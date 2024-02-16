Тур: 22. Стадион: Луи II. Главный судья: Бастьен Бенуа
-
Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
-
Главный тренер: Мартинес Карлес
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Монако
Тулуза
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы
26 матчей
46.2%
38.5%
15.3%
12 побед 10 ничьих 4 победы
Первый тайм
26.9%
57.7%
15.4%
7 побед 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
34.6%
15.4%
13 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.83
1.21
Среднее время на гол
49
74
Всего голов
13
12
Голов в среднем за матч
0.93
1
Среднее время на гол
96
90
Всего голов
35
29
Голов в среднем за матч
1.35
1.12
Тотал матчей
2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
66
80
Бомбардиры внутри турнира
Монако
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|0.52
|Головин Александр
|6
|0.29
|Минамино Такуми
|5
|0.24
|Балогун Фоларин
|4
|0.19
|Аклиуш Манес
|4
|0.19
|Закария Денис
|3
|0.14
|Вандерсон V
|2
|0.1
|Фофана Юссуф
|1
|0.05
|Якобс Исмаил
|1
|0.05
|Марипан Гильермо
|1
|0.05
|Боаду Мирон
|1
|0.05
|Синго Вилфред
|1
|0.05
|Кайо Энрике
|0
|0
|Матсима Крислен
|0
|0
|Матазо Элио
|0
|0
|Камара Мохамед
|0
|0
Тулуза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Даллинга Тийс
|7 (1)
|0.33
|Магри Франк
|4
|0.19
|Абухляль Закария
|3 (1)
|0.14
|Хелаберт Сесар
|1
|0.05
|Сьерро Венсан
|1 (1)
|0.05
|Шмидт Никлас
|1
|0.05
|Николайсен Расмус
|1
|0.05
|Мависса Кристиан
|1
|0.05
|Бабика Шави
|1
|0.05
|Суасо Габриэль
|0
|0
|Кассерес Кристиан
|0
|0
|Деслер Миккел
|0
|0
|Диарра Мусса
|0
|0
|Доннум Арон
|0
|0
|Коста Логан
|0
|0
|Бангре Мамади
|0
|0
|Шаиби Фарес
|0
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|0
|0
Карточки
Монако
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закария Денис
|8
|1
|Головин Александр
|7
|1
|Магасса Сунгуту
|6
|0
|Вандерсон V
|4
|1
|Синго Вилфред
|5
|0
|Камара Мохамед
|4
|0
|Фофана Юссуф
|3
|0
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|Керер Тило
|2
|0
|Салису Мохаммед
|2
|0
|Матсима Крислен
|2
|0
|Матазо Элио
|2
|0
|Аклиуш Манес
|2
|0
|Ади Хюттер
|2
|0
|Диоп Эден
|2
|0
|Марипан Гильермо
|0
|1
|Дьятта Крепен
|1
|0
|Балогун Фоларин
|1
|0
Тулуза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Доннум Арон
|6
|0
|Сьерро Венсан
|5
|0
|Суасо Габриэль
|5
|0
|Даллинга Тийс
|5
|0
|Коста Логан
|5
|0
|Шмидт Никлас
|4
|0
|Николайсен Расмус
|4
|0
|Спирингс Стейн
|3
|0
|Мартинес Карлес
|3
|0
|Магри Франк
|3
|0
|Деслер Миккел
|2
|0
|Диарра Мусса
|2
|0
|Бангре Мамади
|2
|0
|Хелаберт Сесар
|1
|0
|Гбоо Янн
|1
|0
|Кассерес Кристиан
|1
|0
|Каманзи Уоррен
|1
|0
|Рестес Гийом
|1
|0
|Шаиби Фарес
|1
|0
|Сиссоко Ибрагим I
|1
|0
Результаты матчей
Монако
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Тулуза
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
3
3
Монако
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Тулуза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
21
8
Монако
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Тулуза
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
10
11
Упущенные победы
24
11
Голы по времени матча
Забито
18
9
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
11%
2
22%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
3
17%
3
33%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
1
6%
1
11%
76-90
Пропущено
8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
2
25%
2
13%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
5
31%
76-90
Забито
23
11
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
4%
3
27%
1-15
6
26%
0
0%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
5
22%
2
18%
46-60
3
13%
1
9%
61-75
4
17%
3
27%
76-90
Пропущено
21
13
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
5
24%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
5
24%
3
23%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
3
14%
4
31%
76-90
Забито
41
20
20 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
3
7%
5
25%
1-15
10
24%
1
5%
16-30
7
17%
5
25%
31-45
10
24%
2
10%
46-60
6
15%
3
15%
61-75
5
12%
4
20%
76-90
Пропущено
29
29
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
7
24%
3
10%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
6
21%
4
14%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
6
21%
9
31%
76-90
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2
Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2
Тулуза
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2
Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1
Результаты матчей
Монако
Тулуза
Точный счет
0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
1:2
4 раза 19%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
Точное количество голов
2
8 раз 38%
3
6 раз 29%
0
4 раза 19%
1
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Монако
Тулуза
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
82
64
28
37
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
65
92
29
47
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
147
156
417
714
219
120
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|21
|15
|5
|1
|51 - 18
|50
|2.
|Заявка
|21
|11
|6
|4
|22 - 14
|39
|3.
|Заявка
|21
|11
|5
|5
|40 - 30
|38
|4.
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|30 - 18
|37
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 20
|35
|6.
|Заявка
|21
|9
|8
|4
|29 - 17
|35
|7.
|Заявка
|21
|8
|7
|6
|31 - 25
|31
|8.
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 29
|30
|9.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|21
|6
|7
|8
|22 - 29
|25
|11.
|Заявка
|21
|5
|9
|7
|23 - 25
|24
|12.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|22 - 32
|22
|13.
|Заявка
|21
|6
|4
|11
|22 - 34
|22
|14.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|20 - 29
|20
|15.
|Заявка
|21
|4
|8
|9
|25 - 29
|19
|16.
|Заявка
|21
|4
|7
|10
|28 - 42
|19
|17.
|Заявка
|21
|4
|5
|12
|18 - 32
|17
|18.
|Заявка
|21
|3
|7
|11
|17 - 37
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 11
|26
|2.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|14 - 5
|24
|3.
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|18 - 4
|23
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|6.
|Заявка
|10
|6
|1
|3
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|22 - 15
|18
|9.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|13 - 11
|15
|11.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 15
|12
|14.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|15.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|14 - 14
|10
|16.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|10
|7
|3
|0
|21 - 7
|24
|2.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 21
|19
|3.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|4.
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|8 - 9
|15
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|6.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|7.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|9.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 20
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|7
|3
|11 - 15
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|16.
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 22
|9
|17.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|9 - 22
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|20 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|11
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|8 (1)
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|7 (1)
|Монако
|Закария Денис
|1 8
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Ренн
|Матич Неманья
|8
|Ланс
|Гради Жонатан
|1 6
Прогнозы на матч Монако - Тулуза
Исход игры
Монако
100% (42)
Ничья
0% (0)
Тулуза
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
56.41% (22)
Меньше
43.59% (17)
Обе команды забьют
Да
53.85% (21)
Нет
46.15% (18)
Популярный счёт
2:1 Монако
40.5% (17)
2:0 Монако
26.2% (11)
1:0 Монако
14.3% (6)
3:1 Монако
7.1% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!