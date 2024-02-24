Тур: 21. Стадион: Антон Малатинский.
2:0
Перерыв
Ход матча
22'
1:0
33'
2:0
23
Даниэл
Эрик
27
Бернат
Ян
11
Азанго
Филип
57
Дюриш
Михал
22
Грушка
Матуш
21
Lukas
Migala
33
Годал
Борис
28
Пишоя
Марьян
88
Глинка
Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Даниэл ЭрикПолузащитник
-
27 Бернат ЯнПолузащитник
-
11 Азанго ФилипПолузащитник
-
57 Дюриш МихалНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Познар ТомашНападающий
-
97 Офори КелвинНападающий
-
70 Jaheem Burke
-
Главный тренер: Гашпарик Михал
- Основной состав
-
22 Грушка МатушВратарь
-
21 Lukas MigalaЗащитник
-
33 Годал БорисЗащитник
- Защитник
-
28 Пишоя МарьянЗащитник
- Защитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
25 Ivan Mensah
-
Главный тренер: Mario Auxt
История личных встреч
Спартак Трнава
Дукла Банска-Бистрица
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
14 матчей
35.7%
64.3%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
78.6%
21.4%
0 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 7 ничьих 7 побед
32 матча
50%
21.9%
28.1%
16 побед 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
31.3%
56.3%
12.4%
10 побед 18 ничьих 4 победы
Второй тайм
37.5%
40.6%
21.9%
12 побед 13 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
13
Голов в среднем за матч
1.72
0.93
Среднее время на гол
52
96
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
0.93
0.83
Среднее время на гол
96
108
Всего голов
44
28
Голов в среднем за матч
1.38
0.88
Тотал матчей
2.5
29
Больше 91%
Меньше 9%
3
23
Больше 72%
Меньше 28%
9
12
Больше 38%
Меньше 63%
20
5
Больше 16%
Меньше 84%
27
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
31
Среднее время на гол
65
102
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Трнава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дюриш Михал
|7
|0.33
|Азанго Филип
|6
|0.29
|Баинович Филип
|4
|0.19
|Желькович Адриан
|3
|0.14
|Джуричин Марко
|3 (1)
|0.14
|Офори Келвин
|2
|0.1
|Даниэл Эрик
|1
|0.05
|Стефаник Самуэль
|1
|0.05
|Микович Мартин
|1
|0.05
|Ристовски Милан
|1
|0.05
|Бернат Ян
|1
|0.05
|Компан-Брезник Миха
|1
|0.05
|Прохазка Роман
|0
|0
|Буката Мартин
|0
|0
|Шулек Мартин
|0
|0
|Коштрна Кристиан
|0
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Полиевка Роберт
|11 (1)
|0.52
|Рымаренко Мартин
|7 (1)
|0.33
|Enzo Arevalo
|4
|0.19
|Глинка Марек
|4
|0.19
|Загуменски Тимотей
|2
|0.1
|Депетрис Давид
|2
|0.1
|Jakub Uhrincat
|2
|0.1
|Пишоя Марьян
|1
|0.05
|Lubomir Willweber
|1
|0.05
|Поважанец Якуб
|0
|0
|Маркинью Аурелиу
|0
|0
|Branislav Luptak
|0
|0
|Рихтарех Давид
|0
|0
|Lukas Migala
|0
|0
Карточки
Спартак Трнава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Микович Мартин
|4
|0
|Шулек Мартин
|4
|0
|Желькович Адриан
|2
|1
|Прохазка Роман
|3
|0
|Баинович Филип
|3
|0
|Коштрна Кристиан
|3
|0
|Азанго Филип
|3
|0
|Дюриш Михал
|2
|0
|Даниэл Эрик
|2
|0
|Офори Келвин
|2
|0
|Коша Себастьян
|2
|0
|Осени Азиз
|2
|0
|Компан-Брезник Миха
|2
|0
|Уйлаки Марек
|1
|0
|Познар Томаш
|1
|0
|Michal Gasparik
|1
|0
|Штетина Лукаш
|1
|0
|Горосито Николас
|1
|0
|Джуричин Марко
|1
|0
|Буката Мартин
|1
|0
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Годал Борис
|8
|1
|Lukas Migala
|5
|0
|Полиевка Роберт
|4
|0
|Рихтарех Давид
|4
|0
|Рымаренко Мартин
|2
|1
|Загуменски Тимотей
|3
|0
|Lubomir Willweber
|3
|0
|Jakub Uhrincat
|3
|0
|Branislav Luptak
|2
|0
|Слебодник Тибор
|2
|0
|Маркинью Аурелиу
|1
|0
|Депетрис Давид
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Joao Guimaraes
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Трнава
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
6
4
Спартак Трнава
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Дукла Банска-Бистрица
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
10
Упущенные победы
15
11
Спартак Трнава
41.2%
58.8%
7 побед 10 поражений
Первый тайм
40% (8)
40% (8)
20% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (4)
45% (9)
35% (7)
Дукла Банска-Бистрица
64.3%
35.7%
9 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (8)
45% (9)
15% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (8)
30% (6)
30% (6)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
15
Упущенные победы
21
15
Голы по времени матча
Забито
15
21
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
11 Не забивали 11
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
3
14%
16-30
3
20%
4
19%
31-45
4
27%
2
10%
46-60
2
13%
6
29%
61-75
4
27%
3
14%
76-90
Пропущено
9
13
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
22%
2
15%
31-45
2
22%
4
31%
46-60
3
33%
3
23%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
15
14
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
3
20%
3
21%
1-15
1
7%
4
29%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
5
33%
2
14%
46-60
3
20%
2
14%
61-75
1
7%
3
21%
76-90
Пропущено
10
16
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 9
0
0%
1
6%
1-15
2
20%
1
6%
16-30
3
30%
3
19%
31-45
2
20%
5
31%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
5
31%
76-90
Забито
30
35
11 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 18
12 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
4
13%
6
17%
1-15
2
7%
7
20%
16-30
5
17%
4
11%
31-45
9
30%
4
11%
46-60
5
17%
8
23%
61-75
5
17%
6
17%
76-90
Пропущено
19
29
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 17
0
0%
4
14%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
5
26%
5
17%
31-45
4
21%
9
31%
46-60
4
21%
4
14%
61-75
4
21%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Трнава
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Спартак Трнава - ДАК 1:2 Ружомберок - Спартак Трнава 1:0 Кошице - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Хартберг 0:0
Аустрия Вена - Спартак Трнава 3:2 Спартак Трнава - Михаловце 1:0 Фенербахче - Спартак Трнава 4:0 Жилина - Спартак Трнава 1:0 Спартак Трнава - Скалица 2:0 Спартак Трнава - Лудогорец 1:2 Железярне Подбрезова - Спартак Трнава 1:2 Кошице - Спартак Трнава 0:2 Норшелланн - Спартак Трнава 1:1 Спартак Трнава - Злате Моравце 1:0 Поважска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Спартак Трнава 2:3 Спартак Трнава - Норшелланн 0:2 Спартак Трнава - Слован Братислава 1:2 Баник Лехота под Вташиком - Спартак Трнава 1:2 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Тренчин 1:1 Злате Моравце - Дукла Банска-Бистрица 0:2 Дукла Банска-Бистрица - Погронье 5:2 МТК Будапешт - Дукла Банска-Бистрица 3:2
Дукла Банска-Бистрица - Дьёр 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Спишска-Нова-Вес 8:0 Дукла Банска-Бистрица - Поважска-Бистрица 3:0 Дукла Банска-Бистрица - Жилина 3:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 0:0 Скалица - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Михаловце 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 1:4 Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Кошице - Дукла Банска-Бистрица 2:4 Дукла Банска-Бистрица - Спартак Трнава 1:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Подконице - Дукла Банска-Бистрица 0:3 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1
Результаты матчей
Спартак Трнава
Дукла Банска-Бистрица
Точный счет
1:2
3 раза 30%
1:0
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
1:4
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
6 раз 60%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
Точный счет
1:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:4
1 раз 10%
2:2
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
3
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
1 раз 10%
Точный счет
1:2
5 раз 25%
1:0
4 раза 20%
0:2
2 раза 10%
2:0
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:1
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:2
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:4
1 раз 5%
1:4
3 раза 15%
1:1
3 раза 15%
0:3
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
3:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:2
1 раз 5%
1:0
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
Точное количество голов
1
7 раз 35%
2
6 раз 30%
0
4 раза 20%
3
2 раза 10%
4
1 раз 5%
1
7 раз 35%
2
5 раз 25%
3
4 раза 20%
0
2 раза 10%
4
2 раза 10%
Тоталы голов в матче
Спартак Трнава
Дукла Банска-Бистрица
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
91
46
37
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
55
82
28
46
19
28
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
164
Больше Меньше
182
911
119
317
614
119
218
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|20
|16
|3
|1
|53 - 16
|51
|2.
|2:0
|21
|12
|3
|6
|31 - 20
|39
|3.
|0:1
|21
|12
|3
|6
|38 - 29
|39
|4.
|20
|10
|5
|5
|30 - 20
|35
|5.
|20
|10
|3
|7
|39 - 32
|33
|6.
|20
|9
|6
|5
|31 - 21
|33
|7.
|0:2
|21
|9
|6
|6
|37 - 29
|33
|8.
|2:2
|21
|7
|8
|6
|24 - 30
|29
|9.
|21
|6
|4
|11
|19 - 25
|22
|10.
|21
|4
|4
|13
|18 - 44
|16
|11.
|1:0
|21
|1
|6
|14
|15 - 40
|9
|12.
|2:2
|21
|0
|5
|16
|13 - 42
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|2
|0
|27 - 9
|26
|2.
|0:1
|11
|8
|0
|3
|26 - 19
|24
|3.
|10
|6
|2
|2
|19 - 8
|20
|4.
|10
|6
|2
|2
|19 - 10
|20
|5.
|10
|6
|2
|2
|21 - 16
|20
|6.
|2:2
|10
|6
|2
|2
|11 - 7
|20
|7.
|2:0
|11
|6
|1
|4
|16 - 10
|19
|8.
|10
|5
|2
|3
|11 - 8
|17
|9.
|0:2
|10
|3
|4
|3
|14 - 16
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|9 - 19
|12
|11.
|1:0
|10
|0
|4
|6
|6 - 19
|4
|12.
|2:2
|11
|0
|4
|7
|8 - 20
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|8
|1
|1
|26 - 7
|25
|2.
|2:0
|10
|6
|2
|2
|15 - 10
|20
|3.
|0:2
|11
|6
|2
|3
|23 - 13
|20
|4.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|12 - 10
|15
|5.
|10
|4
|3
|3
|11 - 10
|15
|6.
|10
|4
|1
|5
|18 - 16
|13
|7.
|10
|3
|4
|3
|12 - 13
|13
|8.
|2:2
|11
|1
|6
|4
|13 - 23
|9
|9.
|11
|1
|2
|8
|8 - 17
|5
|10.
|1:0
|11
|1
|2
|8
|9 - 21
|5
|11.
|10
|1
|1
|8
|9 - 25
|4
|12.
|2:2
|10
|0
|1
|9
|5 - 22
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Дукла Банска-Бистрица
|Полиевка Роберт
|11 (7)
|Слован Братислава
|Чаврич Александр
|9 (4)
|Жилина
|Дурис Давид
|9 (2)
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|8 (9)
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|8 (8)
|Дукла Банска-Бистрица
|Годал Борис
|1 8
|Тренчин
|Rahim Ibrahim
|1 8
|Кошице
|Голиков Александр
|2 6
|Тренчин
|Бариш Дамьян
|8
|Ружомберок
|Жигмунд Марек
|6