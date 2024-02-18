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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Буке Рюдди
Брест
0:0
Первый тайм: 44'
Марсель
0'
12' Желтая карточка
Лала Кенни
35' Желтая карточка
Шардонне Брендан

Ход матча

12'
Лала Кенни
 
35'
Шардонне Брендан
 

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Прогнозы 124
Брест 28.2% (35)
X 40.3% (50)
Марсель 31.5% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Брест
Ничья
Марсель
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Кудерт
Грегуар
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Локо
Брэдли
20
Лис-Мелу
Пьерр
8
Маньетти
Уго
10
Дель
Кастильо
Ромен
23
Думбия
Камори
26
Перейра-Лаже
Матиаш
9
Мунье
Стив
36
Бланко
Рубен
7
Клосс
Жонатан
99
Мбемба
Шансель
5
Балерди
Леонардо
6
Гарсия
Улиссес
17
Онана
Жан
8
Унаи
Аззедин
11
Арит
Амин
23
Сарр
Исмаила
14
Мумбанья
Фарис
29
Ндиайе
Ильман
Брест
4-2-3-1
Марсель
4-3-3

История личных встреч

Брест
Марсель

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

14 матчей

21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:4
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.67

Среднее время на гол

51
54

Всего голов

20
17

Голов в среднем за матч

1.43
1.21

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

63
74

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дель Кастильо Ромен 5 (3) 0.23
Думбия Камори 5 0.23
Ле Дуарон Жереми 4 0.18
Мунье Стив 3 0.14
Перейра-Лаже Матиаш 3 0.14
Камара Махди 2 0.09
Лис-Мелу Пьерр 2 0.09
Маньетти Уго 2 0.09
Лала Кенни 1 0.05
Сатриано Мартин 1 0.05
Брассье Лилиан 1 0.05
Локо Брэдли 0 0
Мартен Жонас 0 0
Шардонне Брендан 0 0
Лебо Адриен 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Обамеянг Пьер-Эмерик 6 (1) 0.27
Оливейра Витор 3 0.14
Сарр Исмаила 3 0.14
Мбемба Шансель 2 0.09
Мурильо Микаэль 2 0.09
Жиго Самуэль 2 0.09
Балерди Леонардо 2 0.09
Унаи Аззедин 2 0.09
Верету Жордан 1 0.05
Клосс Жонатан 1 0.05
Арит Амин 1 0.05
Ндиайе Ильман 1 0.05
Согло Эмран 1 0.05
Мумбанья Фарис 1 0.05
Мерлен Кентен 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Брассье Лилиан 7 1
Лис-Мелу Пьерр 7 0
Камара Махди 6 0
Лала Кенни 4 0
Шардонне Брендан 4 0
Бизот Марко 2 1
Мартен Жонас 3 0
Дель Кастильо Ромен 3 0
Маньетти Уго 3 0
Мунье Стив 2 0
Ле Дуарон Жереми 2 0
Сатриано Мартин 2 0
Локо Брэдли 2 0
Камблан Аксель 2 0
Эрик Рой 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Ле Кардинал Жюльен 1 0
Браими Билаль 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиго Самуэль 6 1
Лоди Ренан 6 0
Клосс Жонатан 2 1
Балерди Леонардо 2 1
Верету Жордан 3 0
Корреа Хоакин 2 0
Ронжье Валентин 2 0
Арит Амин 2 0
Унаи Аззедин 2 0
Ндиайе Ильман 0 1
Онана Жан 1 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 1 0
Мурильо Микаэль 1 0
Оливейра Витор 1 0
Надир Билал 1 0
Меите Бамо 1 0
Марселино Гарсия Тораль 1 0
Муге Франсуа 1 0
Согло Эмран 1 0

Результаты матчей

Брест
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Марсель
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
7
Брест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Марсель
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

12
17
Брест
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
38% (8)
29% (6)
Марсель
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
14% (3)
43% (9)
43% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
29% (6)
57% (12)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

2
8

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

16
24

Голы по времени матча

Забито

17
11
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 15
0
0%
5
45%
1-15
4
24%
2
18%
16-30
5
29%
29%
2
18%
31-45
4
24%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
24%
1
9%
76-90

Пропущено

7
17
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
1
14%
4
24%
1-15
4
57%
1
6%
16-30
0
0%
4
24%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
0
0%
2
12%
61-75
2
29%
3
18%
76-90

Забито

12
17
1 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
14 Не забивали 12
0
0%
3
18%
1-15
1
8%
5
29%
29%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
7
58%
3
18%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
2
17%
1
6%
76-90

Пропущено

12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
17%
2
29%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

29
28
10 В 1-м тайме 19
19 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 10
6 Не забивали 6
0
0%
8
29%
1-15
5
17%
7
25%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
11
38%
4
14%
46-60
2
7%
3
11%
61-75
6
21%
2
7%
76-90

Пропущено

19
24
12 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
3
16%
6
25%
1-15
7
37%
2
8%
16-30
2
11%
5
21%
31-45
2
11%
4
17%
46-60
3
16%
3
13%
61-75
2
11%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2
Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2
Марсель
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2
Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0

Результаты матчей

Брест
Марсель

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
4
1 раз 10%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
3 раза 30%
1:1
3 раза 30%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
1:0
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 29%
2
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
2
7 раз 33%
0
6 раз 29%
1
5 раз 24%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Брест
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
5
1.5
7
4
3
7
2.5
2
9
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
6
4
5
6
1.5
3
7
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
15
6
10
11
1.5
10
11
4
17
2.5
3
18
1
20
3.5
1
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 22 16 5 1 53 - 18 53
2.
Ницца
 Заявка 22 11 6 5 22 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 22 11 5 6 41 - 32 38
4.
Лилль
 Заявка 22 10 8 4 32 - 17 38
5.
Брест
 0:0 Заявка 22 10 8 4 30 - 18 38
6.
Ланс
 Заявка 22 10 6 6 28 - 21 36
7.
Ренн
 Заявка 22 9 7 6 34 - 26 34
8.
Реймс
 Заявка 22 9 4 9 28 - 30 31
9.
Марсель
 0:0 Заявка 22 7 10 5 29 - 23 31
10.
Лион
 Заявка 22 7 4 11 23 - 34 25
11.
Страсбург
 Заявка 22 6 7 9 23 - 32 25
12.
Гавр
 Заявка 22 5 9 8 23 - 28 24
13.
Тулуза
 Заявка 22 5 8 9 22 - 30 23
14.
Нант
 Заявка 22 6 4 12 22 - 34 22
15.
Монпелье
 Заявка 22 5 8 9 28 - 29 22
16.
Лорьян
 Заявка 22 5 7 10 31 - 43 22
17.
Мец
 Заявка 22 4 5 13 18 - 35 17
18.
Клермон
 Заявка 22 3 7 12 18 - 40 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Ницца
 Заявка 11 7 3 1 14 - 5 24
4.
Марсель
 0:0 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ренн
 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
6.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
7.
Брест
 0:0 Заявка 11 5 5 1 17 - 7 20
8.
Монако
 Заявка 11 6 1 4 18 - 11 19
9.
Реймс
 Заявка 11 5 2 4 13 - 13 17
10.
Страсбург
 Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
13.
Лорьян
 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
14.
Монпелье
 Заявка 12 2 7 3 17 - 14 13
15.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 3 0 23 - 7 27
2.
Монако
 Заявка 11 5 4 2 23 - 21 19
3.
Брест
 0:0 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
4.
Ланс
 Заявка 12 4 4 4 11 - 12 16
5.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
6.
Тулуза
 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
7.
Реймс
 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
8.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Мец
 Заявка 12 3 2 7 10 - 23 11
11.
Лион
 Заявка 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Нант
 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
16.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
17.
Клермон
 Заявка 11 2 3 6 12 - 25 9
18.
Марсель
 0:0 Заявка 11 1 5 5 11 - 17 8
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 11
Монпелье Саванье Тежи 7 (6)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Клермон Сейду Алиду 1 7
Клермон Кофрие Максимилиано 2 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 43'
    Балерди Леонардо успешно блокирует удар.
  • 43'
    Маньетти Уго нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 43'
    Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 43'
    Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 43'
    Гарсия Улиссес ослабляет давление, выбив мяч.
  • 43'
    Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 43'
    Бланко Рубен делает важнейший сейв!
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:1 – на это поставили 37.1% пользователей.
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    Прогнозы 124
    Брест 28.2% (35)
    X 40.3% (50)
    Марсель 31.5% (39)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Марсель
    3.10
    3.20
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 0:0 Марсель

    Исход игры
    Брест
    28.2% (35)
    Ничья
    40.3% (50)
    Марсель
    31.5% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.74% (51)
    Меньше
    55.26% (63)
    Обе команды забьют
    Да
    85.09% (97)
    Нет
    14.91% (17)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.1% (46)
    1:2 Марсель
    19.4% (24)
    2:1 Брест
    16.9% (21)
    1:0 Брест
    7.3% (9)
    0:1 Марсель
    4.8% (6)
    1:3 Марсель
    1.6% (2)
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