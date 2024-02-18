Тур: 22. Стадион: Гролс Весте. Главный судья: Нагтегал Марк
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 2
-
0 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
64 Владение мячом, % 36
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Стейн СемПолузащитник
-
18 Влап МихелПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Юнювар НаджиПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Боаду МиронНападающий
-
38 Макс Брюнс
-
Главный тренер: Остинг Джозеф
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бут ТейлорПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Икбал ЗиданПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Янс Рон
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Твенте
Утрехт
16 матчей
87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
34 матча
41.2%
23.5%
35.3%
14 побед 8 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.3%
50%
14.7%
12 побед 17 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.3%
20.6%
44.1%
12 побед 7 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
36
19
Голов в среднем за матч
2.12
1.12
Среднее время на гол
42
80
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.59
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
63
36
Голов в среднем за матч
1.85
1.06
Тотал матчей
2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
48
85
Бомбардиры внутри турнира
Твенте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стейн Сем
|10 (1)
|0.45
|Ван Волфсвинкель Рикки
|10 (1)
|0.45
|Угальде Манфред
|7
|0.32
|Даан Ротс
|3
|0.14
|Эль-Идрис Юнус Та
|3
|0.14
|Влап Михел
|2
|0.09
|Юнювар Наджи
|2
|0.09
|Садилек Михал
|1
|0.05
|Регер Юри
|1
|0.05
|Проппер Робин
|1
|0.05
|Боаду Мирон
|1
|0.05
|Сампстед Альфонс
|0
|0
|Эйтинг Карел
|0
|0
|Бренет Джошуа
|0
|0
|Ван Берген Митчелл
|0
|0
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бут Тейлор
|5
|0.23
|Йенсен Виктор
|4
|0.18
|Тоорнстра Йенс
|2
|0.09
|Бауссайд Отман
|2
|0.09
|Фрауло Оскар
|2
|0.09
|Фламинго Райан
|2
|0.09
|Ламмерс Сэм
|1
|0.05
|Лидберг Исак
|1
|0.05
|Сёнтьенс Матс
|1
|0.05
|Рамселар Барт
|1
|0.05
|Боздоган Джан
|1
|0.05
|Виргевер Ник
|1
|0.05
|Ван дер Хорн Майк
|1
|0.05
|Модибо Саньян
|1
|0.05
|Ромени Оле
|1
|0.05
|Лабьяд Закария
|0
|0
|Тер Авест Хидде
|0
|0
|Азаркан Маруан
|0
|0
Карточки
Твенте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Садилек Михал
|5
|1
|Меес Хилгерс
|4
|1
|Проппер Робин
|5
|0
|Ван Волфсвинкель Рикки
|3
|0
|Угальде Манфред
|3
|0
|Даан Ротс
|3
|0
|Эйтинг Карел
|2
|0
|Кьёлё Матиас
|2
|0
|Эль-Идрис Юнус Та
|2
|0
|Макс Брюнс
|0
|1
|Уннерсталл Ларс
|1
|0
|Бренет Джошуа
|1
|0
|Влап Михел
|1
|0
|Смал Гийс
|1
|0
|Стейн Сем
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
|Регер Юри
|1
|0
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фрауло Оскар
|4
|0
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|Сёнтьенс Матс
|3
|0
|Виргевер Ник
|1
|1
|Новоа Уго
|1
|1
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|Баркас Василис
|2
|0
|Бауссайд Отман
|2
|0
|Азаркан Маруан
|2
|0
|Фламинго Райан
|2
|0
|Ван дер Марел Марк
|1
|0
|Лидберг Исак
|1
|0
|Модибо Саньян
|1
|0
|Йенсен Виктор
|1
|0
|Боздоган Джан
|1
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|1
|0
|Дескотт Антони
|1
|0
|Yannick Leliendal
|1
|0
Результаты матчей
Твенте
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Утрехт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
4
1
Твенте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Утрехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
9
Упущенные победы
20
18
Твенте
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Утрехт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
4
5
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
24
19
Голы по времени матча
Забито
22
7
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 17
3
14%
3
43%
1-15
2
9%
1
14%
16-30
4
18%
1
14%
31-45
2
9%
1
14%
46-60
2
9%
1
14%
61-75
9
41%
0
0%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
4
36%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Забито
20
19
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
4
20%
3
16%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
6
30%
4
21%
76-90
Пропущено
9
20
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
3
15%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
33%
5
25%
46-60
3
33%
4
20%
61-75
2
22%
4
20%
76-90
Забито
42
26
20 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 8
3 Не забивали 8
8
19%
3
12%
1-15
4
10%
5
19%
16-30
8
19%
4
15%
31-45
4
10%
5
19%
46-60
3
7%
5
19%
61-75
15
36%
4
15%
76-90
Пропущено
21
31
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
3
14%
3
10%
1-15
1
5%
1
3%
16-30
3
14%
7
23%
31-45
5
24%
7
23%
46-60
4
19%
7
23%
61-75
5
24%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Твенте
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0
ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0
Утрехт
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1
Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2
Результаты матчей
Твенте
Утрехт
Точный счет
1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 45%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Точный счет
1:0
4 раза 19%
0:3
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
3
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
1
3 раза 14%
4
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
3
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Твенте
Утрехт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
92
73
47
55
38
19
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
46
74
37
47
19
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
174
Больше Меньше
138
147
714
912
417
219
318
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|20
|2
|0
|70 - 10
|62
|2.
|Заявка
|21
|15
|4
|2
|58 - 17
|49
|3.
|0:0 Заявка
|22
|13
|6
|3
|42 - 21
|45
|4.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|43 - 24
|39
|5.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|52 - 44
|35
|6.
|Заявка
|22
|9
|7
|6
|37 - 29
|34
|7.
|Заявка
|21
|7
|8
|6
|41 - 36
|29
|8.
|Заявка
|22
|8
|5
|9
|29 - 31
|29
|9.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|31 - 34
|27
|10.
|Заявка
|22
|7
|6
|9
|22 - 37
|27
|11.
|0:0 Заявка
|22
|6
|9
|7
|27 - 30
|27
|12.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|34 - 44
|25
|13.
|Заявка
|22
|6
|6
|10
|22 - 39
|24
|14.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|29 - 52
|22
|15.
|Заявка
|22
|4
|9
|9
|35 - 45
|21
|16.
|Заявка
|21
|5
|3
|13
|22 - 41
|18
|17.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|15 - 45
|12
|18.
|Заявка
|21
|3
|3
|15
|22 - 52
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|11
|0
|0
|33 - 5
|33
|2.
|0:0 Заявка
|11
|8
|2
|1
|22 - 12
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|28 - 8
|24
|4.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|25 - 16
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|26 - 14
|20
|6.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|25 - 15
|18
|7.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|24 - 16
|18
|8.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|17 - 14
|18
|9.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|20 - 16
|17
|10.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|16 - 26
|14
|11.
|0:0 Заявка
|11
|3
|5
|3
|19 - 20
|14
|12.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|12 - 18
|13
|13.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|14 - 19
|12
|14.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|16 - 19
|12
|15.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|10 - 16
|11
|16.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|15 - 22
|11
|17.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|9 - 23
|7
|18.
|Заявка
|10
|1
|3
|6
|6 - 15
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|9
|2
|0
|37 - 5
|29
|2.
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|30 - 9
|25
|3.
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|20 - 9
|19
|4.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 10
|19
|5.
|Заявка
|11
|5
|2
|4
|15 - 12
|17
|6.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|21 - 18
|16
|7.
|Заявка
|11
|4
|4
|3
|12 - 14
|16
|8.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|27 - 28
|15
|9.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|10 - 19
|14
|10.
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|8 - 10
|13
|11.
|Заявка
|10
|2
|5
|3
|17 - 20
|11
|12.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|19 - 26
|9
|13.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|13 - 26
|8
|14.
|Заявка
|11
|2
|2
|7
|14 - 28
|8
|15.
|Заявка
|10
|2
|1
|7
|7 - 19
|7
|16.
|Заявка
|11
|2
|0
|9
|9 - 30
|6
|17.
|Заявка
|11
|1
|3
|7
|5 - 25
|6
|18.
|Заявка
|11
|1
|2
|8
|13 - 29
|5
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|АЗ Алкмаар
|Павлидис Вангелис
|22 (1)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|21 (5)
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|19 (8)
|Аякс
|Бробби Брайан
|14 (5)
|НЕК Неймеген
|Маттссон Магнус
|12 (4)
|Валвейк
|Мейерс Арон
|7
|Алмере Сити
|Ван Брюген Дамиан
|1 5
|Твенте
|Садилек Михал
|1 5
|Гоу Эхед Иглс
|Амофа Джамал
|1 5
|Витесс
|Ороз Алоис
|6