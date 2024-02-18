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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Лиссорг Ромен
Ренн
3:1
Второй тайм: 88'
Клермон
0'
1:0
31' Гол
Омари Вармед
1:0
40' Не забитый пенальти
Блас Людовик
2:0
58' Гол
Террье Мартен
2:1
62' Гол
Матсима Крислен
3:1
64' Гол
Террье Мартен
67' Желтая карточка
Сейду Алиду
77' Красная карточка
Кофрие Максимилиано

Ход матча

31'
Омари Вармед
(Салах Ибрагим)
1:0
40'
Блас Людовик
1:0
58'
Террье Мартен
2:0
62'
2:1
Матсима Крислен
(Чам Мухаммед)
63'
Дуэ Дезире
Салах Ибрагим
 
63'
Буриго Бенжамен
Блас Людовик
 
64'
Террье Мартен
(Дуэ Дезире)
3:1
67'
Сейду Алиду
 
69'
 
Кейта Хабиб
Гоналон Максим
69'
 
Киэ Грежон
Чам Мухаммед
77'
 
Кофрие Максимилиано
82'
Дуэ Гела
Белосьян Женуэль
 
82'
Трюффер Адриен
Сейду Алиду
 
83'
 
Ожье Флоран
Николсон Шамар
83'
 
Бела Жереми
Аллевина Джим
87'
 
Конате Шейк
Бутубба Биляль

Статистика матча

  • 3 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 6
  • 8 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 4 Замены 5
  • 285 Количество передач 208
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогнозы 112
Ренн 94.6% (106)
X 3.6% (4)
Клермон 1.8% (2)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
Клермон
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Манданда
Стив
36
Сейду
Алиду
23
Омари
Вармед
16
Белосьян
Женуэль
5
Теате
Артур
8
Сантамария
Батист
6
Матусива
Азор
11
Блас
Людовик
34
Салах
Ибрагим
7
Террье
Мартен
10
Гуйри
Амин
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
4
Матсима
Крислен
5
Кофрие
Максимилиано
22
Армугом
Йоэль
12
Гоналон
Максим
25
Гастьен
Йоан
8
Бутубба
Биляль
10
Чам
Мухаммед
11
Аллевина
Джим
23
Николсон
Шамар
Ренн
4-4-2
Клермон
4-2-3-1

История личных встреч

Ренн
Клермон

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
6:0

Голы

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

4
1.67

Среднее время на гол

22
54

Всего голов

5
0

Голов в среднем за матч

1.67
0

Среднее время на гол

54
0

Всего голов

13
5

Голов в среднем за матч

2.6
1

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

34
90

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буриго Бенжамен 6 (4) 0.27
Террье Мартен 5 0.23
Мюинга Арно 5 (2) 0.23
Дуэ Дезире 3 0.14
Салах Ибрагим 3 0.14
Гуйри Амин 3 0.14
Блас Людовик 3 (1) 0.14
Трюффер Адриен 1 0.05
Ассиньон Лоренс 1 0.05
Доку Жереми 1 0.05
Ву Кристофер 1 0.05
Теате Артур 1 0.05
Омари Вармед 1 0.05
Сантамария Батист 0 0
Ле Фе Энцо 0 0
Дуэ Гела 0 0
Клермон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Николсон Шамар 3 0.14
Чам Мухаммед 3 (1) 0.14
Аллевина Джим 2 0.09
Конате Шейк 2 0.09
Маньен Йоанн 2 0.09
Киэ Грежон 2 (1) 0.09
Гоналон Максим 1 0.05
Ожье Флоран 1 0.05
Ветеска Матеуш 1 0.05
Матсима Крислен 1 0.05
Бутубба Биляль 0 0
Кофрие Максимилиано 0 0
Сейду Алиду 0 0

Карточки

Ренн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матич Неманья 7 0
Омари Вармед 5 1
Ассиньон Лоренс 4 0
Мюинга Арно 3 0
Трюффер Адриен 3 0
Ву Кристофер 1 1
Салах Ибрагим 2 0
Буриго Бенжамен 2 0
Сантамария Батист 2 0
Ле Фе Энцо 2 0
Теате Артур 2 0
Йылдырым Бертуг 2 0
Дуэ Гела 0 1
Галлон Готье 1 0
Гуйри Амин 1 0
Дуэ Дезире 1 0
Жюльен Стефан 1 0
Клермон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сейду Алиду 7 1
Кофрие Максимилиано 5 1
Гастьен Йоан 4 0
Конате Шейк 4 0
Рашани Эльбасан 2 1
Гастьен Паскаль 2 1
Гоналон Максим 3 0
Вивальдо Боргес до Сантос Нето 1 1
Зеффан Мехди 2 0
Диао Мори 2 0
Николсон Шамар 2 0
Чам Мухаммед 2 0
Кейта Хабиб 2 0
Ожье Флоран 1 0
Киэ Грежон 1 0
Бутубба Биляль 1 0
Пельмар Анди 1 0

Результаты матчей

Ренн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Клермон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

7
5
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Клермон
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
13

Упущенные победы

8
3
Ренн
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
43% (9)
43% (9)
14% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
29% (6)
33% (7)
Клермон
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (6)
38% (8)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
14

Упущенные победы

15
8

Голы по времени матча

Забито

22
10
8 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
4
18%
2
20%
1-15
3
14%
1
10%
16-30
1
5%
3
30%
31-45
5
23%
2
20%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
5
23%
2
20%
76-90

Пропущено

15
17
7 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
0
0%
5
29%
29%
1-15
1
7%
4
24%
16-30
6
40%
4
24%
31-45
2
13%
2
12%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
2
12%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
15 Не забивали 16
1
9%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

8
15
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
38%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
1
13%
4
27%
76-90

Забито

33
16
13 В 1-м тайме 8
20 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 6
5 Не забивали 10
5
15%
4
25%
1-15
5
15%
1
6%
16-30
3
9%
3
19%
31-45
8
24%
4
25%
46-60
4
12%
2
13%
61-75
8
24%
2
13%
76-90

Пропущено

23
32
12 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 12
16 Не пропускали 16
3
13%
6
19%
1-15
1
4%
5
16%
16-30
8
35%
6
19%
31-45
3
13%
6
19%
46-60
5
22%
3
9%
61-75
3
13%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1
Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2
Клермон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3
Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1

Результаты матчей

Ренн
Клермон

Точный счет

2:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Точный счет

0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
6 раз 29%
1
6 раз 29%
2
4 раза 19%
3
4 раза 19%
5
1 раз 5%
0
10 раз 48%
1
7 раз 33%
2
4 раза 19%

Тоталы голов в матче

Ренн
Клермон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
1
0.5
Больше Меньше
5
6
7
4
1.5
1
10
3
8
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
6
4
2
8
1.5
3
7
2
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
6
0.5
Больше Меньше
11
10
9
12
1.5
4
17
5
16
2.5
1
20
3.5
1
20
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 22 16 5 1 53 - 18 53
2.
Ницца
 Заявка 22 11 6 5 22 - 15 39
3.
Монако
 1:2 Заявка 22 11 5 6 41 - 32 38
4.
Лилль
 Заявка 22 10 8 4 32 - 17 38
5.
Брест
 Заявка 21 10 7 4 30 - 18 37
6.
Ланс
 Заявка 21 10 5 6 27 - 20 35
7.
Ренн
 3:1 Заявка 22 9 7 6 34 - 26 34
8.
Реймс
 Заявка 21 9 3 9 27 - 29 30
9.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
10.
Лион
 Заявка 22 7 4 11 23 - 34 25
11.
Страсбург
 Заявка 22 6 7 9 23 - 32 25
12.
Гавр
 Заявка 22 5 9 8 23 - 28 24
13.
Тулуза
 2:1 Заявка 22 5 8 9 22 - 30 23
14.
Нант
 Заявка 22 6 4 12 22 - 34 22
15.
Монпелье
 2:0 Заявка 22 5 8 9 27 - 29 22
16.
Лорьян
 Заявка 22 5 7 10 31 - 43 22
17.
Мец
 0:2 Заявка 22 4 5 13 18 - 34 17
18.
Клермон
 1:3 Заявка 22 3 7 12 18 - 40 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Ницца
 Заявка 11 7 3 1 14 - 5 24
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ренн
 3:1 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
6.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
7.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Монако
 1:2 Заявка 11 6 1 4 18 - 11 19
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
13.
Лорьян
 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
14.
Монпелье
 2:0 Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
15.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 2:1 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Клермон
 1:3 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 0:2 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 3 0 23 - 7 27
2.
Монако
 1:2 Заявка 11 5 4 2 23 - 21 19
3.
Брест
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
4.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
5.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
6.
Тулуза
 2:1 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
7.
Реймс
 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
8.
Ренн
 3:1 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Мец
 0:2 Заявка 12 3 2 7 10 - 22 11
11.
Лион
 Заявка 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Нант
 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
15.
Монпелье
 2:0 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
16.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
17.
Клермон
 1:3 Заявка 11 2 3 6 12 - 25 9
18.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 11
Тулуза Даллинга Тийс 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Клермон Сейду Алиду 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Весь список
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    Прогнозы 112
    Ренн 94.6% (106)
    X 3.6% (4)
    Клермон 1.8% (2)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ренн
    Ничья
    Клермон
    6.00
    6.45
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ренн 3:1 Клермон

    Исход игры
    Ренн
    94.6% (106)
    Ничья
    3.6% (4)
    Клермон
    1.8% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    34.86% (38)
    Меньше
    65.14% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    35.78% (39)
    Нет
    64.22% (70)
    Популярный счёт
    2:0 Ренн
    39.3% (44)
    2:1 Ренн
    23.2% (26)
    1:0 Ренн
    19.6% (22)
    3:1 Ренн
    7.1% (8)
    1:1 Ничья
    3.6% (4)
    3:0 Ренн
    2.7% (3)
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