Тур: 22. Стадион: Стад Франсис Ле Блё. Главный судья: Буке Рюдди
0'
12' Желтая карточкаЛала Кенни
35' Желтая карточкаШардонне Брендан
49' Желтая карточкаБалерди Леонардо
60' Красная карточкаМунье Стив
1:0
88' ГолЛис-Мелу Пьерр
90' Желтая карточкаЛе Кардинал Жюльен
90'+7
Ход матча
12'
35'
49'
60'
76'
88'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
6 Угловые 4
-
2 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 9
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
353 Количество передач 512
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Лала
Кенни
36
Бланко
Рубен
17
Онана
Жан
11
Арит
Амин
23
Сарр
Исмаила
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Лала КенниЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Марийя ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Мартен ЖонасПолузащитник
-
14 Лебо АдриенНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Руа Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
36 Бланко РубенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Онана ЖанПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Арит АминПолузащитник
-
23 Сарр ИсмаилаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Меите БамоЗащитник
-
37 Согло ЭмранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
44 Луис ЭнрикеНападающий
-
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Брест
Марсель
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед
14 матчей
21.4%
21.4%
57.2%
3 победы 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
21.4%
35.7%
42.9%
3 победы 5 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Среднее время на гол
90
102
Всего голов
14
10
Голов в среднем за матч
1.75
1.67
Среднее время на гол
51
54
Всего голов
20
17
Голов в среднем за матч
1.43
1.21
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 79%
Меньше 21%
3
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
63
74
Бомбардиры внутри турнира
Брест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дель Кастильо Ромен
|5 (3)
|0.23
|Думбия Камори
|5
|0.23
|Ле Дуарон Жереми
|4
|0.18
|Мунье Стив
|3
|0.14
|Лис-Мелу Пьерр
|3
|0.14
|Перейра-Лаже Матиаш
|3
|0.14
|Камара Махди
|2
|0.09
|Маньетти Уго
|2
|0.09
|Лала Кенни
|1
|0.05
|Сатриано Мартин
|1
|0.05
|Брассье Лилиан
|1
|0.05
|Локо Брэдли
|0
|0
|Мартен Жонас
|0
|0
|Шардонне Брендан
|0
|0
|Лебо Адриен
|0
|0
Марсель
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|6 (1)
|0.27
|Оливейра Витор
|3
|0.14
|Сарр Исмаила
|3
|0.14
|Мбемба Шансель
|2
|0.09
|Мурильо Микаэль
|2
|0.09
|Жиго Самуэль
|2
|0.09
|Балерди Леонардо
|2
|0.09
|Унаи Аззедин
|2
|0.09
|Верету Жордан
|1
|0.05
|Клосс Жонатан
|1
|0.05
|Арит Амин
|1
|0.05
|Ндиайе Ильман
|1
|0.05
|Согло Эмран
|1
|0.05
|Мумбанья Фарис
|1
|0.05
|Мерлен Кентен
|0
|0
Карточки
Брест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Брассье Лилиан
|7
|1
|Лис-Мелу Пьерр
|7
|0
|Камара Махди
|6
|0
|Лала Кенни
|4
|0
|Шардонне Брендан
|4
|0
|Бизот Марко
|2
|1
|Мунье Стив
|2
|1
|Мартен Жонас
|3
|0
|Дель Кастильо Ромен
|3
|0
|Маньетти Уго
|3
|0
|Ле Дуарон Жереми
|2
|0
|Сатриано Мартин
|2
|0
|Локо Брэдли
|2
|0
|Ле Кардинал Жюльен
|2
|0
|Камблан Аксель
|2
|0
|Эрик Рой
|2
|0
|Перейра-Лаже Матиаш
|1
|0
|Браими Билаль
|1
|0
Марсель
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жиго Самуэль
|6
|1
|Лоди Ренан
|6
|0
|Балерди Леонардо
|3
|1
|Клосс Жонатан
|2
|1
|Верету Жордан
|3
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ронжье Валентин
|2
|0
|Арит Амин
|2
|0
|Унаи Аззедин
|2
|0
|Ндиайе Ильман
|0
|1
|Онана Жан
|1
|0
|Обамеянг Пьер-Эмерик
|1
|0
|Мурильо Микаэль
|1
|0
|Оливейра Витор
|1
|0
|Надир Билал
|1
|0
|Меите Бамо
|1
|0
|Марселино Гарсия Тораль
|1
|0
|Муге Франсуа
|1
|0
|Согло Эмран
|1
|0
Результаты матчей
Брест
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Марсель
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
7
Брест
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Марсель
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
12
17
Брест
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (8)
41% (9)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
36% (8)
27% (6)
Марсель
7.7%
92.3%
1 победа 12 поражений
Первый тайм
14% (3)
45% (10)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (3)
27% (6)
59% (13)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
2
9
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
16
24
Голы по времени матча
Забито
18
11
9 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 4
13 Не забивали 16
0
0%
5
45%
1-15
4
22%
2
18%
16-30
5
28%
2
18%
31-45
4
22%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
28%
1
9%
76-90
Пропущено
7
18
5 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 11
1
14%
4
22%
1-15
4
57%
1
6%
16-30
0
0%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
29%
4
22%
76-90
Забито
12
17
1 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
0
0%
3
18%
1-15
1
8%
5
29%
29%
16-30
0
0%
2
12%
31-45
7
58%
3
18%
46-60
2
17%
3
18%
61-75
2
17%
1
6%
76-90
Пропущено
12
7
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
17%
2
29%
1-15
3
25%
1
14%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
3
25%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
30
28
10 В 1-м тайме 19
20 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 10
6 Не забивали 7
0
0%
8
29%
1-15
5
17%
7
25%
16-30
5
17%
4
14%
31-45
11
37%
4
14%
46-60
2
7%
3
11%
61-75
7
23%
2
7%
76-90
Пропущено
19
25
12 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 17
3
16%
6
24%
1-15
7
37%
2
8%
16-30
2
11%
5
20%
31-45
2
11%
4
16%
46-60
3
16%
3
12%
61-75
2
11%
5
20%
76-90
Результаты последних матчей
Брест
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Клермон - Брест 1:1 ПСЖ - Брест 3:1 Брест - Ницца 0:0 ПСЖ - Брест 2:2
Трелиссак - Брест 1:2 Брест - Монпелье 2:0 Брест - Анже 1:0 Брест - Лорьян 4:0 Нант - Брест 0:2 Мец - Брест 0:1 Брест - Страсбург 1:1 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Брест 1:3 Монако - Брест 2:0 Брест - ПСЖ 2:3 Лилль - Брест 1:0 Брест - Тулуза 1:1 Ницца - Брест 0:0 Брест - Лион 1:0 Реймс - Брест 1:2
Марсель
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Шахтёр Донецк - Марсель 2:2 Марсель - Мец 1:1 Лион - Марсель 1:0 Марсель - Монако 2:2
Ренн - Марсель 1:1 Марсель - Страсбург 1:1 Тионвиль Лузитанос - Марсель 0:1 Монпелье - Марсель 1:1 Марсель - Клермон 2:1 Брайтон - Марсель 1:0 Лорьян - Марсель 2:4 Марсель - Лион 3:0 Марсель - Ренн 2:0 Марсель - Аякс 4:3 Страсбург - Марсель 1:1 Ланс - Марсель 1:0 АЕК - Марсель 0:2 Марсель - Лилль 0:0 Марсель - АЕК 3:1 Ницца - Марсель 1:0
Результаты матчей
Брест
Марсель
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
1 раз 9%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:2
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
1:0
4 раза 36%
1:1
3 раза 27%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
2
4 раза 36%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
0
5 раз 45%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
1:0
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
1:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
0:0
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 27%
1
6 раз 27%
2
6 раз 27%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%
0
7 раз 32%
2
7 раз 32%
1
5 раз 23%
3
2 раза 9%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Брест
Марсель
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
56
74
38
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
65
56
38
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
157
1012
1012
418
319
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|53 - 18
|53
|2.
|Заявка
|22
|11
|7
|4
|31 - 18
|40
|3.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|22 - 15
|39
|4.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|41 - 32
|38
|5.
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|32 - 17
|38
|6.
|Заявка
|22
|10
|6
|6
|28 - 21
|36
|7.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 26
|34
|8.
|Заявка
|22
|9
|4
|9
|28 - 30
|31
|9.
|Заявка
|22
|7
|9
|6
|29 - 24
|30
|10.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|23 - 34
|25
|11.
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|23 - 32
|25
|12.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|23 - 28
|24
|13.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|22 - 30
|23
|14.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 34
|22
|15.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|28 - 29
|22
|16.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|31 - 43
|22
|17.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|18 - 35
|17
|18.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|18 - 40
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 11
|26
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|14 - 5
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|11
|6
|4
|1
|18 - 7
|22
|6.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 16
|21
|7.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|17 - 14
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|23 - 7
|27
|2.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 21
|19
|3.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|4.
|Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 10
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 23
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 25
|9
|18.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|11 - 18
|7
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|11
|Монпелье
|Саванье Тежи
|7 (6)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 7
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|2 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Брест 1:0 Марсель
Исход игры
Брест
28.2% (35)
Ничья
40.3% (50)
Марсель
31.5% (39)
Тотал 2.5
Больше
44.74% (51)
Меньше
55.26% (63)
Обе команды забьют
Да
85.09% (97)
Нет
14.91% (17)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.1% (46)
1:2 Марсель
19.4% (24)
2:1 Брест
16.9% (21)
1:0 Брест
7.3% (9)
0:1 Марсель
4.8% (6)
1:3 Марсель
1.6% (2)
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