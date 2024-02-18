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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Зрители: 53521 Главный судья: Нихуйс Бас
Аякс
2:2
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
1:0
7' Гол
Бробби Брайан
1:1
61' Гол в свои ворота
Хато Йоррель
67' Желтая карточка
Бробби Брайан
2:1
79' Гол
Боргес Карлос
87' Желтая карточка
Хлинссон Кристиан
2:2
90' Гол
Гонсалес Роберто
90'+10

Ход матча

7'
Бробби Брайан
(Банель Джейдон)
1:0
57'
Боргес Карлос
Банель Джейдон
 
61'
1:1
Хато Йоррель
65'
Марта Арьяни
Тахирович Бенджамин
 
65'
Ван ден Бомен Бранко
Тейлор Кеннет
 
67'
Бробби Брайан
 
76'
 
Ларсен Ларс Олден
Хансен Сонтье
76'
 
Шоне Лассе
Худемакерс Меес
76'
 
Перейра Брайанн
Бас Юри
79'
Боргес Карлос
(Бробби Брайан)
2:1
85'
 
Гонсалес Роберто
Пропер Дирк
85'
 
Со Силла
Ван Рой Барт
87'
Хлинссон Кристиан
 
90'
Рейкхофф Юлиан
Бробби Брайан
 
90'
2:2
Гонсалес Роберто

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 5
  • 4 Удары в створ 9
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 12
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 565 Количество передач 484
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогноз на матч от Liveresult
40
Рамай
Диант
47
Гуйер
Тристан
2
Ренсх
Девайн
37
Шутало
Йосип
4
Хато
Йоррель
6
Хендерсон
Джордан
33
Тахирович
Бенджамин
38
Хлинссон
Кристиан
8
Тейлор
Кеннет
49
Банель
Джейдон
9
Бробби
Брайан
1
Силлессен
Яспер
28
Ван
Рой
Барт
3
Сандлер
Филипп
24
Вердонк
Калвин
5
Бас
Юри
6
Худемакерс
Меес
71
Пропер
Дирк
23
Сано
Кадаи
9
Чери
Тьяронн
10
Хансен
Сонтье
18
Огава
Коки
Аякс
4-2-3-1
НЕК Неймеген
4-2-3-1

История личных встреч

Аякс
НЕК Неймеген

22 матча

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
18 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

59.1%
18.2%
22.7%
13 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

68.2%
27.3%
4.5%
15 побед 6 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

300%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

24 матча

75%
25%
18 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

54.2%
41.7%
4.1%
13 побед 10 ничьих 1 победа

Второй тайм

62.5%
29.2%
8.3%
15 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Э
1:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
5:0
Э
1:5
Э
5:0
Э
2:2
Э
0:2
Э
2:2
Э
0:3
Э
4:1
Э
1:6
Э
4:1
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
1:4
К
3:2
Э
3:0
ПЛ
2:4
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

32
34

Голов в среднем за матч

2.67
2.83

Среднее время на гол

33
31

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

41
43

Голов в среднем за матч

1.71
1.79

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
16
Больше 67%
Меньше 33%
8
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
9
Больше 38%
Меньше 63%
15
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

52
50

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бробби Брайан 15 0.68
Бергвейн Стевен 8 (5) 0.36
Хлинссон Кристиан 6 0.27
Акпом Чуба 6 0.27
Бергёйс Стивен 5 0.23
Боргес Карлос 2 0.09
Тахирович Бенджамин 2 0.09
Ван ден Бомен Бранко 2 0.09
Ренсх Девайн 1 0.05
Тейлор Кеннет 1 0.05
Хато Йоррель 1 0.05
Кудус Мохаммед 1 0.05
Классен Дэви 1 0.05
Медич Яков 1 0.05
Соса Борна 0 0
Салах-Эддин Анасс 0 0
Марта Арьяни 0 0
Банель Джейдон 0 0
Гуйер Тристан 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маттссон Магнус 12 (2) 0.55
Огава Коки 7 (1) 0.32
Дост Бас 4 (1) 0.18
Пропер Дирк 3 0.14
Бас Юри 3 0.14
Гонсалес Роберто 2 0.09
Ван Рой Барт 2 0.09
Хансен Сонтье 2 0.09
Тавшан Элаис 2 0.09
Чери Тьяронн 2 0.09
Росс Матиас 2 0.09
Вердонк Калвин 1 0.05
Шоне Лассе 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Сано Кадаи 0 0

Карточки

Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бергвейн Стевен 4 0
Бробби Брайан 4 0
Тейлор Кеннет 3 0
Хато Йоррель 3 0
Ренсх Девайн 2 0
Хлинссон Кристиан 2 0
Вос Силвано 2 0
Тахирович Бенджамин 2 0
Бергёйс Стивен 1 0
Ван ден Бомен Бранко 1 0
Соса Борна 1 0
Медич Яков 1 0
Авила Гастон 1 0
Стейн Морис 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Рой Барт 4 1
Вердонк Калвин 4 0
Тавшан Элаис 2 1
Пропер Дирк 3 0
Бас Юри 3 0
Худемакерс Меес 1 1
Нюйтинк Брэм 2 0
Шоне Лассе 2 0
Ван Вермескеркен Саи 2 0
Сандлер Филипп 2 0
Росс Матиас 2 0
Гонсалес Роберто 1 0
Силлессен Яспер 1 0
Маркеш Педру 1 0
Огава Коки 1 0
Маттссон Магнус 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Неттен Люк 1 0

Результаты матчей

Аякс
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
НЕК Неймеген
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
10
Аякс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
НЕК Неймеген
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

16
9

Упущенные победы

16
19
Аякс
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
НЕК Неймеген
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
33% (7)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
24% (5)
48% (10)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

21
11

Упущенные победы

20
29

Голы по времени матча

Забито

24
15
11 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
4
17%
1
7%
1-15
2
8%
1
7%
16-30
5
21%
5
33%
31-45
3
13%
5
33%
46-60
4
17%
1
7%
61-75
6
25%
2
13%
76-90

Пропущено

14
19
8 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 10
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
3
16%
16-30
5
36%
3
16%
31-45
5
36%
2
11%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
1
7%
5
26%
76-90

Забито

23
24
9 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
4%
1
4%
1-15
4
17%
2
8%
16-30
4
17%
6
25%
31-45
6
26%
5
21%
46-60
4
17%
4
17%
61-75
4
17%
6
25%
76-90

Пропущено

27
16
10 В 1-м тайме 5
17 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
4
15%
3
19%
1-15
1
4%
0
0%
16-30
5
19%
2
13%
31-45
10
37%
2
13%
46-60
3
11%
2
13%
61-75
4
15%
7
44%
76-90

Забито

47
39
20 В 1-м тайме 16
27 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 10
2 Не забивали 2
5
11%
2
5%
1-15
6
13%
3
8%
16-30
9
19%
11
28%
31-45
9
19%
10
26%
46-60
8
17%
5
13%
61-75
10
21%
8
21%
76-90

Пропущено

41
35
18 В 1-м тайме 13
23 Во 2-м тайме 22
8 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 18
6
15%
5
14%
1-15
2
5%
3
9%
16-30
10
24%
5
14%
31-45
15
37%
4
11%
46-60
3
7%
6
17%
61-75
5
12%
12
34%
76-90

Результаты последних матчей

Аякс
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Аякс - Будё-Глимт 2:2 Херенвен - Аякс 3:2 Аякс - ПСВ 1:1 Хераклес - Аякс 2:4
Аякс - Валвейк 4:1 Гоу Эхед Иглс - Аякс 2:3 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 УСВ Геркулес - Аякс 3:2 Аякс - ПЕК Зволле 2:2 Аякс - АЕК 3:1 Аякс - Спарта Роттердам 2:1 Валвейк - Аякс 2:3 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 Марсель - Аякс 4:3 Аякс - Витесс 5:0 Алмере Сити - Аякс 2:2 Аякс - Брайтон 0:2 Аякс - Херенвен 4:1 Аякс - Волендам 2:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 НЕК Неймеген - АДО Ден Хааг 3:0 НЕК Неймеген - Хераклес 3:1 Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 2:2
НЕК Неймеген - Твенте 1:0 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 НЕК Неймеген - Фортуна 2:0 ГВВВ Венендал - НЕК Неймеген 1:6 НЕК Неймеген - Фортуна Ситтард 4:1 ПЕК Зволле - НЕК Неймеген 1:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Аякс 1:2 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:1 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 НЕК Неймеген - Волендам 3:3 НЕК Неймеген - Рода 5:3 НЕК Неймеген - Алмере Сити 1:1 Херенвен - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Витесс 1:3

Результаты матчей

Аякс
НЕК Неймеген

Точный счет

4:1
3 раза 30%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 45%
3
5 раз 45%
4
1 раз 9%

Точный счет

2:2
2 раза 18%
2:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
2:2
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
0
1 раз 9%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Точный счет

2:2
3 раза 14%
4:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:3
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
4 раза 19%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
4
4 раза 19%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
0
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
3
7 раз 33%
2
3 раза 14%
0
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Аякс
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
1.5
6
5
4
6
2.5
6
5
4
6
3.5
1
10
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
8
2
9
2
1.5
5
5
4
7
2.5
2
8
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
19
2
16
5
1.5
11
10
8
13
2.5
8
13
5
16
3.5
1
20
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 22 20 2 0 70 - 10 62
2.
Фейеноорд
 Заявка 21 15 4 2 58 - 17 49
3.
Твенте
 Заявка 22 13 5 4 42 - 22 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 22 11 6 5 43 - 24 39
5.
Аякс
 Заявка 22 10 6 6 54 - 46 36
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 22 9 7 6 37 - 29 34
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 22 7 9 6 43 - 38 30
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 22 8 5 9 29 - 31 29
9.
Утрехт
 Заявка 22 7 8 7 28 - 30 29
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 22 7 6 9 31 - 34 27
11.
Алмере Сити
 Заявка 22 7 6 9 22 - 37 27
12.
Херенвен
 Заявка 22 7 4 11 34 - 44 25
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 22 6 6 10 22 - 39 24
14.
Хераклес
 Заявка 22 6 4 12 29 - 52 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 22 4 9 9 35 - 45 21
16.
Валвейк
 Заявка 21 5 3 13 22 - 41 18
17.
Витесс
 Заявка 22 3 4 15 16 - 46 13
18.
Волендам
 Заявка 22 3 4 15 23 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Твенте
 Заявка 11 8 1 2 22 - 13 25
3.
Фейеноорд
 Заявка 11 7 3 1 28 - 8 24
4.
Аякс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
9.
Херенвен
 Заявка 11 5 2 4 20 - 16 17
10.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
11.
Утрехт
 Заявка 11 3 5 3 19 - 20 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 3 2 6 10 - 16 11
16.
Валвейк
 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
18.
Витесс
 Заявка 11 1 4 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 9 2 0 37 - 5 29
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
8.
Утрехт
 Заявка 11 4 3 4 9 - 10 15
9.
Аякс
 Заявка 11 4 3 4 27 - 28 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 6 3 19 - 22 12
12.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
13.
Хераклес
 Заявка 11 2 2 7 13 - 26 8
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 Заявка 11 2 0 9 9 - 30 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 1 3 7 5 - 25 6
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 19 (8)
Аякс Бробби Брайан 15 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 95'
      Шоне Лассе из команды НЕК Неймеген своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 95'
      НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 95'
      НЕК Неймеген пытается что-то создать.
    • 94'
      Хлинссон Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 94'
      Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 94'
      Сано Кадаи ослабляет давление, выбив мяч.
    • 94'
      Аякс начинает контратаку
    • 93'
      Матч возобновлен
    • 93'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 93'
      Хендерсон Джордан задерживает мяч рукой
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff ArenA. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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