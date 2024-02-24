  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Айнтрахт Бр
1:1
Конец матча
Герта
0'
1:0
14' Гол
Кауфманн Фабио
51' Желтая карточка
Краусе Робин
1:1
52' Гол
Маза Ибрагим
77' Красная карточка
Hasan Kurucay
90' Желтая карточка
Бисакшич Эрмин
90'+6

Ход матча

14'
Кауфманн Фабио
1:0
46'
 
Гехтер Линус
Бухалакис Андреас
46'
 
Маза Ибрагим
Marten Winkler
46'
 
Табакович Харис
Нидерлехнер Флориан
51'
Краусе Робин
 
52'
1:1
Маза Ибрагим
(Резе Фабиан)
64'
Тауэр Никлас
Хельгасон Торир
 
64'
Уджа Энтони
Johan Gomez
 
77'
Hasan Kurucay
 
79'
 
Кристенсен Густав
Дардаи Палко
80'
Декарли Сауло
Краусе Робин
 
86'
Гризбек Себастьян
Кауфманн Фабио
 
87'
Лукоки Андерсон
Донкор Антон
 
90'
Бисакшич Эрмин
 

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 10
  • 3 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 4
  • 1 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 384 Количество передач 522
  • 46 Владение мячом, % 54
1
Хофманн
Роб-Торбен
5
Иванов
Роберт
6
Бисакшич
Эрмин
29
Hasan
Kurucay
18
Риттмюллер
Марвин
39
Краусе
Робин
19
Донкор
Антон
37
Кауфманн
Фабио
20
Хельгасон
Торир
44
Johan
Gomez
9
Филипп
Райан
12
Эрнст
Тьярк
16
Кенни
Джонджо
41
Клеменс
Паскаль
37
Ляйстнер
Тони
6
Карбовник
Михал
18
Баркок
Аймен
5
Бухалакис
Андреас
22
Marten
Winkler
27
Дардаи
Палко
11
Резе
Фабиан
7
Нидерлехнер
Флориан
Айнтрахт Бр
3-3-2-2
Герта
4-2-3-1

История личных встреч

Айнтрахт Бр
Герта

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

11 матчей

18.2%
9.1%
72.7%
2 победы 1 ничья 8 побед

Первый тайм

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Второй тайм

9.1%
18.2%
72.7%
1 победа 2 ничьи 8 побед

История матчей

Б2
3:0
ТМК
1:0
К
4:4
К
5:4
ТМК
1:4
К
1:2
ТМК
1:2
Б
2:0
Б
0:2
Б2
3:0
Б2
1:1

Голы

Всего голов

13
0

Голов в среднем за матч

1.86
0

Среднее время на гол

48
0

Всего голов

9
19

Голов в среднем за матч

2.25
2.71

Среднее время на гол

40
33

Всего голов

22
19

Голов в среднем за матч

2
1.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

45
52

Бомбардиры внутри турнира

Айнтрахт Бр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кауфманн Фабио 6 0.26
Филипп Райан 3 0.13
Уджа Энтони 3 0.13
Бисакшич Эрмин 3 0.13
Johan Gomez 2 0.09
Крюгер Флориан 1 0.04
Иванов Роберт 1 0.04
Донкор Антон 1 0.04
Хельгасон Торир 1 0.04
Hasan Kurucay 1 (1) 0.04
Краусе Робин 0 0
Декарли Сауло 0 0
Мультауп Маурице 0 0
Герта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Табакович Харис 11 (1) 0.48
Резе Фабиан 6 (2) 0.26
Нидерлехнер Флориан 6 0.26
Превляк Смаил 4 0.17
Кенни Джонджо 3 0.13
Кемпф Марк-Оливер 3 0.13
Marten Winkler 2 0.09
Дардаи Палко 2 0.09
Шерхант Дерри 2 0.09
Бухалакис Андреас 1 0.04
Гехтер Линус 1 0.04
Клеменс Паскаль 1 0.04
Маза Ибрагим 1 0.04
Хуссейн Билаль 0 0
Дордой Мартон 0 0
Карбовник Михал 0 0
Кристенсен Густав 0 0

Карточки

Айнтрахт Бр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Николау Яннис 4 2
Hasan Kurucay 3 2
Краусе Робин 6 0
Кауфманн Фабио 6 0
Иванов Роберт 4 0
Бисакшич Эрмин 3 0
Декарли Сауло 3 0
Johan Gomez 3 0
Тауэр Никлас 3 0
Берендт Бриан 1 1
Риттмюллер Марвин 2 0
Виб Данило 2 0
Уджа Энтони 1 0
Гризбек Себастьян 1 0
Маркс Ян-Хендрик 1 0
Донкор Антон 1 0
Лукоки Андерсон 1 0
Хельгасон Торир 1 0
Крюгер Флориан 1 0
Герта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ляйстнер Тони 6 1
Нидерлехнер Флориан 3 2
Кемпф Марк-Оливер 3 1
Бухалакис Андреас 4 0
Кенни Джонджо 4 0
Дордой Мартон 4 0
Клеменс Паскаль 4 0
Зефёйк Дейовайсио 3 0
Marten Winkler 3 0
Табакович Харис 2 0
Дардаи Палко 2 0
Карбовник Михал 2 0
Кристенсен Густав 2 0
Дардай Бенсе 2 0
Дуджак Джереми 1 0
Превляк Смаил 1 0
Рихтер Марко 1 0
Баркок Аймен 1 0
Хуссейн Билаль 1 0
Гехтер Линус 1 0
Шерхант Дерри 1 0
Эрнст Тьярк 1 0

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Герта
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
27% (3)
64% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

6
10
Айнтрахт Бр
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
73% (8)
27% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Герта
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
17% (2)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
25% (3)
58% (7)

Сухие победы

7
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

17
5

Упущенные победы

5
24
Айнтрахт Бр
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
52% (12)
30% (7)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (9)
26% (6)
35% (8)
Герта
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
30% (7)
22% (5)
48% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
30% (7)
43% (10)

Сухие победы

10
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

19
10

Упущенные победы

11
34

Голы по времени матча

Забито

16
19
9 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 6
13 Не забивали 14
4
25%
2
11%
1-15
3
19%
3
16%
16-30
2
13%
5
26%
31-45
1
6%
5
26%
46-60
4
25%
2
11%
61-75
2
13%
2
11%
76-90

Пропущено

15
23
8 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 11
3
20%
2
9%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
4
27%
3
13%
31-45
2
13%
8
35%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
4
27%
5
22%
76-90

Забито

7
26
1 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 11
0 Забивали первыми 6
19 Не забивали 14
0
0%
3
12%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
1
14%
8
31%
31-45
3
43%
3
12%
46-60
1
14%
6
23%
61-75
2
29%
2
8%
76-90

Пропущено

19
12
14 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
11 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
2
11%
1
8%
1-15
6
32%
2
17%
16-30
6
32%
1
8%
31-45
0
0%
4
33%
46-60
3
16%
1
8%
61-75
2
11%
3
25%
76-90

Забито

23
45
10 В 1-м тайме 25
13 Во 2-м тайме 20
7 Забивали первыми 12
9 Не забивали 5
4
17%
5
11%
1-15
3
13%
7
16%
16-30
3
13%
13
29%
31-45
4
17%
8
18%
46-60
5
22%
8
18%
61-75
4
17%
4
9%
76-90

Пропущено

34
35
22 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 24
16 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 19
5
15%
3
9%
1-15
7
21%
4
11%
16-30
10
29%
29%
4
11%
31-45
2
6%
12
34%
46-60
4
12%
4
11%
61-75
6
18%
8
23%
76-90

Результаты последних матчей

Айнтрахт Бр
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Санкт-Паули - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0
Хольштайн Киль - Айнтрахт Бр 1:2 Айнтрахт Бр - Ян 1:0 Айнтрахт Бр - Вердер 3:1 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Веен Висбаден - Айнтрахт Бр 1:3 Айнтрахт Бр - Гройтер Фюрт 0:1 Гамбург - Айнтрахт Бр 2:1 Айнтрахт Бр - Санкт-Паули 2:1 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Айнтрахт Бр - Фортуна 1:4 Эльвeрсберг - Айнтрахт Бр 3:0 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Айнтрахт Бр - Падерборн 1:3 Ганза - Айнтрахт Бр 1:0 Айнтрахт Бр - Нюрнберг 2:2
Герта
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Герта - Магдебург 3:2 Гройтер Фюрт - Герта 1:2 Герта - Гамбург 1:2 Герта - Кайзерслаутерн 1:3
Веен Висбаден - Герта 3:1 Герта - Фортуна 2:2 Рейнджерс - Герта 0:1 Мехелен - Герта 3:0 Герта - Эрцгебирге Ауэ 2:0 Герта - Оснабрюк 0:0 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Герта - Гамбург 3:3 Герта - Эльвeрсберг 5:1 Ганновер 96 - Герта 2:2 Герта - Альтглинике 4:0 Герта - Карлсруэ 2:2 Ганза - Герта 0:0 Герта - Майнц 3:0 Герта - Падерборн 3:1 Нюрнберг - Герта 3:1

Результаты матчей

Айнтрахт Бр
Герта

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:3
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:2
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
3
3 раза 27%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
2
2 раза 18%
5
2 раза 18%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
1:2
3 раза 25%
3:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:0
5 раз 22%
2:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:1
2 раза 9%
1:1
2 раза 9%
1:3
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
1:2
5 раз 22%
2:2
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
0:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:0
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
2
6 раз 26%
0
5 раз 22%
1
5 раз 22%
3
4 раза 17%
5
2 раза 9%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Айнтрахт Бр
Герта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
2
0.5
Больше Меньше
9
2
4
8
1.5
7
4
1
11
2.5
5
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
9
3
2
9
1.5
6
6
1
10
2.5
2
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
18
5
6
17
1.5
13
10
2
21
2.5
7
16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 23 13 9 1 43 - 22 48
2.
Хольштайн Киль
 23 13 3 7 44 - 32 42
3.
Гамбург
 22 11 5 6 45 - 33 38
4.
Падерборн
 23 11 4 8 36 - 38 37
5.
Ганновер 96
 23 10 7 6 43 - 31 37
6.
Гройтер Фюрт
 22 10 5 7 34 - 28 35
7.
Фортуна
 22 9 6 7 46 - 32 33
8.
Герта
 23 9 6 8 43 - 37 33
9.
Эльвeрсберг
 22 9 5 8 35 - 36 32
10.
Карлсруэ
 23 8 8 7 44 - 40 32
11.
Нюрнберг
 22 8 6 8 31 - 40 30
12.
Магдебург
 22 7 6 9 35 - 33 27
13.
Веен Висбаден
 23 7 6 10 26 - 30 27
14.
Шальке 04
 22 8 2 12 34 - 42 26
15.
Айнтрахт Бр
 23 7 3 13 22 - 35 24
16.
Ганза
 22 6 4 12 22 - 36 22
17.
Кайзерслаутерн
 23 6 4 13 35 - 48 22
18.
Оснабрюк
 23 2 9 12 20 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
3.
Гройтер Фюрт
 11 7 2 2 22 - 10 23
4.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
5.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
6.
Шальке 04
 11 6 1 4 20 - 15 19
7.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
8.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
9.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
10.
Айнтрахт Бр
 12 5 3 4 15 - 16 18
11.
Эльвeрсберг
 11 5 2 4 18 - 17 17
12.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
13.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
14.
Нюрнберг
 11 4 4 3 16 - 17 16
15.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
16.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
17.
Ганза
 11 4 2 5 14 - 17 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 11 7 2 2 20 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 4 1 19 - 13 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 11 5 3 3 27 - 14 18
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
9.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
10.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
11.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
12.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Ганза
 11 2 2 7 8 - 19 8
15.
Шальке 04
 11 2 1 8 14 - 27 7
16.
Айнтрахт Бр
 11 2 0 9 7 - 19 6
17.
Кайзерслаутерн
 11 1 3 7 13 - 24 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Фортуна Цолис Христос 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 14'
      Г О О О О Л - Кауфманн Фабио бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Айнтрахт Бр 1:1 Герта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный