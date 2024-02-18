Тур: 22. Стадион: де ла Мейно. Главный судья: Леонард Томас
0'
0:1
2' ГолБамба Мохаммед
26' Желтая карточкаДиарра Хабиб
0:2
45' ГолБамба Мохаммед
0:3
49' ГолПонсо Жульен
1:3
51' ГолГильберт Фредерик
67' Желтая карточкаМванга Жуниор
86' Желтая карточкаТуре Сулейман
87' Желтая карточкаГабриэл Анжело
90' Красная карточкаБаква Дилан
90'+7
Ход матча
2'
0:1
26'
45'
0:2
49'
0:3
51'
1:3
67'
86'
87'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 3
-
8 Удары по воротам 1
-
5 Удары в створ 6
-
9 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
598 Количество передач 378
-
62 Владение мячом, % 38
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
28
Сеная
Марвин
24
Абакар
Силла
26
Баква
Дилан
19
Диарра
Хабиб
38
Мвого
Ивон
37
Ле
Бри
Тео
44
Кари
Айман
21
Понсо
Жульен
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Сеная МарвинЗащитник
- Защитник
-
24 Абакар СиллаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Баква ДиланПолузащитник
-
19 Диарра ХабибПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
13 Соу СаидуЗащитник
-
25 Басея СтивенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Виейра Патрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Ле Бри ТеоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Кари АйманПолузащитник
-
21 Понсо ЖульенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Тосин АйегунНападающий
-
11 Бамба ДьенгНападающий
-
Главный тренер: Регис Ле Брис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Страсбург
Лорьян
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.67
Среднее время на гол
64
135
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.63
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
55
120
Бомбардиры внутри турнира
Страсбург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эмега Эмануэль
|4
|0.18
|Мотиба Лебо
|3
|0.14
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0.09
|Баква Дилан
|2
|0.09
|Сахи Дион
|2
|0.09
|Гамейро Кевин
|2 (1)
|0.09
|Делен Тома
|1
|0.05
|Диарра Хабиб
|1
|0.05
|Мванга Жуниор
|1
|0.05
|Гильберт Фредерик
|1
|0.05
|Абакар Силла
|1
|0.05
|Себас Жереми
|1
|0.05
|Габриэл Анжело
|0
|0
|Сиссоко Ибраима
|0
|0
|Перрен Люка
|0
|0
Лорьян
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Февр Ромен
|5
|0.23
|Бамба Мохаммед
|5
|0.23
|Крупи Эли Джуниор
|4
|0.18
|Понсо Жульен
|2
|0.09
|Бамба Дьенг
|2
|0.09
|Тосин Айегун
|2
|0.09
|Дукуре Сирине
|1
|0.05
|Луза Имран
|1
|0.05
|Ле Гофф Венсан
|1
|0.05
|Абергель Лоран
|1
|0.05
|Йонгва Дарлин
|1
|0.05
|Туре Сулейман
|1
|0.05
|Кари Айман
|1
|0.05
|Кацерис Панос
|1
|0.05
|Менди Бенжамен
|1
|0.05
|Бакайоко Тьемуэ
|1
|0.05
|Ле Бри Тео
|0
|0
Карточки
Страсбург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баква Дилан
|3
|1
|Сеная Марвин
|3
|1
|Сиссоко Ибраима
|4
|0
|Делен Тома
|4
|0
|Перрен Люка
|3
|0
|Дукуре Исмаэль
|3
|0
|Мванга Жуниор
|3
|0
|Виейра Патрик
|2
|0
|Селс Матц
|2
|0
|Гильберт Фредерик
|2
|0
|Беллегард Жан-Рикнер
|2
|0
|Эмега Эмануэль
|2
|0
|Абакар Силла
|2
|0
|Габриэл Анжело
|2
|0
|Ньямси Жерзино
|1
|0
|Деминге Джесси
|1
|0
|Диарра Хабиб
|1
|0
Лорьян
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Туре Сулейман
|5
|0
|Менди Формоз III
|4
|0
|Менди Бенжамен
|3
|0
|Бакайоко Тьемуэ
|3
|0
|Понсо Жульен
|3
|0
|Абергель Лоран
|2
|0
|Лапорт Жульен
|2
|0
|Силва Игор
|2
|0
|Тальби Монтассар
|2
|0
|Йонгва Дарлин
|2
|0
|Дукуре Сирине
|2
|0
|Ле Бри Тео
|2
|0
|Крупи Эли Джуниор
|1
|0
|Ле Гофф Венсан
|1
|0
|Мвого Ивон
|1
|0
|Инносент Бонке
|1
|0
|Февр Ромен
|1
|0
|Луза Имран
|1
|0
|Мугиша Джоэл
|1
|0
|Бамба Дьенг
|1
|0
|Пабло Пажис
|1
|0
|Кацерис Панос
|1
|0
|Пелон Орельен
|1
|0
Результаты матчей
Страсбург
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
55% (6)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
55% (6)
9% (1)
Лорьян
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
7
Страсбург
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Лорьян
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
13
12
Упущенные победы
7
13
Страсбург
60%
40%
9 побед 6 поражений
Первый тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (9)
32% (7)
27% (6)
Лорьян
40%
60%
6 побед 9 поражений
Первый тайм
18% (4)
55% (12)
27% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
45% (10)
36% (8)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
16
14
Упущенные победы
12
20
Голы по времени матча
Забито
13
12
3 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 4
13 Не забивали 17
1
8%
2
17%
1-15
2
15%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
15%
3
25%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
4
31%
3
25%
76-90
Пропущено
15
23
8 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
7%
0
0%
1-15
2
13%
6
26%
16-30
5
33%
4
17%
31-45
5
33%
4
17%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
1
7%
6
26%
76-90
Забито
9
18
3 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
14 Не забивали 13
1
11%
4
22%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
2
22%
3
17%
31-45
1
11%
3
17%
46-60
0
0%
3
17%
61-75
5
56%
4
22%
76-90
Пропущено
18
21
12 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 9
3
17%
6
29%
1-15
4
22%
3
14%
16-30
5
28%
2
10%
31-45
4
22%
2
10%
46-60
1
6%
4
19%
61-75
1
6%
4
19%
76-90
Забито
22
30
6 В 1-м тайме 13
16 Во 2-м тайме 17
8 Забивали первыми 7
5 Не забивали 8
2
9%
6
20%
1-15
2
9%
3
10%
16-30
2
9%
4
13%
31-45
3
14%
6
20%
46-60
4
18%
4
13%
61-75
9
41%
7
23%
76-90
Пропущено
33
44
20 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 19
4
12%
6
14%
1-15
6
18%
9
20%
16-30
10
30%
6
14%
31-45
9
27%
6
14%
46-60
2
6%
7
16%
61-75
2
6%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Страсбург
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Ланс - Страсбург 3:1 Страсбург - Гавр 3:1 Страсбург - ПСЖ 1:2 Клермон - Страсбург 1:1
Клермон - Страсбург 1:3 Марсель - Страсбург 1:1 Авуан-Шинон - Страсбург 0:4 Страсбург - Лилль 2:1 Лорьян - Страсбург 1:2 Страсбург - Гавр 2:1 Брест - Страсбург 1:1 Реймс - Страсбург 2:1 Страсбург - Марсель 1:1 Страсбург - Клермон 0:0 Ренн - Страсбург 1:1 ПСЖ - Страсбург 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Страсбург - Нант 1:2 Страсбург - Ланс 0:1 Мец - Страсбург 0:1
Лорьян
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Лорьян - Реймс 2:0 Мец - Лорьян 1:2 Лорьян - Гавр 3:3 Лилль - Лорьян 3:0
Сошо - Лорьян 2:1 Брест - Лорьян 4:0 Лорьян - Страсбург 1:2 Лорьян - Марсель 2:4 Тулуза - Лорьян 1:1 Лорьян - Мец 2:3 Клермон - Лорьян 1:0 Лорьян - Ланс 0:0 Реймс - Лорьян 1:0 Лорьян - Ренн 2:1 Лион - Лорьян 3:3 Лорьян - Монпелье 0:3 Нант - Лорьян 5:3 Лорьян - Монако 2:2 Гавр - Лорьян 3:0 Лорьян - Лилль 4:1
Результаты матчей
Страсбург
Лорьян
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
0:0
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
2
5 раз 45%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
2
5 раз 45%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Точный счет
1:1
4 раза 36%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
0
3 раза 27%
2
1 раз 9%
0
6 раз 55%
3
3 раза 27%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
2:1
4 раза 18%
1:2
3 раза 14%
0:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
0:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:2
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
3:3
2 раза 9%
0:3
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
11 раз 50%
2
6 раз 27%
0
5 раз 23%
0
8 раз 36%
2
6 раз 27%
3
4 раза 18%
1
3 раза 14%
4
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Страсбург
Лорьян
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
56
74
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
56
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
175
Больше Меньше
148
616
1111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|22
|16
|5
|1
|53 - 18
|53
|2.
|Заявка
|22
|11
|6
|5
|22 - 15
|39
|3.
|1:2 Заявка
|22
|11
|5
|6
|41 - 32
|38
|4.
|Заявка
|22
|10
|8
|4
|32 - 17
|38
|5.
|Заявка
|21
|10
|7
|4
|30 - 18
|37
|6.
|Заявка
|21
|10
|5
|6
|27 - 20
|35
|7.
|3:1 Заявка
|22
|9
|7
|6
|34 - 26
|34
|8.
|Заявка
|21
|9
|3
|9
|27 - 29
|30
|9.
|Заявка
|21
|7
|9
|5
|29 - 23
|30
|10.
|Заявка
|22
|7
|4
|11
|23 - 34
|25
|11.
|Заявка
|22
|6
|7
|9
|23 - 32
|25
|12.
|Заявка
|22
|5
|9
|8
|23 - 28
|24
|13.
|2:1 Заявка
|22
|5
|8
|9
|22 - 30
|23
|14.
|Заявка
|22
|6
|4
|12
|22 - 34
|22
|15.
|2:0 Заявка
|22
|5
|8
|9
|27 - 29
|22
|16.
|Заявка
|22
|5
|7
|10
|31 - 43
|22
|17.
|0:2 Заявка
|22
|4
|5
|13
|18 - 34
|17
|18.
|1:3 Заявка
|22
|3
|7
|12
|18 - 40
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|30 - 11
|26
|2.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|21 - 4
|26
|3.
|Заявка
|11
|7
|3
|1
|14 - 5
|24
|4.
|Заявка
|11
|6
|5
|0
|18 - 6
|23
|5.
|3:1 Заявка
|12
|6
|3
|3
|25 - 16
|21
|6.
|Заявка
|10
|6
|2
|2
|17 - 9
|20
|7.
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|8.
|1:2 Заявка
|11
|6
|1
|4
|18 - 11
|19
|9.
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|12 - 12
|16
|10.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|11.
|Заявка
|12
|4
|3
|5
|15 - 19
|15
|12.
|Заявка
|10
|4
|2
|4
|12 - 10
|14
|13.
|Заявка
|11
|3
|4
|4
|19 - 20
|13
|14.
|2:0 Заявка
|12
|2
|7
|3
|16 - 14
|13
|15.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|14 - 17
|12
|16.
|2:1 Заявка
|10
|1
|5
|4
|11 - 13
|8
|17.
|1:3 Заявка
|11
|1
|4
|6
|6 - 15
|7
|18.
|0:2 Заявка
|10
|1
|3
|6
|8 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|23 - 7
|27
|2.
|1:2 Заявка
|11
|5
|4
|2
|23 - 21
|19
|3.
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|4.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|5.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|8 - 10
|15
|6.
|2:1 Заявка
|12
|4
|3
|5
|11 - 17
|15
|7.
|Заявка
|11
|4
|2
|5
|15 - 17
|14
|8.
|3:1 Заявка
|10
|3
|4
|3
|9 - 10
|13
|9.
|Заявка
|11
|2
|6
|3
|11 - 13
|12
|10.
|0:2 Заявка
|12
|3
|2
|7
|10 - 22
|11
|11.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 15
|10
|12.
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|8 - 17
|10
|13.
|Заявка
|11
|2
|4
|5
|9 - 18
|10
|14.
|Заявка
|12
|1
|7
|4
|11 - 18
|10
|15.
|2:0 Заявка
|10
|3
|1
|6
|11 - 15
|9
|16.
|Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 23
|9
|17.
|1:3 Заявка
|11
|2
|3
|6
|12 - 25
|9
|18.
|Заявка
|10
|1
|4
|5
|11 - 17
|7
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|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|21 (4)
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|11 (1)
|Лилль
|Дэвид Джонатан
|11 (1)
|Лион
|Ляказетт Александр
|11
|Тулуза
|Даллинга Тийс
|7 (1)
|Монако
|Закария Денис
|1 9
|Монако
|Головин Александр
|1 7
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 7
|Клермон
|Сейду Алиду
|1 7
|Ренн
|Матич Неманья
|8
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Страсбург 1:3 Лорьян
Исход игры
Страсбург
78.4% (87)
Ничья
18% (20)
Лорьян
3.6% (4)
Тотал 2.5
Больше
56.07% (60)
Меньше
43.93% (47)
Обе команды забьют
Да
68.22% (73)
Нет
31.78% (34)
Популярный счёт
2:1 Страсбург
46.8% (52)
1:0 Страсбург
21.6% (24)
1:1 Ничья
12.6% (14)
2:0 Страсбург
6.3% (7)
1:2 Лорьян
2.7% (3)
2:2 Ничья
2.7% (3)
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