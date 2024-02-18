Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

53' Команда Фейеноорд имела превосходство во владении мячом, но не смогла повести в счете перед перерывом.

53' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Ганцко Давид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Стенгс Келвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Валвейк

49' Тимбер Квинтен из команды Фейеноорд наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

49' Удар от ворот произведет Фейеноорд

49' Мин Давид оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

46' Тимбер Квинтен создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Тимбер Квинтен из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Валвейк

46' Гертрейда Лютсхарел оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

45' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Иванушец Лука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Матч возобновлен

44' Ох, нехорошо это выглядит. Минте Янкуба получил травму и медбригада забирает его с поля.

44' Минте Янкуба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

42' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

40' Удар от ворот произведет Валвейк

37' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Валвейк

35' Рефери не любит споров - именно за это Нимейер Рёвен сейчас получил желтую

35' Вассен Этьенн сыграл рукой за пределами штрафной площади. Могут быть проблемы...

33' Белен Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Фейеноорд

33' Клеонизе Денильо оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Удар от ворот произведет Фейеноорд

32' Мин Давид не смог попасть в створ ударом издали

32' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

31' Гертрейда Лютсхарел нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

30' Белен Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

29' Хорошую попытку сделал Стенгс Келвин . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Хартман Квилиндси навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

28' Хорошую попытку сделал Минте Янкуба . Удар в створ, но вратарь начеку

28' Фейеноорд идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Иванушец Лука навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Стенгс Келвин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Ганцко Давид пробует нанести удар издали, но Этьен Вассен держит все под контролем

23' Судья подбегает и показывает Леливелд Юлиан из команды Валвейк отложенную желтую карточку за фол.

23' Хорошую попытку сделал Минте Янкуба . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Румерату Годфрид выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Валвейк совершает вбрасывание на своей половине поля

20' Хорошую попытку сделал Клеонизе Денильо . Удар в створ, но вратарь начеку

18' Хартман Квилиндси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Фейеноорд совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

12' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

11' Виффер Матс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

10' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Гертрейда Лютсхарел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Валвейк

7' Хименес Сантьяго Томас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Хименес Сантьяго Томас завершает атаку хорошим ударом, но мяч отбит с ленточки ворот!

5' Иванушец Лука создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Минте Янкуба из команды Фейеноорд своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

5' Адевойе Шоун выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Фейеноорд совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

4' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Клеонизе Денильо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Хартман Квилиндси выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Фейеноорд начинает с центра поля