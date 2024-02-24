Тур: 23. Стадион: Stadium at the Bremer Brucke.
1:0
Конец матча
0'
27' Желтая карточкаLukas Kunze
37' Желтая карточкаХальстенберг Марсель
60' Желтая карточкаКунце Фабиан
1:0
61' ГолErik Engelhardt
81' Желтая карточкаКристиансен Макс
90' Желтая карточкаКюн Филипп
90'+6
Ход матча
27'
60'
61'
1:0
81'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 10
-
4 Удары в створ 6
-
3 Угловые 8
-
0 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
311 Количество передач 448
-
44 Владение мячом, % 56
22
Кюн
Филипп
14
Диаките
Умар
32
Jannes
Wulff
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
20
Дем
Янник
11
Шауб
Луис
- Основной состав
-
22 Кюн ФилиппВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Диаките УмарЗащитник
- Защитник
-
32 Jannes WulffПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Dave GnaaseПолузащитник
-
13 Lukas KunzeПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
33 Бирман ТимоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Вридт КвазиНападающий
-
Главный тренер: Кошинат Уве
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дем ЯнникЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Шауб ЛуисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Вейнкоф ЛеоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Antonio Foti
-
-
25 Lars Gindorf
-
-
Главный тренер: Stefan Leitl
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Оснабрюк
Ганновер 96
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
0
Голов в среднем за матч
1.4
0
Среднее время на гол
64
0
Всего голов
9
9
Голов в среднем за матч
2.25
1.8
Среднее время на гол
40
50
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.78
1
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
50
90
Бомбардиры внутри турнира
Оснабрюк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Erik Engelhardt
|7 (1)
|0.3
|Dave Gnaase
|3
|0.13
|Конте Кристиан
|2
|0.09
|Кюизанс Микаэль
|2 (2)
|0.09
|Теше Роберт
|1
|0.04
|Florian Kleinhansl
|1
|0.04
|Вридт Квази
|1
|0.04
|Диаките Умар
|1
|0.04
|Макридис Хараламбос
|1
|0.04
|Гьямфи Максвелл
|1
|0.04
|Ферхук Йон
|0
|0
|Тальхаммер Максимилиан
|0
|0
|Jannes Wulff
|0
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тойхерт Седрик
|9 (6)
|0.39
|Нильсен Ховард
|7
|0.3
|Nicolo Tresoldi
|6
|0.26
|Хальстенберг Марсель
|4 (2)
|0.17
|Кён Деррик
|3
|0.13
|Фогльзаммер Андреас
|3
|0.13
|Enzo Leopold
|2
|0.09
|Шауб Луис
|2
|0.09
|Нойман Фил
|2
|0.09
|Кунце Фабиан
|1
|0.04
|Муроя Сэй
|1
|0.04
|Эрнст Себастьян
|1
|0.04
|Дем Янник
|0
|0
|Kolja Oudenne
|0
|0
|Antonio Foti
|0
|0
Карточки
Оснабрюк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dave Gnaase
|9
|0
|Айдини Басхким
|6
|1
|Кюизанс Микаэль
|5
|1
|Florian Kleinhansl
|5
|0
|Виманн Никлас
|1
|2
|Гьямфи Максвелл
|4
|0
|Теше Роберт
|3
|0
|Ферхук Йон
|3
|0
|Конте Кристиан
|3
|0
|Вридт Квази
|2
|0
|Диаките Умар
|2
|0
|Андруцос Танасис
|2
|0
|Lukas Kunze
|2
|0
|Jannes Wulff
|2
|0
|Гойгингер Томас
|1
|0
|Ниманн Ноэль
|1
|0
|Henry Rorig
|1
|0
|Кюн Филипп
|1
|0
|Florian Bahr
|1
|0
|Уве Кошинат
|1
|0
Ганновер 96
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кунце Фабиан
|5
|0
|Нильсен Ховард
|3
|1
|Хальстенберг Марсель
|3
|1
|Цилер Рон-Роберт
|4
|0
|Нойман Фил
|4
|0
|Кристиансен Макс
|2
|1
|Дем Янник
|3
|0
|Кён Деррик
|3
|0
|Фогльзаммер Андреас
|2
|0
|Тойхерт Седрик
|2
|0
|Муроя Сэй
|2
|0
|Enzo Leopold
|2
|0
|Шауб Луис
|0
|1
|Стефан Леитл
|1
|0
|Скотт Кристофер
|1
|0
|Аррей-Мби Брайт
|1
|0
|Эзех Бруклин
|1
|0
|Nicolo Tresoldi
|1
|0
|Yannik Luehrs
|1
|0
Результаты матчей
Оснабрюк
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Ганновер 96
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
8
8
Оснабрюк
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Ганновер 96
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
24
1
Упущенные победы
4
26
Оснабрюк
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Ганновер 96
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
30% (7)
65% (15)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
25
6
Упущенные победы
12
34
Голы по времени матча
Забито
11
17
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
9%
4
24%
1-15
2
18%
5
29%
29%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
3
18%
76-90
Пропущено
16
21
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
1
6%
5
24%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
5
31%
6
29%
76-90
Забито
10
26
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 16
0 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
0
0%
5
19%
1-15
1
10%
1
4%
16-30
3
30%
4
15%
31-45
1
10%
2
8%
46-60
1
10%
7
27%
61-75
4
40%
7
27%
76-90
Пропущено
28
10
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
7%
1
10%
1-15
4
14%
3
30%
16-30
5
18%
3
30%
31-45
7
25%
2
20%
46-60
7
25%
1
10%
61-75
3
11%
0
0%
76-90
Забито
21
43
9 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 23
3 Забивали первыми 13
8 Не забивали 5
1
5%
9
21%
1-15
3
14%
6
14%
16-30
5
24%
5
12%
31-45
2
10%
5
12%
46-60
3
14%
8
19%
61-75
7
33%
10
23%
76-90
Пропущено
44
31
18 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 17
6
14%
1
3%
1-15
4
9%
7
23%
16-30
8
18%
6
19%
31-45
8
18%
7
23%
46-60
10
23%
4
13%
61-75
8
18%
6
19%
76-90
Результаты последних матчей
Оснабрюк
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4
Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0
Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0
Результаты матчей
Оснабрюк
Ганновер 96
Точный счет
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
8 раз 73%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
7
1 раз 9%
Точный счет
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:2
5 раз 22%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
2
12 раз 52%
0
5 раз 22%
1
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Оснабрюк
Ганновер 96
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
101
48
101
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
29
66
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
149
Больше Меньше
185
617
167
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|11 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8