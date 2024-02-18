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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Мийо Бенуа
Реймс
1:1
Конец матча
Ланс
0'
18' Желтая карточка
Хусанов Абдукодир
21' Желтая карточка
Дьяките Умар
1:0
40' Гол
Дьяките Умар
1:1
45' Гол
Саид Уэсли
51' Желтая карточка
Окуму Джозеф
66' Желтая карточка
Медина Факундо
90'+7

Ход матча

18'
 
Хусанов Абдукодир
21'
Дьяките Умар
 
40'
Дьяките Умар
(Ито Дзюня)
1:0
45'
1:1
Саид Уэсли
(Франковски Пшемыслав)
51'
Окуму Джозеф
 
66'
 
Медина Факундо
67'
 
Гилавоги Морган
Саид Уэсли
68'
 
Эль-Айнауи Нейл
Менди Нампали
68'
 
Сотока Флориан
Томассон Адриен
70'
Накамура Кейто
Хадра Реда
 
70'
Ричардсон Амир
Дьяките Умар
 
81'
 
Теума Тедди
Фюльжени Анжело
81'
 
Коста Давид
Дарами Мохаммед
82'
Куду Теренс
Акиеме Серхио
 
86'
Стамбули Бенжамен
Ито Дзюня
 
87'
 
Айдара Массадио
Чавес Джоаннер

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 3 Угловые 2
  • 3 Офсайды 4
  • 15 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 492 Количество передач 429
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Реймс 18.1% (21)
X 44% (51)
Ланс 37.9% (44)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
32
Фоке
Томас
2
Окуму
Джозеф
5
Абдельамид
Юнис
18
Акиеме
Серхио
15
Манетси
Маршал
24
Агбаду
Эммануэль
10
Теума
Тедди
7
Ито
Дзюня
22
Дьяките
Умар
14
Хадра
Реда
30
Самба
Брис
25
Хусанов
Абдукодир
4
Дансо
Кевин
14
Медина
Факундо
29
Франковски
Пшемыслав
26
Менди
Нампали
6
Абдул-Самед
Салис
13
Чавес
Джоаннер
11
Фюльжени
Анжело
22
Саид
Уэсли
28
Томассон
Адриен
Реймс
4-3-3
Ланс
3-4-3

История личных встреч

Реймс
Ланс

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

12.5%
62.5%
25%
1 победа 5 ничьих 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 11 побед

22 матча

18.2%
31.8%
50%
4 победы 7 ничьих 11 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
6 побед 12 ничьих 4 победы

Второй тайм

4.5%
45.5%
50%
1 победа 10 ничьих 11 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
2:1
ТМК
1:2
Л1
1:1
Л1
1:2
Л1
2:0
ТМК
2:1
Л1
1:1
Л1
4:4
ТМК
1:1
К
2:0
Л2
3:1
К
3:2
Л2
0:1
Л2
0:2
Л2
1:1
Л1
0:0
Л1
4:2
Л2
1:1
Л2
0:2
Л2
1:0
Л2
1:2

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

1.1
1.25

Среднее время на гол

81
72

Всего голов

22
12

Голов в среднем за матч

1.83
1.2

Среднее время на гол

49
75

Всего голов

33
27

Голов в среднем за матч

1.5
1.23

Тотал матчей

2.5
21
Больше 95%
Меньше 5%
1
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
3
Больше 14%
Меньше 86%
19
2
Больше 9%
Меньше 91%
20
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

60
73

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Теума Тедди 6 (1) 0.27
Дарами Мохаммед 3 0.14
Ричардсон Амир 3 0.14
Дьяките Умар 3 0.14
Абдельамид Юнис 3 0.14
Ито Дзюня 2 0.09
Манетси Маршал 2 0.09
Накамура Кейто 2 0.09
Хадра Реда 1 0.05
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0.05
Акиеме Серхио 1 0.05
Матусива Азор 1 0.05
Стамбули Бенжамен 0 0
Фоке Томас 0 0
Ланс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саид Уэсли 5 0.23
Сотока Флориан 4 (2) 0.18
Вахи Элю 3 0.14
Коста Давид 3 0.14
Мачадо Дейвер 3 0.14
Франковски Пшемыслав 2 (1) 0.09
Гилавоги Морган 2 0.09
Медина Факундо 1 0.05
Эль-Айнауи Нейл 1 0.05
Кортес Оскар 1 0.05
Томассон Адриен 1 0.05
Гради Жонатан 1 0.05
Диуф Энди 1 0.05
Агилар Рубен 0 0
Фюльжени Анжело 0 0

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фоке Томас 7 0
Де Смет Тибо 4 0
Теума Тедди 4 0
Уильям Стилл 2 1
Абдельамид Юнис 3 0
Матусива Азор 3 0
Дьяките Умар 2 0
Стамбули Бенжамен 2 0
Окуму Джозеф 2 0
Манетси Маршал 2 0
Ричардсон Амир 2 0
Накамура Кейто 1 0
Бузи Максим 1 0
Агбаду Эммануэль 1 0
Уилсон-Эсбранд Джош 1 0
Куду Теренс 1 0
Ланс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Медина Факундо 8 0
Гради Жонатан 6 1
Вахи Элю 5 1
Сотока Флориан 3 1
Дансо Кевин 4 0
Самба Брис 2 0
Франковски Пшемыслав 2 0
Спирингс Стейн 2 0
Мачадо Дейвер 2 0
Абдул-Самед Салис 2 0
Франк Эз 2 0
Хусанов Абдукодир 2 0
Томассон Адриен 0 1
Менди Нампали 1 0
Айдара Массадио 1 0
Саид Уэсли 1 0
Агилар Рубен 1 0
Фюльжени Анжело 1 0
Гилавоги Морган 1 0
Коста Давид 1 0
Диуф Энди 1 0
Эль-Айнауи Нейл 1 0

Результаты матчей

Реймс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Ланс
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
4
Реймс
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Ланс
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
50% (6)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
3

Упущенные победы

12
17
Реймс
55.6%
44.4%
10 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (6)
45% (10)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (10)
23% (5)
32% (7)
Ланс
37.5%
62.5%
6 побед 10 поражений
Первый тайм
32% (7)
41% (9)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
27% (6)
50% (11)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

12
3

Упущенные победы

17
21

Голы по времени матча

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
13 Не забивали 15
1
8%
2
18%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
3
23%
2
18%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
23%
2
18%
76-90

Пропущено

13
12
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
31%
4
33%
31-45
5
38%
3
25%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 5
13 Не забивали 14
3
20%
1
6%
1-15
2
13%
4
24%
16-30
3
20%
2
12%
31-45
4
27%
3
18%
46-60
1
7%
4
24%
61-75
2
13%
3
18%
76-90

Пропущено

17
9
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
12%
1
11%
1-15
1
6%
1
11%
16-30
2
12%
4
44%
31-45
4
24%
1
11%
46-60
5
29%
29%
1
11%
61-75
3
18%
1
11%
76-90

Забито

28
28
15 В 1-м тайме 13
13 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 10
4 Не забивали 7
4
14%
3
11%
1-15
5
18%
6
21%
16-30
6
21%
4
14%
31-45
6
21%
6
21%
46-60
2
7%
4
14%
61-75
5
18%
5
18%
76-90

Пропущено

30
21
11 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 9
16 Не пропускали 12
4
13%
1
5%
1-15
1
3%
2
10%
16-30
6
20%
8
38%
31-45
9
30%
4
19%
46-60
5
17%
2
10%
61-75
5
17%
4
19%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Лорьян - Реймс 2:0 Реймс - Тулуза 2:3 Реймс - Нант 0:0 Сошо - Реймс 2:2
Монако - Реймс 1:3 Динан-Леон - Реймс 0:3 Реймс - Гавр 1:0 Ланс - Реймс 2:0 Ницца - Реймс 2:1 Реймс - Страсбург 2:1 Ренн - Реймс 3:1 Реймс - ПСЖ 0:3 Нант - Реймс 0:1 Реймс - Лорьян 1:0 Тулуза - Реймс 1:1 Реймс - Монако 1:3 Реймс - Лион 2:0 Лилль - Реймс 1:2 Реймс - Брест 1:2 Мец - Реймс 2:2
Ланс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Ланс - Фрайбург 0:0 Ланс - Страсбург 3:1 Нант - Ланс 0:1 Тулуза - Ланс 0:2
Ланс - ПСЖ 0:2 Ланс - Монако 2:2 Ницца - Ланс 2:0 Ланс - Реймс 2:0 Ланс - Севилья 2:1 Монпелье - Ланс 0:0 Ланс - Лион 3:2 Арсенал - Ланс 6:0 Клермон - Ланс 0:3 Ланс - Марсель 1:0 ПСВ - Ланс 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Ланс - Нант 4:0 Ланс - ПСВ 1:1 Гавр - Ланс 0:0 Ланс - Лилль 1:1

Результаты матчей

Реймс
Ланс

Точный счет

2:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:0
4 раза 18%
1:3
3 раза 14%
2:1
3 раза 14%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
0:2
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
3:2
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
2
6 раз 27%
0
4 раза 18%
3
2 раза 9%
0
7 раз 32%
1
7 раз 32%
2
4 раза 18%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Реймс
Ланс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
8
2
4
7
1.5
5
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
5
4
7
1.5
3
9
2
9
2.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
15
7
8
14
1.5
8
14
2
20
2.5
4
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 22 16 5 1 53 - 18 53
2.
Ницца
 Заявка 22 11 6 5 22 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 22 11 5 6 41 - 32 38
4.
Лилль
 Заявка 22 10 8 4 32 - 17 38
5.
Брест
 Заявка 21 10 7 4 30 - 18 37
6.
Ланс
 Заявка 22 10 6 6 28 - 21 36
7.
Ренн
 Заявка 22 9 7 6 34 - 26 34
8.
Реймс
 Заявка 22 9 4 9 28 - 30 31
9.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
10.
Лион
 Заявка 22 7 4 11 23 - 34 25
11.
Страсбург
 Заявка 22 6 7 9 23 - 32 25
12.
Гавр
 Заявка 22 5 9 8 23 - 28 24
13.
Тулуза
 Заявка 22 5 8 9 22 - 30 23
14.
Нант
 Заявка 22 6 4 12 22 - 34 22
15.
Монпелье
 Заявка 22 5 8 9 28 - 29 22
16.
Лорьян
 Заявка 22 5 7 10 31 - 43 22
17.
Мец
 Заявка 22 4 5 13 18 - 35 17
18.
Клермон
 Заявка 22 3 7 12 18 - 40 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Ницца
 Заявка 11 7 3 1 14 - 5 24
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ренн
 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
6.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
7.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Монако
 Заявка 11 6 1 4 18 - 11 19
9.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 13 - 13 17
10.
Страсбург
 Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
13.
Лорьян
 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 2 7 3 17 - 14 13
15.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 3 0 23 - 7 27
2.
Монако
 Заявка 11 5 4 2 23 - 21 19
3.
Брест
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
4.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
5.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
6.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
7.
Реймс
 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
8.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Мец
 Заявка 12 3 2 7 10 - 23 11
11.
Лион
 Заявка 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Нант
 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
16.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
17.
Клермон
 Заявка 11 2 3 6 12 - 25 9
18.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 11
Монпелье Саванье Тежи 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Клермон Сейду Алиду 1 7
Клермон Кофрие Максимилиано 2 5
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: Реймс: 54%, Ланс: 46%.
  • 96'
    Абдельамид Юнис из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 96'
    Коста Давид навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 96'
    Куду Теренс успешно блокирует удар.
  • 96'
    Гилавоги Морган из команды Ланс нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Реймс 18.1% (21)
    X 44% (51)
    Ланс 37.9% (44)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 1:1 Ланс

    Исход игры
    Реймс
    18.1% (21)
    Ничья
    44% (51)
    Ланс
    37.9% (44)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.23% (38)
    Меньше
    65.77% (73)
    Обе команды забьют
    Да
    76.58% (85)
    Нет
    23.42% (26)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    40.5% (47)
    1:2 Ланс
    21.6% (25)
    0:1 Ланс
    13.8% (16)
    2:1 Реймс
    9.5% (11)
    1:0 Реймс
    4.3% (5)
    0:2 Ланс
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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