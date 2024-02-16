  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Монако
 
Позже
Тулуза
Прогнозы 41
Монако 100% (41)
X 0% (0)
Тулуза 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Тулуза
4.65
4.70
Реклама, betcity.ru
6.00
Реклама, betcity.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Монако
Тулуза

История личных встреч

Монако
Тулуза

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

86.7%
20%
13 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 4 победы

26 матчей

46.2%
38.5%
15.3%
12 побед 10 ничьих 4 победы

Первый тайм

26.9%
57.7%
15.4%
7 побед 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
34.6%
15.4%
13 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
1:2
Л1
0:2
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
3:3
Л1
3:2
Л1
3:1
Л1
3:1
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
4:1
Л1
0:2
Л1
0:2
Л1
0:0
Л1
2:0
Л1
0:0
Л1
0:0
Л1
1:0
Л1
3:2
Л1
0:0
ТМС
1:1
ТМС
1:1
Л1
0:2
Л1
0:0

Голы

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.83
1.21

Среднее время на гол

49
74

Всего голов

13
12

Голов в среднем за матч

0.93
1

Среднее время на гол

96
90

Всего голов

35
29

Голов в среднем за матч

1.35
1.12

Тотал матчей

2.5
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
11
Больше 42%
Меньше 58%
15
7
Больше 27%
Меньше 73%
19
4
Больше 15%
Меньше 85%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

66
80

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бен-Йеддер Виссам 11 (1) 0.52
Головин Александр 6 0.29
Минамино Такуми 5 0.24
Балогун Фоларин 4 0.19
Аклиуш Манес 4 0.19
Закария Денис 3 0.14
Вандерсон V 2 0.1
Фофана Юссуф 1 0.05
Якобс Исмаил 1 0.05
Марипан Гильермо 1 0.05
Боаду Мирон 1 0.05
Синго Вилфред 1 0.05
Кайо Энрике 0 0
Матсима Крислен 0 0
Матазо Элио 0 0
Камара Мохамед 0 0
Тулуза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Даллинга Тийс 7 (1) 0.33
Магри Франк 4 0.19
Абухляль Закария 3 (1) 0.14
Хелаберт Сесар 1 0.05
Сьерро Венсан 1 (1) 0.05
Шмидт Никлас 1 0.05
Николайсен Расмус 1 0.05
Мависса Кристиан 1 0.05
Бабика Шави 1 0.05
Суасо Габриэль 0 0
Кассерес Кристиан 0 0
Деслер Миккел 0 0
Диарра Мусса 0 0
Доннум Арон 0 0
Коста Логан 0 0
Бангре Мамади 0 0
Шаиби Фарес 0 0
Сиссоко Ибрагим I 0 0

Карточки

Монако
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закария Денис 8 1
Головин Александр 7 1
Магасса Сунгуту 6 0
Вандерсон V 4 1
Синго Вилфред 5 0
Камара Мохамед 4 0
Фофана Юссуф 3 0
Бен-Йеддер Виссам 2 0
Керер Тило 2 0
Салису Мохаммед 2 0
Матсима Крислен 2 0
Матазо Элио 2 0
Аклиуш Манес 2 0
Ади Хюттер 2 0
Диоп Эден 2 0
Марипан Гильермо 0 1
Дьятта Крепен 1 0
Балогун Фоларин 1 0
Тулуза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Доннум Арон 6 0
Сьерро Венсан 5 0
Суасо Габриэль 5 0
Даллинга Тийс 5 0
Коста Логан 5 0
Шмидт Никлас 4 0
Николайсен Расмус 4 0
Спирингс Стейн 3 0
Мартинес Карлес 3 0
Магри Франк 3 0
Деслер Миккел 2 0
Диарра Мусса 2 0
Бангре Мамади 2 0
Хелаберт Сесар 1 0
Гбоо Янн 1 0
Кассерес Кристиан 1 0
Каманзи Уоррен 1 0
Рестес Гийом 1 0
Шаиби Фарес 1 0
Сиссоко Ибрагим I 1 0

Результаты матчей

Монако
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
10% (1)
30% (3)
Тулуза
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

3
3
Монако
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Тулуза
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
18% (2)
64% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

21
8
Монако
50%
50%
8 побед 8 поражений
Первый тайм
33% (7)
43% (9)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Тулуза
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

10
11

Упущенные победы

24
11

Голы по времени матча

Забито

18
9
9 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
2
11%
2
22%
1-15
4
22%
1
11%
16-30
3
17%
3
33%
31-45
5
28%
0
0%
46-60
3
17%
2
22%
61-75
1
6%
1
11%
76-90

Пропущено

8
16
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 9
2
25%
2
13%
1-15
1
13%
3
19%
16-30
1
13%
1
6%
31-45
1
13%
3
19%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
38%
5
31%
76-90

Забито

23
11
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
1
4%
3
27%
1-15
6
26%
0
0%
16-30
4
17%
2
18%
31-45
5
22%
2
18%
46-60
3
13%
1
9%
61-75
4
17%
3
27%
76-90

Пропущено

21
13
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 8
5
24%
1
8%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
5
24%
3
23%
31-45
4
19%
3
23%
46-60
3
14%
1
8%
61-75
3
14%
4
31%
76-90

Забито

41
20
20 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 9
4 Не забивали 7
3
7%
5
25%
1-15
10
24%
1
5%
16-30
7
17%
5
25%
31-45
10
24%
2
10%
46-60
6
15%
3
15%
61-75
5
12%
4
20%
76-90

Пропущено

29
29
15 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 18
11 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 17
7
24%
3
10%
1-15
2
7%
4
14%
16-30
6
21%
4
14%
31-45
5
17%
6
21%
46-60
3
10%
3
10%
61-75
6
21%
9
31%
76-90

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ницца - Монако 2:3 Руан - Монако 1:1 Монако - Гавр 1:1 Марсель - Монако 2:2
Родез - Монако 1:3 Монако - Реймс 1:3 Ланс - Монако 2:2 Тулуза - Монако 1:2 Монако - Лион 0:1 Ренн - Монако 1:2 Монако - Монпелье 2:0 ПСЖ - Монако 5:2 Гавр - Монако 0:0 Монако - Брест 2:0 Лилль - Монако 2:0 Монако - Мец 2:1 Реймс - Монако 1:3 Монако - Марсель 3:2 Монако - Ницца 0:1 Лорьян - Монако 2:2
Тулуза
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Бенфика - Тулуза 2:1 Тулуза - Нант 1:2 Реймс - Тулуза 2:3 Тулуза - Ланс 0:2
Руан - Тулуза 3:3 Мец - Тулуза 0:1 Шамбери - Тулуза 0:3 ПСЖ - Тулуза 2:0 Тулуза - Монако 1:2 Тулуза - Ренн 0:0 ЛАСК - Тулуза 1:2 Лион - Тулуза 3:0 Тулуза - Лорьян 1:1 Тулуза - Унион Сент-Жиллуаз 0:0 Ницца - Тулуза 1:0 Лилль - Тулуза 1:1 Тулуза - Ливерпуль 3:2 Тулуза - Гавр 1:2 Монпелье - Тулуза 3:0 Ливерпуль - Тулуза 5:1

Результаты матчей

Монако
Тулуза

Точный счет

0:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:2
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
1
6 раз 60%
0
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
4
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
5:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
1:2
4 раза 19%
3:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%

Точное количество голов

2
8 раз 38%
3
6 раз 29%
0
4 раза 19%
1
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
10 раз 48%
0
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Монако
Тулуза

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
2
8
3
7
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
9
2
1.5
2
9
4
7
2.5
1
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
14
7
15
6
1.5
4
17
7
14
2.5
2
19
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 21 15 5 1 51 - 18 50
2.
Ницца
 Заявка 21 11 6 4 22 - 14 39
3.
Монако
 Заявка 21 11 5 5 40 - 30 38
4.
Брест
 Заявка 21 10 7 4 30 - 18 37
5.
Ланс
 Заявка 21 10 5 6 27 - 20 35
6.
Лилль
 Заявка 21 9 8 4 29 - 17 35
7.
Ренн
 Заявка 21 8 7 6 31 - 25 31
8.
Реймс
 Заявка 21 9 3 9 27 - 29 30
9.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
10.
Страсбург
 Заявка 21 6 7 8 22 - 29 25
11.
Гавр
 Заявка 21 5 9 7 23 - 25 24
12.
Нант
 Заявка 21 6 4 11 22 - 32 22
13.
Лион
 Заявка 21 6 4 11 22 - 34 22
14.
Тулуза
 Заявка 21 4 8 9 20 - 29 20
15.
Монпелье
 Заявка 21 4 8 9 25 - 29 19
16.
Лорьян
 Заявка 21 4 7 10 28 - 42 19
17.
Мец
 Заявка 21 4 5 12 18 - 32 17
18.
Клермон
 Заявка 21 3 7 11 17 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Ницца
 Заявка 11 7 3 1 14 - 5 24
3.
Лилль
 Заявка 10 7 2 1 18 - 4 23
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
7.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 10 4 3 3 13 - 11 15
11.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
12.
Лорьян
 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
13.
Нант
 Заявка 11 3 3 5 14 - 15 12
14.
Лион
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
15.
Монпелье
 Заявка 11 1 7 3 14 - 14 10
16.
Тулуза
 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 10 7 3 0 21 - 7 24
2.
Монако
 Заявка 11 5 4 2 23 - 21 19
3.
Брест
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
4.
Ницца
 Заявка 10 4 3 3 8 - 9 15
5.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
6.
Реймс
 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
7.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
8.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Мец
 Заявка 11 3 2 6 10 - 20 11
11.
Лион
 Заявка 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Нант
 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Гавр
 Заявка 11 1 7 3 11 - 15 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
16.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
17.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
18.
Лорьян
 Заявка 10 1 3 6 9 - 22 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 20 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 11
Лилль Дэвид Джонатан 8 (1)
Тулуза Даллинга Тийс 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 8
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Ланс Гради Жонатан 1 6
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Тулуза от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 февраля 2024, осталось 2 дня 7 часов 15 минут.

    Главный судья: Бастьен Бенуа

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 22 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 41
    Монако 100% (41)
    X 0% (0)
    Тулуза 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Тулуза
    4.65
    4.70
    Реклама, betcity.ru
    6.00
    Реклама, betcity.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Монако - Тулуза онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Монако - Тулуза

    Исход игры
    Монако
    100% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Тулуза
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.41% (22)
    Меньше
    43.59% (17)
    Обе команды забьют
    Да
    53.85% (21)
    Нет
    46.15% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    40.5% (17)
    2:0 Монако
    26.2% (11)
    1:0 Монако
    14.3% (6)
    3:1 Монако
    7.1% (3)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Монако
    Тулуза
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный