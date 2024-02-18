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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Нагтегал Марк
Твенте
0:0
Первый тайм: 17'
Утрехт
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 2
  • 0 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 64 Владение мячом, % 36

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Твенте
Ничья
Утрехт
4.20
5.50
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5.60
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Все Коэффициенты
1
Уннерсталл
Ларс
20
Бренет
Джошуа
2
Меес
Хилгерс
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
6
Эйтинг
Карел
23
Садилек
Михал
19
Эль-Идрис
Юнус
Та
14
Стейн
Сем
18
Влап
Михел
9
Ван
Волфсвинкель
Рикки
31
Брандерхорст
Маттейс
5
Тер
Авест
Хидде
3
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
16
Эль-Каруани
Суфьян
34
Фламинго
Райан
8
Фрауло
Оскар
10
Бут
Тейлор
18
Тоорнстра
Йенс
26
Бауссайд
Отман
9
Ламмерс
Сэм
Твенте
4-2-3-1
Утрехт
4-2-3-1

История личных встреч

Твенте
Утрехт

16 матчей

87.5%
12.5%
14 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
37.5%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

61.1%
38.9%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

34 матча

41.2%
23.5%
35.3%
14 побед 8 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.3%
50%
14.7%
12 побед 17 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
20.6%
44.1%
12 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

Э
1:1
Э
1:0
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:1
Э
3:1
Э
4:0
Э
3:0
Э
1:1
К
1:3
Э
3:1
Э
4:2
Э
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
6:0
Э
1:2
Э
0:2
Э
2:4
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:6
К
1:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
0:0
Э
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

36
19

Голов в среднем за матч

2.12
1.12

Среднее время на гол

42
80

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.59
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

63
36

Голов в среднем за матч

1.85
1.06

Тотал матчей

2.5
32
Больше 94%
Меньше 6%
2
26
Больше 76%
Меньше 24%
8
18
Больше 53%
Меньше 47%
16
12
Больше 35%
Меньше 65%
22
5
Больше 15%
Меньше 85%
29
4
Больше 12%
Меньше 88%
30
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

48
85

Бомбардиры внутри турнира

Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стейн Сем 10 (1) 0.45
Ван Волфсвинкель Рикки 10 (1) 0.45
Угальде Манфред 7 0.32
Даан Ротс 3 0.14
Эль-Идрис Юнус Та 3 0.14
Влап Михел 2 0.09
Юнювар Наджи 2 0.09
Садилек Михал 1 0.05
Регер Юри 1 0.05
Проппер Робин 1 0.05
Боаду Мирон 1 0.05
Сампстед Альфонс 0 0
Эйтинг Карел 0 0
Бренет Джошуа 0 0
Ван Берген Митчелл 0 0
Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бут Тейлор 5 0.23
Йенсен Виктор 4 0.18
Тоорнстра Йенс 2 0.09
Бауссайд Отман 2 0.09
Фрауло Оскар 2 0.09
Фламинго Райан 2 0.09
Ламмерс Сэм 1 0.05
Лидберг Исак 1 0.05
Сёнтьенс Матс 1 0.05
Рамселар Барт 1 0.05
Боздоган Джан 1 0.05
Виргевер Ник 1 0.05
Ван дер Хорн Майк 1 0.05
Модибо Саньян 1 0.05
Ромени Оле 1 0.05
Лабьяд Закария 0 0
Тер Авест Хидде 0 0
Азаркан Маруан 0 0

Карточки

Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Садилек Михал 5 1
Меес Хилгерс 4 1
Проппер Робин 5 0
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Угальде Манфред 3 0
Даан Ротс 3 0
Эйтинг Карел 2 0
Кьёлё Матиас 2 0
Эль-Идрис Юнус Та 2 0
Макс Брюнс 0 1
Уннерсталл Ларс 1 0
Бренет Джошуа 1 0
Влап Михел 1 0
Смал Гийс 1 0
Стейн Сем 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Регер Юри 1 0
Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фрауло Оскар 4 0
Ван дер Хорн Майк 3 0
Сёнтьенс Матс 3 0
Виргевер Ник 1 1
Новоа Уго 1 1
Тоорнстра Йенс 2 0
Баркас Василис 2 0
Бауссайд Отман 2 0
Азаркан Маруан 2 0
Фламинго Райан 2 0
Ван дер Марел Марк 1 0
Лидберг Исак 1 0
Модибо Саньян 1 0
Йенсен Виктор 1 0
Боздоган Джан 1 0
Эль-Каруани Суфьян 1 0
Дескотт Антони 1 0
Yannick Leliendal 1 0

Результаты матчей

Твенте
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Утрехт
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

4
1
Твенте
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
45% (5)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Утрехт
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
9

Упущенные победы

20
18
Твенте
62.5%
37.5%
10 побед 6 поражений
Первый тайм
24% (5)
38% (8)
38% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (10)
29% (6)
24% (5)
Утрехт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
24% (5)
52% (11)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

4
5

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

24
19

Голы по времени матча

Забито

22
7
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 2
7 Забивали первыми 4
11 Не забивали 17
3
14%
3
43%
1-15
2
9%
1
14%
16-30
4
18%
1
14%
31-45
2
9%
1
14%
46-60
2
9%
1
14%
61-75
9
41%
0
0%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
3
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
25%
4
36%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
1
8%
3
27%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Забито

20
19
11 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
5
25%
0
0%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
4
20%
3
16%
31-45
2
10%
4
21%
46-60
1
5%
4
21%
61-75
6
30%
4
21%
76-90

Пропущено

9
20
1 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
0
0%
3
15%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
3
33%
5
25%
46-60
3
33%
4
20%
61-75
2
22%
4
20%
76-90

Забито

42
26
20 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 14
14 Забивали первыми 8
3 Не забивали 8
8
19%
3
12%
1-15
4
10%
5
19%
16-30
8
19%
4
15%
31-45
4
10%
5
19%
46-60
3
7%
5
19%
61-75
15
36%
4
15%
76-90

Пропущено

21
31
7 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 11
14 Не пропускали 17
3
14%
3
10%
1-15
1
5%
1
3%
16-30
3
14%
7
23%
31-45
5
24%
7
23%
46-60
4
19%
7
23%
61-75
5
24%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Твенте
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Эксельсиор - Твенте 0:3 Твенте - Валвейк 3:0 Фейеноорд - Твенте 0:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:0
ПСВ - Твенте 3:1 Твенте - АЗ Алкмаар 2:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Эльденсе - Твенте 0:1 Спарта Роттердам - Твенте 2:2 Твенте - Эксельсиор 4:2 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:3 Твенте - ПСВ 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 3:3 Утрехт - Твенте 1:1 Твенте - Фейеноорд 2:1 Хераклес - Твенте 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Твенте 1:4 Фортуна Ситтард - Твенте 0:3 Твенте - Херенвен 1:0 Твенте - Витесс 1:0
Утрехт
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Утрехт - Фортуна Ситтард 4:0 Утрехт - Волендам 4:2 Эксельсиор - Утрехт 1:1 Утрехт - ПСВ 1:1
Витесс - Утрехт 0:0 Утрехт - Беверен 4:4 Утрехт - Васланд-Беверен 4:4 Фейеноорд - Утрехт 2:1 Утрехт - Валвейк 1:1 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 0:2 Утрехт - АЗ Алкмаар 1:1 Спарта Роттердам - Утрехт 1:2 Утрехт - ПЕК Зволле 3:1 Утрехт - Эксельсиор 2:2 Утрехт - Твенте 1:1 Утрехт - Валвейк 3:2 Фортуна Ситтард - Утрехт 0:0 Утрехт - Аякс 4:3 Волендам - Утрехт 1:0 Утрехт - Алмере Сити 0:2

Результаты матчей

Твенте
Утрехт

Точный счет

1:0
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 36%
0:2
2 раза 18%
1:5
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 40%
2
2 раза 20%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
1
5 раз 45%
4
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

0:3
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:4
1 раз 9%
0:0
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
6 раз 60%
2
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Точный счет

1:0
4 раза 19%
0:3
3 раза 14%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:3
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
1:1
5 раз 24%
0:2
3 раза 14%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
1:5
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:2
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

3
7 раз 33%
2
5 раз 24%
0
4 раза 19%
1
3 раза 14%
4
2 раза 10%
0
8 раз 38%
1
6 раз 29%
2
3 раза 14%
4
3 раза 14%
3
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Твенте
Утрехт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
9
2
7
3
1.5
4
7
5
5
2.5
3
8
1
9
3.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
4
6
7
4
1.5
3
7
4
7
2.5
1
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
4
0.5
Больше Меньше
13
8
14
7
1.5
7
14
9
12
2.5
4
17
2
19
3.5
3
18
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 22 20 2 0 70 - 10 62
2.
Фейеноорд
 Заявка 21 15 4 2 58 - 17 49
3.
Твенте
 0:0 Заявка 22 13 6 3 42 - 21 45
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 22 11 6 5 43 - 24 39
5.
Аякс
 Заявка 21 10 5 6 52 - 44 35
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 22 9 7 6 37 - 29 34
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 21 7 8 6 41 - 36 29
8.
Спарта Роттердам
 Заявка 22 8 5 9 29 - 31 29
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 22 7 6 9 31 - 34 27
10.
Алмере Сити
 Заявка 22 7 6 9 22 - 37 27
11.
Утрехт
 0:0 Заявка 22 6 9 7 27 - 30 27
12.
Херенвен
 Заявка 22 7 4 11 34 - 44 25
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 22 6 6 10 22 - 39 24
14.
Хераклес
 Заявка 22 6 4 12 29 - 52 22
15.
Эксельсиор
 Заявка 22 4 9 9 35 - 45 21
16.
Валвейк
 Заявка 21 5 3 13 22 - 41 18
17.
Витесс
 Заявка 21 3 3 15 15 - 45 12
18.
Волендам
 Заявка 21 3 3 15 22 - 52 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 11 0 0 33 - 5 33
2.
Твенте
 0:0 Заявка 11 8 2 1 22 - 12 26
3.
Фейеноорд
 Заявка 11 7 3 1 28 - 8 24
4.
Аякс
 Заявка 10 6 2 2 25 - 16 20
5.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 6 2 3 26 - 14 20
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 5 3 3 25 - 15 18
7.
НЕК Неймеген
 Заявка 11 5 3 3 24 - 16 18
8.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 5 3 3 17 - 14 18
9.
Херенвен
 Заявка 11 5 2 4 20 - 16 17
10.
Хераклес
 Заявка 11 4 2 5 16 - 26 14
11.
Утрехт
 0:0 Заявка 11 3 5 3 19 - 20 14
12.
Алмере Сити
 Заявка 11 3 4 4 12 - 18 13
13.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 3 3 5 14 - 19 12
14.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 6 3 16 - 19 12
15.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 3 2 6 10 - 16 11
16.
Валвейк
 Заявка 11 3 2 6 15 - 22 11
17.
Волендам
 Заявка 10 2 1 7 9 - 23 7
18.
Витесс
 Заявка 10 1 3 6 6 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 11 9 2 0 37 - 5 29
2.
Фейеноорд
 Заявка 10 8 1 1 30 - 9 25
3.
Твенте
 0:0 Заявка 11 5 4 2 20 - 9 19
4.
АЗ Алкмаар
 Заявка 11 5 4 2 17 - 10 19
5.
Спарта Роттердам
 Заявка 11 5 2 4 15 - 12 17
6.
ПЕК Зволле
 Заявка 11 4 4 3 21 - 18 16
7.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 11 4 4 3 12 - 14 16
8.
Аякс
 Заявка 11 4 3 4 27 - 28 15
9.
Алмере Сити
 Заявка 11 4 2 5 10 - 19 14
10.
Утрехт
 0:0 Заявка 11 3 4 4 8 - 10 13
11.
НЕК Неймеген
 Заявка 10 2 5 3 17 - 20 11
12.
Эксельсиор
 Заявка 11 2 3 6 19 - 26 9
13.
Хераклес
 Заявка 11 2 2 7 13 - 26 8
14.
Херенвен
 Заявка 11 2 2 7 14 - 28 8
15.
Валвейк
 Заявка 10 2 1 7 7 - 19 7
16.
Витесс
 Заявка 11 2 0 9 9 - 30 6
17.
Фортуна Ситтард
 Заявка 11 1 3 7 5 - 25 6
18.
Волендам
 Заявка 11 1 2 8 13 - 29 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
АЗ Алкмаар Павлидис Вангелис 22 (1)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 21 (5)
ПСВ Де Йонг Люк 19 (8)
Аякс Бробби Брайан 14 (5)
НЕК Неймеген Маттссон Магнус 12 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Валвейк Мейерс Арон 7
Алмере Сити Ван Брюген Дамиан 1 5
Твенте Садилек Михал 1 5
Гоу Эхед Иглс Амофа Джамал 1 5
Витесс Ороз Алоис 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 13'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Стейн Сем ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Эль-Каруани Суфьян ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 13'
      Эйтинг Карел ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Утрехт пытается что-то создать.
    • 13'
      Удар от ворот произведет Твенте
    • 13'
      Оооо... вот это был удар! Тоорнстра Йенс должен был забить с этой позиции.
    • 13'
      Тоорнстра Йенс оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
    • 13'
      Ламмерс Сэм создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Grolsch Veste. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Твенте
    Ничья
    Утрехт
    4.20
    5.50
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    5.60
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