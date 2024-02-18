Тур: 22. Стадион: Стад де ля Моссон. Главный судья: Стина Жереми
0'
1:0
3' ГолСилла Иссиага
13' Желтая карточкаКуяте Кики
30' Желтая карточкаМодибо Саньян
2:0
50' ГолМодибо Саньян
69' Желтая карточкаОмерагич Бечир
78' Желтая карточкаАсоро Йоэль
83' Желтая карточкаКанде Фали
3:0
86' ПенальтиСаванье Тежи
89' Желтая карточкаЛасло Болони
90' Желтая карточкаКамара Ламин
90'+6
Ход матча
3'
1:0
13'
30'
50'
2:0
69'
78'
83'
86'
3:0
89'
90'
Статистика матча
-
3 Голы 0
-
7 Удары по воротам 5
-
7 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
4 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
395 Количество передач 342
-
54 Владение мячом, % 46
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
13
Шотар
Жорис
12
Ферри
Жордан
11
Саванье
Тежи
38
Сане
Садибу
29
Эрей
Кристоф
18
Камара
Ламин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Шотар ЖорисПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Ферри ЖорданПолузащитник
-
11 Саванье ТежиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
77 Сако ФалаеЗащитник
- Полузащитник
-
18 Леруа ЛеоПолузащитник
-
22 Фаяд ХалилПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Тшато ЭнзоНападающий
- Нападающий
-
23 Карамо ЯннНападающий
-
Главный тренер: Дер Закарян Мишель
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
38 Сане СадибуЗащитник
- Защитник
-
29 Эрей КристофЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Камара ЛаминПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Ло АбабакарЗащитник
-
25 Атта АртурПолузащитник
-
99 Асоро ЙоэльПолузащитник
-
14 Сабали ШейхНападающий
- Нападающий
-
37 Сане ИбуНападающий
-
Главный тренер: Болони Ласло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Монпелье
Мец
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
10%
90%
0 побед 1 ничья 8 побед
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
13
Голов в среднем за матч
1
1.3
Среднее время на гол
90
69
Всего голов
13
11
Голов в среднем за матч
1.3
1.57
Среднее время на гол
69
57
Всего голов
20
24
Голов в среднем за матч
1.18
1.41
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
76
63
Бомбардиры внутри турнира
Монпелье
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саванье Тежи
|7 (6)
|0.32
|Адамс Акор
|7
|0.32
|Аль-Тамари Мусса
|5
|0.23
|Норден Арно
|3
|0.14
|Фаяд Халил
|2
|0.09
|Силла Иссиага
|1
|0.05
|Эстев Максим
|1
|0.05
|Хазри Вахби
|1
|0.05
|Модибо Саньян
|1
|0.05
|Куяте Кики
|0
|0
|Шотар Жорис
|0
|0
|Ферри Жордан
|0
|0
|Сако Фалае
|0
|0
|Леруа Лео
|0
|0
Мец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Джаллоу Абли
|3 (1)
|0.14
|Сабали Шейх
|3
|0.14
|Юдоль Матьё
|2
|0.09
|Микаутадзе Жорж
|2
|0.09
|Асоро Йоэль
|2
|0.09
|Камара Ламин
|1
|0.05
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0.05
|Траоре Исмаэль
|1
|0.05
|Ламкель Зе Дидье
|1
|0.05
|Мазиз Юссеф
|1
|0.05
|Элисор Симон
|1
|0.05
|Н'Дорам Кевин
|0
|0
|Канде Фали
|0
|0
Карточки
Монпелье
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куяте Кики
|4
|1
|Саванье Тежи
|5
|0
|Жюльен Кристофер
|5
|0
|Шотар Жорис
|5
|0
|Эстев Максим
|2
|1
|Ферри Жордан
|3
|0
|Омерагич Бечир
|3
|0
|Мишель Тер-Закарян
|1
|1
|Хазри Вахби
|2
|0
|Модибо Саньян
|2
|0
|Адамс Акор
|2
|0
|Леруа Лео
|2
|0
|Фаяд Халил
|2
|0
|Лекомт Бенжамен
|1
|0
|Силла Иссиага
|1
|0
|Норден Арно
|1
|0
|Сент-Люс Тео
|1
|0
|Кулибали Танги
|1
|0
|Делайе Саша
|1
|0
|Тшато Энзо
|1
|0
|Минкарелли Дэвин Лукас
|1
|0
Мец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабали Шейх
|4
|0
|Эрей Кристоф
|2
|1
|Юдоль Матьё
|3
|0
|Н'Дорам Кевин
|3
|0
|Ласло Болони
|3
|0
|Колин Максим
|2
|0
|Тетте Бенджамин
|2
|0
|Асоро Йоэль
|2
|0
|Куао Коффи
|2
|0
|Канде Фали
|2
|0
|Н'Дюкюиди Жозеф
|2
|0
|Камара Ламин
|2
|0
|Ло Абабакар
|0
|1
|Укиджа Александр
|1
|0
|Мбайе Малик
|1
|0
|Ван Ден Керкхоф Кевин
|1
|0
|Джаллоу Абли
|1
|0
|Элисор Симон
|1
|0
|Жан-Жак Данле
|1
|0
|Диалло Папе
|1
|0
Результаты матчей
Монпелье
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Мец
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
8
5
Монпелье
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Мец
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
11
7
Монпелье
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
23% (5)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Мец
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
23% (5)
55% (12)
23% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (5)
41% (9)
36% (8)
Сухие победы
7
7
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
12
9
Упущенные победы
19
12
Голы по времени матча
Забито
14
10
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 5
14 Не забивали 14
3
21%
2
20%
1-15
2
14%
1
10%
16-30
1
7%
1
10%
31-45
4
29%
0
0%
46-60
2
14%
4
40%
61-75
2
14%
2
20%
76-90
Пропущено
11
23
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 10
3
27%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
1
9%
5
22%
31-45
2
18%
6
26%
46-60
2
18%
1
4%
61-75
3
27%
7
30%
76-90
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
17 Не забивали 18
1
8%
2
25%
1-15
2
17%
2
25%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
3
38%
61-75
2
17%
1
13%
76-90
Пропущено
14
12
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
4
29%
5
42%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
3
21%
2
17%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
2
14%
2
17%
76-90
Забито
26
18
12 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 7
9 Не забивали 10
4
15%
4
22%
1-15
4
15%
3
17%
16-30
4
15%
1
6%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
6
23%
7
39%
61-75
4
15%
3
17%
76-90
Пропущено
25
35
9 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 19
9 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 19
7
28%
7
20%
1-15
0
0%
4
11%
16-30
2
8%
5
14%
31-45
5
20%
8
23%
46-60
6
24%
2
6%
61-75
5
20%
9
26%
76-90
Результаты последних матчей
Монпелье
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Монпелье - Лион 1:2 Монпелье - Ницца 1:4 Ренн - Монпелье 2:1 Монпелье - Лилль 0:0
Феньи-Ольнуа - Монпелье 0:4 Брест - Монпелье 2:0 Амьен - Монпелье 1:2 Монпелье - Марсель 1:1 Мец - Монпелье 0:1 Монпелье - Ланс 0:0 Монако - Монпелье 2:0 Монпелье - Клермон 1:1 Монпелье - Брест 1:3 Монпелье - Ницца 0:0 ПСЖ - Монпелье 3:0 Монпелье - Тулуза 3:0 Нант - Монпелье 2:0 Лорьян - Монпелье 0:3 Монпелье - Ренн 0:0 Страсбург - Монпелье 2:2
Мец
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Марсель - Мец 1:1 Мец - Лорьян 1:2 Ницца - Мец 1:0 Мец - Свифт Эсперанж 4:1
Мец - Тулуза 0:1 Мец - Клермон 1:1 ПСЖ - Мец 3:1 Мец - Монпелье 0:1 Мец - Брест 0:1 Лилль - Мец 2:0 Лорьян - Мец 2:3 Эльвeрсберг - Мец 1:0 Мец - Нант 3:1 Лион - Мец 1:1 Мец - Гавр 0:0 Монако - Мец 2:1 Кайзерслаутерн - Мец 2:3 Мец - Ницца 0:1 Тулуза - Мец 3:0 Мец - Страсбург 0:1
Результаты матчей
Монпелье
Мец
Точный счет
0:0
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
1:3
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:2
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:1
5 раз 50%
2:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
0
4 раза 33%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
7 раз 58%
0
4 раза 33%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:0
4 раза 18%
2:0
3 раза 14%
3:0
3 раза 14%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
0:1
7 раз 32%
1:1
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
9 раз 41%
1
7 раз 32%
3
3 раза 14%
2
2 раза 9%
4
1 раз 5%
0
10 раз 45%
1
8 раз 36%
2
2 раза 9%
3
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Монпелье
Мец
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
46
39
37
210
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
84
37
111
28
111
19
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
139
Больше Меньше
1210
616
418
418
220
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|53 - 18
|53
|2.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|22 - 15
|39
|3.
|Заявка
|22
|11
|5
|6
|41 - 32
|38
|4.
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|32 - 17
|38
|5.
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|30 - 18
|37
|6.
|1:1 Заявка
|22
|10
|6
|6
|28 - 21
|36
|7.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 26
|34
|8.
|1:1 Заявка
|22
|9
|4
|9
|28 - 30
|31
|9.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|23 - 34
|25
|11.
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|23 - 32
|25
|12.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|23 - 28
|24
|13.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|22 - 30
|23
|14.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 34
|22
|15.
|Заявка
|22
|5
|8
|9
|28 - 29
|22
|16.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|31 - 43
|22
|17.
|Заявка
|22
|4
|5
|13
|18 - 35
|17
|18.
|Заявка
|22
|3
|7
|12
|18 - 40
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 11
|26
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|14 - 5
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 16
|21
|6.
|1:1 Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|8.
|Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|9.
|1:1 Заявка
|11
|5
|2
|4
|13 - 13
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|14.
|Заявка
|12
|2
|7
|3
|17 - 14
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|Заявка
|10
|1
|5
|4
|11 - 13
|8
|17.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|23 - 7
|27
|2.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 21
|19
|3.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|4.
|1:1 Заявка
|12
|4
|4
|4
|11 - 12
|16
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 10
|15
|6.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|7.
|1:1 Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|8.
|Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 23
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 18
|10
|15.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
|17.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 25
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|11
|Монпелье
|Саванье Тежи
|7 (6)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 7
|Клермон
|Кофрие Максимилиано
|2 5
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Монпелье 3:0 Мец
Исход игры
Монпелье
76.8% (86)
Ничья
18.8% (21)
Мец
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
39.81% (43)
Меньше
60.19% (65)
Обе команды забьют
Да
56.48% (61)
Нет
43.52% (47)
Популярный счёт
2:1 Монпелье
33.9% (38)
1:0 Монпелье
33% (37)
1:1 Ничья
16.1% (18)
2:0 Монпелье
6.3% (7)
1:2 Мец
2.7% (3)
0:0 Ничья
1.8% (2)
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