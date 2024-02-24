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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 23. Стадион: .
Магдебург
3:0
Перерыв
Шальке 04
0'
1:0
17' Гол
Гнака Силас
2:0
35' Пенальти
Эль-Ханкури Мохамед
3:0
45' Гол
Ито Тацуя

Ход матча

17'
Гнака Силас
(Атик Бариш)
1:0
35'
Эль-Ханкури Мохамед
2:0
45'
Ито Тацуя
(Эль-Ханкури Мохамед)
3:0

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 74 Владение мячом, % 26
Лучшие коэффициенты
Магдебург
Ничья
Шальке 04
3.05
4.86
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8.20
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Все Коэффициенты
1
Райманн
Доминик
21
Tobias
Mueller
6
Эльфадли
Даниэль
15
Эбер
Даниэль
11
Эль-Ханкури
Мохамед
29
Конде
Амара
25
Гнака
Силас
19
Белль-Белль
Леон
37
Ито
Тацуя
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
32
Мюллер
Мариус
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
25
Баумгартль
Тимо
27
Бруннер
Седрик
6
Шалленберг
Рон
2
Оуведжан
Томас
18
Идризи
Бленди
7
Зегуйн
Пауль
23
Чурлинов
Дарко
19
Караман
Кенан
Магдебург
3-4-3
Шальке 04
3-3-2-2

История личных встреч

Магдебург
Шальке 04

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
4:3
ММ(
0:5
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
3

Среднее время на гол

180
30

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1.67
3

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
30

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 5 0.22
Атик Бариш 4 0.17
Гнака Силас 4 0.17
Кастаньос Люк 4 0.17
Бокхорн Эберт 3 0.13
Кремпицки Коннор 3 0.13
Эль-Ханкури Мохамед 3 (1) 0.13
Арслан Ахмет 2 0.09
Ито Тацуя 2 0.09
Сека Джейсон 1 0.04
Конде Амара 1 0.04
Белль-Белль Леон 1 0.04
Амаечи Ксавьер 1 0.04
Tobias Mueller 1 0.04
Югоне Жан 1 0.04
Emir Kuhinja 1 0.04
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.04
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 7 (1) 0.3
Теродде Симон 3 (1) 0.13
Полтер Себастьян 3 (1) 0.13
Ласм Бриан 3 0.13
Оуведжан Томас 2 0.09
Каминьски Марцин 2 0.09
Yusuf Kabadayi 2 0.09
Мёркин Дерри 1 0.04
Зегуйн Пауль 1 0.04
Идризи Бленди 1 0.04
Мор Тобиас 1 0.04
Темпельман Лино 1 0.04
Форсан Эудраого 1 0.04
Латца Данни 1 0.04
Дрекслер Доминик 1 0.04
Калаш Томаш 1 0.04
Чурлинов Дарко 1 0.04
Keke Topp 1 0.04
Шалленберг Рон 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 9 0
Эбер Даниэль 5 1
Югоне Жан 5 1
Эльфадли Даниэль 2 2
Бокхорн Эберт 5 0
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Эль-Ханкури Мохамед 4 0
Сека Джейсон 4 0
Белль-Белль Леон 3 0
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Шулер Лука 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Конде Амара 1 0
Кристиан Титц 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 6 1
Мёркин Дерри 6 1
Каминьски Марцин 5 0
Бруннер Седрик 5 0
Зегуйн Пауль 4 0
Караман Кенан 2 1
Полтер Себастьян 3 0
Yusuf Kabadayi 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Оуведжан Томас 2 0
Идризи Бленди 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Латца Данни 1 0
Мор Тобиас 1 0
Ласм Бриан 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Темпельман Лино 1 0
Keke Topp 1 0

Результаты матчей

Магдебург
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
73% (8)
0% (0)
27% (3)
Шальке 04
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

8
11
Магдебург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Шальке 04
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

8
17
Магдебург
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
32% (7)
32% (7)
36% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (12)
23% (5)
23% (5)
Шальке 04
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
32% (7)
27% (6)
41% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (4)
32% (7)
50% (11)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

1
7

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

16
28

Голы по времени матча

Забито

22
15
8 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
2
9%
0
0%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
3
14%
2
13%
31-45
4
18%
3
20%
46-60
4
18%
5
33%
61-75
6
27%
3
20%
76-90

Пропущено

15
26
9 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 10
3
20%
2
8%
1-15
3
20%
6
23%
16-30
3
20%
2
8%
31-45
3
20%
7
27%
46-60
2
13%
3
12%
61-75
1
7%
6
23%
76-90

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
15 Не забивали 13
1
7%
1
5%
1-15
5
36%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
3
21%
7
37%
61-75
2
14%
4
21%
76-90

Пропущено

17
16
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
12%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
4
24%
4
25%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
1
6%
2
13%
76-90

Забито

36
34
14 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 24
11 Забивали первыми 9
4 Не забивали 4
3
8%
1
3%
1-15
8
22%
4
12%
16-30
3
8%
5
15%
31-45
7
19%
5
15%
46-60
7
19%
12
35%
61-75
8
22%
7
21%
76-90

Пропущено

32
42
16 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 13
18 Не пропускали 18
5
16%
4
10%
1-15
4
13%
10
24%
16-30
7
22%
4
10%
31-45
7
22%
11
26%
46-60
7
22%
5
12%
61-75
2
6%
8
19%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0
Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1
Шальке 04
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1
Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1

Результаты матчей

Магдебург
Шальке 04

Точный счет

1:1
3 раза 27%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
6:4
1 раз 9%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 64%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
6
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
5:3
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Точный счет

1:1
5 раз 23%
1:0
4 раза 18%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%
6:4
1 раз 5%
1:0
4 раза 18%
0:2
3 раза 14%
1:2
3 раза 14%
3:0
2 раза 9%
3:1
2 раза 9%
5:3
2 раза 9%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
4:3
1 раз 5%

Точное количество голов

1
10 раз 45%
0
4 раза 18%
2
4 раза 18%
4
2 раза 9%
3
1 раз 5%
6
1 раз 5%
1
8 раз 36%
0
5 раз 23%
3
4 раза 18%
2
3 раза 14%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
1.5
Больше Меньше
5
6
2
9
2.5
4
7
2
9
3.5
2
9
1
10
4.5
1
10
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
4
7
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
4
0.5
Больше Меньше
17
5
8
14
1.5
9
13
4
18
2.5
6
16
3
19
3.5
2
20
1
21
4.5
1
21
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 23 13 9 1 43 - 22 48
2.
Хольштайн Киль
 23 13 3 7 44 - 32 42
3.
Гамбург
 22 11 5 6 45 - 33 38
4.
Падерборн
 23 11 4 8 36 - 38 37
5.
Ганновер 96
 23 10 7 6 43 - 31 37
6.
Гройтер Фюрт
 22 10 5 7 34 - 28 35
7.
Фортуна
 22 9 6 7 46 - 32 33
8.
Герта
 23 9 6 8 43 - 37 33
9.
Эльвeрсберг
 22 9 5 8 35 - 36 32
10.
Карлсруэ
 23 8 8 7 44 - 40 32
11.
Нюрнберг
 22 8 6 8 31 - 40 30
12.
Магдебург
 3:0 23 8 6 9 38 - 33 30
13.
Веен Висбаден
 23 7 6 10 26 - 30 27
14.
Шальке 04
 0:3 23 8 2 13 34 - 45 26
15.
Айнтрахт Бр
 23 7 3 13 22 - 35 24
16.
Ганза
 22 6 4 12 22 - 36 22
17.
Кайзерслаутерн
 23 6 4 13 35 - 48 22
18.
Оснабрюк
 23 2 9 12 20 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
3.
Гройтер Фюрт
 11 7 2 2 22 - 10 23
4.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
5.
Магдебург
 3:0 12 6 3 3 24 - 16 21
6.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
7.
Шальке 04
 0:3 11 6 1 4 20 - 15 19
8.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
9.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
10.
Айнтрахт Бр
 12 5 3 4 15 - 16 18
11.
Эльвeрсберг
 11 5 2 4 18 - 17 17
12.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
13.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
14.
Нюрнберг
 11 4 4 3 16 - 17 16
15.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
16.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
17.
Ганза
 11 4 2 5 14 - 17 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 11 7 2 2 20 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 4 1 19 - 13 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 11 5 3 3 27 - 14 18
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
9.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
10.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
11.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
12.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
13.
Магдебург
 3:0 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Ганза
 11 2 2 7 8 - 19 8
15.
Шальке 04
 0:3 12 2 1 9 14 - 30 7
16.
Айнтрахт Бр
 11 2 0 9 7 - 19 6
17.
Кайзерслаутерн
 11 1 3 7 13 - 24 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Фортуна Цолис Христос 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
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Магдебург
Ничья
Шальке 04
3.05
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