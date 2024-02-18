Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

52' Бамба Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Мванга Жуниор выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

50' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Матч возобновлен

48' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Лорьян

47' Лорьян идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лорьян

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Матч возобновлен

44' Тальби Монтассар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

43' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Оооо... вот это был удар! Эмега Эмануэль должен был забить с этой позиции.

43' Хорошую попытку сделал Эмега Эмануэль . Удар в створ, но вратарь начеку

42' Баква Дилан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

42' Кари Айман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Деминге Джесси нанес удар головой, но Ивон Мвого спокойно отбил мяч.

40' Баква Дилан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

39' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

38' Бамба Мохаммед выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' Люка Перрен из команды Страсбург перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

36' Понсо Жульен навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Абергель Лоран пробует нанести удар издали, но Alaa Bellaarouch держит все под контролем

35' Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Удар от ворот произведет Лорьян

34' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Баква Дилан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

33' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Удар от ворот произведет Лорьян

30' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Рефери не любит споров - именно за это Диарра Хабиб сейчас получил желтую

25' Гильберт Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Абергель Лоран выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

24' Бамба Мохаммед выиграл воздушное противоборство у Люка Перрен.

24' Мвого Ивон взял и забрал мяч на выходе

24' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

23' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Удар от ворот произведет Лорьян

20' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

19' Удар от ворот произведет Лорьян

19' Деминге Джесси оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Сеная Марвин из команды Страсбург своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

17' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Баква Дилан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

14' Страсбург совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Сеная Марвин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Дукуре Исмаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Лорьян

12' Диарра Хабиб не смог попасть в створ ударом издали

11' Удар от ворот произведет Страсбург

10' Бакайоко Тьемуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Удар от ворот произведет Страсбург

7' Люка Перрен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

7' Бакайоко Тьемуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Бакайоко Тьемуэ выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

4' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Лорьян будет все-таки засчитан.

3' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Лорьян

2' Беллаароуч Алаа плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

2' Г О О О О Л - Бамба Мохаммед первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

1' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Страсбург начинает с центра поля