  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Оснабрюк
1:0
Конец матча
Ганновер 96
0'
27' Желтая карточка
Lukas Kunze
37' Желтая карточка
Хальстенберг Марсель
60' Желтая карточка
Кунце Фабиан
1:0
61' Гол
Erik Engelhardt
81' Желтая карточка
Кристиансен Макс
90' Желтая карточка
Кюн Филипп
90'+6

Ход матча

27'
Lukas Kunze
 
36'
 
Тойхерт Седрик
Nicolo Tresoldi
37'
 
Хальстенберг Марсель
45'
Теше Роберт
Lukas Kunze
 
60'
 
Кунце Фабиан
61'
Erik Engelhardt
(Теше Роберт)
1:0
62'
Конте Кристиан
Ниманн Ноэль
 
63'
Макридис Хараламбос
Jannes Wulff
 
63'
 
Кристиансен Макс
Кунце Фабиан
63'
 
Фогльзаммер Андреас
Шауб Луис
79'
 
Kolja Oudenne
Эрнст Себастьян
81'
 
Кристиансен Макс
89'
Виманн Никлас
Айдини Басхким
 
89'
Лобингер Лекс-Тигер
Erik Engelhardt
 
90'
Кюн Филипп
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 10
  • 4 Удары в створ 6
  • 3 Угловые 8
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 311 Количество передач 448
  • 44 Владение мячом, % 56
22
Кюн
Филипп
5
Айдини
Басхким
4
Гьямфи
Максвелл
14
Диаките
Умар
3
Florian
Kleinhansl
32
Jannes
Wulff
27
Кюизанс
Микаэль
26
Dave
Gnaase
13
Lukas
Kunze
7
Ниманн
Ноэль
9
Erik
Engelhardt
1
Цилер
Рон-Роберт
20
Дем
Янник
5
Нойман
Фил
23
Хальстенберг
Марсель
4
Аррей-Мби
Брайт
8
Enzo
Leopold
6
Кунце
Фабиан
10
Эрнст
Себастьян
11
Шауб
Луис
16
Нильсен
Ховард
9
Nicolo
Tresoldi
Оснабрюк
4-5-1
Ганновер 96
4-3-1-2

История личных встреч

Оснабрюк
Ганновер 96

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

22.2%
55.6%
22.2%
2 победы 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.1%
33.3%
55.6%
1 победа 3 ничьи 5 побед

История матчей

Б2
7:0
ТМК
1:1
Б2
1:0
Б2
2:1
Б2
2:4
Б2
0:0
ТМС
2:0
ММ(
1:0
ТМС
0:3

Голы

Всего голов

7
0

Голов в среднем за матч

1.4
0

Среднее время на гол

64
0

Всего голов

9
9

Голов в среднем за матч

2.25
1.8

Среднее время на гол

40
50

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.78
1

Тотал матчей

2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

50
90

Бомбардиры внутри турнира

Оснабрюк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Erik Engelhardt 7 (1) 0.3
Dave Gnaase 3 0.13
Конте Кристиан 2 0.09
Кюизанс Микаэль 2 (2) 0.09
Теше Роберт 1 0.04
Florian Kleinhansl 1 0.04
Вридт Квази 1 0.04
Диаките Умар 1 0.04
Макридис Хараламбос 1 0.04
Гьямфи Максвелл 1 0.04
Ферхук Йон 0 0
Тальхаммер Максимилиан 0 0
Jannes Wulff 0 0
Ганновер 96
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тойхерт Седрик 9 (6) 0.39
Нильсен Ховард 7 0.3
Nicolo Tresoldi 6 0.26
Хальстенберг Марсель 4 (2) 0.17
Кён Деррик 3 0.13
Фогльзаммер Андреас 3 0.13
Enzo Leopold 2 0.09
Шауб Луис 2 0.09
Нойман Фил 2 0.09
Кунце Фабиан 1 0.04
Муроя Сэй 1 0.04
Эрнст Себастьян 1 0.04
Дем Янник 0 0
Kolja Oudenne 0 0
Antonio Foti 0 0

Карточки

Оснабрюк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dave Gnaase 9 0
Айдини Басхким 6 1
Кюизанс Микаэль 5 1
Florian Kleinhansl 5 0
Виманн Никлас 1 2
Гьямфи Максвелл 4 0
Теше Роберт 3 0
Ферхук Йон 3 0
Конте Кристиан 3 0
Вридт Квази 2 0
Диаките Умар 2 0
Андруцос Танасис 2 0
Lukas Kunze 2 0
Jannes Wulff 2 0
Гойгингер Томас 1 0
Ниманн Ноэль 1 0
Henry Rorig 1 0
Кюн Филипп 1 0
Florian Bahr 1 0
Уве Кошинат 1 0
Ганновер 96
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кунце Фабиан 5 0
Нильсен Ховард 3 1
Хальстенберг Марсель 3 1
Цилер Рон-Роберт 4 0
Нойман Фил 4 0
Кристиансен Макс 2 1
Дем Янник 3 0
Кён Деррик 3 0
Фогльзаммер Андреас 2 0
Тойхерт Седрик 2 0
Муроя Сэй 2 0
Enzo Leopold 2 0
Шауб Луис 0 1
Стефан Леитл 1 0
Скотт Кристофер 1 0
Аррей-Мби Брайт 1 0
Эзех Бруклин 1 0
Nicolo Tresoldi 1 0
Yannik Luehrs 1 0

Результаты матчей

Оснабрюк
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Ганновер 96
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
18% (2)
73% (8)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

8
8
Оснабрюк
100%
7 побед 0 поражений
Первый тайм
36% (4)
64% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
36% (4)
9% (1)
Ганновер 96
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
50% (6)
33% (4)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
42% (5)
58% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

24
1

Упущенные победы

4
26
Оснабрюк
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
26% (6)
57% (13)
17% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (8)
43% (10)
22% (5)
Ганновер 96
25%
75%
4 победы 12 поражений
Первый тайм
43% (10)
26% (6)
30% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
4% (1)
30% (7)
65% (15)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

25
6

Упущенные победы

12
34

Голы по времени матча

Забито

11
17
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 7
16 Не забивали 15
1
9%
4
24%
1-15
2
18%
5
29%
29%
16-30
2
18%
1
6%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
2
18%
1
6%
61-75
3
27%
3
18%
76-90

Пропущено

16
21
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 10
4
25%
0
0%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
19%
3
14%
31-45
1
6%
5
24%
46-60
3
19%
3
14%
61-75
5
31%
6
29%
76-90

Забито

10
26
4 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 16
0 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
0
0%
5
19%
1-15
1
10%
1
4%
16-30
3
30%
4
15%
31-45
1
10%
2
8%
46-60
1
10%
7
27%
61-75
4
40%
7
27%
76-90

Пропущено

28
10
11 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 3
10 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 7
2
7%
1
10%
1-15
4
14%
3
30%
16-30
5
18%
3
30%
31-45
7
25%
2
20%
46-60
7
25%
1
10%
61-75
3
11%
0
0%
76-90

Забито

21
43
9 В 1-м тайме 20
12 Во 2-м тайме 23
3 Забивали первыми 13
8 Не забивали 5
1
5%
9
21%
1-15
3
14%
6
14%
16-30
5
24%
5
12%
31-45
2
10%
5
12%
46-60
3
14%
8
19%
61-75
7
33%
10
23%
76-90

Пропущено

44
31
18 В 1-м тайме 14
26 Во 2-м тайме 17
17 Пропускали первыми 9
19 Не пропускали 17
6
14%
1
3%
1-15
4
9%
7
23%
16-30
8
18%
6
19%
31-45
8
18%
7
23%
46-60
10
23%
4
13%
61-75
8
18%
6
19%
76-90

Результаты последних матчей

Оснабрюк
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Эльвeрсберг - Оснабрюк 3:1 Оснабрюк - Ганза 0:0 Нюрнберг - Оснабрюк 2:2 Шпелле Фенхаус - Оснабрюк 0:4
Оснабрюк - Падерборн 0:0 Карлсруэ - Оснабрюк 2:1 Оснабрюк - Санкт-Паули 3:1 Твенте - Оснабрюк 2:2 Герта - Оснабрюк 0:0 Оснабрюк - Санкт-Паули 1:1 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Айнтрахт Бр - Оснабрюк 3:2 Оснабрюк - Хольштайн Киль 1:1 Гройтер Фюрт - Оснабрюк 4:0 Оснабрюк - Веен Висбаден 0:2 Эммен - Оснабрюк 2:4 Фортуна - Оснабрюк 1:1 Оснабрюк - Кайзерслаутерн 2:2 Оснабрюк - Гамбург 2:1
Ганновер 96
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ганновер 96 - Гройтер Фюрт 2:1 Гамбург - Ганновер 96 3:4 Ганновер 96 - Ганза 2:1 Ганновер 96 - Нюрнберг 3:0
Эльвeрсберг - Ганновер 96 2:2 Хольштайн Киль - Ганновер 96 2:3 Цюрих - Ганновер 96 0:4 Аякс - Ганновер 96 2:1 Аякс - Ганновер 96 0:3 Хольштайн Киль - Ганновер 96 3:0 Ганновер 96 - Карлсруэ 2:2 Падерборн - Ганновер 96 1:0 Ганновер 96 - Герта 2:2 Санкт-Паули - Ганновер 96 0:0 Ганновер 96 - Айнтрахт Бр 2:0 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Бохум - Ганновер 96 1:3 Кайзерслаутерн - Ганновер 96 3:1 Ганновер 96 - Веен Висбаден 2:0

Результаты матчей

Оснабрюк
Ганновер 96

Точный счет

0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
2:3
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:1
3 раза 27%
2:2
3 раза 27%
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 42%
2
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
8 раз 73%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
7
1 раз 9%

Точный счет

1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
4:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
7:0
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
4 раза 36%
2
2 раза 18%
0
4 раза 33%
2
4 раза 33%
1
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
4 раза 17%
0:0
3 раза 13%
2:1
3 раза 13%
0:2
2 раза 9%
2:2
2 раза 9%
2:3
2 раза 9%
4:0
2 раза 9%
0:1
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%
2:2
5 раз 22%
2:1
3 раза 13%
2:0
2 раза 9%
1:0
2 раза 9%
3:0
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
1:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
7:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 39%
1
8 раз 35%
2
6 раз 26%
2
12 раз 52%
0
5 раз 22%
1
2 раза 9%
3
2 раза 9%
4
1 раз 4%
7
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Оснабрюк
Ганновер 96

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
5
0.5
Больше Меньше
10
1
4
8
1.5
10
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
4
2
9
1.5
6
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
9
0.5
Больше Меньше
18
5
6
17
1.5
16
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 23 13 9 1 43 - 22 48
2.
Хольштайн Киль
 23 13 3 7 44 - 32 42
3.
Гамбург
 22 11 5 6 45 - 33 38
4.
Падерборн
 23 11 4 8 36 - 38 37
5.
Ганновер 96
 23 10 7 6 43 - 31 37
6.
Гройтер Фюрт
 22 10 5 7 34 - 28 35
7.
Фортуна
 22 9 6 7 46 - 32 33
8.
Герта
 23 9 6 8 43 - 37 33
9.
Эльвeрсберг
 22 9 5 8 35 - 36 32
10.
Карлсруэ
 23 8 8 7 44 - 40 32
11.
Нюрнберг
 22 8 6 8 31 - 40 30
12.
Магдебург
 22 7 6 9 35 - 33 27
13.
Веен Висбаден
 23 7 6 10 26 - 30 27
14.
Шальке 04
 22 8 2 12 34 - 42 26
15.
Айнтрахт Бр
 23 7 3 13 22 - 35 24
16.
Ганза
 22 6 4 12 22 - 36 22
17.
Кайзерслаутерн
 23 6 4 13 35 - 48 22
18.
Оснабрюк
 23 2 9 12 20 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
3.
Гройтер Фюрт
 11 7 2 2 22 - 10 23
4.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
5.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
6.
Шальке 04
 11 6 1 4 20 - 15 19
7.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
8.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
9.
Магдебург
 11 5 3 3 21 - 16 18
10.
Айнтрахт Бр
 12 5 3 4 15 - 16 18
11.
Эльвeрсберг
 11 5 2 4 18 - 17 17
12.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
13.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
14.
Нюрнберг
 11 4 4 3 16 - 17 16
15.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
16.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
17.
Ганза
 11 4 2 5 14 - 17 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 11 7 2 2 20 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 4 1 19 - 13 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 11 5 3 3 27 - 14 18
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
9.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
10.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
11.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
12.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Ганза
 11 2 2 7 8 - 19 8
15.
Шальке 04
 11 2 1 8 14 - 27 7
16.
Айнтрахт Бр
 11 2 0 9 7 - 19 6
17.
Кайзерслаутерн
 11 1 3 7 13 - 24 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Фортуна Цолис Христос 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Оснабрюк 1:0 Ганновер 96 онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный