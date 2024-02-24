Тур: 23. Стадион: МДСС-Арена. Зрители: 27038
Ход матча
17'
1:0
35'
45'
3:0
90'
Статистика матча
-
13 Удары по воротам 11
-
4 Удары в створ 4
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
729 Количество передач 287
-
71 Владение мячом, % 29
15
Эбер
Даниэль
29
Конде
Амара
25
Гнака
Силас
37
Ито
Тацуя
26
Шулер
Лука
23
Атик
Бариш
26
Калаш
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Эбер ДаниэльЗащитник
- Полузащитник
-
29 Конде АмараПолузащитник
-
25 Гнака СиласПолузащитник
- Полузащитник
-
37 Ито ТацуяНападающий
-
26 Шулер ЛукаНападающий
-
23 Атик БаришНападающий
- Запасные игроки
-
30 Крут НоаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Фабиш ЙонаПолузащитник
-
10 Сека ДжейсонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Emir Kuhinja
-
Главный тренер: Титц Кристиан
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Калаш ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Мор ТобиасПолузащитник
-
11 Ласм БрианНападающий
- Нападающий
-
42 Keke Topp
-
Главный тренер: Герертс Карел
История личных встреч
Магдебург
Шальке 04
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
3
Среднее время на гол
180
30
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
4
3
Среднее время на гол
22
30
Всего голов
5
9
Голов в среднем за матч
1.67
3
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
30
Бомбардиры внутри турнира
Магдебург
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шулер Лука
|5
|0.22
|Атик Бариш
|4
|0.17
|Гнака Силас
|4
|0.17
|Кастаньос Люк
|4
|0.17
|Бокхорн Эберт
|3
|0.13
|Кремпицки Коннор
|3
|0.13
|Эль-Ханкури Мохамед
|3 (1)
|0.13
|Арслан Ахмет
|2
|0.09
|Ито Тацуя
|2
|0.09
|Сека Джейсон
|1
|0.04
|Конде Амара
|1
|0.04
|Белль-Белль Леон
|1
|0.04
|Амаечи Ксавьер
|1
|0.04
|Tobias Mueller
|1
|0.04
|Югоне Жан
|1
|0.04
|Emir Kuhinja
|1
|0.04
|Пиччини Кристиано
|1 (1)
|0.04
Шальке 04
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Караман Кенан
|7 (1)
|0.3
|Теродде Симон
|3 (1)
|0.13
|Полтер Себастьян
|3 (1)
|0.13
|Ласм Бриан
|3
|0.13
|Оуведжан Томас
|2
|0.09
|Каминьски Марцин
|2
|0.09
|Yusuf Kabadayi
|2
|0.09
|Мёркин Дерри
|1
|0.04
|Зегуйн Пауль
|1
|0.04
|Идризи Бленди
|1
|0.04
|Мор Тобиас
|1
|0.04
|Темпельман Лино
|1
|0.04
|Форсан Эудраого
|1
|0.04
|Латца Данни
|1
|0.04
|Дрекслер Доминик
|1
|0.04
|Калаш Томаш
|1
|0.04
|Чурлинов Дарко
|1
|0.04
|Keke Topp
|1
|0.04
|Шалленберг Рон
|0
|0
Карточки
Магдебург
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атик Бариш
|9
|0
|Эбер Даниэль
|5
|1
|Югоне Жан
|5
|1
|Эльфадли Даниэль
|2
|2
|Бокхорн Эберт
|5
|0
|Кастаньос Люк
|4
|0
|Кремпицки Коннор
|4
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|4
|0
|Сека Джейсон
|4
|0
|Белль-Белль Леон
|3
|0
|Пиччини Кристиано
|2
|0
|Арслан Ахмет
|2
|0
|Гнака Силас
|2
|0
|Ито Тацуя
|2
|0
|Амаечи Ксавьер
|2
|0
|Шулер Лука
|2
|0
|Лоуренс Джеймс
|1
|0
|Конде Амара
|1
|0
|Кристиан Титц
|1
|0
Шальке 04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шалленберг Рон
|6
|1
|Мёркин Дерри
|6
|1
|Каминьски Марцин
|5
|0
|Бруннер Седрик
|5
|0
|Зегуйн Пауль
|4
|0
|Караман Кенан
|2
|1
|Полтер Себастьян
|3
|0
|Yusuf Kabadayi
|3
|0
|Сиссе Ибраима II
|1
|1
|Оуведжан Томас
|2
|0
|Идризи Бленди
|2
|0
|Матричани Хеннинг
|2
|0
|Форсан Эудраого
|2
|0
|Ферманн Ральф
|1
|0
|Латца Данни
|1
|0
|Мор Тобиас
|1
|0
|Ласм Бриан
|1
|0
|Чурлинов Дарко
|1
|0
|Темпельман Лино
|1
|0
|Keke Topp
|1
|0
Результаты матчей
Магдебург
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (4)
25% (3)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (8)
8% (1)
25% (3)
Шальке 04
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
8
11
Магдебург
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Шальке 04
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
33% (4)
50% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
13
8
Упущенные победы
8
17
Магдебург
70.6%
29.4%
12 побед 5 поражений
Первый тайм
35% (8)
30% (7)
35% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
52% (12)
26% (6)
22% (5)
Шальке 04
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
30% (7)
26% (6)
43% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (4)
35% (8)
48% (11)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
19
9
Упущенные победы
16
28
Голы по времени матча
Забито
25
15
11 В 1-м тайме 4
14 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
2
8%
0
0%
1-15
4
16%
2
13%
16-30
5
20%
2
13%
31-45
4
16%
3
20%
46-60
4
16%
5
33%
61-75
6
24%
3
20%
76-90
Пропущено
15
29
9 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
3
20%
2
7%
1-15
3
20%
7
24%
16-30
3
20%
4
14%
31-45
3
20%
7
24%
46-60
2
13%
3
10%
61-75
1
7%
6
21%
76-90
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 14
1
7%
1
5%
1-15
5
36%
2
11%
16-30
0
0%
3
16%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
3
21%
7
37%
61-75
2
14%
4
21%
76-90
Пропущено
17
16
7 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
12%
2
13%
1-15
1
6%
4
25%
16-30
4
24%
2
13%
31-45
4
24%
4
25%
46-60
5
29%
29%
2
13%
61-75
1
6%
2
13%
76-90
Забито
39
34
17 В 1-м тайме 10
22 Во 2-м тайме 24
12 Забивали первыми 9
4 Не забивали 5
3
8%
1
3%
1-15
9
23%
4
12%
16-30
5
13%
5
15%
31-45
7
18%
5
15%
46-60
7
18%
12
35%
61-75
8
21%
7
21%
76-90
Пропущено
32
45
16 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 24
10 Пропускали первыми 14
18 Не пропускали 19
5
16%
4
9%
1-15
4
13%
11
24%
16-30
7
22%
6
13%
31-45
7
22%
11
24%
46-60
7
22%
5
11%
61-75
2
6%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Магдебург
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Герта - Магдебург 3:2 Магдебург - Санкт-Паули 1:0 Магдебург - Хольштайн Киль 1:1 Айнтрахт Бр - Магдебург 1:0
Магдебург - Веен Висбаден 1:0 МТК Будапешт - Магдебург 2:4 Сепси - Магдебург 2:1 Динамо Дрезден - Магдебург 2:2 Магдебург - Фортуна 2:3 Гройтер Фюрт - Магдебург 1:1 Магдебург - Фортуна 1:2 Магдебург - Кайзерслаутерн 4:1 Оснабрюк - Магдебург 0:2 Магдебург - Ганза 1:2 Гамбург - Магдебург 2:0 Хольштайн Киль - Магдебург 3:3 Магдебург - Эльвeрсберг 1:2 Ганновер 96 - Магдебург 2:1 Магдебург - Айнтрахт Бр 4:2 Магдебург - Карлсруэ 1:1
Шальке 04
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Шальке 04 - Веен Висбаден 1:0 Хольштайн Киль - Шальке 04 1:0 Шальке 04 - Айнтрахт Бр 1:0 Кайзерслаутерн - Шальке 04 4:1
Шальке 04 - Гамбург 0:2 Шальке 04 - Эйпен 3:1 Шальке 04 - Рекреативо 1:1 Шальке 04 - Вольфсбург 2:3 Шальке 04 - Гройтер Фюрт 2:2 Ганза - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Оснабрюк 4:0 Фортуна - Шальке 04 5:3 Шальке 04 - Патро Эйсден 0:0 ПСВ - Шальке 04 0:2 Шальке 04 - Эльвeрсберг 1:2 Нюрнберг - Шальке 04 1:2 Санкт-Паули - Шальке 04 2:1 Шальке 04 - Ганновер 96 3:2 Карлсруэ - Шальке 04 3:0 Шальке 04 - Хераклес 4:1
Результаты матчей
Магдебург
Шальке 04
Точный счет
1:1
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
6:4
1 раз 8%
0:2
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
Точное количество голов
1
7 раз 58%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
6
1 раз 8%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
2
1 раз 9%
Точный счет
1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:3
1 раз 9%
1:0
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
3:1
2 раза 17%
5:3
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
0
4 раза 33%
1
4 раза 33%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
1:1
5 раз 22%
1:0
4 раза 17%
1:2
2 раза 9%
2:1
2 раза 9%
0:0
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
6:4
1 раз 4%
1:0
4 раза 17%
0:2
3 раза 13%
1:2
3 раза 13%
3:0
3 раза 13%
3:1
2 раза 9%
5:3
2 раза 9%
1:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 43%
0
4 раза 17%
2
4 раза 17%
3
2 раза 9%
4
2 раза 9%
6
1 раз 4%
1
8 раз 35%
0
6 раз 26%
3
4 раза 17%
2
3 раза 13%
4
2 раза 9%
Тоталы голов в матче
Магдебург
Шальке 04
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
56
39
47
210
29
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
84
47
48
29
210
110
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
194
Больше Меньше
176
914
914
518
617
320
221
122
122
- — Выход в Бундеслигу
- — Выход в плей-офф
- — Плей-офф зоны вылета
- — Зона вылета
|Гамбург
|Глацель Роберт
|15 (3)
|Санкт-Паули
|Хартель Марсель
|12 (9)
|Гамбург
|Бенеш Ласло
|11 (8)
|Герта
|Табакович Харис
|11 (3)
|Фортуна
|Цолис Христос
|11 (3)
|Нюрнберг
|Кастроп Йенс
|1 8
|Магдебург
|Атик Бариш
|9
|Оснабрюк
|Dave Gnaase
|9
|Кайзерслаутерн
|Томяк Борис
|2 5
|Эльвeрсберг
|Сикингер Карло
|8