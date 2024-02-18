Тур: 22. Стадион: Роазон Парк. Главный судья: Лиссорг Ромен
0'
1:0
31' ГолОмари Вармед
1:0
40' Не забитый пенальтиБлас Людовик
2:0
58' ГолТеррье Мартен
2:1
62' ГолМатсима Крислен
3:1
64' ГолТеррье Мартен
66' Желтая карточкаСейду Алиду
77' Красная карточкаКофрие Максимилиано
90'+4
Ход матча
31'
1:0
40'
1:0
58'
2:0
62'
2:1
64'
3:1
66'
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
6 Удары по воротам 6
-
8 Удары в створ 5
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 9
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 5
-
543 Количество передач 482
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
36
Сейду
Алиду
23
Омари
Вармед
11
Блас
Людовик
10
Гуйри
Амин
99
Диао
Мори
17
Пельмар
Анди
25
Гастьен
Йоан
10
Чам
Мухаммед
- Основной состав
- Вратарь
-
36 Сейду АлидуЗащитник
-
23 Омари ВармедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Блас ЛюдовикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Гуйри АминНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Дуэ ГелаЗащитник
- Полузащитник
-
33 Дуэ ДезиреПолузащитник
-
38 Сиссе ДжауиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
99 Диао МориВратарь
-
17 Пельмар АндиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Гастьен ЙоанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Чам МухаммедПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Конате ШейкЗащитник
-
21 Ожье ФлоранЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
91 Бела ЖеремиНападающий
-
95 Киэ ГрежонНападающий
-
Главный тренер: Гастьен Паскаль
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Ренн
Клермон
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
4
1.67
Среднее время на гол
22
54
Всего голов
5
0
Голов в среднем за матч
1.67
0
Среднее время на гол
54
0
Всего голов
13
5
Голов в среднем за матч
2.6
1
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
34
90
Бомбардиры внутри турнира
Ренн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буриго Бенжамен
|6 (4)
|0.27
|Террье Мартен
|5
|0.23
|Мюинга Арно
|5 (2)
|0.23
|Дуэ Дезире
|3
|0.14
|Салах Ибрагим
|3
|0.14
|Гуйри Амин
|3
|0.14
|Блас Людовик
|3 (1)
|0.14
|Трюффер Адриен
|1
|0.05
|Ассиньон Лоренс
|1
|0.05
|Доку Жереми
|1
|0.05
|Ву Кристофер
|1
|0.05
|Теате Артур
|1
|0.05
|Омари Вармед
|1
|0.05
|Сантамария Батист
|0
|0
|Ле Фе Энцо
|0
|0
|Дуэ Гела
|0
|0
Клермон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Николсон Шамар
|3
|0.14
|Чам Мухаммед
|3 (1)
|0.14
|Аллевина Джим
|2
|0.09
|Конате Шейк
|2
|0.09
|Маньен Йоанн
|2
|0.09
|Киэ Грежон
|2 (1)
|0.09
|Гоналон Максим
|1
|0.05
|Ожье Флоран
|1
|0.05
|Ветеска Матеуш
|1
|0.05
|Матсима Крислен
|1
|0.05
|Бутубба Биляль
|0
|0
|Кофрие Максимилиано
|0
|0
|Сейду Алиду
|0
|0
Карточки
Ренн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матич Неманья
|7
|0
|Омари Вармед
|5
|1
|Ассиньон Лоренс
|4
|0
|Мюинга Арно
|3
|0
|Трюффер Адриен
|3
|0
|Ву Кристофер
|1
|1
|Салах Ибрагим
|2
|0
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|Сантамария Батист
|2
|0
|Ле Фе Энцо
|2
|0
|Теате Артур
|2
|0
|Йылдырым Бертуг
|2
|0
|Дуэ Гела
|0
|1
|Галлон Готье
|1
|0
|Гуйри Амин
|1
|0
|Дуэ Дезире
|1
|0
|Жюльен Стефан
|1
|0
Клермон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сейду Алиду
|7
|1
|Кофрие Максимилиано
|5
|2
|Гастьен Йоан
|4
|0
|Конате Шейк
|4
|0
|Рашани Эльбасан
|2
|1
|Гастьен Паскаль
|2
|1
|Гоналон Максим
|3
|0
|Вивальдо Боргес до Сантос Нето
|1
|1
|Зеффан Мехди
|2
|0
|Диао Мори
|2
|0
|Николсон Шамар
|2
|0
|Чам Мухаммед
|2
|0
|Кейта Хабиб
|2
|0
|Ожье Флоран
|1
|0
|Киэ Грежон
|1
|0
|Бутубба Биляль
|1
|0
|Пельмар Анди
|1
|0
Результаты матчей
Ренн
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Клермон
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
64% (7)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
27% (3)
18% (2)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
7
6
Ренн
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Клермон
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
9% (1)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
13
Упущенные победы
8
3
Ренн
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
45% (10)
41% (9)
14% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
27% (6)
32% (7)
Клермон
53.3%
46.7%
8 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (6)
36% (8)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (8)
32% (7)
32% (7)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
9
14
Упущенные победы
15
9
Голы по времени матча
Забито
25
11
9 В 1-м тайме 6
16 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
11 Не забивали 15
4
16%
2
18%
1-15
3
12%
1
9%
16-30
2
8%
3
27%
31-45
6
24%
2
18%
46-60
5
20%
1
9%
61-75
5
20%
2
18%
76-90
Пропущено
16
20
7 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 9
0
0%
5
25%
1-15
1
6%
4
20%
16-30
6
38%
5
25%
31-45
2
13%
3
15%
46-60
5
31%
1
5%
61-75
2
13%
2
10%
76-90
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
16 Не забивали 17
1
9%
2
33%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
8
15
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
3
38%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
2
25%
2
13%
31-45
1
13%
4
27%
46-60
1
13%
3
20%
61-75
1
13%
4
27%
76-90
Забито
36
17
14 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 6
5 Не забивали 10
5
14%
4
24%
1-15
5
14%
1
6%
16-30
4
11%
3
18%
31-45
9
25%
4
24%
46-60
5
14%
3
18%
61-75
8
22%
2
12%
76-90
Пропущено
24
35
12 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 13
17 Не пропускали 17
3
13%
6
17%
1-15
1
4%
5
14%
16-30
8
33%
7
20%
31-45
3
13%
7
20%
46-60
6
25%
4
11%
61-75
3
13%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ренн
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Милан - Ренн 3:0 Гавр - Ренн 0:1 Сошо - Ренн 1:6 Ренн - Монпелье 2:1
Лион - Ренн 2:3 Ренн - Марсель 1:1 Ренн - Ницца 2:0 Генгам - Ренн 0:2 Клермон - Ренн 1:3 Тулуза - Ренн 0:0 Ренн - Вильярреал 2:3 Ренн - Монако 1:2 Марсель - Ренн 2:0 Маккаби Хайфа - Ренн 0:3 Ренн - Реймс 3:1 Ренн - Лион 0:1 Ренн - Панатинаикос 3:1 Ницца - Ренн 2:0 Ренн - Страсбург 1:1 Панатинаикос - Ренн 1:2
Клермон
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Клермон - Брест 1:1 Лилль - Клермон 4:0 Клермон - Страсбург 1:1 Клермон - Страсбург 1:3
Нант - Клермон 1:2 Мец - Клермон 1:1 Клермон - Ренн 1:3 Марсель - Клермон 2:1 Клермон - Лилль 0:0 Брест - Клермон 3:0 Монпелье - Клермон 1:1 Клермон - Ланс 0:3 Клермон - Лорьян 1:0 Страсбург - Клермон 0:0 Клермон - Ницца 0:1 Лион - Клермон 1:2 Клермон - Родез 0:0 Клермон - ПСЖ 0:0 Гавр - Клермон 2:1 Клермон - Нант 0:1
Результаты матчей
Ренн
Клермон
Точный счет
3:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:3
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
3
3 раза 25%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
6 раз 55%
1
4 раза 36%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
Точный счет
0:0
3 раза 14%
2:0
3 раза 14%
3:1
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
1:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
0:0
3 раза 14%
0:1
3 раза 14%
1:1
3 раза 14%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
6 раз 27%
1
6 раз 27%
3
5 раз 23%
2
4 раза 18%
5
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
8 раз 36%
2
4 раза 18%
Тоталы голов в матче
Ренн
Клермон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
111
Больше Меньше
56
84
110
48
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
74
28
38
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
166
Больше Меньше
1210
1012
418
616
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|53 - 18
|53
|2.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|22 - 15
|39
|3.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|41 - 32
|38
|4.
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|32 - 17
|38
|5.
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|30 - 18
|37
|6.
|1:1 Заявка
|22
|10
|6
|6
|28 - 21
|36
|7.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 26
|34
|8.
|1:1 Заявка
|22
|9
|4
|9
|28 - 30
|31
|9.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|23 - 34
|25
|11.
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|23 - 32
|25
|12.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|23 - 28
|24
|13.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|22 - 30
|23
|14.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 34
|22
|15.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|28 - 29
|22
|16.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|31 - 43
|22
|17.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|18 - 35
|17
|18.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|18 - 40
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 11
|26
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|14 - 5
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 16
|21
|6.
|1:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|9.
|1:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|17 - 14
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|23 - 7
|27
|2.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 21
|19
|3.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|4.
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 10
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|7.
|1:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 23
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 25
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|11
|Монпелье
|Саванье Тежи
|7 (6)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 7
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|2 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ренн 3:1 Клермон
Исход игры
Ренн
94.6% (106)
Ничья
3.6% (4)
Клермон
1.8% (2)
Тотал 2.5
Больше
34.86% (38)
Меньше
65.14% (71)
Обе команды забьют
Да
35.78% (39)
Нет
64.22% (70)
Популярный счёт
2:0 Ренн
39.3% (44)
2:1 Ренн
23.2% (26)
1:0 Ренн
19.6% (22)
3:1 Ренн
7.1% (8)
1:1 Ничья
3.6% (4)
3:0 Ренн
2.7% (3)
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