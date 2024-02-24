Тур: 23. Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг).
1:1
Конец матча
0'
1:0
14' ГолКауфманн Фабио
51' Желтая карточкаКраусе Робин
1:1
52' ГолМаза Ибрагим
77' Красная карточкаHasan Kurucay
90' Желтая карточкаБисакшич Эрмин
90'+6
Ход матча
14'
1:0
51'
52'
1:1
77'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 10
-
3 Удары в створ 2
-
5 Угловые 4
-
1 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
384 Количество передач 522
-
46 Владение мячом, % 54
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
44
Johan
Gomez
12
Эрнст
Тьярк
18
Баркок
Аймен
27
Дардаи
Палко
11
Резе
Фабиан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
39 Краусе РобинЗащитник
-
19 Донкор АнтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Johan GomezНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Касали ТиноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Уджа ЭнтониНападающий
-
Главный тренер: Шернинг Даниел
- Основной состав
-
12 Эрнст ТьяркВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Баркок АйменПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Дардаи ПалкоПолузащитник
-
11 Резе ФабианПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
44 Гехтер ЛинусЗащитник
- Защитник
-
30 Маза ИбрагимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Tim Hoffmann
-
Главный тренер: Дардаи Пал
История личных встреч
Айнтрахт Бр
Герта
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
11 матчей
18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед
Первый тайм
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Второй тайм
9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
0
Голов в среднем за матч
1.86
0
Среднее время на гол
48
0
Всего голов
9
19
Голов в среднем за матч
2.25
2.71
Среднее время на гол
40
33
Всего голов
22
19
Голов в среднем за матч
2
1.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
45
52
Бомбардиры внутри турнира
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кауфманн Фабио
|6
|0.26
|Филипп Райан
|3
|0.13
|Уджа Энтони
|3
|0.13
|Бисакшич Эрмин
|3
|0.13
|Johan Gomez
|2
|0.09
|Крюгер Флориан
|1
|0.04
|Иванов Роберт
|1
|0.04
|Донкор Антон
|1
|0.04
|Хельгасон Торир
|1
|0.04
|Hasan Kurucay
|1 (1)
|0.04
|Краусе Робин
|0
|0
|Декарли Сауло
|0
|0
|Мультауп Маурице
|0
|0
Герта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Табакович Харис
|11 (1)
|0.48
|Резе Фабиан
|6 (2)
|0.26
|Нидерлехнер Флориан
|6
|0.26
|Превляк Смаил
|4
|0.17
|Кенни Джонджо
|3
|0.13
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|0.13
|Marten Winkler
|2
|0.09
|Дардаи Палко
|2
|0.09
|Шерхант Дерри
|2
|0.09
|Бухалакис Андреас
|1
|0.04
|Гехтер Линус
|1
|0.04
|Клеменс Паскаль
|1
|0.04
|Маза Ибрагим
|1
|0.04
|Хуссейн Билаль
|0
|0
|Дордой Мартон
|0
|0
|Карбовник Михал
|0
|0
|Кристенсен Густав
|0
|0
Карточки
Айнтрахт Бр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Николау Яннис
|4
|2
|Hasan Kurucay
|3
|2
|Краусе Робин
|6
|0
|Кауфманн Фабио
|6
|0
|Иванов Роберт
|4
|0
|Бисакшич Эрмин
|3
|0
|Декарли Сауло
|3
|0
|Johan Gomez
|3
|0
|Тауэр Никлас
|3
|0
|Берендт Бриан
|1
|1
|Риттмюллер Марвин
|2
|0
|Виб Данило
|2
|0
|Уджа Энтони
|1
|0
|Гризбек Себастьян
|1
|0
|Маркс Ян-Хендрик
|1
|0
|Донкор Антон
|1
|0
|Лукоки Андерсон
|1
|0
|Хельгасон Торир
|1
|0
|Крюгер Флориан
|1
|0
Герта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ляйстнер Тони
|6
|1
|Нидерлехнер Флориан
|3
|2
|Кемпф Марк-Оливер
|3
|1
|Бухалакис Андреас
|4
|0
|Кенни Джонджо
|4
|0
|Дордой Мартон
|4
|0
|Клеменс Паскаль
|4
|0
|Зефёйк Дейовайсио
|3
|0
|Marten Winkler
|3
|0
|Табакович Харис
|2
|0
|Дардаи Палко
|2
|0
|Карбовник Михал
|2
|0
|Кристенсен Густав
|2
|0
|Дардай Бенсе
|2
|0
|Дуджак Джереми
|1
|0
|Превляк Смаил
|1
|0
|Рихтер Марко
|1
|0
|Баркок Аймен
|1
|0
|Хуссейн Билаль
|1
|0
|Гехтер Линус
|1
|0
|Шерхант Дерри
|1
|0
|Эрнст Тьярк
|1
|0
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Герта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
6
10
Айнтрахт Бр
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Герта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)
Сухие победы
7
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
17
5
Упущенные победы
5
24
Айнтрахт Бр
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Герта
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)
Сухие победы
10
1
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
19
10
Упущенные победы
11
34
Голы по времени матча
Забито
16
19
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
4
25%
2
11%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
2
13%
2
11%
76-90
Пропущено
15
23
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
3
20%
2
9%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
4
27%
3
13%
31-45
2
13%
8
35%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
4
27%
5
22%
76-90
Забито
7
26
1 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 6
19 Не забивали 14
0
0%
3
12%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
1
14%
8
31%
31-45
3
43%
3
12%
46-60
1
14%
6
23%
61-75
2
29%
2
8%
76-90
Пропущено
19
12
14 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
11%
1
8%
1-15
6
32%
2
17%
16-30
6
32%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
2
11%
3
25%
76-90
Забито
23
45
10 В 1-м тайме 25
13 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 12
9 Не забивали 5
4
17%
5
11%
1-15
3
13%
7
16%
16-30
3
13%
13
29%
31-45
4
17%
8
18%
46-60
5
22%
8
18%
61-75
4
17%
4
9%
76-90
Пропущено
34
35
22 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 19
5
15%
3
9%
1-15
7
21%
4
11%
16-30
10
29%
29%
4
11%
31-45
2
6%
12
34%
46-60
4
12%
4
11%
61-75
6
18%
8
23%
76-90
Результаты последних матчей
Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0
Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2
Герта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3
Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1
Результаты матчей
Айнтрахт Бр
Герта
Точный счет
0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 22%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:2
5 раз 22%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
5
2 раза 9%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Айнтрахт Бр
Герта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
92
48
74
111
56
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
93
29
66
110
210
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
185
617
1310
221
716
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|11 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8