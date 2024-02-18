Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

81' Хорошую попытку сделал Сантамария Батист . Удар в створ, но вратарь начеку

79' Буриго Бенжамен бьет со штрафного в створ, но Mory Diaw держит все под контролем

77' УДАЛЕНИЕ! - Кофрие Максимилиано увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!

75' Удар от ворот произведет Клермон

75' Сейду Алиду не смог попасть в створ ударом издали

74' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

74' Ренн совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Ренн

73' Киэ Грежон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

72' Гастьен Йоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

71' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

71' Бутубба Биляль из команды Клермон своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

67' Чам Мухаммед пробует нанести удар издали, но Стив Манданда держит все под контролем

66' Сейду Алиду получил желтую карточку от судьи

64' Г О О О О Л - Террье Мартен забивает с правой ноги!

64' Дуэ Дезире создает голевую возможность для своего партнера по команде.

64' Хорошую попытку сделал Гоналон Максим . Удар в створ, но вратарь начеку

63' Забив гол, Клермон сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

60' Хорошую попытку сделал Аллевина Джим . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Г О О О О О Л - Террье Мартен из команды Ренн легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!

57' Хорошую попытку сделал Теате Артур . Удар в створ, но вратарь начеку

57' Гуйри Амин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

57' Матч возобновлен

56' Манданда Стив на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

56' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

56' Манданда Стив взял и забрал мяч на выходе

56' Клермон совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

54' Ренн совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Ренн

53' Бутубба Биляль не смог попасть в створ ударом издали

52' Клермон совершает вбрасывание на своей половине поля

51' Диао Мори взял и забрал мяч на выходе

50' Удар от ворот произведет Ренн

50' Армугом Йоэль не смог попасть в створ ударом издали

50' Гастьен Йоан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Матч возобновится спорным мячом

48' Сантамария Батист на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.