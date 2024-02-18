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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Реймс
1:1
Второй тайм: 73'
Ланс
0'
18' Желтая карточка
Хусанов Абдукодир
21' Желтая карточка
Дьяките Умар
1:0
40' Гол
Дьяките Умар
1:1
45' Гол
Саид Уэсли
52' Желтая карточка
Окуму Джозеф
68' Желтая карточка
Медина Факундо

Ход матча

18'
 
Хусанов Абдукодир
21'
Дьяките Умар
 
40'
Дьяките Умар
(Ито Дзюня)
1:0
45'
1:1
Саид Уэсли
(Франковски Пшемыслав)
52'
Окуму Джозеф
 
68'
 
Медина Факундо
69'
 
Гилавоги Морган
Саид Уэсли
69'
 
Эль-Айнауи Нейл
Менди Нампали
69'
 
Сотока Флориан
Томассон Адриен
71'
Накамура Кейто
Хадра Реда
 
71'
Ричардсон Амир
Дьяките Умар
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 1
  • 2 Офсайды 4
  • 10 Нарушения правил 7
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 293 Количество передач 195
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Прогнозы 116
Реймс 18.1% (21)
X 44% (51)
Ланс 37.9% (44)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
2
Окуму
Джозеф
5
Абдельамид
Юнис
18
Акиеме
Серхио
15
Манетси
Маршал
24
Агбаду
Эммануэль
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
22
Дьяките
Умар
14
Хадра
Реда
30
Самба
Брис
25
Хусанов
Абдукодир
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
26
Менди
Нампали
6
Абдул-Самед
Салис
13
Чавес
Джоаннер
11
Фюльжени
Анжело
22
Саид
Уэсли
28
Томассон
Адриен
Реймс
4-3-3
Ланс
3-4-3

История личных встреч

Реймс
Ланс

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

22 матча

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

4.5%
45.5%
50%
1 победа 10 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:1
ТМК
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:0
ТМК
2:1
Л1
1:1
Л1
4:4
ТМК
1:1
К
2:0
Л2
3:1
К
3:2
Л2
0:1
Л2
0:2
Л2
1:1
Л1
0:0
Л1
4:2
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
1:0
Л2
1:2

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.1
1.25

Среднее время на гол

81
72

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.83
1.2

Среднее время на гол

49
75

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.5
1.23

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
73

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 6 (1) 0.27
Дарами Мохаммед 3 0.14
Ричардсон Амир 3 0.14
Дьяките Умар 3 0.14
Абдельамид Юнис 3 0.14
Ито Дзюня 2 0.09
Манетси Маршал 2 0.09
Накамура Кейто 2 0.09
Хадра Реда 1 0.05
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.05
Акиеме Серхио 1 0.05
Матусива Азор 1 0.05
Стамбули Бенжамен 0 0
Фоке Томас 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 5 0.23
Сотока Флориан 4 (2) 0.18
Вахи Элю 3 0.14
Коста Давид 3 0.14
Мачадо Дейвер 3 0.14
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.09
Гилавоги Морган 2 0.09
Медина Факундо 1 0.05
Эль-Айнауи Нейл 1 0.05
Кортес Оскар 1 0.05
Томассон Адриен 1 0.05
Гради Жонатан 1 0.05
Диуф Энди 1 0.05
Агилар Рубен 0 0
Фюльжени Анжело 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 7 0
Де Смет Тибо 4 0
Теума Тедди 4 0
Уильям Стилл 2 1
Абдельамид Юнис 3 0
Матусива Азор 3 0
Дьяките Умар 2 0
Стамбули Бенжамен 2 0
Окуму Джозеф 2 0
Манетси Маршал 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Куду Теренс 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гради Жонатан 6 1
Медина Факундо 7 0
Вахи Элю 5 1
Сотока Флориан 3 1
Дансо Кевин 4 0
Самба Брис 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Хусанов Абдукодир 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Агилар Рубен 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Коста Давид 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0

Результаты матчей

Реймс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Ланс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
3
Реймс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Ланс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

12
17
Реймс
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
29% (6)
43% (9)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
19% (4)
33% (7)
Ланс
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
24% (5)
52% (11)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

16
20

Голы по времени матча

Забито

12
10
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
1
8%
2
20%
1-15
3
25%
2
20%
16-30
2
17%
1
10%
31-45
2
17%
3
30%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
2
20%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
25%
3
27%
31-45
5
42%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
17%
3
27%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
12 Не забивали 13
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
4
27%
3
18%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
2
13%
3
18%
76-90

Пропущено

17
9
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
12%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
12%
4
44%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
5
29%
29%
1
11%
61-75
3
18%
1
11%
76-90

Забито

27
27
14 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
4
15%
3
11%
1-15
5
19%
6
22%
16-30
5
19%
3
11%
31-45
6
22%
6
22%
46-60
2
7%
4
15%
61-75
5
19%
5
19%
76-90

Пропущено

29
20
10 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 11
4
14%
1
5%
1-15
1
3%
2
10%
16-30
5
17%
7
35%
31-45
9
31%
4
20%
46-60
5
17%
2
10%
61-75
5
17%
4
20%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2
Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2
Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1

Результаты матчей

Реймс
Ланс

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:0
4 раза 19%
1:3
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
3:2
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
9 раз 43%
2
6 раз 29%
0
4 раза 19%
3
2 раза 10%
0
7 раз 33%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Реймс
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
6
5
4
7
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
14
7
8
13
1.5
8
13
2
19
2.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 22 16 5 1 53 - 18 53
2.
Ницца
 Заявка 22 11 6 5 22 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 22 11 5 6 41 - 32 38
4.
Лилль
 Заявка 22 10 8 4 32 - 17 38
5.
Брест
 Заявка 21 10 7 4 30 - 18 37
6.
Ланс
 1:1 Заявка 22 10 6 6 28 - 21 36
7.
Ренн
 Заявка 22 9 7 6 34 - 26 34
8.
Реймс
 1:1 Заявка 22 9 4 9 28 - 30 31
9.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
10.
Лион
 Заявка 22 7 4 11 23 - 34 25
11.
Страсбург
 Заявка 22 6 7 9 23 - 32 25
12.
Гавр
 Заявка 22 5 9 8 23 - 28 24
13.
Тулуза
 Заявка 22 5 8 9 22 - 30 23
14.
Нант
 Заявка 22 6 4 12 22 - 34 22
15.
Монпелье
 Заявка 22 5 8 9 28 - 29 22
16.
Лорьян
 Заявка 22 5 7 10 31 - 43 22
17.
Мец
 Заявка 22 4 5 13 18 - 35 17
18.
Клермон
 Заявка 22 3 7 12 18 - 40 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Ницца
 Заявка 11 7 3 1 14 - 5 24
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ренн
 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
6.
Ланс
 1:1 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
7.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Монако
 Заявка 11 6 1 4 18 - 11 19
9.
Реймс
 1:1 Заявка 11 5 2 4 13 - 13 17
10.
Страсбург
 Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
13.
Лорьян
 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 2 7 3 17 - 14 13
15.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 3 0 23 - 7 27
2.
Монако
 Заявка 11 5 4 2 23 - 21 19
3.
Брест
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
4.
Ланс
 1:1 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
5.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
6.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
7.
Реймс
 1:1 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
8.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Мец
 Заявка 12 3 2 7 10 - 23 11
11.
Лион
 Заявка 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Нант
 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
16.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
17.
Клермон
 Заявка 11 2 3 6 12 - 25 9
18.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 11
Монпелье Саванье Тежи 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Клермон Сейду Алиду 1 7
Клермон Кофрие Максимилиано 2 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 73'
    Ланс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 72'
    Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 72'
    Ланс контролирует мяч.
  • 72'
    Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 71'
    Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 71'
    Тактическая замена. Дьяките Умар уходит с поля и его заменяет Ричардсон Амир
  • 71'
    Тактическая замена. Хадра Реда уходит с поля и его заменяет Накамура Кейто
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 69'
      Фюльжени Анжело оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 68'
      Саид Уэсли создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 68'
      Ланс идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 68'
      Ланс пытается что-то создать.
    • 68'
      Ланс совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 68'
      Медина Факундо получил желтую карточку от судьи
    • 68'
      Медина Факундо наказан за толчок Ито Дзюня
    • 66'
      Удар от ворот произведет Ланс
    • 66'
      Оооо... вот это был удар! Дьяките Умар должен был забить с этой позиции.
    • 66'
      Дьяките Умар оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 73 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 116
    Реймс 18.1% (21)
    X 44% (51)
    Ланс 37.9% (44)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Реймс
    Ничья
    Ланс
    3.50
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    3.30
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    4.50
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 1:1 Ланс

    Исход игры
    Реймс
    18.1% (21)
    Ничья
    44% (51)
    Ланс
    37.9% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.23% (38)
    Меньше
    65.77% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    76.58% (85)
    Нет
    23.42% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.5% (47)
    1:2 Ланс
    21.6% (25)
    0:1 Ланс
    13.8% (16)
    2:1 Реймс
    9.5% (11)
    1:0 Реймс
    4.3% (5)
    0:2 Ланс
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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