Тур: 22. Стадион: Де Кёйп. Главный судья: Ван ден Керкхоф Мартин
0'
23' Желтая карточкаЛеливелд Юлиан
35' Красная карточкаВассен Этьенн
35' Желтая карточкаНимейер Рёвен
1:0
84' ГолВиффер Матс
90'+4
Ход матча
23'
35'
35'
84'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
7 Удары по воротам 3
-
12 Удары в створ 1
-
19 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
770 Количество передач 237
-
76 Владение мячом, % 24
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Ганцко
Давид
20
Виффер
Матс
19
Минте
Янкуба
28
Мейерс
Арон
14
Локеза
Крис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Ганцко ДавидЗащитник
- Защитник
-
20 Виффер МатсПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Минте ЯнкубаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
15 Лопес МаркосЗащитник
- Защитник
-
26 Дживайро РидЗащитник
-
14 Пайшао ИгорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Сейер ЛеоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Локеза КрисПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Хауэн ЙерунВратарь
- Вратарь
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
Валвейк
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
14.3%
35.7%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
92.9%
7.1%
13 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
166.7%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
17 матчей
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
41.2%
41.2%
17.6%
7 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
76.5%
11.8%
11.7%
13 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
24
11
Голов в среднем за матч
2.67
1.38
Среднее время на гол
33
65
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.76
1.18
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
5
Больше 29%
Меньше 71%
12
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
51
76
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (1)
|0.95
|Тимбер Квинтен
|6
|0.27
|Гертрейда Лютсхарел
|6
|0.27
|Стенгс Келвин
|5
|0.23
|Пайшао Игор
|5
|0.23
|Виффер Матс
|4
|0.18
|Минте Янкуба
|3
|0.14
|Лингр Ондржей
|2
|0.09
|Сейер Лео
|1
|0.05
|Иванушец Лука
|1
|0.05
|Ганцко Давид
|1 (1)
|0.05
|Дилросун Джавайро
|1
|0.05
|Миламбо Антони
|1
|0.05
|Ниукоп Барт
|1
|0.05
|Уэда Аясэ
|1
|0.05
|Хартман Квилиндси
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Джаханбахш Алиреза
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|7 (4)
|0.32
|Укили Яссин
|6
|0.27
|Мин Давид
|3 (1)
|0.14
|Стеванович Филип
|2
|0.09
|Клеонизе Денильо
|1
|0.05
|Локеза Крис
|1
|0.05
|Маргарет Рихонелл
|1
|0.05
|Мейерс Арон
|0
|0
|Леливелд Юлиан
|0
|0
|Румерату Годфрид
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хименес Сантьяго Томас
|4
|0
|Пайшао Игор
|3
|0
|Ниукоп Барт
|1
|1
|Велленройтер Тимон
|2
|0
|Виффер Матс
|2
|0
|Тимбер Квинтен
|2
|0
|Хартман Квилиндси
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Траунер Гернот
|1
|0
|Бейло Юстин
|1
|0
|Ганцко Давид
|1
|0
|Зерруки Рамиз
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мейерс Арон
|7
|0
|Укили Яссин
|5
|0
|Румерату Годфрид
|3
|1
|Крамер Михил
|4
|0
|Вассен Этьенн
|2
|1
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Ван ден Бёйс Дарио
|2
|0
|Леливелд Юлиан
|2
|0
|Гаари Жюрьен
|2
|0
|Фелида Кевин
|2
|0
|Маргарет Рихонелл
|2
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Нимейер Рёвен
|1
|0
|Мин Давид
|1
|0
|Стеванович Филип
|1
|0
|Локеза Крис
|1
|0
Результаты матчей
Фейеноорд
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (6)
50% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Валвейк
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
3
3
Фейеноорд
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
30% (3)
70% (7)
Валвейк
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
2
15
Упущенные победы
26
8
Фейеноорд
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Валвейк
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
23% (5)
36% (8)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (7)
36% (8)
32% (7)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
4
8
Волевые победы
6
16
Упущенные победы
29
11
Голы по времени матча
Забито
29
7
13 В 1-м тайме 4
16 Во 2-м тайме 3
9 Забивали первыми 2
12 Не забивали 17
5
17%
2
29%
1-15
6
21%
0
0%
16-30
2
7%
2
29%
31-45
5
17%
2
29%
46-60
4
14%
0
0%
61-75
7
24%
1
14%
76-90
Пропущено
8
20
3 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 10
0
0%
1
5%
1-15
1
13%
6
30%
16-30
2
25%
3
15%
31-45
1
13%
1
5%
46-60
2
25%
2
10%
61-75
2
25%
7
35%
76-90
Забито
27
13
12 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 6
12 Не забивали 14
5
19%
1
8%
1-15
5
19%
3
23%
16-30
2
7%
3
23%
31-45
5
19%
3
23%
46-60
4
15%
1
8%
61-75
6
22%
2
15%
76-90
Пропущено
9
19
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 9
1
11%
0
0%
1-15
3
33%
2
11%
16-30
1
11%
4
21%
31-45
1
11%
6
32%
46-60
1
11%
2
11%
61-75
2
22%
5
26%
76-90
Забито
56
20
25 В 1-м тайме 11
31 Во 2-м тайме 9
16 Забивали первыми 8
2 Не забивали 9
10
18%
3
15%
1-15
11
20%
3
15%
16-30
4
7%
5
25%
31-45
10
18%
5
25%
46-60
8
14%
1
5%
61-75
13
23%
3
15%
76-90
Пропущено
17
39
8 В 1-м тайме 16
9 Во 2-м тайме 23
4 Пропускали первыми 14
12 Не пропускали 19
1
6%
1
3%
1-15
4
24%
8
21%
16-30
3
18%
7
18%
31-45
2
12%
7
18%
46-60
3
18%
4
10%
61-75
4
24%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фейеноорд - Рома 1:1 Фейеноорд - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 2:0 АЗ Алкмаар - Фейеноорд 0:1
Фейеноорд - Твенте 0:0 Фейеноорд - ПСВ 1:0 Витесс - Фейеноорд 1:2 Фейеноорд - НЕК Неймеген 2:2 Фейеноорд - Майнц 1:2 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Хераклес - Фейеноорд 0:4 Селтик - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Волендам 3:1 Фейеноорд - ПСВ 1:2 Фейеноорд - Атлетико М 1:3 Эксельсиор - Фейеноорд 2:4 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Лацио - Фейеноорд 1:0 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Твенте - Фейеноорд 2:1
Валвейк
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Валвейк - НЕК Неймеген 2:0 Твенте - Валвейк 3:0 Валвейк - Спарта Роттердам 1:1 Аякс - Валвейк 4:1
Валвейк - Хераклес 1:2 Валвейк - Кавкаб Марракеш 1:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Фортуна Ситтард - Валвейк 1:0 Валвейк - Аякс 2:3 Валвейк - Эксельсиор 2:2 ПЕК Зволле - Валвейк 1:2 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 0:1 Валвейк - Фейеноорд 1:2 Утрехт - Валвейк 3:2 Спарта Роттердам - Валвейк 2:0 Валвейк - Волендам 2:1 Алмере Сити - Валвейк 1:0 Валвейк - Твенте 1:0 Витесс - Валвейк 0:2 Валвейк - ПСВ 0:4
Результаты матчей
Фейеноорд
Валвейк
Точный счет
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
6:1
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
3 раза 25%
0
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
6
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 45%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
Точный счет
0:4
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
1:0
3 раза 27%
3:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
4
3 раза 30%
1
2 раза 20%
5
1 раз 10%
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
Точный счет
1:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 9%
0:4
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
6:1
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
Точное количество голов
2
6 раз 27%
1
5 раз 23%
4
4 раза 18%
0
2 раза 9%
3
2 раза 9%
6
2 раза 9%
5
1 раз 5%
0
8 раз 36%
1
8 раз 36%
2
6 раз 27%
Тоталы голов в матче
Фейеноорд
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
75
47
57
39
210
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
29
46
46
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
202
Больше Меньше
148
157
616
913
715
319
220
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|20
|2
|0
|70 - 10
|62
|2.
|Заявка
|22
|16
|4
|2
|59 - 17
|52
|3.
|Заявка
|22
|13
|5
|4
|42 - 22
|44
|4.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|43 - 24
|39
|5.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|54 - 46
|36
|6.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|37 - 29
|34
|7.
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|43 - 38
|30
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 31
|29
|9.
|Заявка
|22
|7
|8
|7
|28 - 30
|29
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 34
|27
|11.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 37
|27
|12.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|34 - 44
|25
|13.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|22 - 39
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|29 - 52
|22
|15.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|35 - 45
|21
|16.
|Заявка
|22
|5
|3
|14
|22 - 42
|18
|17.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|16 - 46
|13
|18.
|Заявка
|22
|3
|4
|15
|23 - 53
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|Заявка
|12
|8
|3
|1
|29 - 8
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|1
|2
|22 - 13
|25
|4.
|Заявка
|11
|6
|3
|2
|27 - 18
|21
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|11.
|Заявка
|11
|3
|5
|3
|19 - 20
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 23
|7
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|7 - 16
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|37 - 5
|29
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 14
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|9 - 10
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|27 - 28
|15
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|11.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|19 - 22
|12
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 26
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|11
|2
|1
|8
|7 - 20
|7
|16.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 30
|6
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 25
|6
|18.
|Заявка
|12
|1
|3
|8
|14 - 30
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|19 (8)
|Аякс
|Бробби Брайан
|15 (6)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6