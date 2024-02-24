Тур: 23. Стадион: МДСС-Арена.
Ход матча
17'
1:0
35'
45'
3:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
1 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
74 Владение мячом, % 26
15
Эбер
Даниэль
29
Конде
Амара
25
Гнака
Силас
37
Ито
Тацуя
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
26
Калаш
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Фабиш ЙонаПолузащитник
-
10 Сека ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Emir Kuhinja
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
-
42 Keke Topp
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Магдебург
Шальке 04
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
3
Среднее время на гол
180
30
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1.67
3
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
30
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|5
|0.22
|Атик Бариш
|4
|0.17
|Гнака Силас
|4
|0.17
|Кастаньос Люк
|4
|0.17
|Бокхорн Эберт
|3
|0.13
|Кремпицки Коннор
|3
|0.13
|Эль-Ханкури Мохамед
|3 (1)
|0.13
|Арслан Ахмет
|2
|0.09
|Ито Тацуя
|2
|0.09
|Сека Джейсон
|1
|0.04
|Конде Амара
|1
|0.04
|Белль-Белль Леон
|1
|0.04
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.04
|Tobias Mueller
|1
|0.04
|Югоне Жан
|1
|0.04
|Emir Kuhinja
|1
|0.04
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.04
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|7 (1)
|0.3
|Теродде Симон
|3 (1)
|0.13
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.13
|Ласм Бриан
|3
|0.13
|Оуведжан Томас
|2
|0.09
|Каминьски Марцин
|2
|0.09
|Yusuf Kabadayi
|2
|0.09
|Мёркин Дерри
|1
|0.04
|Зегуйн Пауль
|1
|0.04
|Идризи Бленди
|1
|0.04
|Мор Тобиас
|1
|0.04
|Темпельман Лино
|1
|0.04
|Форсан Эудраого
|1
|0.04
|Латца Данни
|1
|0.04
|Дрекслер Доминик
|1
|0.04
|Калаш Томаш
|1
|0.04
|Чурлинов Дарко
|1
|0.04
|Keke Topp
|1
|0.04
|Шалленберг Рон
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|9
|0
|Эбер Даниэль
|5
|1
|Югоне Жан
|5
|1
|Эльфадли Даниэль
|2
|2
|Бокхорн Эберт
|5
|0
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|4
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|4
|0
|Сека Джейсон
|4
|0
|Белль-Белль Леон
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|6
|1
|Мёркин Дерри
|6
|1
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|Караман Кенан
|2
|1
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Yusuf Kabadayi
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Мор Тобиас
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Темпельман Лино
|1
|0
|Keke Topp
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
0% (0)
27% (3)
Шальке 04
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
8
11
Магдебург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Шальке 04
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
8
17
Магдебург
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
23% (5)
23% (5)
Шальке 04
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
16
28
Голы по времени матча
Забито
22
15
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
4
18%
3
20%
46-60
4
18%
5
33%
61-75
6
27%
3
20%
76-90
Пропущено
15
26
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
20%
2
8%
1-15
3
20%
6
23%
16-30
3
20%
2
8%
31-45
3
20%
7
27%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
1
7%
6
23%
76-90
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
7%
1
5%
1-15
5
36%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
3
21%
7
37%
61-75
2
14%
4
21%
76-90
Пропущено
17
16
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
12%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
4
24%
4
25%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
Забито
36
34
14 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
3
8%
1
3%
1-15
8
22%
4
12%
16-30
3
8%
5
15%
31-45
7
19%
5
15%
46-60
7
19%
12
35%
61-75
8
22%
7
21%
76-90
Пропущено
32
42
16 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
5
16%
4
10%
1-15
4
13%
10
24%
16-30
7
22%
4
10%
31-45
7
22%
11
26%
46-60
7
22%
5
12%
61-75
2
6%
8
19%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0
Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1
Шальке 04
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1
Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1
Результаты матчей
Магдебург
Шальке 04
Точный счет
1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:4
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
5:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Точный счет
1:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
6:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:3
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
Точное количество голов
1
10 раз 45%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
5 раз 23%
3
4 раза 18%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
56
29
47
29
29
110
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
83
47
47
29
29
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
184
Больше Меньше
175
814
913
418
616
319
220
121
121
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|23
|13
|9
|1
|43 - 22
|48
|2.
|23
|13
|3
|7
|44 - 32
|42
|3.
|22
|11
|5
|6
|45 - 33
|38
|4.
|23
|11
|4
|8
|36 - 38
|37
|5.
|23
|10
|7
|6
|43 - 31
|37
|6.
|22
|10
|5
|7
|34 - 28
|35
|7.
|22
|9
|6
|7
|46 - 32
|33
|8.
|23
|9
|6
|8
|43 - 37
|33
|9.
|22
|9
|5
|8
|35 - 36
|32
|10.
|23
|8
|8
|7
|44 - 40
|32
|11.
|22
|8
|6
|8
|31 - 40
|30
|12.
|3:0
|23
|8
|6
|9
|38 - 33
|30
|13.
|23
|7
|6
|10
|26 - 30
|27
|14.
|0:3
|23
|8
|2
|13
|34 - 45
|26
|15.
|23
|7
|3
|13
|22 - 35
|24
|16.
|22
|6
|4
|12
|22 - 36
|22
|17.
|23
|6
|4
|13
|35 - 48
|22
|18.
|23
|2
|9
|12
|20 - 45
|15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|7
|5
|0
|24 - 9
|26
|2.
|11
|7
|3
|1
|26 - 10
|24
|3.
|11
|7
|2
|2
|22 - 10
|23
|4.
|10
|7
|0
|3
|24 - 14
|21
|5.
|3:0
|12
|6
|3
|3
|24 - 16
|21
|6.
|12
|5
|5
|2
|23 - 18
|20
|7.
|0:3
|11
|6
|1
|4
|20 - 15
|19
|8.
|12
|6
|1
|5
|24 - 22
|19
|9.
|11
|5
|3
|3
|25 - 13
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|15 - 16
|18
|11.
|11
|5
|2
|4
|18 - 17
|17
|12.
|11
|5
|2
|4
|18 - 18
|17
|13.
|11
|4
|4
|3
|13 - 13
|16
|14.
|11
|4
|4
|3
|16 - 17
|16
|15.
|12
|5
|1
|6
|22 - 24
|16
|16.
|11
|4
|3
|4
|19 - 18
|15
|17.
|11
|4
|2
|5
|14 - 17
|14
|18.
|12
|2
|5
|5
|11 - 16
|11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|2
|2
|20 - 10
|23
|2.
|11
|6
|4
|1
|19 - 13
|22
|3.
|12
|6
|2
|4
|18 - 20
|20
|4.
|11
|5
|3
|3
|27 - 14
|18
|5.
|12
|4
|5
|3
|21 - 19
|17
|6.
|11
|4
|3
|4
|17 - 19
|15
|7.
|12
|4
|3
|5
|18 - 24
|15
|8.
|11
|4
|2
|5
|15 - 23
|14
|9.
|12
|3
|4
|5
|17 - 21
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|21 - 22
|12
|11.
|11
|3
|3
|5
|12 - 18
|12
|12.
|12
|3
|2
|7
|13 - 17
|11
|13.
|3:0
|11
|2
|3
|6
|14 - 17
|9
|14.
|11
|2
|2
|7
|8 - 19
|8
|15.
|0:3
|12
|2
|1
|9
|14 - 30
|7
|16.
|11
|2
|0
|9
|7 - 19
|6
|17.
|11
|1
|3
|7
|13 - 24
|6
|18.
|11
|0
|4
|7
|9 - 29
|4
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|11 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8