
12
34%
76-90
Результаты последних матчей
Аякс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аякс - Будё-Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4
Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2
НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3
Результаты матчей
Аякс
НЕК Неймеген
Точный счет
4:1
3 раза 30%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 45%
3
5 раз 45%
4
1 раз 9%
Точный счет
2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Точный счет
2:2
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 38%
4
4 раза 19%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
3
7 раз 33%
2
3 раза 14%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Аякс
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
65
46
65
46
110
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
82
92
55
47
28
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
192
Больше Меньше
192
165
1110
813
813
516
120
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|20
|2
|0
|70 - 10
|62
|2.
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|58 - 17
|49
|3.
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|42 - 22
|44
|4.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|43 - 24
|39
|5.
|0:0 Заявка
|22
|10
|6
|6
|52 - 44
|36
|6.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|37 - 29
|34
|7.
|0:0 Заявка
|22
|7
|9
|6
|41 - 36
|30
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 31
|29
|9.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|28 - 30
|29
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 34
|27
|11.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 37
|27
|12.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|34 - 44
|25
|13.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|22 - 39
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|29 - 52
|22
|15.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|35 - 45
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 41
|18
|17.
|1:1 Заявка
|22
|3
|4
|15
|16 - 46
|13
|18.
|1:1 Заявка
|22
|3
|4
|15
|23 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 13
|25
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 8
|24
|4.
|0:0 Заявка
|11
|6
|3
|2
|25 - 16
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|7.
|0:0 Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|19 - 20
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|17.
|1:1 Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 23
|7
|18.
|1:1 Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|37 - 5
|29
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 14
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 10
|15
|9.
|0:0 Заявка
|11
|4
|3
|4
|27 - 28
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|11.
|0:0 Заявка
|11
|2
|6
|3
|17 - 20
|12
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 26
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|1:1 Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 30
|6
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 25
|6
|18.
|1:1 Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|19 (8)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6