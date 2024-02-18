Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

93' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

92' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Гуйер Тристан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

91' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' Рамай Диант взял и забрал мяч на выходе

90' Вердонк Калвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Со Силла нанес удар головой, но Диант Рамаж спокойно отбил мяч.

87' Хлинссон Кристиан получил желтую карточку от судьи

86' Шутало Йосип выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

86' Отличную игру провел сегодня Бробби Брайан ! Тренер и фанаты должны были радоваться такому перфомансу!

86' Хлинссон Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

85' Матч возобновлен

84' Хендерсон Джордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

83' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

83' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Бробби Брайан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

79' Г О О О О Л - Боргес Карлос забивает с левой ноги!

79' Бробби Брайан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

79' Хендерсон Джордан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Ренсх Девайн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

77' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Матч возобновлен

75' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Силлессен Яспер взял и забрал мяч на выходе

75' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Бас Юри выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

72' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

72' Аякс совершает вбрасывание на своей половине поля

71' Хорошую попытку сделал Боргес Карлос . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Чери Тьяронн навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

69' Оооо... вот это был удар! Вердонк Калвин должен был забить с этой позиции.

69' Вердонк Калвин бьет ударом через себя, но Диант Рамаж блокирует удар!

69' Огава Коки создает голевую возможность для своего партнера по команде.

68' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на своей половине поля

67' Рефери не любит споров - именно за это Бробби Брайан сейчас получил желтую

67' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

67' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Худемакерс Меес получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Худемакерс Меес на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Аякс совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Г О О О О Л - Хато Йоррель уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!

61' Чери Тьяронн не смог попасть в створ ударом издали

61' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

60' Хато Йоррель выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

59' Худемакерс Меес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

58' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Тахирович Бенджамин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

56' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Матч возобновлен

56' Ох, нехорошо это выглядит. Банель Джейдон получил травму и медбригада забирает его с поля.

54' Банель Джейдон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

52' Аякс идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Удар от ворот произведет Аякс

50' Ван Рой Барт оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

49' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Удар от ворот произведет Аякс

47' Огава Коки наносит удар головой рядом со штангой. Почти гол!

47' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Хлинссон Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.