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  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Страсбург
1:3
Второй тайм: 78'
Лорьян
0'
0:1
2' Гол
Бамба Мохаммед
26' Желтая карточка
Диарра Хабиб
0:2
45' Гол
Бамба Мохаммед
0:3
49' Гол
Понсо Жульен
1:3
51' Гол
Гильберт Фредерик
67' Желтая карточка
Мванга Жуниор

Ход матча

2'
0:1
Бамба Мохаммед
26'
Диарра Хабиб
 
45'
 
Лапорт Жульен
Тальби Монтассар
45'
0:2
Бамба Мохаммед
(Ле Бри Тео)
49'
0:3
Понсо Жульен
51'
Гильберт Фредерик
(Баква Дилан)
1:3
56'
Гамейро Кевин
Деминге Джесси
 
56'
Делен Тома
Сеная Марвин
 
56'
Габриэл Анжело
Дукуре Исмаэль
 
62'
 
Йонгва Дарлин
Калюлю Гедеон
62'
 
Тосин Айегун
Кари Айман
67'
Мванга Жуниор
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 6
  • 8 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 10 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 318 Количество передач 180
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Прогнозы 111
Страсбург 78.4% (87)
X 18% (20)
Лорьян 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Страсбург
Ничья
Лорьян
5.25
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Беллаароуч
Алаа
28
Сеная
Марвин
5
Перрен
Люка
24
Абакар
Силла
2
Гильберт
Фредерик
29
Дукуре
Исмаэль
18
Мванга
Жуниор
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
7
Деминге
Джесси
10
Эмега
Эмануэль
38
Мвого
Ивон
32
Аджей
Натаниэль
3
Тальби
Монтассар
95
Туре
Сулейман
24
Калюлю
Гедеон
37
Ле
Бри
Тео
19
Абергель
Лоран
14
Бакайоко
Тьемуэ
44
Кари
Айман
21
Понсо
Жульен
9
Бамба
Мохаммед
Страсбург
4-2-3-1
Лорьян
3-4-2-1

История личных встреч

Страсбург
Лорьян

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

55
120

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 4 0.18
Мотиба Лебо 3 0.14
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.09
Баква Дилан 2 0.09
Сахи Дион 2 0.09
Гамейро Кевин 2 (1) 0.09
Делен Тома 1 0.05
Диарра Хабиб 1 0.05
Мванга Жуниор 1 0.05
Гильберт Фредерик 1 0.05
Абакар Силла 1 0.05
Себас Жереми 1 0.05
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 5 0.23
Бамба Мохаммед 5 0.23
Крупи Эли Джуниор 4 0.18
Понсо Жульен 2 0.09
Бамба Дьенг 2 0.09
Тосин Айегун 2 0.09
Дукуре Сирине 1 0.05
Луза Имран 1 0.05
Ле Гофф Венсан 1 0.05
Абергель Лоран 1 0.05
Йонгва Дарлин 1 0.05
Туре Сулейман 1 0.05
Кари Айман 1 0.05
Кацерис Панос 1 0.05
Менди Бенжамен 1 0.05
Бакайоко Тьемуэ 1 0.05
Ле Бри Тео 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сеная Марвин 3 1
Сиссоко Ибраима 4 0
Делен Тома 4 0
Баква Дилан 3 0
Перрен Люка 3 0
Дукуре Исмаэль 3 0
Мванга Жуниор 3 0
Виейра Патрик 2 0
Селс Матц 2 0
Гильберт Фредерик 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Абакар Силла 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Диарра Хабиб 1 0
Габриэл Анжело 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 4 0
Менди Формоз III 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Понсо Жульен 3 0
Абергель Лоран 2 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Пабло Пажис 1 0
Кацерис Панос 1 0
Пелон Орельен 1 0

Результаты матчей

Страсбург
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Лорьян
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

4
7
Страсбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Лорьян
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
30% (3)
50% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

7
13
Страсбург
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (9)
33% (7)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (9)
29% (6)
29% (6)
Лорьян
35.7%
64.3%
5 побед 9 поражений
Первый тайм
14% (3)
57% (12)
29% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (4)
43% (9)
38% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

16
13

Упущенные победы

11
20

Голы по времени матча

Забито

12
9
3 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
13 Не забивали 17
1
8%
1
11%
1-15
2
17%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
2
22%
46-60
4
33%
1
11%
61-75
4
33%
3
33%
76-90

Пропущено

12
22
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 12
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
6
27%
16-30
4
33%
4
18%
31-45
4
33%
3
14%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
1
8%
6
27%
76-90

Забито

9
18
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
13 Не забивали 12
1
11%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
56%
4
22%
76-90

Пропущено

18
21
12 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
17%
6
29%
1-15
4
22%
3
14%
16-30
5
28%
2
10%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
1
6%
4
19%
76-90

Забито

21
27
6 В 1-м тайме 11
15 Во 2-м тайме 16
8 Забивали первыми 6
5 Не забивали 8
2
10%
5
19%
1-15
2
10%
3
11%
16-30
2
10%
3
11%
31-45
2
10%
5
19%
46-60
4
19%
4
15%
61-75
9
43%
7
26%
76-90

Пропущено

30
43
18 В 1-м тайме 21
12 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
3
10%
6
14%
1-15
6
20%
9
21%
16-30
9
30%
6
14%
31-45
8
27%
5
12%
46-60
2
7%
7
16%
61-75
2
7%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1
Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1
Лорьян
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0
Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1

Результаты матчей

Страсбург
Лорьян

Точный счет

2:1
3 раза 30%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
6 раз 60%
3
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%

Точный счет

1:1
5 раз 24%
2:1
4 раза 19%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
3:0
2 раза 10%
3:3
2 раза 10%
0:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 48%
2
6 раз 29%
0
5 раз 24%
0
8 раз 38%
2
6 раз 29%
1
3 раза 14%
3
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
5
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
4
6
1
10
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
16
5
0.5
Больше Меньше
13
8
6
15
1.5
10
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 22 16 5 1 53 - 18 53
2.
Ницца
 Заявка 22 11 6 5 22 - 15 39
3.
Монако
 Заявка 21 11 5 5 40 - 30 38
4.
Лилль
 Заявка 22 10 8 4 32 - 17 38
5.
Брест
 Заявка 21 10 7 4 30 - 18 37
6.
Ланс
 Заявка 21 10 5 6 27 - 20 35
7.
Ренн
 Заявка 21 8 7 6 31 - 25 31
8.
Реймс
 Заявка 21 9 3 9 27 - 29 30
9.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
10.
Лион
 Заявка 22 7 4 11 23 - 34 25
11.
Страсбург
 1:3 Заявка 22 6 7 9 23 - 32 25
12.
Гавр
 Заявка 22 5 9 8 23 - 28 24
13.
Нант
 Заявка 22 6 4 12 22 - 34 22
14.
Лорьян
 3:1 Заявка 22 5 7 10 31 - 43 22
15.
Тулуза
 Заявка 21 4 8 9 20 - 29 20
16.
Монпелье
 Заявка 21 4 8 9 25 - 29 19
17.
Мец
 Заявка 21 4 5 12 18 - 32 17
18.
Клермон
 Заявка 21 3 7 11 17 - 37 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Ницца
 Заявка 11 7 3 1 14 - 5 24
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
6.
Монако
 Заявка 10 6 1 3 17 - 9 19
7.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Ренн
 Заявка 11 5 3 3 22 - 15 18
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 1:3 Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
13.
Лорьян
 3:1 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
14.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
15.
Монпелье
 Заявка 11 1 7 3 14 - 14 10
16.
Тулуза
 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Клермон
 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 3 0 23 - 7 27
2.
Монако
 Заявка 11 5 4 2 23 - 21 19
3.
Брест
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
4.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
5.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
6.
Реймс
 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
7.
Ренн
 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
8.
Тулуза
 Заявка 11 3 3 5 9 - 16 12
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Мец
 Заявка 11 3 2 6 10 - 20 11
11.
Лион
 Заявка 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Нант
 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
13.
Страсбург
 1:3 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
15.
Монпелье
 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
16.
Клермон
 Заявка 10 2 3 5 11 - 22 9
17.
Лорьян
 3:1 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
18.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 11
Тулуза Даллинга Тийс 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 8
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Ланс Гради Жонатан 1 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
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    Прогнозы 111
    Страсбург 78.4% (87)
    X 18% (20)
    Лорьян 3.6% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Страсбург
    Ничья
    Лорьян
    5.25
    9.30
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    5.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 1:3 Лорьян

    Исход игры
    Страсбург
    78.4% (87)
    Ничья
    18% (20)
    Лорьян
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.07% (60)
    Меньше
    43.93% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    68.22% (73)
    Нет
    31.78% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Страсбург
    46.8% (52)
    1:0 Страсбург
    21.6% (24)
    1:1 Ничья
    12.6% (14)
    2:0 Страсбург
    6.3% (7)
    1:2 Лорьян
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
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