Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Атта Артур выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

90' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

89' Ласло Болони получает желтую карточку за неспортивное поведение

88' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Команда Монпелье довольна результатом к этому моменту.

86' 'Г О О О О О Л - Саванье Тежи из команды Монпелье забивает с пенальти! Он пробил правой. Александр Укиджа был близок к тому, чтобы отразить мяч.'

85' ПЕНАЛЬТИ! - Шейк Сабали играет рукой в штрафной! Шейк Сабали вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.

85' Саванье Тежи пробил со штрафного прямо в стенку

84' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Канде Фали - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

83' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

83' Атта Артур пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

83' Камара Ламин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

82' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

81' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

81' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Удар от ворот произведет Мец

80' Оооо... вот это был удар! Адамс Акор должен был забить с этой позиции.

80' Адамс Акор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

80' Силла Иссиага создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

78' Асоро Йоэль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

78' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

77' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

75' Сако Фалае выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

75' Матч возобновлен

75' Ох, нехорошо это выглядит. Омерагич Бечир получил травму и медбригада забирает его с поля.

74' Омерагич Бечир на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

74' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Камара Ламин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Камара Ламин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

72' Хорошую попытку сделал Микаутадзе Жорж . Удар в створ, но вратарь начеку

71' Асоро Йоэль создает голевую возможность для своего партнера по команде.

70' Матч возобновлен

70' Ох, нехорошо это выглядит. Ламкель Зе Дидье получил травму и медбригада забирает его с поля.

69' Ламкель Зе Дидье на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

69' Омерагич Бечир совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

68' Удар от ворот произведет Монпелье

65' Удар от ворот произведет Мец

65' Шотар Жорис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Хефти Сильван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

64' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

62' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

60' Камара Ламин из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

59' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

58' Удар от ворот произведет Монпелье

57' Ван Ден Керкхоф Кевин пробует нанести удар издали, но Бенжамен Леконт держит все под контролем

57' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Монпелье совершает вбрасывание на половине поля противника

56' Укиджа Александр взял и забрал мяч на выходе

53' Лекомт Бенжамен взял и забрал мяч на выходе

53' Юдоль Матьё из команды Мец своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

52' Удар от ворот произведет Монпелье

52' Юдоль Матьё оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

52' Мец идет вперед с потенциально опасной атакой.

50' Саванье Тежи навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

49' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

49' Саванье Тежи из команды Монпелье своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Сане Садибу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

47' Монпелье идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Мец совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Мец совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Монпелье совершает вбрасывание на своей половине поля