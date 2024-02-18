Тур: 22. Стадион: Стад Огюст Делон. Главный судья: Мийо Бенуа
0'
18' Желтая карточкаХусанов Абдукодир
21' Желтая карточкаДьяките Умар
1:0
40' ГолДьяките Умар
1:1
45' ГолСаид Уэсли
51' Желтая карточкаОкуму Джозеф
66' Желтая карточкаМедина Факундо
90'+7
Ход матча
21'
40'
1:0
45'
51'
66'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 1
-
3 Угловые 2
-
3 Офсайды 4
-
15 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
492 Количество передач 429
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
10
Теума
Тедди
22
Дьяките
Умар
14
Хадра
Реда
30
Самба
Брис
22
Саид
Уэсли
- Основной состав
-
94 Диуф ЙеваннВратарь
-
32 Фоке ТомасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Теума ТеддиПолузащитник
- Нападающий
-
22 Дьяките УмарНападающий
-
14 Хадра РедаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
45 Куду ТеренсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
71 Фофана ЯяПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Боянг АдамаНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стилл Уильям
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Самба БрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Саид УэслиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Лека Жан-ЛуиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коста ДавидНападающий
- Нападающий
-
9 Вахи ЭлюНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эз Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Реймс
Ланс
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед
22 матча
18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы
Второй тайм
4.5%
45.5%
50%
1 победа 10 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
1.1
1.25
Среднее время на гол
81
72
Всего голов
22
12
Голов в среднем за матч
1.83
1.2
Среднее время на гол
49
75
Всего голов
33
27
Голов в среднем за матч
1.5
1.23
Тотал матчей
2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
60
73
Бомбардиры внутри турнира
Реймс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Теума Тедди
|6 (1)
|0.27
|Дарами Мохаммед
|3
|0.14
|Ричардсон Амир
|3
|0.14
|Дьяките Умар
|3
|0.14
|Абдельамид Юнис
|3
|0.14
|Ито Дзюня
|2
|0.09
|Манетси Маршал
|2
|0.09
|Накамура Кейто
|2
|0.09
|Хадра Реда
|1
|0.05
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0.05
|Акиеме Серхио
|1
|0.05
|Матусива Азор
|1
|0.05
|Стамбули Бенжамен
|0
|0
|Фоке Томас
|0
|0
Ланс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саид Уэсли
|5
|0.23
|Сотока Флориан
|4 (2)
|0.18
|Вахи Элю
|3
|0.14
|Коста Давид
|3
|0.14
|Мачадо Дейвер
|3
|0.14
|Франковски Пшемыслав
|2 (1)
|0.09
|Гилавоги Морган
|2
|0.09
|Медина Факундо
|1
|0.05
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0.05
|Кортес Оскар
|1
|0.05
|Томассон Адриен
|1
|0.05
|Гради Жонатан
|1
|0.05
|Диуф Энди
|1
|0.05
|Агилар Рубен
|0
|0
|Фюльжени Анжело
|0
|0
Карточки
Реймс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фоке Томас
|7
|0
|Де Смет Тибо
|4
|0
|Теума Тедди
|4
|0
|Уильям Стилл
|2
|1
|Абдельамид Юнис
|3
|0
|Матусива Азор
|3
|0
|Дьяките Умар
|2
|0
|Стамбули Бенжамен
|2
|0
|Окуму Джозеф
|2
|0
|Манетси Маршал
|2
|0
|Ричардсон Амир
|2
|0
|Накамура Кейто
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Агбаду Эммануэль
|1
|0
|Уилсон-Эсбранд Джош
|1
|0
|Куду Теренс
|1
|0
Ланс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Медина Факундо
|8
|0
|Гради Жонатан
|6
|1
|Вахи Элю
|5
|1
|Сотока Флориан
|3
|1
|Дансо Кевин
|4
|0
|Самба Брис
|2
|0
|Франковски Пшемыслав
|2
|0
|Спирингс Стейн
|2
|0
|Мачадо Дейвер
|2
|0
|Абдул-Самед Салис
|2
|0
|Франк Эз
|2
|0
|Хусанов Абдукодир
|2
|0
|Томассон Адриен
|0
|1
|Менди Нампали
|1
|0
|Айдара Массадио
|1
|0
|Саид Уэсли
|1
|0
|Агилар Рубен
|1
|0
|Фюльжени Анжело
|1
|0
|Гилавоги Морган
|1
|0
|Коста Давид
|1
|0
|Диуф Энди
|1
|0
|Эль-Айнауи Нейл
|1
|0
Результаты матчей
Реймс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Ланс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
4
Реймс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Ланс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
3
Упущенные победы
12
17
Реймс
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Ланс
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)
Сухие победы
6
6
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
12
3
Упущенные победы
17
21
Голы по времени матча
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
1
8%
2
18%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Пропущено
13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
31%
4
33%
31-45
5
38%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Забито
15
17
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
4
27%
3
18%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
2
13%
3
18%
76-90
Пропущено
17
9
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
12%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
12%
4
44%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
5
29%
29%
1
11%
61-75
3
18%
1
11%
76-90
Забито
28
28
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
4
14%
3
11%
1-15
5
18%
6
21%
16-30
6
21%
4
14%
31-45
6
21%
6
21%
46-60
2
7%
4
14%
61-75
5
18%
5
18%
76-90
Пропущено
30
21
11 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 12
4
13%
1
5%
1-15
1
3%
2
10%
16-30
6
20%
8
38%
31-45
9
30%
4
19%
46-60
5
17%
2
10%
61-75
5
17%
4
19%
76-90
Результаты последних матчей
Реймс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2
Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2
Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1
Результаты матчей
Реймс
Ланс
Точный счет
2:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
Точный счет
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:0
4 раза 18%
1:3
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Реймс
Ланс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
82
47
55
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
75
47
39
29
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
157
814
814
220
418
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|53 - 18
|53
|2.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|22 - 15
|39
|3.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|41 - 32
|38
|4.
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|32 - 17
|38
|5.
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|30 - 18
|37
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|28 - 21
|36
|7.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 26
|34
|8.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|28 - 30
|31
|9.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|23 - 34
|25
|11.
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|23 - 32
|25
|12.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|23 - 28
|24
|13.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|22 - 30
|23
|14.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 34
|22
|15.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|28 - 29
|22
|16.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|31 - 43
|22
|17.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|18 - 35
|17
|18.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|18 - 40
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 11
|26
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|14 - 5
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 16
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|17 - 14
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|23 - 7
|27
|2.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 21
|19
|3.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|4.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 10
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 23
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 25
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
- — Вылет в Лигу 2
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|11
|Монпелье
|Саванье Тежи
|7 (6)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 7
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|2 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Реймс 1:1 Ланс
Исход игры
Реймс
18.1% (21)
Ничья
44% (51)
Ланс
37.9% (44)
Тотал 2.5
Больше
34.23% (38)
Меньше
65.77% (73)
Обе команды забьют
Да
76.58% (85)
Нет
23.42% (26)
Популярный счёт
1:1 Ничья
40.5% (47)
1:2 Ланс
21.6% (25)
0:1 Ланс
13.8% (16)
2:1 Реймс
9.5% (11)
1:0 Реймс
4.3% (5)
0:2 Ланс
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:0 Ничья
1.7% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!