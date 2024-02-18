Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Г О О О О Л - Лис-Мелу Пьерр забивает ударом с правой ноги!

88' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

88' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

88' Хорошую попытку сделал Обамеянг Пьер-Эмерик . Удар в створ, но вратарь начеку

87' Мартен Жонас навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

87' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

87' Кондогбия Жоффрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

86' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

86' Кудерт Грегуар взял и забрал мяч на выходе

86' Гарсия Улиссес из команды Марсель своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

84' Удар от ворот произведет Марсель

83' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Кондогбия Жоффрей выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Тактическая замена. Маньетти Уго уходит с поля и его заменяет Julien Le Cardinal

80' Фарис Мумбанья из команды Марсель в офсайде

79' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

77' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Брест

76' Тактическая замена. Аззеддин Унахи уходит с поля и его заменяет Кондогбия Жоффрей

75' Матч возобновится спорным мячом

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Удар от ворот произведет Брест

73' Тактическая замена. Перейра-Лаже Матиаш уходит с поля и его заменяет Жереми Ле Дуарон

70' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

70' Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

70' Удар от ворот произведет Марсель

69' Маньетти Уго из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

67' Сатриано Мартин пробует нанести удар издали, но Рубен Бланко держит все под контролем

66' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

65' Брассье Лилиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Клосс Жонатан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

64' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

63' Фарис Мумбанья наказан за толчок Брассье Лилиан

62' Гарсия Улиссес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Аззеддин Унахи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Матч возобновлен

60' Мунье Стив получает красную карточку за не спортивное поведение

60' Балерди Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Аззеддин Унахи ослабляет давление, выбив мяч.

57' Брест совершает вбрасывание на своей половине поля

55' Удар от ворот произведет Марсель

55' Лис-Мелу Пьерр создает голевую возможность для своего партнера по команде.

55' Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

55' Ндиайе Ильман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Удар от ворот произведет Марсель

51' Удар от ворот произведет Марсель

51' Думбия Камори оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

51' Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Глупую желтую получил Балерди Леонардо за то, что отбил ногой мяч после свистка

49' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Клосс Жонатан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.