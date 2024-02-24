  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 21. Стадион: .
Злате Моравце
2:2
Перерыв
Ружомберок
0'
0:1
10' Гол
Селески Александер
14' Желтая карточка
Суля Самуэл
0:2
20' Гол
Гладик Ян
1:2
41' Гол
Дуга Денис
2:2
44' Гол
Кузма Марек

Ход матча

10'
0:1
Селески Александер
(Мудры Тимотей)
14'
Суля Самуэл
 
20'
0:2
Гладик Ян
(Тучны Адам)
35'
Балич Андрия
Бренкус Адам
 
41'
Дуга Денис
1:2
44'
Кузма Марек
2:2
Лучшие коэффициенты
Злате Моравце
Ничья
Ружомберок
6.50
Реклама, fon.bet
9.30
Реклама, betcity.ru
2.50
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
1
Лукач
Патрик
22
Суля
Самуэл
8
Драме
Суфьян
25
Наги
Рихард
90
Чонка
Матуш
16
Мондек
Кароль
29
Бренкус
Адам
14
Дуга
Денис
23
Patrik
Dulay
21
Кузма
Марек
10
Межарош
Кароль
34
Фрюхвальд
Томаш
22
Симон
Габриэл
32
Малы
Матуш
2
Мойжиш
Александр
39
Котула
Юрай
28
Селески
Александер
4
Лютеран
Оливер
6
Мудры
Тимотей
14
Гладик
Ян
17
Тучны
Адам
18
Бодя
Мартин
Злате Моравце
4-4-2
Ружомберок
3-4-2-1

История личных встреч

Злате Моравце
Ружомберок

15 матчей

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
53.3%
9 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
40%
11 побед 6 ничьих 0 побед

26 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 18 побед

Первый тайм

34.6%
65.4%
0 побед 9 ничьих 15 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 8 ничьих 16 побед

41 матч

22%
34.1%
43.9%
9 побед 14 ничьих 18 побед

Первый тайм

22%
41.5%
36.5%
9 побед 17 ничьих 15 побед

Второй тайм

26.8%
34.1%
39.1%
11 побед 14 ничьих 16 побед

История матчей

С
2:0
С
1:0
С
2:0
С
2:2
С
2:2
С
1:1
С
2:2
С
3:1
С
2:1
С
0:0
С
4:2
С
4:0
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
1:1
С
6:1
С
1:1
К
1:2
С
0:2
С
5:2
С
0:2
С
3:0
С
1:1
С
1:0
С
1:3
С
1:3
С
2:1
С
0:0
С
3:1
CL
4:0
CL
1:0
CL
0:0
CL
3:0
CL
1:1
CL
0:3
ТМС
0:3
CL
1:0
CL
2:2
CL
1:2

Голы

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.32
0.95

Среднее время на гол

68
94

Всего голов

45
25

Голов в среднем за матч

2.05
1.32

Среднее время на гол

44
68

Всего голов

70
46

Голов в среднем за матч

1.71
1.12

Тотал матчей

2.5
38
Больше 93%
Меньше 7%
3
34
Больше 83%
Меньше 17%
7
23
Больше 56%
Меньше 44%
18
13
Больше 32%
Меньше 68%
28
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
3
Больше 7%
Меньше 93%
38
2
Больше 5%
Меньше 95%
39

Среднее время на гол

52
80

Бомбардиры внутри турнира

Злате Моравце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мондек Кароль 4 0.19
Черепаки Роман 2 (1) 0.1
Jakub Svec 2 (1) 0.1
Дуга Денис 1 0.05
Гоно Мирослав 1 0.05
Наги Рихард 1 0.05
Балай Филип 1 0.05
Межарош Кароль 0 0
Калу Нсумох 0 0
Patrik Dulay 0 0
Samuel Hodur 0 0
Ружомберок
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лавринчик Самуэль 4 0.19
Хриен Мартин 3 0.14
Герец Штефан 3 0.14
Домонкос Кристоф 3 0.14
Бодя Мартин 3 (1) 0.14
Шефчик Самуэль 2 0.1
Гладик Ян 1 0.05
Тучны Адам 1 0.05
Мудры Тимотей 1 0.05
Бобчек Томаш 1 0.05
Малы Матуш 1 0.05
Селески Александер 1 0.05
Лютеран Оливер 0 0
Котула Юрай 0 0
Жигмунд Марек 0 0
Хобот Марьян 0 0

Карточки

Злате Моравце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суля Самуэл 5 0
Чонка Матуш 3 1
Дуга Денис 4 0
Балай Филип 4 0
Наги Рихард 3 0
Майдан Владимир 3 0
Мошко Матей 3 0
Бренкус Адам 3 0
Тумма Гергей 2 0
Гоно Мирослав 2 0
Patrik Mijic 2 0
Мондек Кароль 1 0
Ноникашвили Леван 1 0
Matej Slavik 1 0
Слука Бранислав 1 0
Калу Нсумох 1 0
Черепаки Роман 1 0
Robert Starecek 1 0
Ружомберок
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жигмунд Марек 6 0
Хриен Мартин 5 0
Лавринчик Самуэль 5 0
Лютеран Оливер 4 0
Мрва Марио 2 1
Герец Штефан 2 0
Гладик Ян 2 0
Мудры Тимотей 2 0
Шефчик Самуэль 2 0
Фрюхвальд Томаш 2 0
Масло Ян 1 0
Ondrej Smetana 1 0
Peter Tomko 1 0
Котула Юрай 1 0
Симон Габриэл 1 0
Мойжиш Александр 1 0
Малы Матуш 1 0
Тучны Адам 1 0
Viktor Uradnik 1 0

Результаты матчей

Злате Моравце
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Ружомберок
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
20% (2)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
11
Злате Моравце
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
70% (7)
10% (1)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
70% (7)
30% (3)
0% (0)
Ружомберок
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

1
10
Злате Моравце
56.3%
43.7%
9 побед 7 поражений
Первый тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Ружомберок
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
30% (6)
15% (3)
55% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (6)
35% (7)
35% (7)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
6

Волевые победы

20
4

Упущенные победы

7
21

Голы по времени матча

Забито

6
12
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 5
15 Не забивали 11
1
17%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
1
17%
4
33%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
2
33%
2
17%
76-90

Пропущено

18
20
6 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
3
17%
1
5%
1-15
2
11%
4
20%
16-30
1
6%
7
35%
31-45
5
28%
2
10%
46-60
6
33%
4
20%
61-75
1
6%
2
10%
76-90

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
16 Не забивали 12
2
33%
2
18%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
1
9%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
1
17%
3
27%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

21
7
10 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
8 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
4
19%
1
14%
1-15
4
19%
1
14%
16-30
2
10%
1
14%
31-45
5
24%
2
29%
46-60
3
14%
2
29%
61-75
3
14%
0
0%
76-90

Забито

12
23
6 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 10
11 Не забивали 3
3
25%
3
13%
1-15
1
8%
4
17%
16-30
2
17%
3
13%
31-45
1
8%
7
30%
46-60
2
17%
4
17%
61-75
3
25%
2
9%
76-90

Пропущено

39
27
16 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 12
17 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 13
7
18%
2
7%
1-15
6
15%
5
19%
16-30
3
8%
8
30%
30%
31-45
10
26%
4
15%
46-60
9
23%
6
22%
61-75
4
10%
2
7%
76-90

Результаты последних матчей

Злате Моравце
(20 матчей)
10%
20%
70%
2 победы 4 ничьи 14 поражений
Слован Братислава - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Славия Прага - Злате Моравце 4:1 Верес - Злате Моравце 0:0
Кечкемет - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Злате Моравце 4:1 Злате Моравце - Кошице 1:1 Злате Моравце - Жилина 1:2 ДАК - Злате Моравце 3:0 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 1:3 Злате Моравце - Железярне Подбрезова 0:2 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Злате Моравце - Скалица 0:1 Малженице - Злате Моравце 1:2 Злате Моравце - Михаловце 2:2 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Злате Моравце - Слован Братислава 0:3 Товарники - Злате Моравце 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Злате Моравце - Тренчин 1:2
Ружомберок
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Михаловце - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Гурник Забже - Ружомберок 4:0 Гостивар - Ружомберок 1:4
Приштина - Ружомберок 0:1 Ружомберок - Заглембе Сосновец 2:1 Ружомберок - Погронье 2:1 Кошице - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Слован Братислава - Ружомберок 2:2 Ружомберок - Погронье 2:0 Ружомберок - Тренчин 1:0 ДАК - Ружомберок 1:1 Скалица - Ружомберок 1:0 Ружомберок - Жилина 0:2 Ружомберок - Татран Липтовски-Микулаш 1:1 Железярне Подбрезова - Ружомберок 5:0 Ружомберок - Злате Моравце 2:0 Ружомберок - Михаловце 0:0 Ружомберок - Слован Братислава 1:2

Результаты матчей

Злате Моравце
Ружомберок

Точный счет

0:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
2:2
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

0
6 раз 60%
1
3 раза 30%
2
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Точный счет

0:2
3 раза 15%
1:0
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
1:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
4:1
2 раза 10%
0:1
1 раз 5%
0:3
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:2
1 раз 5%
1:0
4 раза 20%
1:1
3 раза 15%
2:2
3 раза 15%
2:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
2:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:0
1 раз 5%

Точное количество голов

0
11 раз 55%
1
7 раз 35%
2
2 раза 10%
1
10 раз 50%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%

Тоталы голов в матче

Злате Моравце
Ружомберок

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
6
0.5
Больше Меньше
8
2
1
9
1.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
11
0.5
Больше Меньше
16
4
2
18
1.5
6
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 20 16 3 1 53 - 16 51
2.
Спартак Трнава
 2:0 21 12 3 6 31 - 20 39
3.
Жилина
 0:1 21 12 3 6 38 - 29 39
4.
ДАК
 20 10 5 5 30 - 20 35
5.
Железярне Подбрезова
 20 10 3 7 39 - 32 33
6.
Тренчин
 20 9 6 5 31 - 21 33
7.
Дукла Банска-Бистрица
 0:2 21 9 6 6 37 - 29 33
8.
Ружомберок
 2:2 21 7 8 6 24 - 30 29
9.
Скалица
 21 6 4 11 19 - 25 22
10.
Кошице
 21 4 4 13 18 - 44 16
11.
Михаловце
 1:0 21 1 6 14 15 - 40 9
12.
Злате Моравце
 2:2 21 0 5 16 13 - 42 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 2 0 27 - 9 26
2.
Жилина
 0:1 11 8 0 3 26 - 19 24
3.
Тренчин
 10 6 2 2 19 - 8 20
4.
ДАК
 10 6 2 2 19 - 10 20
5.
Железярне Подбрезова
 10 6 2 2 21 - 16 20
6.
Ружомберок
 2:2 10 6 2 2 11 - 7 20
7.
Спартак Трнава
 2:0 11 6 1 4 16 - 10 19
8.
Скалица
 10 5 2 3 11 - 8 17
9.
Дукла Банска-Бистрица
 0:2 10 3 4 3 14 - 16 13
10.
Кошице
 11 3 3 5 9 - 19 12
11.
Михаловце
 1:0 10 0 4 6 6 - 19 4
12.
Злате Моравце
 2:2 11 0 4 7 8 - 20 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 10 8 1 1 26 - 7 25
2.
Спартак Трнава
 2:0 10 6 2 2 15 - 10 20
3.
Дукла Банска-Бистрица
 0:2 11 6 2 3 23 - 13 20
4.
Жилина
 0:1 10 4 3 3 12 - 10 15
5.
ДАК
 10 4 3 3 11 - 10 15
6.
Железярне Подбрезова
 10 4 1 5 18 - 16 13
7.
Тренчин
 10 3 4 3 12 - 13 13
8.
Ружомберок
 2:2 11 1 6 4 13 - 23 9
9.
Скалица
 11 1 2 8 8 - 17 5
10.
Михаловце
 1:0 11 1 2 8 9 - 21 5
11.
Кошице
 10 1 1 8 9 - 25 4
12.
Злате Моравце
 2:2 10 0 1 9 5 - 22 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Дукла Банска-Бистрица Полиевка Роберт 11 (7)
Слован Братислава Чаврич Александр 9 (4)
Жилина Дурис Давид 9 (2)
Слован Братислава Барсегян Тигран 8 (9)
Слован Братислава Стрелец Давид 8 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Дукла Банска-Бистрица Годал Борис 1 8
Тренчин Rahim Ibrahim 1 8
Кошице Голиков Александр 2 6
Тренчин Бариш Дамьян 8
Ружомберок Жигмунд Марек 6
Весь список
Установите приложение LiveResult
Приложение Лайврезалт для АндройдаПриложение Лайврезалта для Ios
Будь в соцсетях с LiveResult
Прогнозы в Telegram и VK.
Новости спорта в Telegram и VK.
Бесплатные ставки (фрибеты)
Лучшие коэффициенты
Злате Моравце
Ничья
Ружомберок
6.50
Реклама, fon.bet
9.30
Реклама, betcity.ru
2.50
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Злате Моравце 2:2 Ружомберок онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Злате Моравце
Ружомберок
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный