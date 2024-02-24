Тур: 21. Стадион: Вион.
2:2
Перерыв
0'
0:1
10' ГолСелески Александер
14' Желтая карточкаСуля Самуэл
0:2
20' ГолГладик Ян
1:2
41' ГолДуга Денис
2:2
44' ГолКузма Марек
Ход матча
10'
14'
20'
0:2
41'
1:2
44'
2:2
22
Суля
Самуэл
25
Наги
Рихард
90
Чонка
Матуш
29
Бренкус
Адам
14
Дуга
Денис
23
Patrik
Dulay
21
Кузма
Марек
32
Малы
Матуш
39
Котула
Юрай
14
Гладик
Ян
17
Тучны
Адам
18
Бодя
Мартин
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Суля СамуэлЗащитник
- Защитник
-
25 Наги РихардЗащитник
-
90 Чонка МатушЗащитник
- Полузащитник
-
29 Бренкус АдамПолузащитник
-
14 Дуга ДенисПолузащитник
-
23 Patrik DulayПолузащитник
-
21 Кузма МарекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
39 Мошко МатейЗащитник
- Полузащитник
-
99 Балич АндрияПолузащитник
-
-
11 Jakub Svec
-
37 Samuel Hodur
-
Главный тренер: Michal Hipp
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Малы МатушЗащитник
- Защитник
-
39 Котула ЮрайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Гладик ЯнПолузащитник
-
17 Тучны АдамПолузащитник
-
18 Бодя МартинНападающий
- Запасные игроки
-
3 Масло ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Герец ШтефанПолузащитник
-
20 Хобот МарьянПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Ondrej Smetana
История личных встреч
Злате Моравце
Ружомберок
15 матчей
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед
26 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед
Первый тайм
34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 15 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед
41 матч
22%
34.1%
43.9%
9 побед 14 ничьих 18 побед
Первый тайм
22%
41.5%
36.5%
9 побед 17 ничьих 15 побед
Второй тайм
26.8%
34.1%
39.1%
11 побед 14 ничьих 16 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.32
0.95
Среднее время на гол
68
94
Всего голов
45
25
Голов в среднем за матч
2.05
1.32
Среднее время на гол
44
68
Всего голов
70
46
Голов в среднем за матч
1.71
1.12
Тотал матчей
2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
Среднее время на гол
52
80
Бомбардиры внутри турнира
Злате Моравце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мондек Кароль
|4
|0.19
|Черепаки Роман
|2 (1)
|0.1
|Jakub Svec
|2 (1)
|0.1
|Дуга Денис
|1
|0.05
|Гоно Мирослав
|1
|0.05
|Наги Рихард
|1
|0.05
|Балай Филип
|1
|0.05
|Межарош Кароль
|0
|0
|Калу Нсумох
|0
|0
|Patrik Dulay
|0
|0
|Samuel Hodur
|0
|0
Ружомберок
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лавринчик Самуэль
|4
|0.19
|Хриен Мартин
|3
|0.14
|Герец Штефан
|3
|0.14
|Домонкос Кристоф
|3
|0.14
|Бодя Мартин
|3 (1)
|0.14
|Шефчик Самуэль
|2
|0.1
|Гладик Ян
|1
|0.05
|Тучны Адам
|1
|0.05
|Мудры Тимотей
|1
|0.05
|Бобчек Томаш
|1
|0.05
|Малы Матуш
|1
|0.05
|Селески Александер
|1
|0.05
|Лютеран Оливер
|0
|0
|Котула Юрай
|0
|0
|Жигмунд Марек
|0
|0
|Хобот Марьян
|0
|0
Карточки
Злате Моравце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суля Самуэл
|5
|0
|Чонка Матуш
|3
|1
|Дуга Денис
|4
|0
|Балай Филип
|4
|0
|Наги Рихард
|3
|0
|Майдан Владимир
|3
|0
|Мошко Матей
|3
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Тумма Гергей
|2
|0
|Гоно Мирослав
|2
|0
|Patrik Mijic
|2
|0
|Мондек Кароль
|1
|0
|Ноникашвили Леван
|1
|0
|Matej Slavik
|1
|0
|Слука Бранислав
|1
|0
|Калу Нсумох
|1
|0
|Черепаки Роман
|1
|0
|Robert Starecek
|1
|0
Ружомберок
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жигмунд Марек
|6
|0
|Хриен Мартин
|5
|0
|Лавринчик Самуэль
|5
|0
|Лютеран Оливер
|4
|0
|Мрва Марио
|2
|1
|Герец Штефан
|2
|0
|Гладик Ян
|2
|0
|Мудры Тимотей
|2
|0
|Шефчик Самуэль
|2
|0
|Фрюхвальд Томаш
|2
|0
|Масло Ян
|1
|0
|Ondrej Smetana
|1
|0
|Peter Tomko
|1
|0
|Котула Юрай
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Мойжиш Александр
|1
|0
|Малы Матуш
|1
|0
|Тучны Адам
|1
|0
|Viktor Uradnik
|1
|0
Результаты матчей
Злате Моравце
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Ружомберок
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
11
Злате Моравце
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Ружомберок
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
1
10
Злате Моравце
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Ружомберок
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
15% (3)
55% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
20
4
Упущенные победы
7
21
Голы по времени матча
Забито
6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
2
17%
76-90
Пропущено
18
20
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
17%
1
5%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
1
6%
7
35%
31-45
5
28%
2
10%
46-60
6
33%
4
20%
61-75
1
6%
2
10%
76-90
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
2
33%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
21
7
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
4
19%
1
14%
1-15
4
19%
1
14%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
5
24%
2
29%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
3
14%
0
0%
76-90
Забито
12
23
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 10
11 Не забивали 3
3
25%
3
13%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
2
17%
3
13%
31-45
1
8%
7
30%
46-60
2
17%
4
17%
61-75
3
25%
2
9%
76-90
Пропущено
39
27
16 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 12
17 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 13
7
18%
2
7%
1-15
6
15%
5
19%
16-30
3
8%
8
30%
30%
31-45
10
26%
4
15%
46-60
9
23%
6
22%
61-75
4
10%
2
7%
76-90
Результаты последних матчей
Злате Моравце
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Славия Прага - Злате Моравце 4:1 Верес - Злате Моравце 0:0
Кечкемет - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Кошице 1:1 Злате Моравце - Жилина 1:2 ДАК - Злате Моравце 3:0 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Малженице - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Товарники - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Тренчин 1:2
Ружомберок
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Михаловце - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4
Приштина - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Скалица - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Ружомберок - Михаловце 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 1:2
Результаты матчей
Злате Моравце
Ружомберок
Точный счет
0:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Точный счет
0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%
Точное количество голов
0
11 раз 55%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
1
10 раз 50%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
Тоталы голов в матче
Злате Моравце
Ружомберок
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
82
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
46
Больше Меньше
82
19
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
911
Больше Меньше
164
218
614
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|16
|3
|1
|53 - 16
|51
|2.
|2:0
|21
|12
|3
|6
|31 - 20
|39
|3.
|0:1
|21
|12
|3
|6
|38 - 29
|39
|4.
|20
|10
|5
|5
|30 - 20
|35
|5.
|20
|10
|3
|7
|39 - 32
|33
|6.
|20
|9
|6
|5
|31 - 21
|33
|7.
|0:2
|21
|9
|6
|6
|37 - 29
|33
|8.
|2:2
|21
|7
|8
|6
|24 - 30
|29
|9.
|21
|6
|4
|11
|19 - 25
|22
|10.
|21
|4
|4
|13
|18 - 44
|16
|11.
|1:0
|21
|1
|6
|14
|15 - 40
|9
|12.
|2:2
|21
|0
|5
|16
|13 - 42
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|27 - 9
|26
|2.
|0:1
|11
|8
|0
|3
|26 - 19
|24
|3.
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|4.
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|21 - 16
|20
|6.
|2:2
|10
|6
|2
|2
|11 - 7
|20
|7.
|2:0
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|8.
|10
|5
|2
|3
|11 - 8
|17
|9.
|0:2
|10
|3
|4
|3
|14 - 16
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|9 - 19
|12
|11.
|1:0
|10
|0
|4
|6
|6 - 19
|4
|12.
|2:2
|11
|0
|4
|7
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|26 - 7
|25
|2.
|2:0
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|3.
|0:2
|11
|6
|2
|3
|23 - 13
|20
|4.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|5.
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|6.
|10
|4
|1
|5
|18 - 16
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|8.
|2:2
|11
|1
|6
|4
|13 - 23
|9
|9.
|11
|1
|2
|8
|8 - 17
|5
|10.
|1:0
|11
|1
|2
|8
|9 - 21
|5
|11.
|10
|1
|1
|8
|9 - 25
|4
|12.
|2:2
|10
|0
|1
|9
|5 - 22
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (9)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (8)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 8
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6