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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2023-2024
Тур: 22. Стадион: . Главный судья: Леонард Томас
Страсбург
1:3
Конец матча
Лорьян
0'
0:1
2' Гол
Бамба Мохаммед
26' Желтая карточка
Диарра Хабиб
0:2
45' Гол
Бамба Мохаммед
0:3
49' Гол
Понсо Жульен
1:3
51' Гол
Гильберт Фредерик
67' Желтая карточка
Мванга Жуниор
86' Желтая карточка
Туре Сулейман
87' Желтая карточка
Габриэл Анжело
90' Красная карточка
Баква Дилан
90'+7

Ход матча

2'
0:1
Бамба Мохаммед
26'
Диарра Хабиб
 
45'
 
Лапорт Жульен
Тальби Монтассар
45'
0:2
Бамба Мохаммед
(Ле Бри Тео)
49'
0:3
Понсо Жульен
51'
Гильберт Фредерик
(Баква Дилан)
1:3
56'
Гамейро Кевин
Деминге Джесси
 
56'
Делен Тома
Сеная Марвин
 
56'
Габриэл Анжело
Дукуре Исмаэль
 
62'
 
Йонгва Дарлин
Калюлю Гедеон
62'
 
Тосин Айегун
Кари Айман
67'
Мванга Жуниор
 
80'
Сантос Андрей
Мванга Жуниор
 
80'
Нзингула Рабби
Диарра Хабиб
 
86'
 
Туре Сулейман
87'
Габриэл Анжело
 
90'
 
Бамба Дьенг
Бамба Мохаммед
90'
Баква Дилан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 8 Удары по воротам 1
  • 5 Удары в створ 6
  • 9 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 12
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 598 Количество передач 378
  • 62 Владение мячом, % 38

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Страсбург 78.4% (87)
X 18% (20)
Лорьян 3.6% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
36
Беллаароуч
Алаа
28
Сеная
Марвин
5
Перрен
Люка
24
Абакар
Силла
2
Гильберт
Фредерик
29
Дукуре
Исмаэль
18
Мванга
Жуниор
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
7
Деминге
Джесси
10
Эмега
Эмануэль
38
Мвого
Ивон
32
Аджей
Натаниэль
3
Тальби
Монтассар
95
Туре
Сулейман
24
Калюлю
Гедеон
37
Ле
Бри
Тео
19
Абергель
Лоран
14
Бакайоко
Тьемуэ
44
Кари
Айман
21
Понсо
Жульен
9
Бамба
Мохаммед
Страсбург
4-2-3-1
Лорьян
3-4-2-1

История личных встреч

Страсбург
Лорьян

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:0
Л1
4:0
Л1
1:1
Л1
3:1
Л1
1:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
0.8

Среднее время на гол

45
112

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

55
120

Бомбардиры внутри турнира

Страсбург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эмега Эмануэль 4 0.18
Мотиба Лебо 3 0.14
Беллегард Жан-Рикнер 2 0.09
Баква Дилан 2 0.09
Сахи Дион 2 0.09
Гамейро Кевин 2 (1) 0.09
Делен Тома 1 0.05
Диарра Хабиб 1 0.05
Мванга Жуниор 1 0.05
Гильберт Фредерик 1 0.05
Абакар Силла 1 0.05
Себас Жереми 1 0.05
Габриэл Анжело 0 0
Сиссоко Ибраима 0 0
Перрен Люка 0 0
Лорьян
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Февр Ромен 5 0.23
Бамба Мохаммед 5 0.23
Крупи Эли Джуниор 4 0.18
Понсо Жульен 2 0.09
Бамба Дьенг 2 0.09
Тосин Айегун 2 0.09
Дукуре Сирине 1 0.05
Луза Имран 1 0.05
Ле Гофф Венсан 1 0.05
Абергель Лоран 1 0.05
Йонгва Дарлин 1 0.05
Туре Сулейман 1 0.05
Кари Айман 1 0.05
Кацерис Панос 1 0.05
Менди Бенжамен 1 0.05
Бакайоко Тьемуэ 1 0.05
Ле Бри Тео 0 0

Карточки

Страсбург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баква Дилан 3 1
Сеная Марвин 3 1
Сиссоко Ибраима 4 0
Делен Тома 4 0
Перрен Люка 3 0
Дукуре Исмаэль 3 0
Мванга Жуниор 3 0
Виейра Патрик 2 0
Селс Матц 2 0
Гильберт Фредерик 2 0
Беллегард Жан-Рикнер 2 0
Эмега Эмануэль 2 0
Абакар Силла 2 0
Габриэл Анжело 2 0
Ньямси Жерзино 1 0
Деминге Джесси 1 0
Диарра Хабиб 1 0
Лорьян
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Туре Сулейман 5 0
Менди Формоз III 4 0
Менди Бенжамен 3 0
Бакайоко Тьемуэ 3 0
Понсо Жульен 3 0
Абергель Лоран 2 0
Лапорт Жульен 2 0
Силва Игор 2 0
Тальби Монтассар 2 0
Йонгва Дарлин 2 0
Дукуре Сирине 2 0
Ле Бри Тео 2 0
Крупи Эли Джуниор 1 0
Ле Гофф Венсан 1 0
Мвого Ивон 1 0
Инносент Бонке 1 0
Февр Ромен 1 0
Луза Имран 1 0
Мугиша Джоэл 1 0
Бамба Дьенг 1 0
Пабло Пажис 1 0
Кацерис Панос 1 0
Пелон Орельен 1 0

Результаты матчей

Страсбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Лорьян
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
7
Страсбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Лорьян
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

13
12

Упущенные победы

7
13
Страсбург
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Лорьян
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

16
14

Упущенные победы

12
20

Голы по времени матча

Забито

13
12
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
1
8%
2
17%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
4
31%
3
25%
76-90

Пропущено

15
23
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
6
26%
16-30
5
33%
4
17%
31-45
5
33%
4
17%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
1
7%
6
26%
76-90

Забито

9
18
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
1
11%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
56%
4
22%
76-90

Пропущено

18
21
12 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
17%
6
29%
1-15
4
22%
3
14%
16-30
5
28%
2
10%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
1
6%
4
19%
76-90

Забито

22
30
6 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
2
9%
6
20%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
3
14%
6
20%
46-60
4
18%
4
13%
61-75
9
41%
7
23%
76-90

Пропущено

33
44
20 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 19
4
12%
6
14%
1-15
6
18%
9
20%
16-30
10
30%
6
14%
31-45
9
27%
6
14%
46-60
2
6%
7
16%
61-75
2
6%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Страсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1
Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1
Лорьян
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0
Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1

Результаты матчей

Страсбург
Лорьян

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Точный счет

1:1
4 раза 36%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
2:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
11 раз 50%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
0
8 раз 36%
2
6 раз 27%
3
4 раза 18%
1
3 раза 14%
4
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Страсбург
Лорьян

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
7
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
1
10
1.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
17
5
0.5
Больше Меньше
14
8
6
16
1.5
11
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 22 16 5 1 53 - 18 53
2.
Ницца
 Заявка 22 11 6 5 22 - 15 39
3.
Монако
 1:2 Заявка 22 11 5 6 41 - 32 38
4.
Лилль
 Заявка 22 10 8 4 32 - 17 38
5.
Брест
 Заявка 21 10 7 4 30 - 18 37
6.
Ланс
 Заявка 21 10 5 6 27 - 20 35
7.
Ренн
 3:1 Заявка 22 9 7 6 34 - 26 34
8.
Реймс
 Заявка 21 9 3 9 27 - 29 30
9.
Марсель
 Заявка 21 7 9 5 29 - 23 30
10.
Лион
 Заявка 22 7 4 11 23 - 34 25
11.
Страсбург
 Заявка 22 6 7 9 23 - 32 25
12.
Гавр
 Заявка 22 5 9 8 23 - 28 24
13.
Тулуза
 2:1 Заявка 22 5 8 9 22 - 30 23
14.
Нант
 Заявка 22 6 4 12 22 - 34 22
15.
Монпелье
 2:0 Заявка 22 5 8 9 27 - 29 22
16.
Лорьян
 Заявка 22 5 7 10 31 - 43 22
17.
Мец
 0:2 Заявка 22 4 5 13 18 - 34 17
18.
Клермон
 1:3 Заявка 22 3 7 12 18 - 40 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 2 1 30 - 11 26
2.
Лилль
 Заявка 11 8 2 1 21 - 4 26
3.
Ницца
 Заявка 11 7 3 1 14 - 5 24
4.
Марсель
 Заявка 11 6 5 0 18 - 6 23
5.
Ренн
 3:1 Заявка 12 6 3 3 25 - 16 21
6.
Ланс
 Заявка 10 6 2 2 17 - 9 20
7.
Брест
 Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
8.
Монако
 1:2 Заявка 11 6 1 4 18 - 11 19
9.
Реймс
 Заявка 10 5 1 4 12 - 12 16
10.
Страсбург
 Заявка 11 4 3 4 14 - 14 15
11.
Лион
 Заявка 12 4 3 5 15 - 19 15
12.
Гавр
 Заявка 10 4 2 4 12 - 10 14
13.
Лорьян
 Заявка 11 3 4 4 19 - 20 13
14.
Монпелье
 2:0 Заявка 12 2 7 3 16 - 14 13
15.
Нант
 Заявка 12 3 3 6 14 - 17 12
16.
Тулуза
 2:1 Заявка 10 1 5 4 11 - 13 8
17.
Клермон
 1:3 Заявка 11 1 4 6 6 - 15 7
18.
Мец
 0:2 Заявка 10 1 3 6 8 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 11 8 3 0 23 - 7 27
2.
Монако
 1:2 Заявка 11 5 4 2 23 - 21 19
3.
Брест
 Заявка 11 5 3 3 13 - 11 18
4.
Ланс
 Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
5.
Ницца
 Заявка 11 4 3 4 8 - 10 15
6.
Тулуза
 2:1 Заявка 12 4 3 5 11 - 17 15
7.
Реймс
 Заявка 11 4 2 5 15 - 17 14
8.
Ренн
 3:1 Заявка 10 3 4 3 9 - 10 13
9.
Лилль
 Заявка 11 2 6 3 11 - 13 12
10.
Мец
 0:2 Заявка 12 3 2 7 10 - 22 11
11.
Лион
 Заявка 10 3 1 6 8 - 15 10
12.
Нант
 Заявка 10 3 1 6 8 - 17 10
13.
Страсбург
 Заявка 11 2 4 5 9 - 18 10
14.
Гавр
 Заявка 12 1 7 4 11 - 18 10
15.
Монпелье
 2:0 Заявка 10 3 1 6 11 - 15 9
16.
Лорьян
 Заявка 11 2 3 6 12 - 23 9
17.
Клермон
 1:3 Заявка 11 2 3 6 12 - 25 9
18.
Марсель
 Заявка 10 1 4 5 11 - 17 7
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 21 (4)
Монако Бен-Йеддер Виссам 11 (1)
Лилль Дэвид Джонатан 11 (1)
Лион Ляказетт Александр 11
Тулуза Даллинга Тийс 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Монако Закария Денис 1 9
Монако Головин Александр 1 7
Брест Брассье Лилиан 1 7
Клермон Сейду Алиду 1 7
Ренн Матич Неманья 8
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Матч возобновлен
  • 96'
    Контроль мяча: Страсбург: 62%, Лорьян: 38%.
  • 95'
    Туре Сулейман на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 95'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 95'
    Баква Дилан получает красную карточку за не спортивное поведение
  • 95'
    Судья сигнализирует, что Баква Дилан из команды Страсбург поставил подножку. Пострадал Туре Сулейман
  • 95'
    Туре Сулейман выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 94'
    Делен Тома из команды Страсбург нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
  • 94'
    Баква Дилан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 93'
    Баква Дилан пробует нанести удар издали, но Ивон Мвого держит все под контролем
  • 93'
    Габриэл Анжело выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Аджей Натаниэль из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 92'
    Лорьян совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Понсо Жульен из команды Лорьян перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade de la Meinau. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 111
    Страсбург 78.4% (87)
    X 18% (20)
    Лорьян 3.6% (4)
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Страсбург 1:3 Лорьян онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Страсбург 1:3 Лорьян

    Исход игры
    Страсбург
    78.4% (87)
    Ничья
    18% (20)
    Лорьян
    3.6% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    56.07% (60)
    Меньше
    43.93% (47)
    Обе команды забьют
    Да
    68.22% (73)
    Нет
    31.78% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Страсбург
    46.8% (52)
    1:0 Страсбург
    21.6% (24)
    1:1 Ничья
    12.6% (14)
    2:0 Страсбург
    6.3% (7)
    1:2 Лорьян
    2.7% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (3)
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