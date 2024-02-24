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  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Кайзерслаутерн
0:4
Конец матча
Карлсруэ
0'
22' Желтая карточка
Рапп Николай
29' Желтая карточка
Краус Кевин II
48' Желтая карточка
Калоч Филип
0:1
51' Гол
Ванитцек Марвин
0:2
58' Гол
Матанович Игорь
0:3
81' Гол
Небель Пауль
90' Желтая карточка
Эльведи Ян
0:4
90' Гол
Зивзивадзе Буду
90'+5

Ход матча

22'
 
Рапп Николай
29'
Краус Кевин II
 
48'
Калоч Филип
 
51'
0:1
Ванитцек Марвин
(Бурнич Дженис)
58'
0:2
Матанович Игорь
(Небель Пауль)
62'
Нихус Юлиан
Калоч Филип
 
62'
Опоку Аарон
Тачи Ричмонд
 
62'
Абиама Диксон
Цолински Бен
 
71'
Стожилкович Филип
Ахе Рагнар
 
78'
 
Йенсен Леон
Рапп Николай
81'
0:3
Небель Пауль
(Юнг Себастьян)
83'
 
Тиеде Марко
Юнг Себастьян
83'
 
Брозински Даниэль
Ванитцек Марвин
88'
 
Зивзивадзе Буду
Матанович Игорь
88'
 
Шлойзенер Фабиан
Бурнич Дженис
90'
Эльведи Ян
 
90'
0:4
Зивзивадзе Буду
(Тиеде Марко)

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 6
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 4
  • 8 Нарушения правил 13
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 371 Количество передач 528
  • 42 Владение мячом, % 58
18
Краль
Юлиан
2
Томяк
Борис
5
Краус
Кевин
II
33
Эльведи
Ян
8
Циммер
Жан
26
Калоч
Филип
7
Риттер
Марлон
11
Редондо
Кенни
29
Тачи
Ричмонд
9
Ахе
Рагнар
31
Цолински
Бен
23
Древес
Патрик
2
Юнг
Себастьян
32
Бормут
Робин
28
Франке
Марсель
20
Херольд
Дэвид
17
Рапп
Николай
8
Гондорф
Жером
26
Небель
Пауль
15
Бурнич
Дженис
10
Ванитцек
Марвин
9
Матанович
Игорь
Кайзерслаутерн
3-4-3
Карлсруэ
4-2-3-1

История личных встреч

Кайзерслаутерн
Карлсруэ

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

5 матчей

60%
40%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

16 матчей

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

Первый тайм

18.8%
62.5%
18.7%
3 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.8%
43.8%
12.4%
7 побед 7 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
1:1
Б2
2:0
Б2
2:0
Б3
0:1
Б3
0:0
Б2
1:3
Б2
0:0
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
0:0
Б2
2:0
Б2
2:2
Б2
2:2
Б2
1:3
Б2
2:0
ТМС
1:4

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

1.14
1.56

Среднее время на гол

78
57

Всего голов

10
2

Голов в среднем за матч

1.11
0.29

Среднее время на гол

81
315

Всего голов

18
16

Голов в среднем за матч

1.13
1

Тотал матчей

2.5
12
Больше 75%
Меньше 25%
4
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

80
90

Бомбардиры внутри турнира

Кайзерслаутерн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ахе Рагнар 9 0.39
Риттер Марлон 4 0.17
Томяк Борис 4 (2) 0.17
Тачи Ричмонд 3 0.13
Бойд Терренс 2 0.09
Опоку Аарон 2 0.09
Краус Кевин II 2 (1) 0.09
Пухач Тымотеуш 1 0.04
Циммер Жан 1 0.04
Рашль Тобиас 1 0.04
Туре Альмами 1 0.04
Эльведи Ян 1 0.04
Стожилкович Филип 1 0.04
Нихус Юлиан 1 0.04
Редондо Кенни 0 0
Клемент Филипп 0 0
Ганслик Даниэль 0 0
Карлсруэ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матанович Игорь 8 0.35
Зивзивадзе Буду 8 0.35
Ванитцек Марвин 7 (1) 0.3
Шлойзенер Фабиан 5 0.22
Штиндль Ларс 3 0.13
Небель Пауль 2 0.09
Бурнич Дженис 2 0.09
Йенсен Леон 2 0.09
Гондорф Жером 1 0.04
Бормут Робин 1 0.04
Кобальд Кристоф 1 0.04
Херольд Дэвид 1 0.04
Юнг Себастьян 0 0
Хайзе Филип 0 0
Тиеде Марко 0 0
Франке Марсель 0 0

Карточки

Кайзерслаутерн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Томяк Борис 5 2
Пухач Тымотеуш 5 0
Нихус Юлиан 5 0
Риттер Марлон 4 0
Сольдо Никола 4 0
Редондо Кенни 3 0
Эльведи Ян 3 0
Калоч Филип 3 0
Рашль Тобиас 3 0
Бойд Терренс 2 0
Циммер Жан 2 0
Краус Кевин II 2 0
Краль Юлиан 2 0
Абиама Диксон 2 0
Луте Андреас 0 1
Аремю Афииз 0 1
Цолински Бен 1 0
Опоку Аарон 1 0
Тачи Ричмонд 1 0
Карлсруэ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йенсен Леон 7 0
Ванитцек Марвин 5 0
Небель Пауль 4 0
Юнг Себастьян 3 0
Хайзе Филип 3 0
Франке Марсель 3 0
Бурнич Дженис 3 0
Бормут Робин 3 0
Гондорф Жером 2 0
Шлойзенер Фабиан 2 0
Рапп Николай 2 0
Штиндль Ларс 1 0
Тиеде Марко 1 0
Байфус Марцель 1 0
Матанович Игорь 1 0

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
58% (7)
25% (3)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Карлсруэ
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
17% (2)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
25% (3)
50% (6)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

6
9
Кайзерслаутерн
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
9% (1)
18% (2)
Карлсруэ
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

21
5

Упущенные победы

6
22
Кайзерслаутерн
63.2%
36.8%
12 побед 7 поражений
Первый тайм
43% (10)
35% (8)
22% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (11)
13% (3)
39% (9)
Карлсруэ
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
35% (8)
26% (6)
39% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (6)
22% (5)
52% (12)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

27
10

Упущенные победы

12
31

Голы по времени матча

Забито

22
20
12 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 6
14 Не забивали 14
4
18%
6
30%
1-15
7
32%
1
5%
16-30
1
5%
3
15%
31-45
2
9%
5
25%
46-60
4
18%
0
0%
61-75
4
18%
5
25%
76-90

Пропущено

24
23
7 В 1-м тайме 13
17 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 10
1
4%
7
30%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
2
8%
4
17%
31-45
8
33%
2
9%
46-60
6
25%
5
22%
61-75
3
13%
3
13%
76-90

Забито

11
22
8 В 1-м тайме 11
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
15 Не забивали 13
1
9%
4
18%
1-15
2
18%
3
14%
16-30
5
45%
4
18%
31-45
1
9%
4
18%
46-60
1
9%
3
14%
61-75
1
9%
4
18%
76-90

Пропущено

26
19
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
8%
1
5%
1-15
4
15%
6
32%
16-30
5
19%
2
11%
31-45
5
19%
2
11%
46-60
8
31%
7
37%
61-75
2
8%
1
5%
76-90

Забито

33
42
20 В 1-м тайме 21
13 Во 2-м тайме 21
11 Забивали первыми 13
6 Не забивали 4
5
15%
10
24%
1-15
9
27%
4
10%
16-30
6
18%
7
17%
31-45
3
9%
9
21%
46-60
5
15%
3
7%
61-75
5
15%
9
21%
76-90

Пропущено

50
42
18 В 1-м тайме 22
32 Во 2-м тайме 20
12 Пропускали первыми 10
23 Не пропускали 21
3
6%
8
19%
1-15
8
16%
8
19%
16-30
7
14%
6
14%
31-45
13
26%
4
10%
46-60
14
28%
12
29%
61-75
5
10%
4
10%
76-90

Результаты последних матчей

Кайзерслаутерн
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Нюрнберг - Кайзерслаутерн 1:1 Кайзерслаутерн - Падерборн 1:2 Эльвeрсберг - Кайзерслаутерн 2:1 Герта - Кайзерслаутерн 1:3
Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1 Санкт-Паули - Кайзерслаутерн 2:0 Динамо Дрезден - Кайзерслаутерн 3:0 Генчлербирлиги - Кайзерслаутерн 1:4 Айнтрахт Бр - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Герта 1:2 Кайзерслаутерн - Нюрнберг 2:0 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Кайзерслаутерн - Хольштайн Киль 0:3 Кайзерслаутерн - Дюделанж 0:1 Веен Висбаден - Кайзерслаутерн 2:1 Кайзерслаутерн - Гройтер Фюрт 0:2 Кайзерслаутерн - Кёльн 3:2 Кайзерслаутерн - Гамбург 3:3 Фортуна - Кайзерслаутерн 4:3 Кайзерслаутерн - Мец 2:3
Карлсруэ
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Карлсруэ - Киккерс Оффенбах 1:5 Карлсруэ - Фортуна 2:2 Айнтрахт Бр - Карлсруэ 2:0 Карлсруэ - Веен Висбаден 2:2
Гамбург - Карлсруэ 3:4 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Карлсруэ - Нюрнберг 3:1 Карлсруэ - Люцерн 3:1 Карлсруэ - Ульм 1846 4:0 Карлсруэ - Эльвeрсберг 3:2 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Ганза 2:2 Карлсруэ - Нюрнберг 4:1 Карлсруэ - Ульм 1846 0:2 Герта - Карлсруэ 2:2 Карлсруэ - Падерборн 0:3 Санкт-Паули - Карлсруэ 2:1 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Карлсруэ - Страсбург 3:0 Магдебург - Карлсруэ 1:1

Результаты матчей

Кайзерслаутерн
Карлсруэ

Точный счет

1:2
3 раза 25%
3:1
3 раза 25%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
2:2
4 раза 33%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

3
5 раз 42%
0
3 раза 25%
1
3 раза 25%
4
1 раз 8%
2
6 раз 50%
0
2 раза 17%
3
2 раза 17%
1
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
2:2
2 раза 18%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:4
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
6 раз 55%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%

Точный счет

1:2
4 раза 17%
2:1
3 раза 13%
3:1
3 раза 13%
1:1
2 раза 9%
4:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:2
6 раз 26%
1:1
2 раза 9%
2:0
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 39%
3
6 раз 26%
0
5 раз 22%
2
2 раза 9%
4
1 раз 4%
2
8 раз 35%
0
4 раза 17%
1
4 раза 17%
3
4 раза 17%
4
3 раза 13%

Тоталы голов в матче

Кайзерслаутерн
Карлсруэ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
10
2
6
6
1.5
9
3
6
6
2.5
3
9
1
11
3.5
1
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
9
2
3
8
1.5
6
5
1
10
2.5
4
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
5
0.5
Больше Меньше
19
4
9
14
1.5
15
8
7
16
2.5
7
16
1
22
3.5
3
20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 23 13 9 1 43 - 22 48
2.
Хольштайн Киль
 23 13 3 7 44 - 32 42
3.
Гамбург
 22 11 5 6 45 - 33 38
4.
Падерборн
 23 11 4 8 36 - 38 37
5.
Ганновер 96
 23 10 7 6 43 - 31 37
6.
Гройтер Фюрт
 22 10 5 7 34 - 28 35
7.
Фортуна
 22 9 6 7 46 - 32 33
8.
Герта
 23 9 6 8 43 - 37 33
9.
Эльвeрсберг
 22 9 5 8 35 - 36 32
10.
Карлсруэ
 23 8 8 7 44 - 40 32
11.
Нюрнберг
 22 8 6 8 31 - 40 30
12.
Магдебург
 22 7 6 9 35 - 33 27
13.
Веен Висбаден
 23 7 6 10 26 - 30 27
14.
Шальке 04
 22 8 2 12 34 - 42 26
15.
Айнтрахт Бр
 23 7 3 13 22 - 35 24
16.
Ганза
 22 6 4 12 22 - 36 22
17.
Кайзерслаутерн
 23 6 4 13 35 - 48 22
18.
Оснабрюк
 23 2 9 12 20 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
3.
Гройтер Фюрт
 11 7 2 2 22 - 10 23
4.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
5.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
6.
Шальке 04
 11 6 1 4 20 - 15 19
7.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
8.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
9.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
10.
Айнтрахт Бр
 12 5 3 4 15 - 16 18
11.
Эльвeрсберг
 11 5 2 4 18 - 17 17
12.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
13.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
14.
Нюрнберг
 11 4 4 3 16 - 17 16
15.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
16.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
17.
Ганза
 11 4 2 5 14 - 17 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 11 7 2 2 20 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 4 1 19 - 13 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 11 5 3 3 27 - 14 18
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
9.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
10.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
11.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
12.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Ганза
 11 2 2 7 8 - 19 8
15.
Шальке 04
 11 2 1 8 14 - 27 7
16.
Айнтрахт Бр
 11 2 0 9 7 - 19 6
17.
Кайзерслаутерн
 11 1 3 7 13 - 24 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Фортуна Цолис Христос 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 29'
      Краус Кевин II получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Рапп Николай получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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