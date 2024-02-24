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  3. Германия
  4. Бундеслига 2 2023-2024
Тур: 23. Стадион: . Зрители: 27038
Магдебург
3:0
Конец матча
Шальке 04
0'
1:0
17' Гол
Гнака Силас
2:0
35' Пенальти
Эль-Ханкури Мохамед
3:0
45' Гол
Ито Тацуя
90'+3

Ход матча

17'
Гнака Силас
(Атик Бариш)
1:0
35'
Эль-Ханкури Мохамед
2:0
45'
Ито Тацуя
(Эль-Ханкури Мохамед)
3:0
46'
 
Соппи Брэндон
Идризи Бленди
46'
 
Теродде Симон
Чурлинов Дарко
46'
 
Мор Тобиас
Бруннер Седрик
46'
 
Ласм Бриан
Баумгартль Тимо
76'
Сека Джейсон
Ито Тацуя
 
76'
Кастаньос Люк
Шулер Лука
 
76'
Амаечи Ксавьер
Атик Бариш
 
86'
Кремпицки Коннор
Конде Амара
 
90'
Хоти Анди
Гнака Силас
 

Статистика матча

  • 13 Удары по воротам 11
  • 4 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 729 Количество передач 287
  • 71 Владение мячом, % 29
1
Райманн
Доминик
21
Tobias
Mueller
6
Эльфадли
Даниэль
15
Эбер
Даниэль
11
Эль-Ханкури
Мохамед
29
Конде
Амара
25
Гнака
Силас
19
Белль-Белль
Леон
37
Ито
Тацуя
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
32
Мюллер
Мариус
26
Калаш
Томаш
35
Каминьски
Марцин
25
Баумгартль
Тимо
27
Бруннер
Седрик
6
Шалленберг
Рон
2
Оуведжан
Томас
18
Идризи
Бленди
7
Зегуйн
Пауль
23
Чурлинов
Дарко
19
Караман
Кенан
Магдебург
3-4-3
Шальке 04
3-3-2-2

История личных встреч

Магдебург
Шальке 04

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

Б2
4:3
ММ(
0:5
ТМС
1:1

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
3

Среднее время на гол

180
30

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

4
3

Среднее время на гол

22
30

Всего голов

5
9

Голов в среднем за матч

1.67
3

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
30

Бомбардиры внутри турнира

Магдебург
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шулер Лука 5 0.22
Атик Бариш 4 0.17
Гнака Силас 4 0.17
Кастаньос Люк 4 0.17
Бокхорн Эберт 3 0.13
Кремпицки Коннор 3 0.13
Эль-Ханкури Мохамед 3 (1) 0.13
Арслан Ахмет 2 0.09
Ито Тацуя 2 0.09
Сека Джейсон 1 0.04
Конде Амара 1 0.04
Белль-Белль Леон 1 0.04
Амаечи Ксавьер 1 0.04
Tobias Mueller 1 0.04
Югоне Жан 1 0.04
Emir Kuhinja 1 0.04
Пиччини Кристиано 1 (1) 0.04
Шальке 04
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Караман Кенан 7 (1) 0.3
Теродде Симон 3 (1) 0.13
Полтер Себастьян 3 (1) 0.13
Ласм Бриан 3 0.13
Оуведжан Томас 2 0.09
Каминьски Марцин 2 0.09
Yusuf Kabadayi 2 0.09
Мёркин Дерри 1 0.04
Зегуйн Пауль 1 0.04
Идризи Бленди 1 0.04
Мор Тобиас 1 0.04
Темпельман Лино 1 0.04
Форсан Эудраого 1 0.04
Латца Данни 1 0.04
Дрекслер Доминик 1 0.04
Калаш Томаш 1 0.04
Чурлинов Дарко 1 0.04
Keke Topp 1 0.04
Шалленберг Рон 0 0

Карточки

Магдебург
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атик Бариш 9 0
Эбер Даниэль 5 1
Югоне Жан 5 1
Эльфадли Даниэль 2 2
Бокхорн Эберт 5 0
Кастаньос Люк 4 0
Кремпицки Коннор 4 0
Эль-Ханкури Мохамед 4 0
Сека Джейсон 4 0
Белль-Белль Леон 3 0
Пиччини Кристиано 2 0
Арслан Ахмет 2 0
Гнака Силас 2 0
Ито Тацуя 2 0
Амаечи Ксавьер 2 0
Шулер Лука 2 0
Лоуренс Джеймс 1 0
Конде Амара 1 0
Кристиан Титц 1 0
Шальке 04
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шалленберг Рон 6 1
Мёркин Дерри 6 1
Каминьски Марцин 5 0
Бруннер Седрик 5 0
Зегуйн Пауль 4 0
Караман Кенан 2 1
Полтер Себастьян 3 0
Yusuf Kabadayi 3 0
Сиссе Ибраима II 1 1
Оуведжан Томас 2 0
Идризи Бленди 2 0
Матричани Хеннинг 2 0
Форсан Эудраого 2 0
Ферманн Ральф 1 0
Латца Данни 1 0
Мор Тобиас 1 0
Ласм Бриан 1 0
Чурлинов Дарко 1 0
Темпельман Лино 1 0
Keke Topp 1 0

Результаты матчей

Магдебург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Шальке 04
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

8
11
Магдебург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Шальке 04
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

13
8

Упущенные победы

8
17
Магдебург
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
26% (6)
22% (5)
Шальке 04
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

19
9

Упущенные победы

16
28

Голы по времени матча

Забито

25
15
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
4
16%
3
20%
46-60
4
16%
5
33%
61-75
6
24%
3
20%
76-90

Пропущено

15
29
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
20%
2
7%
1-15
3
20%
7
24%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
3
20%
7
24%
46-60
2
13%
3
10%
61-75
1
7%
6
21%
76-90

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
7%
1
5%
1-15
5
36%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
3
21%
7
37%
61-75
2
14%
4
21%
76-90

Пропущено

17
16
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
12%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
4
24%
4
25%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
1
6%
2
13%
76-90

Забито

39
34
17 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
3
8%
1
3%
1-15
9
23%
4
12%
16-30
5
13%
5
15%
31-45
7
18%
5
15%
46-60
7
18%
12
35%
61-75
8
21%
7
21%
76-90

Пропущено

32
45
16 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
5
16%
4
9%
1-15
4
13%
11
24%
16-30
7
22%
6
13%
31-45
7
22%
11
24%
46-60
7
22%
5
11%
61-75
2
6%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Магдебург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0
Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1
Шальке 04
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1
Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1

Результаты матчей

Магдебург
Шальке 04

Точный счет

1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%

Точное количество голов

1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
5:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
3:1
2 раза 9%
5:3
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 43%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
6
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
6 раз 26%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
2 раза 9%

Тоталы голов в матче

Магдебург
Шальке 04

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
1.5
Больше Меньше
5
6
3
9
2.5
4
7
2
10
3.5
2
9
1
11
4.5
1
11
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
8
4
4
7
1.5
4
8
2
9
2.5
2
10
1
10
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
4
0.5
Больше Меньше
17
6
9
14
1.5
9
14
5
18
2.5
6
17
3
20
3.5
2
21
1
22
4.5
1
22
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 23 13 9 1 43 - 22 48
2.
Хольштайн Киль
 23 13 3 7 44 - 32 42
3.
Гамбург
 22 11 5 6 45 - 33 38
4.
Падерборн
 23 11 4 8 36 - 38 37
5.
Ганновер 96
 23 10 7 6 43 - 31 37
6.
Гройтер Фюрт
 22 10 5 7 34 - 28 35
7.
Фортуна
 22 9 6 7 46 - 32 33
8.
Герта
 23 9 6 8 43 - 37 33
9.
Эльвeрсберг
 22 9 5 8 35 - 36 32
10.
Карлсруэ
 23 8 8 7 44 - 40 32
11.
Нюрнберг
 22 8 6 8 31 - 40 30
12.
Магдебург
 23 8 6 9 38 - 33 30
13.
Веен Висбаден
 23 7 6 10 26 - 30 27
14.
Шальке 04
 23 8 2 13 34 - 45 26
15.
Айнтрахт Бр
 23 7 3 13 22 - 35 24
16.
Ганза
 22 6 4 12 22 - 36 22
17.
Кайзерслаутерн
 23 6 4 13 35 - 48 22
18.
Оснабрюк
 23 2 9 12 20 - 45 15
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Санкт-Паули
 12 7 5 0 24 - 9 26
2.
Ганновер 96
 11 7 3 1 26 - 10 24
3.
Гройтер Фюрт
 11 7 2 2 22 - 10 23
4.
Гамбург
 10 7 0 3 24 - 14 21
5.
Магдебург
 12 6 3 3 24 - 16 21
6.
Карлсруэ
 12 5 5 2 23 - 18 20
7.
Шальке 04
 11 6 1 4 20 - 15 19
8.
Хольштайн Киль
 12 6 1 5 24 - 22 19
9.
Герта
 11 5 3 3 25 - 13 18
10.
Айнтрахт Бр
 12 5 3 4 15 - 16 18
11.
Эльвeрсберг
 11 5 2 4 18 - 17 17
12.
Падерборн
 11 5 2 4 18 - 18 17
13.
Веен Висбаден
 11 4 4 3 13 - 13 16
14.
Нюрнберг
 11 4 4 3 16 - 17 16
15.
Кайзерслаутерн
 12 5 1 6 22 - 24 16
16.
Фортуна
 11 4 3 4 19 - 18 15
17.
Ганза
 11 4 2 5 14 - 17 14
18.
Оснабрюк
 12 2 5 5 11 - 16 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хольштайн Киль
 11 7 2 2 20 - 10 23
2.
Санкт-Паули
 11 6 4 1 19 - 13 22
3.
Падерборн
 12 6 2 4 18 - 20 20
4.
Фортуна
 11 5 3 3 27 - 14 18
5.
Гамбург
 12 4 5 3 21 - 19 17
6.
Эльвeрсберг
 11 4 3 4 17 - 19 15
7.
Герта
 12 4 3 5 18 - 24 15
8.
Нюрнберг
 11 4 2 5 15 - 23 14
9.
Ганновер 96
 12 3 4 5 17 - 21 13
10.
Карлсруэ
 11 3 3 5 21 - 22 12
11.
Гройтер Фюрт
 11 3 3 5 12 - 18 12
12.
Веен Висбаден
 12 3 2 7 13 - 17 11
13.
Магдебург
 11 2 3 6 14 - 17 9
14.
Ганза
 11 2 2 7 8 - 19 8
15.
Шальке 04
 12 2 1 9 14 - 30 7
16.
Айнтрахт Бр
 11 2 0 9 7 - 19 6
17.
Кайзерслаутерн
 11 1 3 7 13 - 24 6
18.
Оснабрюк
 11 0 4 7 9 - 29 4
  • — Выход в Бундеслигу
  • — Выход в плей-офф
  • — Плей-офф зоны вылета
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Гамбург Глацель Роберт 15 (3)
Санкт-Паули Хартель Марсель 12 (9)
Гамбург Бенеш Ласло 11 (8)
Герта Табакович Харис 11 (3)
Фортуна Цолис Христос 11 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Нюрнберг Кастроп Йенс 1 8
Магдебург Атик Бариш 9
Оснабрюк Dave Gnaase 9
Кайзерслаутерн Томяк Борис 2 5
Эльвeрсберг Сикингер Карло 8
Весь список
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