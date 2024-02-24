Тур: 23. Стадион: Фритц-Вальтер-Штадион.
0:4
Конец матча
0'
22' Желтая карточкаРапп Николай
29' Желтая карточкаКраус Кевин II
48' Желтая карточкаКалоч Филип
0:1
51' ГолВанитцек Марвин
0:2
58' ГолМатанович Игорь
0:3
81' ГолНебель Пауль
90' Желтая карточкаЭльведи Ян
0:4
90' ГолЗивзивадзе Буду
90'+5
Ход матча
22'
29'
48'
51'
0:1
58'
0:2
81'
0:3
90'
90'
0:4
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
4 Удары в створ 6
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 4
-
8 Нарушения правил 13
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
371 Количество передач 528
-
42 Владение мячом, % 58
18
Краль
Юлиан
33
Эльведи
Ян
26
Калоч
Филип
29
Тачи
Ричмонд
31
Цолински
Бен
32
Бормут
Робин
17
Рапп
Николай
26
Небель
Пауль
- Основной состав
-
18 Краль ЮлианВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Эльведи ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
26 Калоч ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Тачи РичмондНападающий
- Нападающий
-
31 Цолински БенНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
16 Нихус ЮлианПолузащитник
-
20 Рашль ТобиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Опоку АаронНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Функель Фридхельм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Бормут РобинЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Рапп НиколайПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Небель ПаульПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
29 Вейсc МаксимВратарь
- Защитник
-
16 Хайзе ФилипЗащитник
-
21 Тиеде МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Айхнер Кристиан
История личных встреч
Кайзерслаутерн
Карлсруэ
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
5 матчей
60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
16 матчей
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
Первый тайм
18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
14
Голов в среднем за матч
1.14
1.56
Среднее время на гол
78
57
Всего голов
10
2
Голов в среднем за матч
1.11
0.29
Среднее время на гол
81
315
Всего голов
18
16
Голов в среднем за матч
1.13
1
Тотал матчей
2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
80
90
Бомбардиры внутри турнира
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ахе Рагнар
|9
|0.39
|Риттер Марлон
|4
|0.17
|Томяк Борис
|4 (2)
|0.17
|Тачи Ричмонд
|3
|0.13
|Бойд Терренс
|2
|0.09
|Опоку Аарон
|2
|0.09
|Краус Кевин II
|2 (1)
|0.09
|Пухач Тымотеуш
|1
|0.04
|Циммер Жан
|1
|0.04
|Рашль Тобиас
|1
|0.04
|Туре Альмами
|1
|0.04
|Эльведи Ян
|1
|0.04
|Стожилкович Филип
|1
|0.04
|Нихус Юлиан
|1
|0.04
|Редондо Кенни
|0
|0
|Клемент Филипп
|0
|0
|Ганслик Даниэль
|0
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матанович Игорь
|8
|0.35
|Зивзивадзе Буду
|8
|0.35
|Ванитцек Марвин
|7 (1)
|0.3
|Шлойзенер Фабиан
|5
|0.22
|Штиндль Ларс
|3
|0.13
|Небель Пауль
|2
|0.09
|Бурнич Дженис
|2
|0.09
|Йенсен Леон
|2
|0.09
|Гондорф Жером
|1
|0.04
|Бормут Робин
|1
|0.04
|Кобальд Кристоф
|1
|0.04
|Херольд Дэвид
|1
|0.04
|Юнг Себастьян
|0
|0
|Хайзе Филип
|0
|0
|Тиеде Марко
|0
|0
|Франке Марсель
|0
|0
Карточки
Кайзерслаутерн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Томяк Борис
|5
|2
|Пухач Тымотеуш
|5
|0
|Нихус Юлиан
|5
|0
|Риттер Марлон
|4
|0
|Сольдо Никола
|4
|0
|Редондо Кенни
|3
|0
|Эльведи Ян
|3
|0
|Калоч Филип
|3
|0
|Рашль Тобиас
|3
|0
|Бойд Терренс
|2
|0
|Циммер Жан
|2
|0
|Краус Кевин II
|2
|0
|Краль Юлиан
|2
|0
|Абиама Диксон
|2
|0
|Луте Андреас
|0
|1
|Аремю Афииз
|0
|1
|Цолински Бен
|1
|0
|Опоку Аарон
|1
|0
|Тачи Ричмонд
|1
|0
Карлсруэ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йенсен Леон
|7
|0
|Ванитцек Марвин
|5
|0
|Небель Пауль
|4
|0
|Юнг Себастьян
|3
|0
|Хайзе Филип
|3
|0
|Франке Марсель
|3
|0
|Бурнич Дженис
|3
|0
|Бормут Робин
|3
|0
|Гондорф Жером
|2
|0
|Шлойзенер Фабиан
|2
|0
|Рапп Николай
|2
|0
|Штиндль Ларс
|1
|0
|Тиеде Марко
|1
|0
|Байфус Марцель
|1
|0
|Матанович Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Карлсруэ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
6
9
Кайзерслаутерн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Карлсруэ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
21
5
Упущенные победы
6
22
Кайзерслаутерн
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
13% (3)
39% (9)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
22% (5)
52% (12)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
27
10
Упущенные победы
12
31
Голы по времени матча
Забито
22
20
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
4
18%
6
30%
1-15
7
32%
1
5%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
2
9%
5
25%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
4
18%
5
25%
76-90
Пропущено
24
23
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
4%
7
30%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
8
33%
2
9%
46-60
6
25%
5
22%
61-75
3
13%
3
13%
76-90
Забито
11
22
8 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
9%
4
18%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
5
45%
4
18%
31-45
1
9%
4
18%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
1
9%
4
18%
76-90
Пропущено
26
19
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
8%
1
5%
1-15
4
15%
6
32%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
5
19%
2
11%
46-60
8
31%
7
37%
61-75
2
8%
1
5%
76-90
Забито
33
42
20 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
5
15%
10
24%
1-15
9
27%
4
10%
16-30
6
18%
7
17%
31-45
3
9%
9
21%
46-60
5
15%
3
7%
61-75
5
15%
9
21%
76-90
Пропущено
50
42
18 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
3
6%
8
19%
1-15
8
16%
8
19%
16-30
7
14%
6
14%
31-45
13
26%
4
10%
46-60
14
28%
12
29%
61-75
5
10%
4
10%
76-90
Результаты последних матчей
Кайзерслаутерн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3
Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2
Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1
Результаты матчей
Кайзерслаутерн
Карлсруэ
Точный счет
1:2
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
4 раза 33%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
3
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
Точный счет
1:2
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:2
6 раз 26%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 39%
3
6 раз 26%
0
5 раз 22%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%
2
8 раз 35%
0
4 раза 17%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
3 раза 13%
Тоталы голов в матче
Кайзерслаутерн
Карлсруэ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
102
66
93
66
39
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
92
38
65
110
47
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
185
Больше Меньше
194
914
158
716
716
122
320
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|11 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8