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  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Стина Жереми
Монпелье
2:0
Второй тайм: 84'
Мец
0'
1:0
3' Гол
Силла Иссиага
13' Желтая карточка
Куяте Кики
30' Желтая карточка
Модибо Саньян
2:0
50' Гол
Модибо Саньян
69' Желтая карточка
Омерагич Бечир
78' Желтая карточка
Асоро Йоэль
83' Желтая карточка
Канде Фали

Ход матча

3'
Силла Иссиага
(Ферри Жордан)
1:0
13'
Куяте Кики
 
30'
Модибо Саньян
 
50'
Модибо Саньян
(Саванье Тежи)
2:0
63'
 
Канде Фали
Траоре Исмаэль
63'
 
Атта Артур
Н'Дюкюиди Жозеф
68'
 
Асоро Йоэль
Ван Ден Керкхоф Кевин
69'
Омерагич Бечир
 
75'
Сако Фалае
Омерагич Бечир
 
76'
 
Сабали Шейх
Ламкель Зе Дидье
78'
 
Асоро Йоэль
79'
Адамс Акор
Норден Арно
 
79'
Леруа Лео
Ферри Жордан
 
83'
 
Канде Фали

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 6 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 4 Офсайды 2
  • 14 Нарушения правил 11
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 248 Количество передач 125
  • 54 Владение мячом, % 46

Владение мячом

Прогнозы 112
Монпелье 76.8% (86)
X 18.8% (21)
Мец 4.5% (5)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Монпелье
Ничья
Мец
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Лекомт
Бенжамен
27
Омерагич
Бечир
4
Куяте
Кики
5
Модибо
Саньян
13
Шотар
Жорис
36
Хефти
Сильван
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
3
Силла
Иссиага
7
Норден
Арно
9
Аль-Тамари
Мусса
16
Укиджа
Александр
38
Сане
Садибу
8
Траоре
Исмаэль
29
Эрей
Кристоф
22
Ван
Ден
Керкхоф
Кевин
3
Юдоль
Матьё
27
Жан-Жак
Данле
34
Н'Дюкюиди
Жозеф
18
Камара
Ламин
11
Ламкель
Зе
Дидье
10
Микаутадзе
Жорж
Монпелье
3-1-4-2
Мец
5-3-2

История личных встреч

Монпелье
Мец

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
1:3
ТМК
1:0
Л1
1:1
Л1
0:2
ТМС
1:1
Л1
1:1
Л1
2:2
Л1
0:1
Л1
1:3
Л1
2:0
Л1
0:1
Л1
2:3
Л1
2:0
Л2
3:1
Л2
1:2

Голы

Всего голов

7
13

Голов в среднем за матч

1
1.3

Среднее время на гол

90
69

Всего голов

13
11

Голов в среднем за матч

1.3
1.57

Среднее время на гол

69
57

Всего голов

20
24

Голов в среднем за матч

1.18
1.41

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

76
63

Бомбардиры внутри турнира

Монпелье
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Акор 7 0.32
Саванье Тежи 6 (5) 0.27
Аль-Тамари Мусса 5 0.23
Норден Арно 3 0.14
Фаяд Халил 2 0.09
Силла Иссиага 1 0.05
Эстев Максим 1 0.05
Хазри Вахби 1 0.05
Модибо Саньян 1 0.05
Куяте Кики 0 0
Шотар Жорис 0 0
Ферри Жордан 0 0
Сако Фалае 0 0
Леруа Лео 0 0
Мец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джаллоу Абли 3 (1) 0.14
Сабали Шейх 3 0.14
Юдоль Матьё 2 0.09
Микаутадзе Жорж 2 0.09
Асоро Йоэль 2 0.09
Камара Ламин 1 0.05
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0.05
Траоре Исмаэль 1 0.05
Ламкель Зе Дидье 1 0.05
Мазиз Юссеф 1 0.05
Элисор Симон 1 0.05
Н'Дорам Кевин 0 0
Канде Фали 0 0

Карточки

Монпелье
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куяте Кики 4 1
Саванье Тежи 5 0
Жюльен Кристофер 5 0
Шотар Жорис 5 0
Эстев Максим 2 1
Ферри Жордан 3 0
Омерагич Бечир 3 0
Мишель Тер-Закарян 1 1
Хазри Вахби 2 0
Модибо Саньян 2 0
Адамс Акор 2 0
Леруа Лео 2 0
Фаяд Халил 2 0
Лекомт Бенжамен 1 0
Силла Иссиага 1 0
Норден Арно 1 0
Сент-Люс Тео 1 0
Кулибали Танги 1 0
Делайе Саша 1 0
Тшато Энзо 1 0
Минкарелли Дэвин Лукас 1 0
Мец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабали Шейх 4 0
Эрей Кристоф 2 1
Юдоль Матьё 3 0
Н'Дорам Кевин 3 0
Колин Максим 2 0
Тетте Бенджамин 2 0
Асоро Йоэль 2 0
Куао Коффи 2 0
Н'Дюкюиди Жозеф 2 0
Ласло Болони 2 0
Ло Абабакар 0 1
Укиджа Александр 1 0
Мбайе Малик 1 0
Ван Ден Керкхоф Кевин 1 0
Джаллоу Абли 1 0
Канде Фали 1 0
Элисор Симон 1 0
Жан-Жак Данле 1 0
Диалло Папе 1 0
Камара Ламин 1 0

Результаты матчей

Монпелье
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Мец
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

8
5
Монпелье
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Мец
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

11
7
Монпелье
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
33% (7)
29% (6)
Мец
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
57% (12)
19% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
24% (5)
43% (9)
33% (7)

Сухие победы

6
7

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

12
9

Упущенные победы

19
12

Голы по времени матча

Забито

11
10
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 5
14 Не забивали 13
2
18%
2
20%
1-15
2
18%
1
10%
16-30
1
9%
1
10%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
4
40%
61-75
1
9%
2
20%
76-90

Пропущено

11
20
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
3
27%
1
5%
1-15
0
0%
2
10%
16-30
1
9%
5
25%
31-45
2
18%
5
25%
46-60
2
18%
1
5%
61-75
3
27%
6
30%
76-90

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
16 Не забивали 17
1
8%
2
25%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
3
38%
61-75
2
17%
1
13%
76-90

Пропущено

14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
29%
5
42%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
2
14%
2
17%
76-90

Забито

23
18
11 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 7
9 Не забивали 9
3
13%
4
22%
1-15
4
17%
3
17%
16-30
4
17%
1
6%
31-45
3
13%
0
0%
46-60
6
26%
7
39%
61-75
3
13%
3
17%
76-90

Пропущено

25
32
9 В 1-м тайме 15
16 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 18
7
28%
6
19%
1-15
0
0%
4
13%
16-30
2
8%
5
16%
31-45
5
20%
7
22%
46-60
6
24%
2
6%
61-75
5
20%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Монпелье
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0
Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2
Мец
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1
Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1

Результаты матчей

Монпелье
Мец

Точный счет

0:0
4 раза 36%
1:1
2 раза 18%
1:3
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
0:1
5 раз 50%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
3
1 раз 9%

Точный счет

0:0
4 раза 19%
2:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 10%
1:3
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
0:1
7 раз 33%
1:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
9 раз 43%
1
7 раз 33%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
0
9 раз 43%
1
8 раз 38%
2
2 раза 10%
3
2 раза 10%

Тоталы голов в матче

Монпелье
Мец

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
4
6
2
9
1.5
3
7
1
10
2.5
1
9

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
3
3
7
1.5
1
10
2
8
2.5
1
10
1
9
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
9
0.5
Больше Меньше
12
9
5
16
1.5
4
17
3
18
2.5
2
19
1
20
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 22 16 5 1 53 - 18 53
2.
Ницца
 Заявка 22 11 6 5 22 - 15 39
3.
Монако
 1:2 Заявка 22 11 5 6 41 - 32 38
4.
Лилль
 Заявка 22 10 8 4 32 - 17 38
5.
Брест
 Заявка 21 10 7 4 30 - 18 37
6.
Ланс
 Заявка 21 10 5 6 27 - 20 35
7.
Ренн
 3:1 Заявка 22 9 7 6 34 - 26 34
8.
Реймс
 Заявка 21 9 3 9 27 - 29 30
9.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
10.
Лион
 Заявка 22 7 4 11 23 - 34 25
11.
Страсбург
 Заявка 22 6 7 9 23 - 32 25
12.
Гавр
 Заявка 22 5 9 8 23 - 28 24
13.
Тулуза
 2:1 Заявка 22 5 8 9 22 - 30 23
14.
Нант
 Заявка 22 6 4 12 22 - 34 22
15.
Монпелье
 2:0 Заявка 22 5 8 9 27 - 29 22
16.
Лорьян
 Заявка 22 5 7 10 31 - 43 22
17.
Мец
 0:2 Заявка 22 4 5 13 18 - 34 17
18.
Клермон
 1:3 Заявка 22 3 7 12 18 - 40 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Ницца
 Заявка 11 7 3 1 14 - 5 24
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ренн
 3:1 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
6.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
7.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Монако
 1:2 Заявка 11 6 1 4 18 - 11 19
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
13.
Лорьян
 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
14.
Монпелье
 2:0 Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
15.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 2:1 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Клермон
 1:3 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 0:2 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 3 0 23 - 7 27
2.
Монако
 1:2 Заявка 11 5 4 2 23 - 21 19
3.
Брест
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
4.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
5.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
6.
Тулуза
 2:1 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
7.
Реймс
 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
8.
Ренн
 3:1 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Мец
 0:2 Заявка 12 3 2 7 10 - 22 11
11.
Лион
 Заявка 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Нант
 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
15.
Монпелье
 2:0 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
16.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
17.
Клермон
 1:3 Заявка 11 2 3 6 12 - 25 9
18.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
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  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 11
Тулуза Даллинга Тийс 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Клермон Сейду Алиду 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 84'
    Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 83'
    Канде Фали - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
  • 83'
    Канде Фали из команды Мец заходит слишком далеко, он валит Аль-Тамари Мусса.
  • 83'
    Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • 83'
    Атта Артур пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем
  • 83'
    Камара Ламин создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 82'
    Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.
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    Прогнозы 112
    Монпелье 76.8% (86)
    X 18.8% (21)
    Мец 4.5% (5)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Монпелье
    Ничья
    Мец
    3.75
    6.00
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    4.90
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монпелье 2:0 Мец

    Исход игры
    Монпелье
    76.8% (86)
    Ничья
    18.8% (21)
    Мец
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.81% (43)
    Меньше
    60.19% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    56.48% (61)
    Нет
    43.52% (47)
    Популярный счёт
    2:1 Монпелье
    33.9% (38)
    1:0 Монпелье
    33% (37)
    1:1 Ничья
    16.1% (18)
    2:0 Монпелье
    6.3% (7)
    1:2 Мец
    2.7% (3)
    0:0 Ничья
    1.8% (2)
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