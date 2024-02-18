Тур: 22. Стадион: Луи II. Главный судья: Бастьен Бенуа
Прогноз на матч от Liveresult
16
Кён
Филипп
14
Якобс
Исмаил
19
Фофана
Юссуф
21
Аклиуш
Манес
50
Рестес
Гийом
23
Диарра
Мусса
37
Гбоо
Янн
19
Магри
Франк
- Основной состав
-
16 Кён ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Якобс ИсмаилЗащитник
-
19 Фофана ЮссуфПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Аклиуш МанесПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Льенар ЯннВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Диоп ЭденПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
50 Рестес ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Диарра МуссаПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Гбоо ЯннПолузащитник
-
19 Магри ФранкПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
25 Кебен КевинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шмидт НикласПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Доннум АронПолузащитник
-
80 Бабика ШавиПолузащитник
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монако
Тулуза
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
26 матчей
46.2%
38.5%
15.3%
12 побед 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
26.9%
57.7%
15.4%
7 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
34.6%
15.4%
13 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.83
1.21
Среднее время на гол
49
74
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
0.93
1
Среднее время на гол
96
90
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
1.35
1.12
Тотал матчей
2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
66
80
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|0.52
|Головин Александр
|6
|0.29
|Минамино Такуми
|5
|0.24
|Балогун Фоларин
|4
|0.19
|Аклиуш Манес
|4
|0.19
|Закария Денис
|3
|0.14
|Вандерсон V
|2
|0.1
|Фофана Юссуф
|1
|0.05
|Якобс Исмаил
|1
|0.05
|Марипан Гильермо
|1
|0.05
|Боаду Мирон
|1
|0.05
|Синго Вилфред
|1
|0.05
|Кайо Энрике
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
|Камара Мохамед
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|7 (1)
|0.33
|Магри Франк
|4
|0.19
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.14
|Хелаберт Сесар
|1
|0.05
|Сьерро Венсан
|1 (1)
|0.05
|Шмидт Никлас
|1
|0.05
|Николайсен Расмус
|1
|0.05
|Мависса Кристиан
|1
|0.05
|Бабика Шави
|1
|0.05
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Коста Логан
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|8
|1
|Головин Александр
|7
|1
|Магасса Сунгуту
|6
|0
|Вандерсон V
|4
|1
|Синго Вилфред
|5
|0
|Камара Мохамед
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Аклиуш Манес
|2
|0
|Ади Хюттер
|2
|0
|Диоп Эден
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|6
|0
|Сьерро Венсан
|5
|0
|Суасо Габриэль
|5
|0
|Даллинга Тийс
|5
|0
|Коста Логан
|5
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Николайсен Расмус
|4
|0
|Спирингс Стейн
|3
|0
|Мартинес Карлес
|3
|0
|Магри Франк
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Диарра Мусса
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Гбоо Янн
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Рестес Гийом
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
Результаты матчей
Монако
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Тулуза
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
3
Монако
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Тулуза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
21
8
Монако
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Тулуза
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
24
11
Голы по времени матча
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
11%
2
22%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
3
17%
3
33%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
1
6%
1
11%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
2
25%
2
13%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
5
31%
76-90
Забито
23
11
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
4%
3
27%
1-15
6
26%
0
0%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
5
22%
2
18%
46-60
3
13%
1
9%
61-75
4
17%
3
27%
76-90
Пропущено
21
13
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
5
24%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
5
24%
3
23%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
3
14%
4
31%
76-90
Забито
41
20
20 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
3
7%
5
25%
1-15
10
24%
1
5%
16-30
7
17%
5
25%
31-45
10
24%
2
10%
46-60
6
15%
3
15%
61-75
5
12%
4
20%
76-90
Пропущено
29
29
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
7
24%
3
10%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
6
21%
4
14%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
6
21%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2
Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2
Тулуза
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2
Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1
Результаты матчей
Монако
Тулуза
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
1:2
4 раза 19%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 38%
3
6 раз 29%
0
4 раза 19%
1
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Монако
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
64
28
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
92
29
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
147
156
417
714
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|53 - 18
|53
|2.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|22 - 15
|39
|3.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|40 - 30
|38
|4.
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|32 - 17
|38
|5.
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|30 - 18
|37
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 20
|35
|7.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|31 - 25
|31
|8.
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 29
|30
|9.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|23 - 34
|25
|11.
|1:3 Заявка
|22
|6
|7
|9
|23 - 32
|25
|12.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|23 - 28
|24
|13.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 34
|22
|14.
|3:1 Заявка
|22
|5
|7
|10
|31 - 43
|22
|15.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|20 - 29
|20
|16.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|25 - 29
|19
|17.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|18 - 32
|17
|18.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|17 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 11
|26
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|14 - 5
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|10.
|1:3 Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|13.
|3:1 Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|14.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|14 - 14
|10
|16.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|23 - 7
|27
|2.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 21
|19
|3.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 10
|15
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|9.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 20
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|13.
|1:3 Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|17.
|3:1 Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|11
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|7 (1)
|Монако
|Закария Денис
|1 8
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Ренн
|Матич Неманья
|8
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монако - Тулуза
Исход игры
Монако
98.3% (114)
Ничья
1.7% (2)
Тулуза
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
64.81% (70)
Меньше
35.19% (38)
Обе команды забьют
Да
62.96% (68)
Нет
37.04% (40)
Популярный счёт
2:1 Монако
48.3% (56)
2:0 Монако
24.1% (28)
1:0 Монако
8.6% (10)
3:1 Монако
7.8% (9)
3:0 Монако
1.7% (2)
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