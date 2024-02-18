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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
Фейеноорд
1:0
Второй тайм: 86'
Валвейк
0'
23' Желтая карточка
Леливелд Юлиан
35' Красная карточка
Вассен Этьенн
35' Желтая карточка
Нимейер Рёвен
1:0
85' Гол
Виффер Матс

Ход матча

23'
 
Леливелд Юлиан
35'
 
Вассен Этьенн
35'
 
Нимейер Рёвен
39'
 
Хауэн Йерун
Клеонизе Денильо
46'
Уэда Аясэ
Стенгс Келвин
 
46'
Ниукоп Барт
Белен Томас
 
46'
 
Гаари Жюрьен
Леливелд Юлиан
61'
Пайшао Игор
Минте Янкуба
 
63'
 
Лутонда Тьерри
Мейерс Арон
78'
Сейер Лео
Иванушец Лука
 
82'
 
Такидин Ильяс
Нимейер Рёвен
82'
 
Маргарет Рихонелл
Мин Давид
85'
Виффер Матс
(Сейер Лео)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 3
  • 12 Удары в створ 1
  • 17 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 321 Количество передач 139
  • 74 Владение мячом, % 26

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Валвейк
11.50
9.50
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34.00
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Все Коэффициенты
22
Велленройтер
Тимон
4
Гертрейда
Лютсхарел
3
Белен
Томас
33
Ганцко
Давид
5
Хартман
Квилиндси
20
Виффер
Матс
8
Тимбер
Квинтен
19
Минте
Янкуба
10
Стенгс
Келвин
17
Иванушец
Лука
29
Хименес
Сантьяго
Томас
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
4
Адевойе
Шоун
3
Ван
ден
Бёйс
Дарио
28
Мейерс
Арон
24
Румерату
Годфрид
6
Укили
Яссин
7
Клеонизе
Денильо
27
Нимейер
Рёвен
14
Локеза
Крис
9
Мин
Давид
Фейеноорд
4-2-3-1
Валвейк
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
Валвейк

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

166.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

17 матчей

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

Э
1:2
Э
5:1
Э
0:1
ТМК
3:3
Э
0:2
Э
2:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
3:2
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:2
Э
0:1
Э
3:0

Голы

Всего голов

24
11

Голов в среднем за матч

2.67
1.38

Среднее время на гол

33
65

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.76
1.18

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

51
76

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хименес Сантьяго Томас 21 (1) 0.95
Тимбер Квинтен 6 0.27
Гертрейда Лютсхарел 6 0.27
Стенгс Келвин 5 0.23
Пайшао Игор 5 0.23
Виффер Матс 3 0.14
Минте Янкуба 3 0.14
Лингр Ондржей 2 0.09
Иванушец Лука 1 0.05
Сейер Лео 1 0.05
Ганцко Давид 1 (1) 0.05
Дилросун Джавайро 1 0.05
Миламбо Антони 1 0.05
Ниукоп Барт 1 0.05
Уэда Аясэ 1 0.05
Хартман Квилиндси 0 0
Траунер Гернот 0 0
Джаханбахш Алиреза 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 7 (4) 0.32
Укили Яссин 6 0.27
Мин Давид 3 (1) 0.14
Стеванович Филип 2 0.09
Клеонизе Денильо 1 0.05
Локеза Крис 1 0.05
Маргарет Рихонелл 1 0.05
Мейерс Арон 0 0
Леливелд Юлиан 0 0
Румерату Годфрид 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хименес Сантьяго Томас 4 0
Пайшао Игор 3 0
Ниукоп Барт 1 1
Велленройтер Тимон 2 0
Виффер Матс 2 0
Тимбер Квинтен 2 0
Хартман Квилиндси 2 0
Слот Арне 1 0
Траунер Гернот 1 0
Бейло Юстин 1 0
Ганцко Давид 1 0
Зерруки Рамиз 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мейерс Арон 7 0
Укили Яссин 5 0
Румерату Годфрид 3 1
Крамер Михил 4 0
Вассен Этьенн 2 1
Адевойе Шоун 1 1
Ван ден Бёйс Дарио 2 0
Леливелд Юлиан 2 0
Гаари Жюрьен 2 0
Фелида Кевин 2 0
Маргарет Рихонелл 2 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Нимейер Рёвен 1 0
Мин Давид 1 0
Стеванович Филип 1 0
Локеза Крис 1 0

Результаты матчей

Фейеноорд
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Валвейк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

3
3
Фейеноорд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Валвейк
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

2
15

Упущенные победы

26
8
Фейеноорд
47.1%
52.9%
8 побед 9 поражений
Первый тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (6)
29% (6)
43% (9)
Валвейк
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
24% (5)
33% (7)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

6
16

Упущенные победы

29
11

Голы по времени матча

Забито

28
7
13 В 1-м тайме 4
15 Во 2-м тайме 3
8 Забивали первыми 2
12 Не забивали 16
5
18%
2
29%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
2
7%
2
29%
31-45
5
18%
2
29%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
6
21%
1
14%
76-90

Пропущено

8
19
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
1
5%
1-15
1
13%
6
32%
16-30
2
25%
3
16%
31-45
1
13%
1
5%
46-60
2
25%
2
11%
61-75
2
25%
6
32%
76-90

Забито

27
13
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
11 Не забивали 13
5
19%
1
8%
1-15
5
19%
3
23%
16-30
2
7%
3
23%
31-45
5
19%
3
23%
46-60
4
15%
1
8%
61-75
6
22%
2
15%
76-90

Пропущено

9
19
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
11%
16-30
1
11%
4
21%
31-45
1
11%
6
32%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
2
22%
5
26%
76-90

Забито

55
20
25 В 1-м тайме 11
30 Во 2-м тайме 9
15 Забивали первыми 8
2 Не забивали 8
10
18%
3
15%
1-15
11
20%
3
15%
16-30
4
7%
5
25%
31-45
10
18%
5
25%
46-60
8
15%
1
5%
61-75
12
22%
3
15%
76-90

Пропущено

17
38
8 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 22
4 Пропускали первыми 13
12 Не пропускали 18
1
6%
1
3%
1-15
4
24%
8
21%
16-30
3
18%
7
18%
31-45
2
12%
7
18%
46-60
3
18%
4
11%
61-75
4
24%
11
29%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1
Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1
Валвейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1
Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4

Результаты матчей

Фейеноорд
Валвейк

Точный счет

0:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
6:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%

Точное количество голов

0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
6
2 раза 18%
4
1 раз 9%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%

Точный счет

0:4
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%

Точный счет

1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
0:4
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
6:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%

Точное количество голов

2
6 раз 29%
1
4 раза 19%
4
4 раза 19%
0
2 раза 10%
3
2 раза 10%
6
2 раза 10%
5
1 раз 5%
1
8 раз 38%
0
7 раз 33%
2
6 раз 29%

Тоталы голов в матче

Фейеноорд
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
4
7
5
6
2.5
3
8
3.5
2
9
4.5
2
9
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
1.5
Больше Меньше
2
8
4
6
2.5
4
6
3.5
1
9
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
2
0.5
Больше Меньше
14
7
15
6
1.5
6
15
9
12
2.5
7
14
3.5
3
18
4.5
2
19
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 22 20 2 0 70 - 10 62
2.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 22 16 4 2 59 - 17 52
3.
Твенте
 Заявка 22 13 5 4 42 - 22 44
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 22 11 6 5 43 - 24 39
5.
Аякс
 Заявка 22 10 6 6 54 - 46 36
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 22 9 7 6 37 - 29 34
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 22 7 9 6 43 - 38 30
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 22 8 5 9 29 - 31 29
9.
Утрехт
 Заявка 22 7 8 7 28 - 30 29
10.
ПЕК Зволле
 Заявка 22 7 6 9 31 - 34 27
11.
Алмере Сити
 Заявка 22 7 6 9 22 - 37 27
12.
Херенвен
 Заявка 22 7 4 11 34 - 44 25
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 22 6 6 10 22 - 39 24
14.
Хераклес
 Заявка 22 6 4 12 29 - 52 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 22 4 9 9 35 - 45 21
16.
Валвейк
 0:1 Заявка 22 5 3 14 22 - 42 18
17.
Витесс
 Заявка 22 3 4 15 16 - 46 13
18.
Волендам
 Заявка 22 3 4 15 23 - 53 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 12 8 3 1 29 - 8 27
3.
Твенте
 Заявка 11 8 1 2 22 - 13 25
4.
Аякс
 Заявка 11 6 3 2 27 - 18 21
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
9.
Херенвен
 Заявка 11 5 2 4 20 - 16 17
10.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
11.
Утрехт
 Заявка 11 3 5 3 19 - 20 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 3 2 6 10 - 16 11
16.
Валвейк
 0:1 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
18.
Витесс
 Заявка 11 1 4 6 7 - 16 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 9 2 0 37 - 5 29
2.
Фейеноорд
 1:0 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
8.
Утрехт
 Заявка 11 4 3 4 9 - 10 15
9.
Аякс
 Заявка 11 4 3 4 27 - 28 15
10.
Алмере Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 2 6 3 19 - 22 12
12.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
13.
Хераклес
 Заявка 11 2 2 7 13 - 26 8
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 0:1 Заявка 11 2 1 8 7 - 20 7
16.
Витесс
 Заявка 11 2 0 9 9 - 30 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 1 3 7 5 - 25 6
18.
Волендам
 Заявка 12 1 3 8 14 - 30 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 19 (8)
Аякс Бробби Брайан 15 (6)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
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    • 80'
      Гертрейда Лютсхарел из команды Фейеноорд перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 78'
      НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда Фейеноорд, отменен из-за того, что мяч вышел за поле.
    • 78'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Фейеноорд.
    • 78'
      Тактическая замена. Иванушец Лука уходит с поля и его заменяет Сейер Лео
    • 77'
      Г О О О О Л - Уэда Аясэ забивает ударом с правой ноги!
    • 77'
      Фейеноорд пытается что-то создать.
    • 76'
      Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 76'
      Укили Яссин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Уэда Аясэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 75'
      Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    Валвейк
    11.50
    9.50
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    34.00
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